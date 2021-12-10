Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":9569,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u0438\u0437 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=9569&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/311925-korotko-psb-obedinil-onlayn-kassu-i-ekvayring-v-prilozhenii-dlya-malogo-i-srednego-biznesa&placeBit=1&hash=fec13e651ed86d8f3b5339579aa27c6170f4c017684c384ddddb40ad70f47562","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Евгения Евсеева

Пользователи пожаловались на сбой в работе приложений «Тинькофф» и «Тинькофф.Инвестиций» Статьи редакции

В банке говорят, что работают над устранением проблем.

108
4381 просмотров

По данным Downdetector, на 17:45 по мск поступило больше 5 тысяч жалоб на проблемы со входом в приложение, сервис недоступен и у некоторых редакторов vc.ru.

В «Тинькофф» пояснили vc.ru, что с 17:20 у небольшой части пользователей возникают трудности со входом в личный кабинет и мобильное приложение. В банке работают над их устранением.

Обновлено в 18:25. В «Тинькофф» сообщили vc.ru, что восстановили работу приложения. У некоторых пользователей ещё могут наблюдаться проблемы с работой чата в приложении.
GrooveZone @GrooveZonee
Похоже, что у банка #тинькофф15 #тинькофф глобальный собой. Приложение не грузит уже минут 20.
Даринка @sternenregen9
Приложение тинькофф упало, а на моей тройке не хватает 1 рубля, чтобы я могла оплатить проезд 🥲
aleksandr pogorelcev 🌍 @sasha_vhs
@tinkoff_bank, у вас приложение упало.
Евгений Смирнов @JSm1rn
Наблюдаю проблемы с запуском приложений Тинькофф и Тинькофф инвестиции#ТинькоффБанкнеработает
Михаил Потапенков @potapms
Я один уже в течение 10 минут не могу войти в приложение Тинькофф банка? @tinkoff_bank
MK @kuzya_epta
У Тинькофф сбои какие-то походу, оба приложения не грузят

#тинькофф #новость

108
13
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
108 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Василий Степанофф

с 17:20
Аккурат перед американской сессией
Когда ЦБ уже начнет наказывать за такие вещи?

Ответить
18
Развернуть ветку
Radna

Что непокрытые позиций с плечом?)

Ответить
4
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Я долгосрочный инвестор.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ni Ck

Да у многих так годами)

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Крашевич

Кто-то решил что-то задеплоить в пятницу за час до окончания рабочего дня? Действительно, да что может случиться!

Ответить
17
Развернуть ветку
Pavel Loginov

Потому что манагер сказал, что дедлайн горит!

Ответить
4
Развернуть ветку
Виталий Горшков

Даже протестить вход в личный кабинет не успели)

Ответить
1
Развернуть ветку
умный человек

да, зачем разлогиниваться
лишние 3 секунды на ветер

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Крашевич

Разработка выкрутилась, теперь горит у эксплуатации. А ведь логично!

Ответить
0
Развернуть ветку
Тим Пазухин

это все из-за амбассадоров

Ответить
12
Развернуть ветку
Roman Leonov

Каких?

Ответить
0
Развернуть ветку
Anthony Alexandroff

Пицдатых

«Тинькофф Бизнес» выбрал себе амбассадоров…
Они станут лицами новой рекламной кампании и будут отвечать на вопросы клиентов-предпринимателей…
vc.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
умный человек
Ответить
0
Развернуть ветку
selecadm
Ответить
10
Развернуть ветку
Олег Павлов

Как здорово, что небольшая часть пользователей вся сидит на виси, совпало так совпало :)

Ответить
6
Развернуть ветку
Грядущий ящик

Подтверждаю. Даже у меня не работает, хотя и не установлено.

Ответить
4
Развернуть ветку
Тинькофф

Здравствуйте.

У нас действительно наблюдаются затруднения при входе в мобильное приложение и личный кабинет.
Уже решаем проблему, скоро восстановимся.
Простите, что доставили неудобства.

Ответить
2
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Неудобства это, когда стринги булочки натирают.
А ваш сбой это потеря денег, которые никто возмещать не собирается.

Ответить
10
Развернуть ветку
Meylis Rahmedov

Не только мобильный банк а эпл пэй тоже не работает, что делать людям у которых нет рядом карточки?
Я большой фанат #Тинькофф но у таких больших компании таких проблем не должно быть!

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Loginov

Скоро это сколько?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Числов

Потерял много денег , стоял на шортах, писал в поддержку - не пересылают номер обращения - как решить данный вопрос с компенсацией убытков?

Ответить
0
Развернуть ветку
Карина Румянцева

Какие убытки, даже не мечтайте) Максимум; "Приносим извинения"

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Числов

ну так войти не могу по их технической части - номер обращения зафиксировал, емаил и телефон позвонил, буду требовать компенсации - а как иначе.. минус 2 тыс долл нехило так по их вине
как раз когда биржа открылась...супер подстава..

Ответить
0
Развернуть ветку
Meylis Rahmedov

просто нет слов! Слава богу что у меня деньги в трех банках, а что делать тем людям кто хранит все деньги на #тинькофф

Ответить
5
Развернуть ветку
Борис Моркин

Кто вам сказал, что эквайринг не работает?

Ответить
0
Развернуть ветку
Meylis Rahmedov

пробовал сейчас через эпл пей оплатить покупку не получилось, хотел снять тоже самое

Ответить
0
Развернуть ветку
Борис Моркин

Блин вот это реально серьёзное дело..... Вообще по нормативам цб, час простоя эквайринга - отзыв лицензии...

Ответить
9
Развернуть ветку
умный человек
Ответить
1
Развернуть ветку
Ildar S

Нельзя держать все деньги в одном банке, так в самый неподходящий момент можно остаться без средств к существованию на неопределенное время, ни один банк от падения системы не застрахован.

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Каракуца

Пиз#ец очень во время.

Ответить
3
Развернуть ветку
Евгений Каракуца

Заработал😄 пока Яндекс ждал 20 мин 🤣

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Соломин

Аааа не работает!!! Прям перед американской ОС

Ответить
3
Развернуть ветку
Роман Аванесов

Весело тем, кто прикупил или шортанул Oracle перед сбоем. Там жарища сейчас.

Ответить
3
Развернуть ветку
Константин Суворов

Классическая история про яйца в одной корзине.

Отличные новости, чтобы ещё раз задуматься о диверсификации по брокерам/банкам. Рекомендую. :)

Ответить
3
Развернуть ветку
Иван Сергеевич

А кто то стопы не поставил. Сейчас седеет наверное

Ответить
2
Развернуть ветку
Сергей Числов

уже потерял на шортах больше 100тр из-за того что выкинуло из приложения - не могу выкупить.. написал в поддержку - про компенсацию не слово - фиксирую официально обращение - жду его номер для требования компенсаций за убытки

Ответить
–4
Развернуть ветку
Михаил Лещев
Ответить
6
Развернуть ветку
Сергей Крашевич

В таких случаях нужно не писать в поддержку и фиксировать факт ошибки в приложении (тем самым вы воюетее в другую сторону, подтверждая что брокер не получил ваше распоряжение), а направить им распоряжение используя максимальное количество других каналов связи: емейл, телефонограмма... и зафиксировать факт и точное время их направления.

Ответить
3
Развернуть ветку
Виталий Горшков

мда, с плечом торгуешь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Пронин

Какая большая небольшая часть пользователей.
+2 еще в копилку

Ответить
1
Развернуть ветку
Грядущий ящик

Так все правильно, сбой произошёл только у пользователей которые с 17:20 попытались войти в приложение, а остальные в это время не пытались, значит у них сбоя нет)

Ответить
3
Развернуть ветку
Антон Варанов

Еще +1 посчитайте, пожалуйста

Ответить
2
Развернуть ветку
Meylis Rahmedov

видимо небольшая часть на языке тинькофф означает 99,99%

Ответить
1
Развернуть ветку
Никита Филиппов

Как раз подгадали в день зарплаты

Ответить
1
Развернуть ветку
Serj Koss

еще и в пятницу

Ответить
1
Развернуть ветку
kova7ev

судю по монитору также - у сбера, райффайзен, почты

Ответить
1
Развернуть ветку
Mariya Pak

Сбер работает у меня

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Кубрак

Проклятье! Котлеты горят!

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Кубрак

ЗАРАБОТАЛО!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
Виталий Горшков

у меня нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Степан Позняк

Перепроверьте, буквально пару секунд назад не работало

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Loginov

Так, логин починили... но отправка денег не работает...

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Вот он ваш лучший говнобанк. Раньше может это и было первое удобное приложение, теперь же они есть у всех, а приложение тинькоф стало больше похоже на сайт Яндекса, с кучей ненужной рекламной херни лезущей отовсюду, теперь ещё и легло все к херам

Ответить
0
Развернуть ветку
Mi

Действительно не работает

Ответить
0
Развернуть ветку
Грядущий ящик

Действительно у небольшой части пользователей)

Ответить
2
Развернуть ветку
умный человек

У оппозиции, так сказать

Ответить
1
Развернуть ветку
Ni Ck

Хорошо что у меня 4 банка и 2 приложения для инвестиций.
Но перед ОС все равно жёстко

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Пивчик

какие приложения посоветуешь? думаю валить от этих

Ответить
0
Развернуть ветку
Ni Ck

Да только Альфа пока из резервных у меня. Но там трейдить это ппц, только если купил-забыл.
Фридом ещё юзал, но тоже не удобно.
Некоторые слышал сидят на ВТБ.
К сожалению прям замену посоветовать не могу. Все торги через тинек.

Ответить
1
Развернуть ветку
VF

ВТБ второй лидер по инвестициям и мобильному приложению

Ответить
1
Развернуть ветку
Ildar S

У ВТБ комиссии для долгосрочного инвестора божеские, 0.05% или около того за операцию. ТИ, помню, брал у меня по 0.3%, в 6 раз больше, + 100 руб/мес фикс плата если есть хотя бы одна сделка за месяц, не знаю как сейчас. Но я уже давно свалил в ibkr, а вот родственников подсадил на ВТБ, у них не такие суммы, чтобы за границу был смысл выводить. Приложение вполне себе приличное и интуитивно понятное, иностранные акции с СПБ биржи в наличии, не могу сказать что чем-то хуже чем у ТИ, когда я им пользовался (2019 год).

Ответить
0
Развернуть ветку
VF

Согласен,
Но слышал что ibkr внесли в список черный в ЦБ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Степанофф

А что там уже рождественное ралли?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sultan Sultanov

Жесть(

Ответить
0
Развернуть ветку
Shamil Zarbali

вовремя...

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Горшков

Что делать тем у кого кредиты?

Ответить
0
Развернуть ветку
Valentin G

Олег! Заводи срочно инцидент, звони в дежурку😱. (правда лёг)

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Loginov

Онлайн банк тоже лег(( Невозможно зайти

Ответить
0
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

У небольшой части? Ахаха

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Горшков

По ходу перед деплоем ничего не тестили)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Горшков

Так сойдет)

Ответить
0
Развернуть ветку
Mark Borisov

Релиз в пятницу вечером. Классика.

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Горшков

А что откатить им нельзя?) или в банке не приветстсвуется это

Ответить
0
Развернуть ветку
Mark Borisov

Да я хз, может не релиз. Наверное что-то с SSO, раз вход упал везде.
Может на сервере место кончилось)

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Булов

Другие брокеры работают?

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikita End

пуши приходят по бумагам и все - ровно также было осенью

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Булов

Там опять ваш представитель говорит про небольшую группу пользователей. Хотя не работает у большой группы пользователей.

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Дружно зовем @Олег Тиньков

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Loginov

При @Олег Тиньков такого не было!!11

Ответить
0
Развернуть ветку
A L

Пуши прелетают

Ответить
0
Развернуть ветку
Maksim Perekhodko

Are you ahueli tam?

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Лазуткин

Скоро будет. "Деньги недоступны"

Ответить
0
Развернуть ветку
Maksim Perekhodko

В этом я сильно сомневаюсь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivansevern Hi

впечатлений уйму как инвестиции включил, то биржу отключили, теперь зайти нельзя

Ответить
0
Развернуть ветку
vmp

"Он такой один".

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Лазуткин

Заметьте они ещё не исправляют... Пока только стараются.

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Коротков

Все, починили.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Пронин

Деньги не получается перевести. Все равно тупит

Ответить
0
Развернуть ветку
VF

За это могут лишить лицензии или исключить из значимых организаций 'росии'?

Ответить
0
Развернуть ветку
Степан Позняк

Только если эквайринг не работает. Но жалобы, как я понял, только на приложение, платить всё-таки можно. Да и заработало минуту назад всё

Ответить
0
Развернуть ветку
VF

Не у всех заработало , в семье, из трёх человек 1 работает и 2 все так же нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Степан Позняк

В 18:19 заработало

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Аванесов

Я искренне не понимаю, как такое возможно для «Лучшего онлайн-банка в мире»? Ведь уже был сбой раньше.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Швец

Когда не можешь зайти в тиньков чтобы пошортить тиньков.
upd, а не, уже можешь

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Артамонов

На сегодня все ,расходимся.
Может к 24:00 и починят ,а потом скажут:

« Простите великодушно. Мы были не правы и решили в качестве извинений предоставить вам 1 день торгов без комиссии»

Ура товарищи!!🎉🎉🎉

Ответить
0
Развернуть ветку
Степан Позняк

Уже 6 минут как работает

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Артамонов

Не сглазь

Ответить
0
Развернуть ветку
Raya Dolina

Или просто отморозятся, как обычно))

Ответить
0
Развернуть ветку
Артём Чупраков

Заскамил клиентов

Ответить
0
Развернуть ветку
Елена Тихонова

Тинь, что за фак?!

Ответить
0
Развернуть ветку
Валентина Пыко

Пойду-ка я попробую поймать тигра в Альфе

Ответить
0
Развернуть ветку
Юля Захарова

Ненавижу такие ситуации, так затупила на кассе из-за этого

Ответить
0
Развернуть ветку
Николь Самсара

Ох, и "весело" мне было на кассе. ((( Хорошо, хоть покупка небольшая была и налика хватило.

Ответить
0
Развернуть ветку
Maria Kochetova

В 17:45 не прошёл платёж в американском инет магазине по Apple Pay, написала в поддержку, ответили, что это я ввела не те данные, ну ок, отменила заказ, заказала снова и … всё легло… даже не вижу списались деньги или нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Валентина Комарова

Я как раз перевод делала, думала поседею. (((

Ответить
0
Развернуть ветку
Лариса Торченко

Кто-то на выходные решил пойти раньше времени)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Настя Мишина

Вот хорошо, что у меня есть несколько карт, ща достала альфу и расплатилась

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Анна Кондрашева

Неприятно. Я как раз зарплату жду и тут такое(

Ответить
–2
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 108 комментариев
Открытие Инвестиции
К новому году — новый iPhone!

Согласитесь, неплохой такой подарок!

0
0
Дизайн
Design by redmadrobot
Дизайн-джем#45: моушн-фестиваль Demo, айдентика от COLLINS и другие находки в области визуальных концепций и брендинга

А также лекция с нашего дизайн-челленджа, в дайджесте от дизайн-команды red_mad_robot.

1
26
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Veles.finance
Как работает стратегия Мартингейл?
0
СканТур
Из Москвы в Карелию... за полтора часа!

Мечтали улететь отдыхать на новогодние праздники или январские каникулы? Всего за полтора часа вы можете перенестись из Москвы в настоящую зимнюю сказку - Республику Карелию. Карельский Дед Мороз Талвиукко уже готов отвезти вас в живописный край водопадов, лесов и колоритных народных традиций. Присоединяйтесь к приключению!

0
0
Tele2
Как малому бизнесу найти клиентов в узких нишах

Владельцы компаний сталкиваются со сложными задачами – это в том числе поиск клиентов. Специальный сервис помогает владельцам малого бизнеса выйти на свою аудиторию. С помощью таргетированных сообщений можно находить желающих записаться в школу танцев, постояльцев в гостиницу, персонал для предприятий.

0
1
Трибуна
Сергей Владимиров
Как мы придумали Google для тех, кто выбирает обувь — история сервиса Shoegle

Всем привет! На связи Сергей Владимиров, CEO сервиса для подбора обуви онлайн Shoegle. Я хочу рассказать, как вместе с Александром Кимбер (COO проекта) и Денисом Волковым (CTO) мы придумали технологию, которая помогает интернет-магазинам снижать процент возвратов, а покупателям — выбирать товары со всего мира, подходящие именно им. А еще покажу…

Примерная 3D-визуализация прибора SizeDevice
12
22
Медиа
Маша Цепелева
«Тинькофф Бизнес» выбрал себе амбассадоров — среди них Фёдор Овчинников и сооснователь 12 Storeez Иван Хохлов Статьи редакции

Они станут лицами новой рекламной кампании и будут отвечать на вопросы клиентов-предпринимателей «Тинькофф».

71
29
Финансы
Вадим Курило
Реальная причина, почему Маск продает акции Tesla

Уже несколько недель Илон Маск активно сливает свои акции. Буквально на днях было реализовано еще на 963 млн долларов. Почитав комментарии к этой статье, я понял, что народ не совсем правильно осознает причину этих действий. Говорят о том, что он сливает на хаях, или у него есть выбор вообще ничего не продавать. Все не так...

28
115
Мнения
Nikolay Belousov
Что не так с VK

С вами рубрика «Следствие ведёт Белоусов». Разберёмся, что не так с компанией Mail.ru Group, она же VK.

11
22
Транспорт
Лиана Липанова
Производитель майонеза «Слобода» показал первый полёт прототипа своего беспилотного аэротакси Статьи редакции

Компания создала аппарат с нуля и вложила в разработку более 1 млрд рублей.

Hi-Fly Taxi ГК «Эфко»
326
159
IBS
Он улетел, но обещал вернуться: почему сотрудники уходят, а потом возвращаются?

Возвращались ли вы работать в компанию, из которой когда-то уволились? По данным опроса Superjob, сегодня порядка 26% специалистов готовы вернуться в компанию, где однажды работали. Среди работодателей прослеживаются похожие настроения: если раньше больше половины опрошенных HR-менеджеров утверждали, что принимать обратно бывших сотрудников они…

0
6
Больше статей
null