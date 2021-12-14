Платформа для дистанционного обучения в зарубежных школах Educate Online привлекла $4 млн от TMT Investments и других Статьи редакции
Стартап потратит инвестиции на масштабирование бизнеса в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке и развитие платформы.
- Educate Online привлекла деньги от Xploration Capital, TMT Investments, Flyer One Ventures, Softline и Angelsdeck, объявила компания.
- Через сервис учащиеся от 4 до 19 лет могут выбрать предметы из ведущих школ США, Великобритании, Канады и Новой Зеландии изучать их удалённо.
- После окончания курсов школьники получают дипломы — такие же, как если бы они посещали школу в офлайне. Стоимость диплома — $5-10 тысяч. По собственным данным компании, это в 20-30 раз дешевле очного обучения в школе в США, Великобритании или Канаде. У Educate Online есть партнёрская сеть из 90 университетов в мире, куда гарантированно могут поступать студенты.
- По данным компании, за год сервисом воспользовались более 2500 человек из 18 стран. Чтобы облегчить процесс адаптации, команда экспертов предоставляет студентам психологическую поддержку на их родном языке.
- На Educate Online студенты могут записаться на летние программы в школах, исследовательские туры, культурные и языковые поездки, программу подготовку к университету или на стажировку.
- Стартап основали в 2018 году выпускник лондонской бизнес-школы Bayes Александр Желтов и основатель Softline Игорь Боровиков. В 2020 году оборот компании вырос в 5,5 раз, выручку и прибыль Educate Online не раскрывает. В 2021 году стартап ожидает рост в 3-5 раз. По данным Crunchbase, с момента основания Educate Online привлекла $1,4 млн.
Впервые за 8 лет мы обновили логотип и начинаем редизайн платформы. Рассказываем, что изменилось, и как это повлияет на работу с сервисами.
Компания интересуется альтернативными источниками энергии, а аэротакси называет «самым понятным и ярким» применением этих разработок.
Его запустили выходцы из России и Израиля на деньги со старой мебели и за восемь лет привлекли несколько миллиардов инвестиций и поглотили мелких доставщиков. Но станет ли Gopuff следующим Amazon, неизвестно: на складах мало места, прибыль есть не всегда, а число конкурентов растёт.
Во время пандемии компании стали следить за сотрудниками на удалёнке — поэтому вырос рынок приспособлений, которые помогают обмануть корпоративные трекеры продуктивности. Как клерк под псевдонимом Лоренцо придумал такое устройство ещё в 2017 году — в пересказе Slate.
На платформе i.moscow Московского инновационного кластера заработал раздел COVID-19. Сейчас в нем 36 разработок, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Решения созданы российскими предпринимателями, финалистами технологических конкурсов Московского инновационного кластера. Их эффективность уже подтверждена – разработки…
Хакеры могут получить удалённый контроль над приложениями и устройствами: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.
Количество поисковых запросов «как контролировать сотрудников на дому» увеличились на 1705% в апреле и 652% в мае.
Со стороны поставка товаров на маркетплейсы выглядит так: закупили продукцию, привезли на склад, продали. Все просто. В реальности здесь масса деталей: напечатать и наклеить на товары и коробки этикетки со штрихкодами, упаковать груз, подготовить сопроводительную документацию. И каждый из этих процессов — по определенным правилам. Как сделать…
Как не ошибиться при выборе подарка для богача и правда ли, что деньги — это не главное? Рассказываем о презентах, которые всегда актуальны и каждому придутся по вкусу.