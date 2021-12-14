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Маша Цепелева

Компании стали чаще скачивать и устанавливать ПО для слежки за сотрудниками на удалёнке — исследование Статьи редакции

Количество поисковых запросов «как контролировать сотрудников на дому» увеличились на 1705% в апреле и 652% в мае.

Научный центр Европейской комиссии опубликовал исследование «Электронный мониторинг и наблюдение на рабочем месте» о контроле сотрудников на удалёнке. Авторы проанализировали 398 статей по теме. Hustle выбрал главное.

  • Мировой спрос на программное обеспечение для мониторинга сотрудников увеличился на 108% в апреле и на 70% в мае 2021 года по сравнению с 2019 годом. Например, в апреле запросы на отслеживающее приложение DeskTime выросли на 333%.
  • Обычно работодатели используют программы для слежки за нажатиями клавиш, мониторят общение в рабочее время в соцсетях и изменения на экране или следят через камеры в компьютерах.
  • Количество регистраций в сервисе Sneek, который каждые пять минут делает снимки сотрудников при помощи веб-камеры, увеличилось в десять раз с начала пандемии — до более 10 тысяч.
  • В исследовании описан опыт колл-центра в Великобритании. Там за сотрудниками на удалёнке наблюдали камеры. Искусственный интеллект сообщал о нарушениях начальству — например, если люди ели на рабочем месте. Чтобы отойти от компьютера, сотрудники должны были нажать кнопку «перерыв» и объяснить, куда идут.
  • Наименее навязчивым сотрудники считают мониторинг на основе выполнения задач: сколько работы выполнено за день и насколько хорошо. В то же время, такой контроль лишает работников автономности и приводит к «негативным психосоциальным последствиям» — стрессу и выгоранию, указывают исследователи.

#новость #удалёнка

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41 комментарий
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Александр Соколов

Ещё бы список таких компаний, чтобы не попасть туда

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33
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Виктор Якунин

Если мне предложат достойную зарплату и работу на дому, то я готов сам включить вебку. А там пусть смотрят как я хожу без трусов или дрочу на порно.

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6
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Александр Соколов

Но экран то не будет видно😁

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1
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Александр Рогожников

Не забудьте включить вибратор с активацией по звуку.

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–1
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Сергей Сетров

Часто зовут в европу на работу?

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1
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Airat Kafman

Там за сотрудниками на удалёнке наблюдали камеры. Искусственный интеллект сообщал о нарушениях начальству

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20
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Sergey Khohlachev

Идеальная экранизация романа.

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2
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Airat Kafman

телекранизация*

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8
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Сергей S.L.

Как вы можете говорить такое. В Европе это исключительно забота о сотрудниках, ведь если ему станет плохо на удаленке, то никто об этом не узнает, а так есть вероятность спасти человека.

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1
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Д Хб

Подскажите. Роман люблю. Хочу кино.

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0
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Airat Kafman

1984, фильм

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1
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Д Хб

Забавно, Джон Херт в этом фильме и V снимался.

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0
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Юлия Долгих

Оруэлл как в воду глядел, когда свой 1984 писал ((((

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4
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Поджог Сараев

Он просто взял тоталитарную машину того времени и прикрутил к ней футуристичные средства контроля. Спустя много лет они реализовались. Ну а почему бы и нет. Хомо сапиенсы довольно эгоистичны, а значит спрос на кнуты будет всегда.

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5
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Koan

Да ладно? А всё то, что происходит последние 10-15 лет не открыло тебе глаза на это?

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1
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StepanCapusta
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3
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Dmitry Pushin

Это же ужасно и цинично, не находите? они могли бы открыть больше касс

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3
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Dmitriy Ch

Лента ещё хуже. 40-44 кассы, работают только 2, в час пик аж 4.

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0
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Koan

Я правильно понимаю, что всем этим сотрудникам даже не выдавали служебные устройства и весь шпионский софт ставился на личные устройства несчастных?

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3
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Степан Позняк

Не, практически всегда именно корпоративные устройства

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0
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Ivan Kulmyaev

Могут втихаря и на личные, если у конторы нет средств на служебное.
Как правило маскируют под софт для работы скайп и тд.

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1
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Лев Коптев

Как проверить чем занимается сотрудник на удаленке в рабочее время?
- зайдите на онлифанс. Если вашего сотрудника там нет - значит он выполняет свои должностные обязанности

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3
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Степан Фадеев

Ни кто не хочет, что бы за ним следили во время работы, но каждый готов следить за няней или охранником на парковке.

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2
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Lenochka Magomedova

Так свободный же рынок. Весь вопрос в оплате такого труда и согласии раба.
1) если "хватило ума", самому поставить всё это на свой пк или не хватает мозгов удалить - поделом.
2) если ты работаешь через корпоративный софт или пк со слежкой - сам на это согласился.

Никто не может заставить вас, поставить на комп всю эту шпионскую дичь, если у есть мозг, которым пользуешься и чувство собственного достоинства.
Печально то, что очень много людей, с радостью согласятся работать в таких условиях. Потому, потом сопельки про ментальные расстройства не стоит добавлять к таким статьям, они сами выбрали такой путь.

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2
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Ivan Kulmyaev

Зависит от конторы и руководства.
Могут ввести в заблуждение.

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0
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Иван Иванов

Устанавливать следящий софт на чужой компьютер, без согласия владельца, даже если это работник, весьма рискованно. Может уголовка сисадмину прилететь.

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Поджог Сараев

С чего вы взяли, что компы были чужие, а не корпоративные?

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3
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Иван Иванов

Если сотрудникам на удаленке выдаю компы домой, то ок, не чужие

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1
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Ако Чавчавадзе

Обычно выдают пк/ноут, либо дают сервис через которое подключаешься со своего пк к корпоративному.

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Ivan Kulmyaev

Зависит от конторы и руководства.

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Ivan Kulmyaev

Не факт, админ может быть вообще не в курсе.
Что там недо менеджер надумал.

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0
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Stas Kokin

Лайк, если тоже любитель подглядывать

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Dmitry Pushin

ради этого и контору можно открыть

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Andre Macareno

Это многое говорит о нашем обществе

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Aleksey Telyshev

Да, американцы совсем не уважают сотрудников

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Ако Чавчавадзе

А они следят за толпой бесполезных менеджеров и начальников залипающих целыми днями в приложениях по знакомству, играм и пр.?

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Yellow tiger

В таких условиях лучше из офиса работать

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uiluhj

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0
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PCT URL

Сегодня прям с обеих сторон залпы 🙂

Перемещает курсор и так помогает обхитрить…
Во время пандемии компании стали следить за сотрудниками на удалёнке — поэтому вырос рынок…
vc.ru
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Матяс

Нужно больше контроля богу контроля!

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uiluhj

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