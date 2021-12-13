Как Embacy создает дизайн для клиентов из XXV стран. Часть 2: Продажа проекта

Всем привет! Я — Вадим Орлов, основатель Embacy. Мы создаем брендинг, сайты и иногда интерфейсы для digital-компаний со всего мира — от Австралии до Калифорнии и от Норвегии до ЮАР. А это — вторая статья из цикла о том, как у нас все работает. Она про продажи международных проектов, которых у нас 70% за 2021 год.