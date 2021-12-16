UTRO: Как мы создавали бренд постельного белья. Часть 1

Всем привет, это бренд постельного белья и текстиля для дома UTRO. Первого октября мы отметили 2 года со дня, как открыли наш сайт для покупателей, а на днях провели ребрендинг и обновили сайт. Для нас это большой шаг и новый виток в развитии. Поэтому хотелось бы рассказать, как мы начинали делать бренд постельного белья и к чему пришли.