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Nazigul Jusupova

Microsoft повысит цены на Office на 10% с 15 января 2022 года Статьи редакции

Также с 2022 года на 10% подорожают облачные ПО.

  • На 10% в России подорожают «Microsoft Office для дома и бизнеса 2021» и «Microsoft Office профессиональный 2021» для коммерческого использования, пишут «Ведомости».
  • Повышение коснётся коробочных версий и электронных лицензий продуктов для дистрибуторов, для конечных заказчиков цены устанавливают партнёры компании.
  • Компания повышает цены, чтобы привести в соответствие бизнес-процессы во всех регионах, в том числе в России, отметила директор департамента по связям с общественностью Microsoft в России Анна Лобанова
  • 14 декабря компания объявила, что с 1 января 2022 года Microsoft повысит цены на облачное ПО на 10%.
  • По словам директора по развитию облачных сервисов LanCloud Сергея Ерина, Microsoft меняет цены, чтобы перевести клиентов на подписку Microsoft 365, цены на которую не менялись в долларах последние пять лет.

#новости #microsoft

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14 комментариев
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Pavel Permyakov

Кто-то покупал офис? За него платят деньги?

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Иван Шеметов

Нет не платят

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Aleksei Shtein

и винду?? кто эти люди

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Иван Шеметов

Нет не платят

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Бизнес советы

А я так и не воспользовался)

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Сергей Иванов

kmsauto net

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Alexey K

Что ж делать-то теперь, ребят?

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Семен Переделкин

AAct придэ - порядок наведэ.

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Сергей Щукин

Особен6о доставляют версии "директоров" 🤦‍♂️

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KINCH

Microsoft: мы повысим цены на Office
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Ilya Galushkin

Цены на ПО стабильно поднимались всё время. И на облачные решения тоже. В корпоративной среде её стопорят соглашением(eas, csp,mpsa) но на определённый срок. В частности на m365, который у нас используется. Цены на решения без срока подписки, уже скаканули вверх семимильными шагами.
Что делать: альтернативы офиса как бы есть, если вас они устроят, то выйдет подешевле. Дома, в принципе, майкрософтовскими, гугловскими облачными офисными решениями можно пользоваться бесплатно. Опять же, если вас это устроит.
В офисе же, если всё туго с бюджетом, придётся поизвращаться.

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Aleksei Shtein

Как код может дорожать. это вино?

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Александр

Дорожает его доработка. Код же не стоит на месте.

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Aleksei Shtein

понял. скорее инфляция

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