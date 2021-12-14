Все, что нужно знать об отгрузке товаров на маркетплейсы

Со стороны поставка товаров на маркетплейсы выглядит так: закупили продукцию, привезли на склад, продали. Все просто. В реальности здесь масса деталей: напечатать и наклеить на товары и коробки этикетки со штрихкодами, упаковать груз, подготовить сопроводительную документацию. И каждый из этих процессов — по определенным правилам. Как сделать…