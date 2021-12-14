Microsoft повысит цены на облачное ПО на 10% с 2022 года Статьи редакции
Повышение коснётся в основном средний и малый бизнес.
- На 10% подорожают Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, служба удалённых рабочих столов RDS SAL, пишут «Ведомости» со ссылкой на партнеров компании и директора департамента по связям с общественностью Microsoft в России Анну Лобанову.
- Также на 5% вырастет стоимость комплектов лицензий CIS Standard, на 7% — CIS Datacenter. Компания уведомила 6 декабря своих дистрибуторов в России о подорожании сервисов. Цены вырастут во всём мире, поскольку компания выпустила новые продукты. Сервисами пользуются в основном малый и средний бизнес, поэтому физлиц повышение не коснётся.
- Опрошенные «Ведомостями» реселлеры ответили, что получили уведомление о повышении цен. Некоторые из них объявили о планах увеличить стоимость услуг для клиентов.
- Гендиректор Inoventica Services Виталий Слизень сообщил, что пользовательские цены на продукты Microsoft поднимутся на 5%, а половину повышения компания «компенсирует за счёт своей прибыли».
- В 2021 году Microsoft уже повышала цены на свои продукты в России. С 1 октября цены на облачные сервисы и коммерческое ПО выросли на 15,2%. В компании объяснили рост цен тем, что так российские цены приблизятся к ценам в Центральной и Восточной Европе в долларах.
при инфляции по доллару в ~ 20% в год (т.к. ФРС печатает примерно 1 триллион в мес чтобы гасить гос.облиги), это примерно равно 10% скидке.
Но неужели в России кто то пользуется Азуром ? У нас вроде страна победившего Linux в облачных технологиях ?
Кто они пользователи Азур ?
и какое примерно соотношение с обычными линукс облаками ?
В эйжуре давным давно есть линуксы на любой вкус, докер и вот это вот все. Думал стереотип майкрософт==винда давно прошел.
Обычные линукс-облака - это вдски за 3 копейки в год? Эйжур это немного больше, как и aws.
азур очень хорош, но для нашего уровня дохода — дорогой
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