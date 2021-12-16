Microsoft повысит цены на Office на 10% с 15 января 2022 года Статьи редакции
Также с 2022 года на 10% подорожают облачные ПО.
- На 10% в России подорожают «Microsoft Office для дома и бизнеса 2021» и «Microsoft Office профессиональный 2021» для коммерческого использования, пишут «Ведомости».
- Повышение коснётся коробочных версий и электронных лицензий продуктов для дистрибуторов, для конечных заказчиков цены устанавливают партнёры компании.
- Компания повышает цены, чтобы привести в соответствие бизнес-процессы во всех регионах, в том числе в России, отметила директор департамента по связям с общественностью Microsoft в России Анна Лобанова
- 14 декабря компания объявила, что с 1 января 2022 года Microsoft повысит цены на облачное ПО на 10%.
- По словам директора по развитию облачных сервисов LanCloud Сергея Ерина, Microsoft меняет цены, чтобы перевести клиентов на подписку Microsoft 365, цены на которую не менялись в долларах последние пять лет.
Кто-то покупал офис? За него платят деньги?
Нет не платят
и винду?? кто эти люди
Нет не платят
А я так и не воспользовался)
kmsauto net
Что ж делать-то теперь, ребят?
AAct придэ - порядок наведэ.
Особен6о доставляют версии "директоров" 🤦♂️
Microsoft: мы повысим цены на Office
Пользователи:
Цены на ПО стабильно поднимались всё время. И на облачные решения тоже. В корпоративной среде её стопорят соглашением(eas, csp,mpsa) но на определённый срок. В частности на m365, который у нас используется. Цены на решения без срока подписки, уже скаканули вверх семимильными шагами.
Что делать: альтернативы офиса как бы есть, если вас они устроят, то выйдет подешевле. Дома, в принципе, майкрософтовскими, гугловскими облачными офисными решениями можно пользоваться бесплатно. Опять же, если вас это устроит.
В офисе же, если всё туго с бюджетом, придётся поизвращаться.
Как код может дорожать. это вино?
Дорожает его доработка. Код же не стоит на месте.
понял. скорее инфляция
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