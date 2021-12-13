Apple выпустила iOS 15.2 с функцией «Цифровое наследство» и прошивку для Apple TV и HomePod с русскоязычной Siri Статьи редакции
В США заработало размытие непристойных снимков в iMessage.
Релиз крупного обновления iOS 15.2 для iPhone состоялся 13 декабря. Вместе с ним Apple выпустила прошивки для ТВ-приставок Apple TV и «умных» колонок HomePod, в которых добавила поддержку русскоязычной Siri.
Что нового в iOS 15.2
- Функция «Цифровое наследство» позволяет владельцу iPhone указать людей, которые получат доступ к учётной записи iCloud и другим персональным данным в случае его смерти.
- В «Настройках» появилась возможность создать отчёт о конфиденциальности приложений. В нём содержится информация о том, как часто установленные программы получали доступ к камере, микрофону, снимкам, геопозиции и другим данным за последнюю неделю.
- На вкладке «Магазин» в приложении Apple TV стало возможно выбирать фильмы и покупать их на одном экране.
- В приложении «Камера» на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max появилась возможность включить отдельный элемент для управления макросъёмкой.
- Функция «Объекты, которые могут отслеживать меня», позволяющая пользователям сканировать чужие AirTag или вещи с функцией Find My, которые могут их отслеживать.
- В США на iPhone заработала функция, которая размывает непристойные снимки в iMessage на смартфонах детей и подростков. Когда опция станет доступна в других странах, неизвестно.
Что нового в tvOS 15.2 и HomePod 15.2
- Главным нововведением прошивок стала поддержка Siri на русском языке.
- Некоторые пользователи ТВ-приставок Apple TV и колонок HomePod уже успели опробовать её, пока прошивки находились на стадии бета-тестирования. Русскоязычная Siri может управлять музыкой, устройствами «умного» дома, выполнять поиск в интернете и отвечать на простые запросы.
Наконец я дождался этой функции! Теперь могу уйти спокойно! Всем пока!
Куда уходишь, на андроид?
Неплохие нововведения, появился конкурент алисы в умных колонках и он работает)
Алиса умнее сири
Эмейзинг.
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