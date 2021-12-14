Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Nazigul Jusupova

Microsoft повысит цены на облачное ПО на 10% с 2022 года Статьи редакции

Повышение коснётся в основном средний и малый бизнес.

  • На 10% подорожают Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, служба удалённых рабочих столов RDS SAL, пишут «Ведомости» со ссылкой на партнеров компании и директора департамента по связям с общественностью Microsoft в России Анну Лобанову.
  • Также на 5% вырастет стоимость комплектов лицензий CIS Standard, на 7% — CIS Datacenter. Компания уведомила 6 декабря своих дистрибуторов в России о подорожании сервисов. Цены вырастут во всём мире, поскольку компания выпустила новые продукты. Сервисами пользуются в основном малый и средний бизнес, поэтому физлиц повышение не коснётся.
  • Опрошенные «Ведомостями» реселлеры ответили, что получили уведомление о повышении цен. Некоторые из них объявили о планах увеличить стоимость услуг для клиентов.
  • Гендиректор Inoventica Services Виталий Слизень сообщил, что пользовательские цены на продукты Microsoft поднимутся на 5%, а половину повышения компания «компенсирует за счёт своей прибыли».
  • В 2021 году Microsoft уже повышала цены на свои продукты в России. С 1 октября цены на облачные сервисы и коммерческое ПО выросли на 15,2%. В компании объяснили рост цен тем, что так российские цены приблизятся к ценам в Центральной и Восточной Европе в долларах.

#новости #microsoft

526 просмотров
3
0
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
3 комментария
Популярные
По порядку
Максим Морозов

при инфляции по доллару в ~ 20% в год (т.к. ФРС печатает примерно 1 триллион в мес чтобы гасить гос.облиги), это примерно равно 10% скидке.
Но неужели в России кто то пользуется Азуром ? У нас вроде страна победившего Linux в облачных технологиях ?
Кто они пользователи Азур ?
и какое примерно соотношение с обычными линукс облаками ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Make Luv

В эйжуре давным давно есть линуксы на любой вкус, докер и вот это вот все. Думал стереотип майкрософт==винда давно прошел.
Обычные линукс-облака - это вдски за 3 копейки в год? Эйжур это немного больше, как и aws.

Ответить
0
Развернуть ветку
Abo Truk

азур очень хорош, но для нашего уровня дохода — дорогой

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Личный опыт
Иван Палий
Я строил личный бренд 2 года. Стоит ли оно того?

Развитие личного бренда часто звучит как очевидно полезная деятельность. Два года я делился знаниями в разных каналах, накопил небольшую статистику и теперь могу рассказать так ли это.

15
17
Транспорт
Евгения Евсеева
Российский сервис аренды техники по подписке My Device привлёк $1,9 млн от TMT Investments и других на развитие в США Статьи редакции

Сервис предлагает брать по подписке самокаты, велосипеды, игровые консоли и тренажёры.

4
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Некст
Четыре разгневанных бухгалтера — о рутине и любви к работе

В этой статье не будет перекладывания бумажек и чая с плюшками.

2
2
Торговля
Nazigul Jusupova
Торговые центры попросили компенсировать выпадающие доходы и ввести льготное налогообложение из-за введения QR-кодов Статьи редакции

На фоне ведения QR-кодов могут закрыться многие предприятия и торговые центры, считают компании.

80
23
Маркетинг
Дмитрий Фролов
Чек-лист по эффективному продвижению медицинского бизнеса в интернете

60 пунктов.


Те самые 20% действий, которые дают 80% результата

1
7
NPLaw
Глава советника НИП про Россию в Oil & Gas Review

Глава про Россию советника юридической фирмы "Надмитов, Иванов и Партнеры" Натальи Морозовой вышла в уважаемом издании Oil & Gas Review.

0
–1
NPLaw
ЦБ РФ протестирует обмен цифрового рубля на иностранные валюты

Банк России планирует протестировать обмен новой формы денег — цифрового рубля — на иностранную валюту, а также возможность открытия кошельков с цифровыми рублями клиентам-нерезидентам. Об этом сообщается в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов.

0
0
Evrone
Лучшее из интервью автора Windows PowerShell Джеффри Сновера

Джеффри Сновер — автор Windows PowerShell, объектно-ориентированного скриптового языка, инструмента автоматизации и командной оболочки. Evrone поговорил с ним о секретах успеха, безопасности и удалённой работе.

0
0
Будущее
Nazigul Jusupova
Илон Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа в ракетное топливо Статьи редакции

Программа будет полезна и для полётов на Марс.

50
35
Тинькофф
Как ускорить оформление самозанятых и сэкономить: кейс клиента Тинькофф Бизнеса

Группа компаний «Профрезерв» помогает бизнесу находить исполнителей под свои задачи, например официантов или грузчиков. Часть из них работает как самозанятые.

0
10
Трибуна
aim digital
Венчурная студия aim ventures для стартапов pre-seed и seed стадий

Всем привет! Меня зовут Роман Малюгов. Я — CEO aim ventures. Расскажу, как мы с партнером запустили венчурную студию на базе диджитал агентства и зачем стартапам идти в неё.

4
12
Больше статей
null