Компании стали чаще скачивать и устанавливать ПО для слежки за сотрудниками на удалёнке — исследование Статьи редакции
Количество поисковых запросов «как контролировать сотрудников на дому» увеличились на 1705% в апреле и 652% в мае.
Научный центр Европейской комиссии опубликовал исследование «Электронный мониторинг и наблюдение на рабочем месте» о контроле сотрудников на удалёнке. Авторы проанализировали 398 статей по теме. Hustle выбрал главное.
- Мировой спрос на программное обеспечение для мониторинга сотрудников увеличился на 108% в апреле и на 70% в мае 2021 года по сравнению с 2019 годом. Например, в апреле запросы на отслеживающее приложение DeskTime выросли на 333%.
- Обычно работодатели используют программы для слежки за нажатиями клавиш, мониторят общение в рабочее время в соцсетях и изменения на экране или следят через камеры в компьютерах.
- Количество регистраций в сервисе Sneek, который каждые пять минут делает снимки сотрудников при помощи веб-камеры, увеличилось в десять раз с начала пандемии — до более 10 тысяч.
- В исследовании описан опыт колл-центра в Великобритании. Там за сотрудниками на удалёнке наблюдали камеры. Искусственный интеллект сообщал о нарушениях начальству — например, если люди ели на рабочем месте. Чтобы отойти от компьютера, сотрудники должны были нажать кнопку «перерыв» и объяснить, куда идут.
- Наименее навязчивым сотрудники считают мониторинг на основе выполнения задач: сколько работы выполнено за день и насколько хорошо. В то же время, такой контроль лишает работников автономности и приводит к «негативным психосоциальным последствиям» — стрессу и выгоранию, указывают исследователи.
Ещё бы список таких компаний, чтобы не попасть туда
Если мне предложат достойную зарплату и работу на дому, то я готов сам включить вебку. А там пусть смотрят как я хожу без трусов или дрочу на порно.
Но экран то не будет видно😁
Не забудьте включить вибратор с активацией по звуку.
Часто зовут в европу на работу?
Там за сотрудниками на удалёнке наблюдали камеры. Искусственный интеллект сообщал о нарушениях начальству
Идеальная экранизация романа.
телекранизация*
Как вы можете говорить такое. В Европе это исключительно забота о сотрудниках, ведь если ему станет плохо на удаленке, то никто об этом не узнает, а так есть вероятность спасти человека.
Подскажите. Роман люблю. Хочу кино.
1984, фильм
Забавно, Джон Херт в этом фильме и V снимался.
Оруэлл как в воду глядел, когда свой 1984 писал ((((
Он просто взял тоталитарную машину того времени и прикрутил к ней футуристичные средства контроля. Спустя много лет они реализовались. Ну а почему бы и нет. Хомо сапиенсы довольно эгоистичны, а значит спрос на кнуты будет всегда.
Да ладно? А всё то, что происходит последние 10-15 лет не открыло тебе глаза на это?
Это же ужасно и цинично, не находите? они могли бы открыть больше касс
Лента ещё хуже. 40-44 кассы, работают только 2, в час пик аж 4.
Я правильно понимаю, что всем этим сотрудникам даже не выдавали служебные устройства и весь шпионский софт ставился на личные устройства несчастных?
Не, практически всегда именно корпоративные устройства
Могут втихаря и на личные, если у конторы нет средств на служебное.
Как правило маскируют под софт для работы скайп и тд.
Как проверить чем занимается сотрудник на удаленке в рабочее время?
- зайдите на онлифанс. Если вашего сотрудника там нет - значит он выполняет свои должностные обязанности
Ни кто не хочет, что бы за ним следили во время работы, но каждый готов следить за няней или охранником на парковке.
Так свободный же рынок. Весь вопрос в оплате такого труда и согласии раба.
1) если "хватило ума", самому поставить всё это на свой пк или не хватает мозгов удалить - поделом.
2) если ты работаешь через корпоративный софт или пк со слежкой - сам на это согласился.
Никто не может заставить вас, поставить на комп всю эту шпионскую дичь, если у есть мозг, которым пользуешься и чувство собственного достоинства.
Печально то, что очень много людей, с радостью согласятся работать в таких условиях. Потому, потом сопельки про ментальные расстройства не стоит добавлять к таким статьям, они сами выбрали такой путь.
Зависит от конторы и руководства.
Могут ввести в заблуждение.
Устанавливать следящий софт на чужой компьютер, без согласия владельца, даже если это работник, весьма рискованно. Может уголовка сисадмину прилететь.
С чего вы взяли, что компы были чужие, а не корпоративные?
Если сотрудникам на удаленке выдаю компы домой, то ок, не чужие
Обычно выдают пк/ноут, либо дают сервис через которое подключаешься со своего пк к корпоративному.
Зависит от конторы и руководства.
Не факт, админ может быть вообще не в курсе.
Что там недо менеджер надумал.
Лайк, если тоже любитель подглядывать
ради этого и контору можно открыть
Это многое говорит о нашем обществе
Да, американцы совсем не уважают сотрудников
А они следят за толпой бесполезных менеджеров и начальников залипающих целыми днями в приложениях по знакомству, играм и пр.?
В таких условиях лучше из офиса работать
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Сегодня прям с обеих сторон залпы 🙂
Нужно больше контроля богу контроля!
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