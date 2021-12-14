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Nazigul Jusupova

«МегаФон» и разработчик ИИ-технологий Neuro.net запустили конструктор голосовых роботов для малого и среднего бизнеса Статьи редакции

Компании смогут выбрать подходящий сценарий и адаптировать фразы под себя.

Голосовой бот — это облачная платформа со встроенной IP-телефонией от «МегаФона». Она позволяет создать собственного голосового помощника и использовать для корпоративных задач, объявили компании. В основе системы — решения разработчика технологий голосового ИИ Neuro.net.

Ассистента можно использовать для звонков до 50 тысяч минут в месяц — это почти 35 суток. Платформа предлагает пять пакетных предложений от 5000 до 50 тысяч минут, но не называет их стоимость.

Голосовой бот «МегаФон»

Сейчас система предусматривает шесть шаблонных сценариев, в том числе робот может обзванивать клиентов и определять уровень лояльности к компании, информировать их о новых предложениях, напоминать о сроках погашения долга и записывать на приём.

Пользователям нужно выбрать подходящий сценарий и адаптировать фразы под себя. Дикторы платформы сделают переозвучку текста и робота можно начинать использовать.

#новости #мегафон #neuronet

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5 комментариев
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Genio Genio

Все хорошо, но роботу нужен интеллект, база знаний и умение логический общаться понимая собеседника, а не попугай

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Dmitry

По своему опыту скажу, что роботы хорошо подходят для информирование о заказе или доставке. Как замена живого специалиста абсолютно бесполезны. Мне ещё ни один не отвечал в тему. Возможно подходит только совсем ленивым или бабушкам, у которых очевидные вопросы типа графика работы

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Вася Пражкин

запустили конструктор шняги для малого и среднего бизнеса

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キル ボルガリン

Купи робота - потеряй последних клиентов.

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Ли Си Цын

роботу нужен интеллект, база знаний и умение логический общаться понимая собеседника, а не попугай
 Среднестатистический руководитель колл-центра крупной компании сейчас смотрит на вас и ваши слова с недоумением...

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SberZ
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