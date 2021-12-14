Компании смогут выбрать подходящий сценарий и адаптировать фразы под себя.

Голосовой бот — это облачная платформа со встроенной IP-телефонией от «МегаФона». Она позволяет создать собственного голосового помощника и использовать для корпоративных задач, объявили компании. В основе системы — решения разработчика технологий голосового ИИ Neuro.net.

Ассистента можно использовать для звонков до 50 тысяч минут в месяц — это почти 35 суток. Платформа предлагает пять пакетных предложений от 5000 до 50 тысяч минут, но не называет их стоимость.

Голосовой бот «МегаФон»

Сейчас система предусматривает шесть шаблонных сценариев, в том числе робот может обзванивать клиентов и определять уровень лояльности к компании, информировать их о новых предложениях, напоминать о сроках погашения долга и записывать на приём.

Пользователям нужно выбрать подходящий сценарий и адаптировать фразы под себя. Дикторы платформы сделают переозвучку текста и робота можно начинать использовать.