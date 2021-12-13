«Яндекс» добавил хранение бонусных карт в приложение Статьи редакции
В приложении уже можно хранить QR-код о вакцинации.
- В приложение «Яндекс» можно добавить любую карту, у которой есть штрих-код или QR-код, объявила компания. Для этого надо отсканировать её «умной» камерой.
- В новом разделе можно также оформить карту Metro или «Перекрёстка», если их не было раньше.
- Открыть раздел можно через голосового помощника «Алису» или найти в меню «Сервисы». Также бонусные карты можно хранить в аккаунте Яндекс ID, где есть адрес, телефон, история платежей и другие данные.
Вопрос продактам яндекса. Вот вы типа действительно считаете, что рандомное расположение виджетов сервисов на главном экране это типа ок? И то, что вы не даете вручную настроить их расположение это тоже ок?
Ну то есть добавили 100500-ую фичу с картами, я стою в магазине, запускаю приложение и должен скроллить искать эту вкладку? Качать продакт-гения!!
В их мире ты должен разговаривать с Алисой у кассы.
В их мире никто этим не пользуется, они просто сваливают сервисы в эту выгребную яму и все. Сами по себе они не плохие, но в этой солянке они ужасны
Потрясающее воображение нововведение, даже интерфейс не стали переделывать, оставили такой же как в Едадиле
Я без хейта к сервисам яндекса, но этого меганеудобного мастодонта храню только из-за АОН от всяких мошенников и прозвонов.
Что касается карт, когда стоишь на кассе, проще моноприложение открыть, чем рыться во всём этом.
Аналогично! С удобством в сервисах яндекса совсем печально(
Открыто хейчу сервисы Яндекса и максимально стараюсь отказаться от их использования, насколько это возможно. Как разработчик, искренне не понимаю как с каждым обновлением можно уродовать свои продукты и ломать их все сильнее. Вся экосистема все больше походит на выгребную яму, особенно с их манией слияния различных сервисов в одно жирное и лагающее приложение.
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