Пользователи пожаловались на сбой в работе приложений «Тинькофф» и «Тинькофф.Инвестиций» Статьи редакции
В банке говорят, что работают над устранением проблем.
По данным Downdetector, на 17:45 по мск поступило больше 5 тысяч жалоб на проблемы со входом в приложение, сервис недоступен и у некоторых редакторов vc.ru.
В «Тинькофф» пояснили vc.ru, что с 17:20 у небольшой части пользователей возникают трудности со входом в личный кабинет и мобильное приложение. В банке работают над их устранением.
с 17:20
Аккурат перед американской сессией
Когда ЦБ уже начнет наказывать за такие вещи?
Что непокрытые позиций с плечом?)
Я долгосрочный инвестор.
Да у многих так годами)
Кто-то решил что-то задеплоить в пятницу за час до окончания рабочего дня? Действительно, да что может случиться!
Потому что манагер сказал, что дедлайн горит!
Даже протестить вход в личный кабинет не успели)
да, зачем разлогиниваться
лишние 3 секунды на ветер
Разработка выкрутилась, теперь горит у эксплуатации. А ведь логично!
это все из-за амбассадоров
Каких?
Как здорово, что небольшая часть пользователей вся сидит на виси, совпало так совпало :)
Здравствуйте.
У нас действительно наблюдаются затруднения при входе в мобильное приложение и личный кабинет.
Уже решаем проблему, скоро восстановимся.
Простите, что доставили неудобства.
Неудобства это, когда стринги булочки натирают.
А ваш сбой это потеря денег, которые никто возмещать не собирается.
Не только мобильный банк а эпл пэй тоже не работает, что делать людям у которых нет рядом карточки?
Я большой фанат #Тинькофф но у таких больших компании таких проблем не должно быть!
Скоро это сколько?
Потерял много денег , стоял на шортах, писал в поддержку - не пересылают номер обращения - как решить данный вопрос с компенсацией убытков?
Какие убытки, даже не мечтайте) Максимум; "Приносим извинения"
ну так войти не могу по их технической части - номер обращения зафиксировал, емаил и телефон позвонил, буду требовать компенсации - а как иначе.. минус 2 тыс долл нехило так по их вине
как раз когда биржа открылась...супер подстава..
просто нет слов! Слава богу что у меня деньги в трех банках, а что делать тем людям кто хранит все деньги на #тинькофф
Кто вам сказал, что эквайринг не работает?
пробовал сейчас через эпл пей оплатить покупку не получилось, хотел снять тоже самое
Блин вот это реально серьёзное дело..... Вообще по нормативам цб, час простоя эквайринга - отзыв лицензии...
Нельзя держать все деньги в одном банке, так в самый неподходящий момент можно остаться без средств к существованию на неопределенное время, ни один банк от падения системы не застрахован.
Пиз#ец очень во время.
Заработал😄 пока Яндекс ждал 20 мин 🤣
Аааа не работает!!! Прям перед американской ОС
Весело тем, кто прикупил или шортанул Oracle перед сбоем. Там жарища сейчас.
Классическая история про яйца в одной корзине.
Отличные новости, чтобы ещё раз задуматься о диверсификации по брокерам/банкам. Рекомендую. :)
А кто то стопы не поставил. Сейчас седеет наверное
уже потерял на шортах больше 100тр из-за того что выкинуло из приложения - не могу выкупить.. написал в поддержку - про компенсацию не слово - фиксирую официально обращение - жду его номер для требования компенсаций за убытки
В таких случаях нужно не писать в поддержку и фиксировать факт ошибки в приложении (тем самым вы воюетее в другую сторону, подтверждая что брокер не получил ваше распоряжение), а направить им распоряжение используя максимальное количество других каналов связи: емейл, телефонограмма... и зафиксировать факт и точное время их направления.
мда, с плечом торгуешь?
Какая большая небольшая часть пользователей.
+2 еще в копилку
Еще +1 посчитайте, пожалуйста
видимо небольшая часть на языке тинькофф означает 99,99%
Как раз подгадали в день зарплаты
еще и в пятницу
судю по монитору также - у сбера, райффайзен, почты
Сбер работает у меня
Проклятье! Котлеты горят!
ЗАРАБОТАЛО!!!
у меня нет
Перепроверьте, буквально пару секунд назад не работало
Так, логин починили... но отправка денег не работает...
Вот он ваш лучший говнобанк. Раньше может это и было первое удобное приложение, теперь же они есть у всех, а приложение тинькоф стало больше похоже на сайт Яндекса, с кучей ненужной рекламной херни лезущей отовсюду, теперь ещё и легло все к херам
Действительно не работает
У оппозиции, так сказать
Хорошо что у меня 4 банка и 2 приложения для инвестиций.
Но перед ОС все равно жёстко
какие приложения посоветуешь? думаю валить от этих
Да только Альфа пока из резервных у меня. Но там трейдить это ппц, только если купил-забыл.
Фридом ещё юзал, но тоже не удобно.
Некоторые слышал сидят на ВТБ.
К сожалению прям замену посоветовать не могу. Все торги через тинек.
ВТБ второй лидер по инвестициям и мобильному приложению
У ВТБ комиссии для долгосрочного инвестора божеские, 0.05% или около того за операцию. ТИ, помню, брал у меня по 0.3%, в 6 раз больше, + 100 руб/мес фикс плата если есть хотя бы одна сделка за месяц, не знаю как сейчас. Но я уже давно свалил в ibkr, а вот родственников подсадил на ВТБ, у них не такие суммы, чтобы за границу был смысл выводить. Приложение вполне себе приличное и интуитивно понятное, иностранные акции с СПБ биржи в наличии, не могу сказать что чем-то хуже чем у ТИ, когда я им пользовался (2019 год).
Согласен,
Но слышал что ibkr внесли в список черный в ЦБ?
А что там уже рождественное ралли?
Жесть(
вовремя...
Что делать тем у кого кредиты?
Олег! Заводи срочно инцидент, звони в дежурку😱. (правда лёг)
Онлайн банк тоже лег(( Невозможно зайти
У небольшой части? Ахаха
По ходу перед деплоем ничего не тестили)))
Так сойдет)
Релиз в пятницу вечером. Классика.
А что откатить им нельзя?) или в банке не приветстсвуется это
Да я хз, может не релиз. Наверное что-то с SSO, раз вход упал везде.
Может на сервере место кончилось)
Другие брокеры работают?
пуши приходят по бумагам и все - ровно также было осенью
Там опять ваш представитель говорит про небольшую группу пользователей. Хотя не работает у большой группы пользователей.
Дружно зовем @Олег Тиньков
При @Олег Тиньков такого не было!!11
Пуши прелетают
Are you ahueli tam?
Скоро будет. "Деньги недоступны"
В этом я сильно сомневаюсь.
впечатлений уйму как инвестиции включил, то биржу отключили, теперь зайти нельзя
"Он такой один".
Заметьте они ещё не исправляют... Пока только стараются.
Все, починили.
Деньги не получается перевести. Все равно тупит
За это могут лишить лицензии или исключить из значимых организаций 'росии'?
Только если эквайринг не работает. Но жалобы, как я понял, только на приложение, платить всё-таки можно. Да и заработало минуту назад всё
Не у всех заработало , в семье, из трёх человек 1 работает и 2 все так же нет
В 18:19 заработало
Я искренне не понимаю, как такое возможно для «Лучшего онлайн-банка в мире»? Ведь уже был сбой раньше.
Когда не можешь зайти в тиньков чтобы пошортить тиньков.
upd, а не, уже можешь
На сегодня все ,расходимся.
Может к 24:00 и починят ,а потом скажут:
« Простите великодушно. Мы были не правы и решили в качестве извинений предоставить вам 1 день торгов без комиссии»
Ура товарищи!!🎉🎉🎉
Уже 6 минут как работает
Не сглазь
Или просто отморозятся, как обычно))
Заскамил клиентов
Тинь, что за фак?!
Пойду-ка я попробую поймать тигра в Альфе
Ненавижу такие ситуации, так затупила на кассе из-за этого
Ох, и "весело" мне было на кассе. ((( Хорошо, хоть покупка небольшая была и налика хватило.
В 17:45 не прошёл платёж в американском инет магазине по Apple Pay, написала в поддержку, ответили, что это я ввела не те данные, ну ок, отменила заказ, заказала снова и … всё легло… даже не вижу списались деньги или нет.
Я как раз перевод делала, думала поседею. (((
Кто-то на выходные решил пойти раньше времени)))
Вот хорошо, что у меня есть несколько карт, ща достала альфу и расплатилась
Комментарий удален
Неприятно. Я как раз зарплату жду и тут такое(
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