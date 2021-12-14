Его запустили выходцы из России и Израиля на деньги со старой мебели и за восемь лет привлекли несколько миллиардов инвестиций и поглотили мелких доставщиков. Но станет ли Gopuff следующим Amazon, неизвестно: на складах мало места, прибыль есть не всегда, а число конкурентов растёт.