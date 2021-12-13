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Apple выпустила iOS 15.2 с функцией «Цифровое наследство» и прошивку для Apple TV и HomePod с русскоязычной Siri Статьи редакции

В США заработало размытие непристойных снимков в iMessage.

6
508 просмотров

Релиз крупного обновления iOS 15.2 для iPhone состоялся 13 декабря. Вместе с ним Apple выпустила прошивки для ТВ-приставок Apple TV и «умных» колонок HomePod, в которых добавила поддержку русскоязычной Siri.

Что нового в iOS 15.2

  • Функция «Цифровое наследство» позволяет владельцу iPhone указать людей, которые получат доступ к учётной записи iCloud и другим персональным данным в случае его смерти.
  • В «Настройках» появилась возможность создать отчёт о конфиденциальности приложений. В нём содержится информация о том, как часто установленные программы получали доступ к камере, микрофону, снимкам, геопозиции и другим данным за последнюю неделю.
  • На вкладке «Магазин» в приложении Apple TV стало возможно выбирать фильмы и покупать их на одном экране.
  • В приложении «Камера» на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max появилась возможность включить отдельный элемент для управления макросъёмкой.
  • Функция «Объекты, которые могут отслеживать меня», позволяющая пользователям сканировать чужие AirTag или вещи с функцией Find My, которые могут их отслеживать.
  • В США на iPhone заработала функция, которая размывает непристойные снимки в iMessage на смартфонах детей и подростков. Когда опция станет доступна в других странах, неизвестно.

Что нового в tvOS 15.2 и HomePod 15.2

  • Главным нововведением прошивок стала поддержка Siri на русском языке.
  • Некоторые пользователи ТВ-приставок Apple TV и колонок HomePod уже успели опробовать её, пока прошивки находились на стадии бета-тестирования. Русскоязычная Siri может управлять музыкой, устройствами «умного» дома, выполнять поиск в интернете и отвечать на простые запросы.
яПрофи® @yaprofi
HomePod на русском! 🤯

#новости #apple

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6 комментариев
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Провинциальный кавалер

HomePod с русскоязычной Siri
 Пизда тебе Яндекс станция

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3
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Александр Саввин

Наконец я дождался этой функции! Теперь могу уйти спокойно! Всем пока!

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0
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Вася Пражкин

Куда уходишь, на андроид?

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3
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Арина Георгиевна

Неплохие нововведения, появился конкурент алисы в умных колонках и он работает)

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1
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Inevitable

Алиса умнее сири

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0
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Знатный Тролль

Эмейзинг.

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