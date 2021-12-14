«МегаФон» и разработчик ИИ-технологий Neuro.net запустили конструктор голосовых роботов для малого и среднего бизнеса Статьи редакции
Компании смогут выбрать подходящий сценарий и адаптировать фразы под себя.
Голосовой бот — это облачная платформа со встроенной IP-телефонией от «МегаФона». Она позволяет создать собственного голосового помощника и использовать для корпоративных задач, объявили компании. В основе системы — решения разработчика технологий голосового ИИ Neuro.net.
Ассистента можно использовать для звонков до 50 тысяч минут в месяц — это почти 35 суток. Платформа предлагает пять пакетных предложений от 5000 до 50 тысяч минут, но не называет их стоимость.
Сейчас система предусматривает шесть шаблонных сценариев, в том числе робот может обзванивать клиентов и определять уровень лояльности к компании, информировать их о новых предложениях, напоминать о сроках погашения долга и записывать на приём.
Пользователям нужно выбрать подходящий сценарий и адаптировать фразы под себя. Дикторы платформы сделают переозвучку текста и робота можно начинать использовать.
Все хорошо, но роботу нужен интеллект, база знаний и умение логический общаться понимая собеседника, а не попугай
По своему опыту скажу, что роботы хорошо подходят для информирование о заказе или доставке. Как замена живого специалиста абсолютно бесполезны. Мне ещё ни один не отвечал в тему. Возможно подходит только совсем ленивым или бабушкам, у которых очевидные вопросы типа графика работы
запустили конструктор шняги для малого и среднего бизнеса
Купи робота - потеряй последних клиентов.
роботу нужен интеллект, база знаний и умение логический общаться понимая собеседника, а не попугай
Среднестатистический руководитель колл-центра крупной компании сейчас смотрит на вас и ваши слова с недоумением...
Знаете, что общего в работе бизнес-спецназовца из Амивео и врача? По описанию симптомов мы должны диагностировать болезнь и создать/применить протокол лечения. Это и само по себе непросто, поскольку «боль в животе» или «регулярные сбои IT-систем» могут быть симптомом десятков заболеваний, системных проблем или ситуативных неполадок, которые ещё…
Как не ошибиться при выборе подарка для богача и правда ли, что деньги — это не главное? Рассказываем о презентах, которые всегда актуальны и каждому придутся по вкусу.
Привет! Меня зовут Генрик Мкртчян, я СЕО агентства веб-разработки Кодеры. Сегодня наши разработчики работают над проектами, которыми пользуетесь и вы тоже. Как мы их нашли, проверили и наняли? Рассказываю в этой статье.
Впервые за 8 лет мы обновили логотип и начинаем редизайн платформы. Рассказываем, что изменилось, и как это повлияет на работу с сервисами.
Со стороны поставка товаров на маркетплейсы выглядит так: закупили продукцию, привезли на склад, продали. Все просто. В реальности здесь масса деталей: напечатать и наклеить на товары и коробки этикетки со штрихкодами, упаковать груз, подготовить сопроводительную документацию. И каждый из этих процессов — по определенным правилам. Как сделать…
На фоне ведения QR-кодов могут закрыться многие предприятия и торговые центры, считают компании.
Программа будет полезна и для полётов на Марс.
Развитие личного бренда часто звучит как очевидно полезная деятельность. Два года я делился знаниями в разных каналах, накопил небольшую статистику и теперь могу рассказать так ли это.
На платформе i.moscow Московского инновационного кластера заработал раздел COVID-19. Сейчас в нем 36 разработок, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Решения созданы российскими предпринимателями, финалистами технологических конкурсов Московского инновационного кластера. Их эффективность уже подтверждена – разработки…