#этоуспех : город, который говорит и помогает

Пассажиры и пользователи транспортных услуг бывают разными. Конечно, мы имеем ввиду людей с ограниченной мобильностью. Чтобы помочь им жить комфортной жизнью и не отказывать себе в удобном перемещении по мегаполису, на рынке появилась замечательная команда "Говорящий город", которая ежедневно помогает тысячам особенных людей справляться с…