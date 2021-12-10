«Яндекс», «Циан» и Avito раскритиковали идею Минстроя о создании госсистемы для регистрации договоров об аренде жилья Статьи редакции
Появление госоператора приведёт к монополизации рынка, а штрафы и комиссия могут увести клиентов в «серую» зону, считают сервисы.
В «Яндекс.Недвижимости» рассказали, что их не привлекали к обсуждению законопроекта. В компании считают, что повышение прозрачности отрасли — это хорошо, но оно не должно увеличивать траты клиентов, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.
В «Циане» видят риски в предложения Минстроя. Чтобы система работала просто и чётко, нужна дорогая экспертиза, считает сервис. Если регистрировать договоры аренды будет сложно, пользователи уйдут в «серую» зону. «Предложенное регулирование может не только не обелить рынок аренды, а, наоборот, увеличить теневой сектор», — сообщили изданию в компании.
Предложения министерства грозят рынку недвижимости деградацией, приведут к сокращению налоговых выплат, росту недовольства россиян и общему снижению доверия к институту самозанятых, уверены представители «Авито».
Представители «Яндекса» и «Циана» считают, что оптимальным решением станут дополнительные льготы для самозанятых и продвижение этого варианта налогообложения.
За полгода с октября 2020 года по апрель 2021 число самозанятых арендаторов в Москве увеличилось на 70%, сфера аренды — на девятом месте по популярности у самозанятых по всей России, так зарабатывают 3,6 млн человек, привёл данные «Циан».
- Минстрой разработал проект закона о создании специальной госсистемы, где арендодатели должны регистрировать договоры. Через неё арендатор должен будет платить за недвижимость с комиссией оператору платформы, банку или другому платежному агенту, в качестве налога.
- За проведение расчетов вне ГИС будут грозить штрафы от 500 рублей до 30 тысяч рублей.
Система будет жить при одном условии - когда у арендатора (нанимателя) будет жёсткий контракт с собственником помещения, который даст ему уверенность в том, что цена не будет повышена (Сочи привет), избавит от самодурства собственника (Внезапные выселения, ноль прав и т.д.) как это сделано в Европе. Однако стоит заметить, что для этого нужно не просто "разработать кривой сайт для побора", а внести серьёзные изменения в существующее законодательство. Когда такое будет - это будет пользоваться спросом у арендаторов, а арендодатель сам придёт на такой спрос, а кто откажется - нахрен пусть идут.
А что сейчас не работает в другую сторону?
Нет. Сейчас если тебе попортят квартиру, то арендатор максимум размер залога потеряет.
Кто мешает в договор дописать оплату за порченное имущество, а в акт приема-передачи включить оценку?
Ну а вообще-то кто мешает застраховать, но там и так понятно - жаба.
Кто мешает в договор дописать оплату за порченное имущество, а в акт приема-передачи включить оценку?
Количество предложений и конкуренция.
Будешь больше геморроя организовывать, дольше будешь жильцов искать. Соответственно, простой помещения и недополученная прибыль - выше.
Будешь больше геморроя организовывать, дольше будешь жильцов искать
Для съемщика разницы никакой - что так подписывать ,что так подписывать. Или вы вообще без акта сдаете? Тогда земля стекловатой, однажды придете в квартиру без мебели и техники :)
простой помещения и недополученная прибыль
В Москве. В 2021 году. Простой жилых (не коммерческих) помещений. Спасибо, посмеялся от души. В пердях да - могут возникнуть проблемы.
Спасибо, посмеялся от души. В пердях да - могут возникнуть проблемы.
Ты не понял! Проблемы будут только у тебя.
Для съемщика разницы никакой - что так подписывать ,что так подписывать.
Есть разница. Если я приду снимать, а мне сунут договор на 30 листов с актами, в которых описано количество пыли за холодильником в миллиметрах, я приду к выводу, что это какой-то мутный арендодатель. Лучше сниму у его соседа.
Ты не понял! Проблемы будут только у тебя.
Не понял с чего, но ок, приму за вашу точку зрения :)
Лучше сниму у его соседа
Голубчик, риэлтор в день проводит в среднем 5-8 показов той квартиры, которую я сдаю. Средний период показов до подписания договора аренды - 2 дня. Однажды было 4, когда я ради эксперимента цену поставил на четверть выше рынка.
Так что пойдет или нет к моему соседу (который, кстати, живет сам и ничего не сдает) какой-то мутный съемщик - мне глубоко без разницы.
попробуй выселить арендатора без его на то желания.
Пробовал. Был у меня такой "загостившийся" с попыткой не платить. Был выселен за 2 дня: первый - заявление в полицию, второй - визит участкового. Не совсем понятна проблема...
это если по завершению договора, и то сомнительно про два 2 дня.
недели две динамо включать можно без проблем.
если, условно, сдал хату семейной паре, а при проверке обнаружил там нары и 10 гастрбайтеров, то только через прекращение действия договора или простыми словами только через суд. 6-12 месяцев.
п.с. не до конца законные методы мы не рассматриваем.
Условно в договоре пишутся все, кто проживает, и условия по гостям.
и. пришел. нашел 10 гастеров. и что дальше?
и то сомнительно про два 2 дня
Любой опыт (кроме собственного) сомнителен. Мне вот сомнительно, что в 50 лет можно взойти на Эверест. Это как-то отменяет опыт сотен взошедших старше 50 лет? :)
если, условно, сдал хату семейной паре, а при проверке обнаружил там нары и 10 гастрбайтеров, то только через прекращение действия договора или простыми словами только через суд. 6-12 месяцев
Простите, пожалуйста, кто вам сказал такую дичь? Вот как раз описанная ситуация - это мгновенное выселение с полицией. В договоре прописываете, кто будет проживать и все - проблема решена.
Все что касается договорных отношений. Кто кому сколько как и за что должен. Это гражданские дела. Все гражданские дела решаются через суд. Получаешь через полгода решение суда, что квартиросъемщик нарушил условие договра. Получаешь судебный приказ. И на основание этого приказа идет выселение. И только так по закону.
Нет, вообще не так. У вас немного каша в голове. Идете в полицию и пишете заявление, что у вас в квартире находятся вместо арендатора по договору непонятные люди, которых вы туда не впускали.
Дальше полицейский (обычно участковому это "счастье" сплавляют) приходит на квартиру и задает находящимся там людям вопрос "Кто вы такие и на каком основании здесь находитесь?". Я надеюсь, вы догадались, что с договора, содержащего паспортные данные съемщика и всех лиц, имеющих право там проживать, вы догадались снять копию и отдать участковому?
После этого дело движется в рамках административного (вначале) права :)
с Европой я бы не спешил. тк нельзя просто выселить, то, насколько знаю, чем топовей страна, тем больше справок надо по работе и тп + депозит и тебя еще смотреть будут и бывает аукцион устраивают.
Ну кстати, y нас тоже в общем-то выселить официально не так просто.
А так - согласен, система нужна.
Будет как с другими системами типа ЕГАИС - куча геморроя у всех вовлеченных в цепочку, расходы.
На выходе - в магазинах уйма некачественного алкоголя, но зато уплачены акцизы :)))
В случае аренды жилья у государства нет никаких намерений защищать чьи-либо права - это обычное желание поставить под контроль все денежные потоки.
Было бы круто иметь официальный сервис, где ты можешь переезжать по стране , формировать комплект мебели под свои нужды и брать аренду на год и брать аренду на год по приемлемой цене. Сейчас как раз это все и есть "серый" рынок.
Простите, а какие изменения вам нужны? Все уже давно описано в Гражданском и Жилищном кодексах. Эти требования никто не соблюдает, так кто сказал, что люди начнут пользоваться новым сервисом?
Минстрой хочет принудить всех пользоваться этим "сервисом" под угрозой штрафов.
Так и штрафы есть, но всем пофиг.
С другой стороны есть множество всяких агентств и риэлторов, которые гребут деньги за пару кликов мышкой на авито и пару звонков. Эти нахлебники-прокладки берут больше чем стоит месяц аренды и при этом абсолютно ни за что не отвечают никак, в договорах указывается их услуга как «информационная». Так что за борт их. Централизованная система будет прозрачней. А объявления также можно на циане и авито выкладывать, просто сделку будут оформлять уже через госструктуру, которая скорее всего сможет отсеять мошенников и субарендаторов.
Чтобы привлечь и обелить этот сектор можно сделать так:
- регистрируешься в системе и получаешь льготное налогообложение;
- типовой договор;
- гарантии государства, что если человек "пропадет", то арендодатель получит выплаты
Если речь идёт об упрощении системы взыскания, то да, это было бы прикольно.
А если за счёт государства, то количество пропавших арендодателей увеличится в сотни раз по стране.
Ха-ха... Ребятам стало тревожно и неуютно, так как, если минстрой запустит свой маркетплейс с онлайн-оформлением договоров, то кому будут нужны яндекс, авито и циан. Денег жалко, я их понимаю... :)
Они нарисовались, а для чего? Все верно, что бы их в долю взяли. Ворчат же не потому что там людям плохо, а потому что испугались рыночек потерять. С другой стороны их хорошо бы построить прописав им требования, а то орой даже генплана нет, а описания радуют копипаста с соседнего обьявления или шаблонный текст. Одним словом надо с ними поработать будет...
Да и к тому же Циану перед IPO плохо иметь такие новости...
Кстати, да))
Слепота!
Никто не хочет потерять жирного куска.
Госуслуги? Налоговая? Не пользуются спросом? Посещаемость их смотрели?
Государство имеет монополию на власть
Оплачиваю к/п через ГИС ЖКХ (Госуслуг). Раз в месяц захожу в личный кабинет и оплачиваю электронные счета/загружаю показания счётчиков. Удобнее чем через банк, вообще забыл что такое бумажные квитанции.
Оплачивать коммуналку можно в любом приложении банка, да, есть конкуренты
И чем это удобней ?
Может потому что госструктуры сознательно не создают продуктов для конкурентных рынков? Это в общем то логично.
госуправление неэффективно по умолчанию
потому что слабый контроль от инвесторов
Какое редкостное единодушие в комментариях. Я прям удивлён.
А можно такой же сервис для всяких строителей/отделочников квартир. Этот рынок не серый, а чёрный, как негр в темноте. Взять аванс и проебаться — легко. Нахуевертить плитку так, что через месяц она отвалится — пожалуйста.
Если минстрой сделает все грамотно (что сомнительно), то этим сервисам останутся только риэлторы с липовыми объявлениями, с которыми они не особо хотят разбираться.
При оплате через систему арендатор должен будет заплатить комиссию оператору платформы, банку или другому платежному агенту, в качестве налога
Мне кажется, что после этого вопросы о грамотности решения можно снять
этим сервисам останутся только риэлторы с липовыми объявлениями
Это 80% условного авито. Не многое и поменяется :)
Поборов хотят ? Купи квартиру плати налог, сдай квартиру эту же плати налог. Продаёшь эту квартиру еще плати налог. Что-то много налогов с одной вещи. Я уже думаю удалять на Авито и Юле объявления, которые купили, а то потом будут мониторить и говорить продали мыло за 50 р заплатите налоги
Охуенно вы в налоговой системе разбираетесь
У «Яндекс», «Циан» и Avito выход один.
Скинуться и купить Минстрой
Минстрой дорого обойдется, а вот руководство не очень.
Звучит замечательно, конечно, но зная наше гос-во, оно явно захочет собрать бабла с народа и это сто проц приведет к очередному повышению стоимости аренды жилья)))0
а штрафы и комиссия могут увести клиентов в «серую» зону
А сейчас они в какой?
Народ, вы как дети, прочитайте новость не на VC , а хотя в "Коммерсанте". Минстрой хочет создать не альтернативного оператора, а систему обязательной платной регистрации договоров найма жилья, а также требует внесения в КоАПП штрафов за сдачу в аренду без регистрации договора в этой системе.
Система ничего не будет предлагать, гарантировать и обеспечивать. Она приведёт к дополнительным расходам арендодателей, которые те переложат на квартиросъёмщиков.
Я думаю, что тема в финансировании разработки госсистемы. А так-то арендодатель официально может стать самозанятым и платить 6%. Временная регистрация производится через Госуслуги. Если продвинут этот проект с дополнительными этими комиссиями, то 6% перестанут платить.
А можно плиз сначала коммунальные платежи починить (ГИС ЖКХ) и арендодателям хоть какие-то права гарантировать.
Если бы после слова «госсистемы» точку бы можно было поставить, то да, раскритиковали, а так…
Ещё бы Авито и Яндекс были довольны. Устроились себе удобно, вкушают плоды комиссии с арендодателей, при этом относятся к ним просто отвратительно(конкретно про авито). И тут к рынку аренды подползает что то неуклюжее, запускает туда свои щупальца и пытается распробовать этот рынок. Если это будет выглядеть, как отдельная площадка, где будут размещены объявления и через которую будут проходить сделки, то
По сути для арендодателей первое время всё останется по прежнему, им без разницы, кому платить, обнаглевшему Авито за рекламу, или государству в виде налогов, но в долгосрочной перспективе компании быстрее подстраиваются под изменения рынка, а что то неповоротливое с щупальцами-нет.
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