Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":9280,"title":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0430\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438\u0437 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb \u0432 Google","url":"\/redirect?component=advertising&id=9280&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/321806-kak-ne-zamorachivatsya-s-reklamnoy-kampaniey-i-bystro-nastroit-ee-v-google-obyasnyaem-v-5-50-i-500-slovah&placeBit=1&hash=99a73b9041aba100376a41bce39d118cf714c283ce1c8288a963bcb51cdcdade","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс», «Циан» и Avito раскритиковали идею Минстроя о создании госсистемы для регистрации договоров об аренде жилья Статьи редакции

Появление госоператора приведёт к монополизации рынка, а штрафы и комиссия могут увести клиентов в «серую» зону, считают сервисы.

61
2748 просмотров

В «Яндекс.Недвижимости» рассказали, что их не привлекали к обсуждению законопроекта. В компании считают, что повышение прозрачности отрасли — это хорошо, но оно не должно увеличивать траты клиентов, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

В «Циане» видят риски в предложения Минстроя. Чтобы система работала просто и чётко, нужна дорогая экспертиза, считает сервис. Если регистрировать договоры аренды будет сложно, пользователи уйдут в «серую» зону. «Предложенное регулирование может не только не обелить рынок аренды, а, наоборот, увеличить теневой сектор», — сообщили изданию в компании.

Предложения министерства грозят рынку недвижимости деградацией, приведут к сокращению налоговых выплат, росту недовольства россиян и общему снижению доверия к институту самозанятых, уверены представители «Авито».

Представители «Яндекса» и «Циана» считают, что оптимальным решением станут дополнительные льготы для самозанятых и продвижение этого варианта налогообложения.

За полгода с октября 2020 года по апрель 2021 число самозанятых арендаторов в Москве увеличилось на 70%, сфера аренды — на девятом месте по популярности у самозанятых по всей России, так зарабатывают 3,6 млн человек, привёл данные «Циан».

  • Минстрой разработал проект закона о создании специальной госсистемы, где арендодатели должны регистрировать договоры. Через неё арендатор должен будет платить за недвижимость с комиссией оператору платформы, банку или другому платежному агенту, в качестве налога.
  • За проведение расчетов вне ГИС будут грозить штрафы от 500 рублей до 30 тысяч рублей.

#новость #недвижимость #аренда

61
16
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
61 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Влад Борщ

Система будет жить при одном условии - когда у арендатора (нанимателя) будет жёсткий контракт с собственником помещения, который даст ему уверенность в том, что цена не будет повышена (Сочи привет), избавит от самодурства собственника (Внезапные выселения, ноль прав и т.д.) как это сделано в Европе. Однако стоит заметить, что для этого нужно не просто "разработать кривой сайт для побора", а внести серьёзные изменения в существующее законодательство. Когда такое будет - это будет пользоваться спросом у арендаторов, а арендодатель сам придёт на такой спрос, а кто откажется - нахрен пусть идут.

Ответить
28
Развернуть ветку
Грядущий ящик

Ну и, соответственно, чтобы это и в другую сторону работало тоже.

Ответить
9
Развернуть ветку
Ли Си Цын

А что сейчас не работает в другую сторону?

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexander Mitryashkin

Нет. Сейчас если тебе попортят квартиру, то арендатор максимум размер залога потеряет.

Ответить
6
Развернуть ветку
Ли Си Цын

Кто мешает в договор дописать оплату за порченное имущество, а в акт приема-передачи включить оценку?

Ну а вообще-то кто мешает застраховать, но там и так понятно - жаба.

Ответить
6
Развернуть ветку
ИгорьOK

Кто мешает в договор дописать оплату за порченное имущество, а в акт приема-передачи включить оценку?
Количество предложений и конкуренция.

Будешь больше геморроя организовывать, дольше будешь жильцов искать. Соответственно, простой помещения и недополученная прибыль - выше.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ли Си Цын

Будешь больше геморроя организовывать, дольше будешь жильцов искать
 Для съемщика разницы никакой - что так подписывать ,что так подписывать. Или вы вообще без акта сдаете? Тогда земля стекловатой, однажды придете в квартиру без мебели и техники :)

простой помещения и недополученная прибыль
 В Москве. В 2021 году. Простой жилых (не коммерческих) помещений. Спасибо, посмеялся от души. В пердях да - могут возникнуть проблемы.

Ответить
1
Развернуть ветку
ИгорьOK

Спасибо, посмеялся от души. В пердях да - могут возникнуть проблемы.
Ты не понял! Проблемы будут только у тебя.

Для съемщика разницы никакой - что так подписывать ,что так подписывать.
Есть разница. Если я приду снимать, а мне сунут договор на 30 листов с актами, в которых описано количество пыли за холодильником в миллиметрах, я приду к выводу, что это какой-то мутный арендодатель. Лучше сниму у его соседа.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ли Си Цын

Ты не понял! Проблемы будут только у тебя.
 Не понял с чего, но ок, приму за вашу точку зрения :)

Лучше сниму у его соседа
 Голубчик, риэлтор в день проводит в среднем 5-8 показов той квартиры, которую я сдаю. Средний период показов до подписания договора аренды - 2 дня. Однажды было 4, когда я ради эксперимента цену поставил на четверть выше рынка.

Так что пойдет или нет к моему соседу (который, кстати, живет сам и ничего не сдает) какой-то мутный съемщик - мне глубоко без разницы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Old Nick

попробуй выселить арендатора без его на то желания.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ли Си Цын

Пробовал. Был у меня такой "загостившийся" с попыткой не платить. Был выселен за 2 дня: первый - заявление в полицию, второй - визит участкового. Не совсем понятна проблема...

Ответить
0
Развернуть ветку
Old Nick

это если по завершению договора, и то сомнительно про два 2 дня.
недели две динамо включать можно без проблем.

если, условно, сдал хату семейной паре, а при проверке обнаружил там нары и 10 гастрбайтеров, то только через прекращение действия договора или простыми словами только через суд. 6-12 месяцев.

п.с. не до конца законные методы мы не рассматриваем.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Chernyak

Условно в договоре пишутся все, кто проживает, и условия по гостям.

Ответить
0
Развернуть ветку
Old Nick

и. пришел. нашел 10 гастеров. и что дальше?

Ответить
1
Развернуть ветку
Ли Си Цын

и то сомнительно про два 2 дня
 Любой опыт (кроме собственного) сомнителен. Мне вот сомнительно, что в 50 лет можно взойти на Эверест. Это как-то отменяет опыт сотен взошедших старше 50 лет? :)

если, условно, сдал хату семейной паре, а при проверке обнаружил там нары и 10 гастрбайтеров, то только через прекращение действия договора или простыми словами только через суд. 6-12 месяцев
 Простите, пожалуйста, кто вам сказал такую дичь? Вот как раз описанная ситуация - это мгновенное выселение с полицией. В договоре прописываете, кто будет проживать и все - проблема решена.

Ответить
0
Развернуть ветку
Old Nick

Все что касается договорных отношений. Кто кому сколько как и за что должен. Это гражданские дела. Все гражданские дела решаются через суд. Получаешь через полгода решение суда, что квартиросъемщик нарушил условие договра. Получаешь судебный приказ. И на основание этого приказа идет выселение. И только так по закону.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ли Си Цын

Нет, вообще не так. У вас немного каша в голове. Идете в полицию и пишете заявление, что у вас в квартире находятся вместо арендатора по договору непонятные люди, которых вы туда не впускали.

Дальше полицейский (обычно участковому это "счастье" сплавляют) приходит на квартиру и задает находящимся там людям вопрос "Кто вы такие и на каком основании здесь находитесь?". Я надеюсь, вы догадались, что с договора, содержащего паспортные данные съемщика и всех лиц, имеющих право там проживать, вы догадались снять копию и отдать участковому?

После этого дело движется в рамках административного (вначале) права :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Вадим Чиняев

с Европой я бы не спешил. тк нельзя просто выселить, то, насколько знаю, чем топовей страна, тем больше справок надо по работе и тп + депозит и тебя еще смотреть будут и бывает аукцион устраивают.
Ну кстати, y нас тоже в общем-то выселить официально не так просто.

А так - согласен, система нужна.

Ответить
3
Развернуть ветку
Александр А.

Будет как с другими системами типа ЕГАИС - куча геморроя у всех вовлеченных в цепочку, расходы.

На выходе - в магазинах уйма некачественного алкоголя, но зато уплачены акцизы :)))

В случае аренды жилья у государства нет никаких намерений защищать чьи-либо права - это обычное желание поставить под контроль все денежные потоки.

Ответить
2
Развернуть ветку
Stanislav Milykh

Было бы круто иметь официальный сервис, где ты можешь переезжать по стране , формировать комплект мебели под свои нужды и брать аренду на год и брать аренду на год по приемлемой цене. Сейчас как раз это все и есть "серый" рынок.

Ответить
1
Развернуть ветку
Danil Kuznetsov

Простите, а какие изменения вам нужны? Все уже давно описано в Гражданском и Жилищном кодексах. Эти требования никто не соблюдает, так кто сказал, что люди начнут пользоваться новым сервисом?

Ответить
1
Развернуть ветку
Правильный Взгляд

Минстрой хочет принудить всех пользоваться этим "сервисом" под угрозой штрафов.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ray Smith

Так и штрафы есть, но всем пофиг.

Ответить
0
Развернуть ветку
Радмир Айташев

С другой стороны есть множество всяких агентств и риэлторов, которые гребут деньги за пару кликов мышкой на авито и пару звонков. Эти нахлебники-прокладки берут больше чем стоит месяц аренды и при этом абсолютно ни за что не отвечают никак, в договорах указывается их услуга как «информационная». Так что за борт их. Централизованная система будет прозрачней. А объявления также можно на циане и авито выкладывать, просто сделку будут оформлять уже через госструктуру, которая скорее всего сможет отсеять мошенников и субарендаторов.

Ответить
25
Развернуть ветку
Alexander Mitryashkin

Чтобы привлечь и обелить этот сектор можно сделать так:
- регистрируешься в системе и получаешь льготное налогообложение;
- типовой договор;
- гарантии государства, что если человек "пропадет", то арендодатель получит выплаты

Ответить
2
Развернуть ветку
Джон Крайтон

Если речь идёт об упрощении системы взыскания, то да, это было бы прикольно.

А если за счёт государства, то количество пропавших арендодателей увеличится в сотни раз по стране.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон piter

Ха-ха... Ребятам стало тревожно и неуютно, так как, если минстрой запустит свой маркетплейс с онлайн-оформлением договоров, то кому будут нужны яндекс, авито и циан. Денег жалко, я их понимаю... :)

Ответить
21
Развернуть ветку
Грядущий ящик

Они нарисовались, а для чего? Все верно, что бы их в долю взяли. Ворчат же не потому что там людям плохо, а потому что испугались рыночек потерять. С другой стороны их хорошо бы построить прописав им требования, а то орой даже генплана нет, а описания радуют копипаста с соседнего обьявления или шаблонный текст. Одним словом надо с ними поработать будет...

Ответить
5
Развернуть ветку
Петя Иванов

Да и к тому же Циану перед IPO плохо иметь такие новости...

Ответить
1
Развернуть ветку
Грядущий ящик

А еще каждый раз смеюсь, когда Яндекс как-то жалуется на монополию)))

Ответить
9
Развернуть ветку
Nikitinz

Кстати, да))

Ответить
3
Развернуть ветку
Илья Попов

Слепота!

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Попов

Никто не хочет потерять жирного куска.

Ответить
0
Развернуть ветку
Грядущий ящик

Пока что я не припомню ни одного государственного продукта (тем более цифрового), который бы работал исправно, удобно и пользовался хоть каким-то ощутимым спросом при наличии конкурентов и без обязаловки. Поэтому переживать не за что.

Ответить
4
Развернуть ветку
Sasha Step

Госуслуги? Налоговая? Не пользуются спросом? Посещаемость их смотрели?

Ответить
9
Развернуть ветку
Грядущий ящик

Повторюсь:

работал исправно, удобно
 при наличии конкурентов и без обязаловки

Ответить
4
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Государство имеет монополию на власть

Ответить
1
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Оплачиваю к/п через ГИС ЖКХ (Госуслуг). Раз в месяц захожу в личный кабинет и оплачиваю электронные счета/загружаю показания счётчиков. Удобнее чем через банк, вообще забыл что такое бумажные квитанции.

Ответить
3
Развернуть ветку
Грядущий ящик

Пожалуйста, перечитайте мой коммент.

У Госуслуг есть конкуренты?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Оплачивать коммуналку можно в любом приложении банка, да, есть конкуренты

Ответить
3
Развернуть ветку
Правильный Взгляд

И чем это удобней ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Грядущий ящик

«Без обязаловки» здесь ключевое
А обязаловка будет - вангую

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexander Ivanov

Может потому что госструктуры сознательно не создают продуктов для конкурентных рынков? Это в общем то логично.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mikhail Che

госуправление неэффективно по умолчанию
потому что слабый контроль от инвесторов

Ответить
0
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Какое редкостное единодушие в комментариях. Я прям удивлён.

А можно такой же сервис для всяких строителей/отделочников квартир. Этот рынок не серый, а чёрный, как негр в темноте. Взять аванс и проебаться — легко. Нахуевертить плитку так, что через месяц она отвалится — пожалуйста.

Ответить
5
Развернуть ветку
Грядущий ящик

Заключай официальный договор. Ах да, никто не хочет заплатить налоги и увеличить стоимость ремонта на 20 30 %%.

Ответить
3
Развернуть ветку
Шамиль Зигантдинов

Если минстрой сделает все грамотно (что сомнительно), то этим сервисам останутся только риэлторы с липовыми объявлениями, с которыми они не особо хотят разбираться.

Ответить
4
Развернуть ветку
Игорь Протасов

При оплате через систему арендатор должен будет заплатить комиссию оператору платформы, банку или другому платежному агенту, в качестве налога

Мне кажется, что после этого вопросы о грамотности решения можно снять

Ответить
1
Развернуть ветку
Ли Си Цын

этим сервисам останутся только риэлторы с липовыми объявлениями
 Это 80% условного авито. Не многое и поменяется :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей

Поборов хотят ? Купи квартиру плати налог, сдай квартиру эту же плати налог. Продаёшь эту квартиру еще плати налог. Что-то много налогов с одной вещи. Я уже думаю удалять на Авито и Юле объявления, которые купили, а то потом будут мониторить и говорить продали мыло за 50 р заплатите налоги

Ответить
–1
Развернуть ветку
IO

Охуенно вы в налоговой системе разбираетесь

Ответить
2
Развернуть ветку
Грядущий ящик

Как раз такие системы и должны быть в ведении государства. Текущий рынок аренды не улучшается от конкуренции, а наоборот создает кучу прокладок из бездарей.

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Богданов

У «Яндекс», «Циан» и Avito выход один.
Скинуться и купить Минстрой

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Попов

Минстрой дорого обойдется, а вот руководство не очень.

Ответить
0
Развернуть ветку
авэк муа плезир

Звучит замечательно, конечно, но зная наше гос-во, оно явно захочет собрать бабла с народа и это сто проц приведет к очередному повышению стоимости аренды жилья)))0

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Капустин

а штрафы и комиссия могут увести клиентов в «серую» зону
 А сейчас они в какой?

Ответить
1
Развернуть ветку
Правильный Взгляд

Народ, вы как дети, прочитайте новость не на VC , а хотя в "Коммерсанте". Минстрой хочет создать не альтернативного оператора, а систему обязательной платной регистрации договоров найма жилья, а также требует внесения в КоАПП штрафов за сдачу в аренду без регистрации договора в этой системе.
Система ничего не будет предлагать, гарантировать и обеспечивать. Она приведёт к дополнительным расходам арендодателей, которые те переложат на квартиросъёмщиков.

Ответить
1
Развернуть ветку
Альберт Базалеев

Я думаю, что тема в финансировании разработки госсистемы. А так-то арендодатель официально может стать самозанятым и платить 6%. Временная регистрация производится через Госуслуги. Если продвинут этот проект с дополнительными этими комиссиями, то 6% перестанут платить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mihail Fedorov

А можно плиз сначала коммунальные платежи починить (ГИС ЖКХ) и арендодателям хоть какие-то права гарантировать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дед Велосипед

Если бы после слова «госсистемы» точку бы можно было поставить, то да, раскритиковали, а так…

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр У

Ещё бы Авито и Яндекс были довольны. Устроились себе удобно, вкушают плоды комиссии с арендодателей, при этом относятся к ним просто отвратительно(конкретно про авито). И тут к рынку аренды подползает что то неуклюжее, запускает туда свои щупальца и пытается распробовать этот рынок. Если это будет выглядеть, как отдельная площадка, где будут размещены объявления и через которую будут проходить сделки, то
По сути для арендодателей первое время всё останется по прежнему, им без разницы, кому платить, обнаглевшему Авито за рекламу, или государству в виде налогов, но в долгосрочной перспективе компании быстрее подстраиваются под изменения рынка, а что то неповоротливое с щупальцами-нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 61 комментарий
Финансы
Вадим Курило
Реальная причина, почему Маск продает акции Tesla

Уже несколько недель Илон Маск активно сливает свои акции. Буквально на днях было реализовано еще на 963 млн долларов. Почитав комментарии к этой статье, я понял, что народ не совсем правильно осознает причину этих действий. Говорят о том, что он сливает на хаях, или у него есть выбор вообще ничего не продавать. Все не так...

19
73
IBS
Он улетел, но обещал вернуться: почему сотрудники уходят, а потом возвращаются?

Возвращались ли вы работать в компанию, из которой когда-то уволились? По данным опроса Superjob, сегодня порядка 26% специалистов готовы вернуться в компанию, где однажды работали. Среди работодателей прослеживаются похожие настроения: если раньше больше половины опрошенных HR-менеджеров утверждали, что принимать обратно бывших сотрудников они…

0
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Газпромбанк
Геосервисы для банков: как это работает

В совместном с сервисом «Поинтер» материале рассказываем, как нам удалось взять под контроль данные на онлайн-картах и заставить их работать в полную силу. Так, например, Газпромбанк с помощью «Поинтер» смог более чем на 70% увеличить целевые действия пользователей: построения маршрутов, просмотр фото и переходы на сайт.

0
1
eBay
Объем рынка розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 31% и достигнет $1,5 млрд к концу 2021 года

  • По прогнозам на конец 2021 года, рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России достигнет $1,51 млрд, а его рост составит 31%;

  • Средний чек у онлайн-площадок с внешней логистикой составит $99, а у платформ и интернет-магазинов с собственной доставкой — $17;
  • Количество посылок за рубеж вырастет на 86% и составит 50,9 млн отправлений;
  • Самой популярной интернет-площадкой для трансграничной торговли является eBay — каждый третий онлайн-экспортер использует ее для продаж за рубеж.
0
0
Медиа
Маша Цепелева
«Тинькофф Бизнес» выбрал себе амбассадоров — среди них Фёдор Овчинников и сооснователь 12 Storeez Иван Хохлов Статьи редакции

Они станут лицами новой рекламной кампании и будут отвечать на вопросы клиентов-предпринимателей «Тинькофф».

19
25
Сервисы
Маша Цепелева
«Яндекс», «Циан» и Avito раскритиковали идею Минстроя о создании госсистемы для регистрации договоров об аренде жилья Статьи редакции

Появление госоператора приведёт к монополизации рынка, а штрафы и комиссия могут увести клиентов в «серую» зону, считают сервисы.

61
16
Сервисы
Евгения Евсеева
«Тинькофф» представил сервис для аналитики и прогнозирования бизнес-процессов ETNA Статьи редакции

В банке сервис используют для планирования набора сотрудников, трат клиентов и другого.

16
42
Spotify
Музыкальные итоги 2021 в Spotify: что слушали геймеры?

Spotify проанализировал данные по прослушиванию музыки среди геймеров. Преобладает фонк и хип-хоп звучание.

0
0
Дизайн
Design by redmadrobot
Дизайн-джем#45: моушн-фестиваль Demo, айдентика от COLLINS и другие находки в области визуальных концепций и брендинга

А также лекция с нашего дизайн-челленджа, в дайджесте от дизайн-команды red_mad_robot.

1
19
Транспорт
Лиана Липанова
Производитель майонеза «Слобода» показал первый полёт прототипа своего беспилотного аэротакси Статьи редакции

Компания создала аппарат с нуля и вложила в разработку более 1 млрд рублей.

Hi-Fly Taxi ГК «Эфко»
298
135
Открытие Инвестиции
К новому году — новый iPhone!

Согласитесь, неплохой такой подарок!

0
0
Больше статей
null