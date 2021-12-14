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Сервисы
Маша Цепелева

Платформа для дистанционного обучения в зарубежных школах Educate Online привлекла $4 млн от TMT Investments и других Статьи редакции

Стартап потратит инвестиции на масштабирование бизнеса в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке и развитие платформы.

  • Educate Online привлекла деньги от Xploration Capital, TMT Investments, Flyer One Ventures, Softline и Angelsdeck, объявила компания.
  • Через сервис учащиеся от 4 до 19 лет могут выбрать предметы из ведущих школ США, Великобритании, Канады и Новой Зеландии изучать их удалённо.
  • После окончания курсов школьники получают дипломы — такие же, как если бы они посещали школу в офлайне. Стоимость диплома — $5-10 тысяч. По собственным данным компании, это в 20-30 раз дешевле очного обучения в школе в США, Великобритании или Канаде. У Educate Online есть партнёрская сеть из 90 университетов в мире, куда гарантированно могут поступать студенты.
  • По данным компании, за год сервисом воспользовались более 2500 человек из 18 стран. Чтобы облегчить процесс адаптации, команда экспертов предоставляет студентам психологическую поддержку на их родном языке.
  • На Educate Online студенты могут записаться на летние программы в школах, исследовательские туры, культурные и языковые поездки, программу подготовку к университету или на стажировку.
  • Стартап основали в 2018 году выпускник лондонской бизнес-школы Bayes Александр Желтов и основатель Softline Игорь Боровиков. В 2020 году оборот компании вырос в 5,5 раз, выручку и прибыль Educate Online не раскрывает. В 2021 году стартап ожидает рост в 3-5 раз. По данным Crunchbase, с момента основания Educate Online привлекла $1,4 млн.

#новость #educateonline

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