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Маша Цепелева

Заявление об увольнении, калькулятор ипотеки и другие: Google назвала популярные потребительские запросы в 2021 году Статьи редакции

В мире стали чаще спрашивать про обустройство дома, в России — про свадьбы.

  • Google проанализировала популярные поисковые запросы в России и мире в 2021 году и сформулировала общие потребительские тренды, объявила компания.
  • В России в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось количество запросов со словами «вакансии удалённо». С апреля по июнь 2021 года по всему миру было на 60% больше запросов «как написать заявление об увольнении». С августа по октябрь в мире в четыре раза чаще спрашивали про ипотечный калькулятор.
  • Количество запросов про отдых выросло в два раза, в шесть раз чаще спрашивали про поездки за границу.
  • В России на 40% выросло число запросов со словами «эко френдли».
  • Россияне стали на 50% чаще спрашивать про витамин D и на 30% больше про вязание крючком для начинающих. На 60% выросло число запросов «платье на свадьбу», на 30% — «ресторан в Москве».
  • В мире люди стали больше интересоваться идеями для обустройства дома. Количество запросов об идеях для озеленения двора выросло в два раза, запросов «бюджетные идеи для небольших ванных» — в восемь раз.

#новость #google

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5 комментариев
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Ronan Hardman

Буду в тренде: возьму ипотеку и схожу на все деньги в ресторан в Москве, затем уволюсь с завода, и уеду на остров в эко-френдли стране в свадебном платье, сшитом крючком.

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Sergei Timofeyev

Прогнозируемо. Всё на хайпе. :) Особенно, витамин Д.

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David Pachuashvili

После прочтения поста увеличился еще на один запрос на тему «эко френдли???»

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Маркет СБКгрупп

мне кажется, половину запросов сократили. ТИпа:
ресторан в Москве без QR
ипотечный калькулятор (чтобы не на*и*Бали)
эко френдли - что blядь это
бюджетные идеи для небольших ванных (единственный неизменный запрос, ибо сейчас ванные комнаты 1.5 на 2 в новостройках)

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Gen Tech
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