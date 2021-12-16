«Это попытка сделать наш рынок более цивилизованным»: глава «Циана» объяснил запрет сдавать квартиры «только славянам» Статьи редакции
По словам Максима Мельникова, он не хотел бы, чтобы люди с неславянской внешностью «ощущали себя вторым сортом».
Глава компании Cian, которая владеет сервисом объявлений о недвижимости, Максим Мельников рассказал в интервью РБК, что решение запретить дискриминацию по расе и национальности обсуждалось несколько лет.
Правила введут с февраля, до этого времени команда «Циана» планирует доработать сервис и ввести пометку, по которой съёмщики поймут, что «хозяин квартиры лоялен к разным вероисповеданиям и национальностям».
Он отметил, что в краткосрочной перспективе решение может усложнить поиск квартиры для людей неславянской внешности, потому что отказ они получат уже после просмотра. Однако запрет на дискриминацию в объявлениях — это «попытка сделать рынок чуть более цивилизованным в долгосрочной перспективе». Сейчас, по словам Мельникова, люди с неславянской внешностью «не получают лучшего сервиса».
Мельников также заявил, что решение обсуждали с другими сервисами по аренде недвижимости до его принятия. Он понадеялся, что они вскоре тоже введут запрет на дискриминацию. По словам главы Cian, основная причина, по которой этого до сих пор не случилось, — экономическая.
По данным Мельникова, объявлений с дискриминирующими пометками на «Циане» около 10%. Он предполагает, что часть таких собственников откажутся от рекламы на сервисе с февраля, когда правила вступят в силу.
В начале декабря «Циан» объявил о запрете сдавать квартиры «только славянам». Теперь на сайте нельзя указывать предпочтения по расе и национальности съёмщика. Авторам уже опубликованных объявлений сервис предложил внести изменения до 1 февраля 2022 года, после «Циан» самостоятельно исправит текст.
Станет больше беготни и отказов уже после звонка/встречи/просмотра.
По итогу "неславянам" придется больше ездить и сталкиваться с национализмом не в зоне объявления, а лицом к лицу.
Ну да, один хуй собственники не будут сдавать тем кто им по любым причинам не нравится - чёрный, жёлтый, лысый, волосатый, да кто угодно
Дело не только в нравится/не нравится, нерусские часто подтягивают родню и знакомых, в квартире будет жить не пара человек, а 5-7, значит многократно больший износ всего, от крана до стиралки и ремонта в общем.
Цены на аренду сейчас копеечные, депозит в банке дает большую прибыльность, поэтому сохранность квартиры дело первостепенное.
Но ведь то же самое может быть и в случае со славянами. Да, если это не студенты, то вероятность сильно ниже, чем если это мигранты. Но ведь и то, что человек азиатской / кавказской / любой другой наружности по умолчанию не значит, что он заселится табором. Кто-то всю жизнь живёт (и родился) в России, вообще не сторонник подобных "связей", но фактически в некоторых ситуациях (аренда, внимание со стороны силовиков, да даже при трудоустройстве, слышал) является "заложником" своей внешности и это создаёт проблемы. То, что кто-то родился в семье славян - не привилегия и не достижение, обратное отношение и расценивается как расизм. Надо менять эти махровые предубеждения, если общество в России хочет считать себя цивилизованным, и респект циану, что несмотря на всё, решились стать первопроходцами в борьбе с такой дискриминацией. В первое время всегда будут недовольства, но со временем и результаты. Именно с маленьких шагов начинаются большие изменения
Все дело как раз в рисках и вероятности.
Чтобы делать страну цивилизованнее, нужно начинать не с арендодателей, а с той же неотвратимости наказания, а не как сейчас, когда диаспора любого плюс/минус отмажет.
нужно начинать с защиты прав всех сторон. И арендодателей, и арендующих, а это целый комплекс мер, включая и наказульки.
Согласен с тем, что должно быть верховенство закона и равное отношение перед его лицом. Но коррупция старая и глубокая проблема России. И перемены в этом плане тоже должны начаться снизу, в первую очередь. Это также совсем не значит, что до момента искоренения такого "популярного" явления, не стоит предпринимать ничего в других направлениях, на которые данный фактор может как-то влиять
Самобичевание вам никто не запрещает делать, но как-то неразумно в белых печатках месить говно.
Как говорится, с волками жить, по волчьи выть.
Иначе выйдет как в Европах, когда они к арабам со всей душой, а тех их детей насилуют.
Когда в Россию каждый год завозят по несколько миллионов таджиков, киргизов и узбеков, а коренное население вымирает быстрее они вас изменят чем вы их
Просто родня и знакомые сами подтягиваются, т.к. им никто квартиры не сдает. А отказать, как мы, они своей диаспоре не могут.
Дело оказывается не в банальной экономии и хитрожопости? Не знал...
Меня должны волновать их национальные особенности?
Конечно нет. Они же в нашем обществе живут.
Это гениально, убыточный актив архиважно сохранить.
Представьте себе, так бывает. Например, у вас есть дети, вы не знаете, что будет с вами завтра, хочется заранее обеспечить их жильем. Да и вообще с сохранением денег в стране большие проблемы, банки падают стабильно раз в поколение, акциями владеют по факту те же банки, самому стать собственником дело геморройное.
Вы не видите противоречия? Я и вы говорите про убыточность, но вы в тоже самое время говорите про сохранение. Если вы понимаете что квартира которую можно сдавать только по рыночной цене - убыточна. Почему вы называете это сохранением? С другой стороны, если все вокруг такие додики что сдают квартиры себе в убыток(демпинг), почему вам не заняться тем же самым и не отпустить? Сдаете квартиру в таком виде, в который не жалко потерять и если уж есть риск потерять, застраховать, задипотизировать да что угодно сделать?)) как знание национального признака поможет вам избежать этих рисков?) вы ведь образованный человек, если вы знаете стоимость этих рисков, дайте нам коэфицент нац признака на который нужно умножать стоимость аренды для каждой рассы.
Касательно прибыльности депозита - вопрос точки вхождения для учёта роста стоимости квартиры.
Если считать только арендные платежи - совсем невыгодно, да.
Но с учётом роста стоимости жилья в зависимости от даты покупки и даты расчета вроде может получиться больше, чем депозит
Так рост в рублях, в мусорной валюте, в долларах стабильное падение же.
Зависит от точки входа тоже. Согласен, надо все считать в валюте для осознания прибыли.
Тут скорее в общей надежности дело, банкам большие деньги доверяют только совсем недалекие.
да он прост график настроил под свои хотелки))
Если этот график построить не в долларе, а в потребительских ценах, то еще веселее будет.
а если еще вспомнить о том, что и у благословенного доллара есть инфляция - веселье становится безудержным!
Я об этом и говорю, что если выразить стоимость метра не просто в баксах, а в какой-то условной потребительской корзине, то даже официальная инфляция доллара покажется цветочками.
А какие варианты? Interactive brokers и sp500? Это ведь тоже банки.
Мне кажется у большинства американских пенсионеров деньги лежат в фондах типа vanguard
Долларовый депозит приносит примерно ничего.
Так а квартиры часто именно в долларах вообще дешевеют.
Не сочтите адептом церкви сдачи квартир) Так себе инвестиции кмк.
Если сравнивать с 2008-м, то вы безусловно правы, но если добавить арендные платежи и поменять слово «квартира» на «коммерческое помещение», то получится не так уж плохо.
На маркете уже опустили циан до отметки 1.4. Поднажмем немного, надо до 1 опустить.
Самое забавное, что к негативным отзывам они свою толерастию не применяют и не хотят быть терпимее.)) Лицемеры двуличные.
Главное то, что хозяевам придется больше ездить и их чаще будут беспокоить звонками.
Не придётся, потому что 90% сдаётся через риэлторов. Лучше бы на циане запретили этих людей. По сути они делают работу для хозяина квартиры, показывают ее вместо него, но при этом почему-то берут деньги с квартиросъёмщика.
какая разница с кого берут? За всё всегда платит покупатель.
Ну как бы это достаточно дорогая не нужная прослойка
Кому не нужная? Я сдаю только через агентство, мне эти покатушки и разговоры нафиг не уперлись, и так копейки, так еще и гемор получать?
Ну так это вам так удобнее, вы покупаете эту услугу, а платить за вас должен арендатор, очень справедливо да? Если бы эта комиссия оплачивалась из платы за первый месяц, то было бы логичнее
Ну тогда плата за первый месяц была бы больше ровно на комиссию риелтора :)
Кстати, слышал, что у Сбера и еще кого-то есть сервис по аренде под ключ. Только там, наверное, комиссия конская.
не нужная кому? Арендодателям очень даже нужная.
если собственник физик, то там далеко не 90%
А может в этом и зарыта собака? Нам поют про толерастию, а сами просто хотят застолбить этот рынок за риэлторами.
Бедолаги. Надо работать что бы сдать квартиру.
Зачем ездить если есть видеозвонок?
Главное то, что хозяевам придется больше ездить и их чаще будут беспокоить звонками
На рынке Москвы? Не придется - все это за собственника делает риэлтор. Которого оплачивает съемщик
они буду "с друзьями" приходить))) и просить пояснить за отказ
Это нормально, не резать всех подряд основываясь на предрассудках. И на секундучку, как только ты начинаешь сдавать квартиру ты оказываешь услугу и здесь, справедливо, применять закон о защите прав потребителей.
Уже на этапе звонка будут отказы.
Люди просто уйдут в другие сервисы, которые не будут ограничивать их здоровую брезгливость и избирательность в том, кому предоставить свою собственность в пользование.
Так это и называется «расизм». Здоровая брезгливость и предвзятость сдавать собственность, сидеть рядом в автобусе, ходить в тот же туалет (ничего не напоминает?)
Ну и что? Я татарин, и я считаю, что защищать свою культуру это правильно. Пусть ребята из неблагополучных стран наводят порядок у себя, а не приезжают к нам на все готовенькое и затем устанавливают здесь те же "порядки" от которых сами бежали.
Так ты тож не славянин. Тобой необходимо брезгать?
Ты никогда не узнаешь славянин перед тобой или нет, если смотришь на татарина. Только если глаз натренирован.
ну и если брезгать цветом кожи или растительностью на лице, то эт рили расизм
при чем тут цвет кожи и внешность? что ты тут заливаешь левацкие сказки про толерантность?
это всего лишь внешние признаки по которым мы определяем что ожидать от человека.
львов боятся не потому что у них грива пушистая, а потому что есть ассоциация, что зверь выглядящий подобным образом опасен, он хищник.
также и с гостями с юга. к нам едут не самые воспитанные и образованные из представители, а те, кому нечего терять. в советское время люди в средней азии удивлялись тем, кто приезжал к ним жить "ты почему родные места оставил? у тебя что не о ком там заботиться? нет родителей?"
это кстати заблуждение. Оставить родной дом и переехать в чужую культуру к чужим людям, где ты нафиг никому не нужен, для этого нужны хоть какие-то амбиции, хоть какой-то запас денег на переезд.
Всякие бестолочи и алкаши никогда никуда не переезжают, даже когда жрать нечего
И ещё больше амбиций надо чтобы комфортно устроится в некомфортных условиях. Хотя ставлю 10ку, те кто переезжает осознано и как крепкий специалист проблем с внешностью не испытывает, ну может кроме Японии, тк эти проблемы решаются деньгами. Уверен, что 99% любителей славян согласились бы сдать не славянину с условием годового депозита на «всякий случай» или полной уверенности, что получат компенсацию, если что-то пойдет не так другим способом, после такого правила ещё бы и в объявлениях писали «только не славянам».
ты их львами назвал, а себя хомячком
Херню несешь какую-то, у тебя мозги промыты левацкой пропагандой о всеобщей обязательной толерантности и недопустимости частной дискриминации, ну так узнай, что есть альтернативное мнение, когда человек полностью свободен выбирать кому сдавать хату, кого брать к себе на работу, кого пускать к себе в магаз aka Герман Стерлигов и так далее, это его личное дело. Никто не обязан следовать твоим представлениям о мире, а когда это навязывается государством, как в европе, это вообще кринж полнейший.
Мляяя... У вас все в кучу волки кони... Давайте по чесноку. Я отношусь к многим национальностям индифирентно. Кроме определенных. Мы все знаем эти национальности. Иначе бы не было законов запрещающих СМИ указывать национальность преступника. (Отняли хлеб у СМИ на громкие заголовки). Сомневаюсь что если бы завтра появилась новость : "татары напали на пассажира в московском метро", она вызвала хоть какой-то резонанс по отношению к татарам. В отличие.... Ну вы знаете. Но не буду же я перечислять список желательных (их много) или список нежелательных(гораздо меньше но: а все равно большой, б) может быть подтянут под 282 статью )… поэтому мне проще написать "только славяне".
тут дело в перспективах. если так продолжать, то перспектив нормальных взаимоотношений нет.
Ну это вы нашему стратегическому преимуществу объясните. Когда оно думает что оно самое умное. И заставляет жить с теми с кем большинство жить не хотят. И завозит к 20 млн нищих ещё гастарбайтеров которых тоже не оособо приветствуют.
Национализм, расизм это всегда реакция.
Я тут вижу единственный риск, если убрать раздражающий фактор не включится ли режим поиска нового врага. Но если все сделать правильно,открыто, без голосования на пеньках, я думаю, общество само выберет некий общественный договор: по типу: русские: мы не голосовали против татар, татары мы не голосовали против русских, ну ок. Значит есть понимание друг друга. Значит можем жить и развиваться вместе. Само собой я упрощаю. Всем благ вам
)) Ну ок, допустим, я сразу распознал, что ты татарин, и отказал, ты готов терпеть такие унижения?)
если ты считаешь, что я нанесу вред твоей собственности то тебя не должны волновать мои чувства. это твое право на персональную дискриминацию.
так нечего отказывать. ты что, расист?
да чего ты мне рассказываешь) мин шуны белем)
но в конетксте говорилось про "не славян", а не про "не славянской внешности"
да нет, я думаю что люди имеют в виду, что они не желают сдавать жилье приезжим из средней азии и кавказцам.
а если я типичной внешности башкир?!
Во во. Я татар только по фамилии вычисляю.
Татары всякие на внешность бывают.
Ты думаешь что в Росси все было создано руками Русских?
Что здесь готового?
ты думаешь что без этих людей из «неблагополучных стран» у тебя строилось бы что-то, работали бы у тебя овощные магазины?
перечислять можно много и много, но здесь речь не об этом. Речь о том что назвать серных черными нельзя но обсирать гавном Не славян можно.
Сначала подумай перед тем как писать что-то!
я думаю, что гости из средней Азии не смогли бы работать в России, если бы тут не было такой повальной коррупции. это возможно лишь потому, что их содержат в рабских, по сути нечеловеческих условиях, платят даже не серую зарплату, а черную. и при этом постоянно кидают. и это все при попустительстве власти. если бы во всем этом был порядок азиатов и южан пришлось бы устраивать работать на тех же условиях, что и граждан России. а резона в этом для коррупционеров уже никакого. ведь улицы убирать и дома строить будут граждане официально трудоустроенные и получающие достойную зарплату.
в твоих словах есть частичка правды, но запомни эти же люди приезжают сюда за лучшей жизнью!
но вопрос не о том сколько они получает, вопрос в том что им везде отказывают!
Я в своем примере написал как я снимаю квартиру, я Студент но при этом мне не дают общагу говорят мест нет а для славян и китайцев всегда есть места!
ок хочу снять квартиру а мне и там говорят что не сдадут мне потому что я не китаец либо не славянин, ок ценник поставил 80к (это оверпрайс) за 2 ком. все равно нет, нашел за 100 но хозяин сказал что мне он сдаст квартиру за 120 так как я не славянин.
Ты думаешь это норм?
я Студент но при этом мне не дают общагу говорят мест нет а для славян и китайцев всегда есть места!
Ну сказки ты нам не рассказывай. Может кто-то просто проебал сроки подачи заявки на общагу? Или имеет жилье в ближайшем Подмосковье
Приехал с своими нравоучениями. А что у себя не нравоучалось в родных краях. А если такой умный почему твоя страна неблагополучная? Не надо повышать свою значимость. Также бы без вас строилось и развилось бы. Очень странно когда твою страну строят те кто свои страны не построил. Все равно что вместо трактора взять палку-копалку.
Это не расизм, а почти парадигма - "не славяне" зачастую устраивают в квартирах ночлежки для своих соотечественников, конфликтные, связаны с криминалом.
Да, это клише, и далеко не все такие, но собственникам логично экономить свое время и отсеивать заранее такую группу людей.
Это шовинизм и нет тут никакого рационального зерна. Понятно, что есть гастры, которые живут толпой, но под таких клиентов есть свой пласт квартир без нормального ремонта, которые больше никому не сдашь. Других массовых ситуаций такого рода и нет.
Это шовинизм и нет тут никакого рационального зерна.
А вы сдаете квартиру? Это практицизм и только. Вероятность получить проблемы от сдачи "неславянам" процентов 40, "славянам" - процентов 10, зачем увеличивать итак немалые риски?
Как только риски от сдачи "неславянам" уменьшаться до таких же величин, никаких проблем у них не будет. Причем тут шовинизм, расизм и т.п.? Это просто бизнес.
Ну вы все тут пишите про какие-то страшные риски. Так что за риски-то, скажет кто-нибудь? Судя по всему, речь только про гастарбайтеров, которые живут очень скучено. Есть квартиры, которые сдаются именно для таких целей, там они и живут. И ещё есть квартиры для вечеринок, для туристов и прочее. То есть понятные сегменты рынка. А у нас любой нерусский сталкивается с проблемой банально снять квартиру. И в этом нет никакого рационального расчета собственника, есть лишь стереотипный страх.
Вы как и большинство ораторов путаете
"рассизм" - совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру.
и
"культурализм" - непринятие чужой культуры и обычаев. т.е. человек не отрицает право других на свои обычаи и устав жизни, но он не хочет этого устава в своем доме.
И если первое плохо, то второе вполне нормально. Вы же не дадите в своем доме мне устанавливать свои порядки?
Юридически есть один термин - дискриминация. Умаление в правах есть? Да, есть, можете у любого кавказца спросить, сколько раз ему отказывали в аренде, устройстве на работу. И умаление основано на чем? На том, что он не славянского происхождения. Все, юридически это недопустимая дискриминация.
Дискриминация следует не из нежелания людей общаться с представителями другой национальности, а из нежелания государства решать конфликты меду гражданами на бытовом уровне.
Собственник жилья, осознает, что в случае конфликта он останется с проблемой один на один и минимизирует риски в рамках своего видения проблемы.
Банки так же отказывают в кредитах гражданам.
Но отказ идет не из за цвета кожи или языка заемщика,
а из-за понимания, что если он окажется некредитоспособным судиться с ним будет бесполезно (Собственность в другой стране, официальная зарплата - безработный и т.д.).
Национальность не решает, решает социальный статус соискателя.
Вы так и не ответили. Если я приду в ваш дом и решу поставить нары на 10 человек будет ли ваше желание ввалить мне лещей дискриминацией моих прав?
Поддержу, фильтр(фейс контроль) по расе, это дискриминация, а вот фильтр по 100500 другим параметрам(включая пол) это не дискриминация. Мне кажется это двойные стандарты.
Добавлю, если доводить до абсурда, то нужно в любых сервисах, организациях, магазинах и т.п убрать любою возможность использовать фильтры поиска, т.к использование любого фильтра это тоже дискриминация продавца/производителя/поставщика услуг.
Убрать любые методы отбора людей, конкурсы на место и прочие формы дискриминации. Или это опять другое?
Хорошо, когда ждать изменения законов, в которых есть дискриминация? Начиная от обязательного призыва на службу и заканчивая разными сроками наказания и условиями для разных полов.
Или вы не считаете это дискриминацией?
В праве различают конституционно-допустимую дискриминацию или правомерное ограничение в правах (ч.3 ст.55 конституции). Любые права могут быть ограничены для определённых важных целей: безопасность страны, жизнь и здоровье других лиц. Лишение свободы это ограничение прав, но на настоящем этапе развития общества воспринимается как элективное средство достижения общественной безопасности. С армией чуть сложнее, тут можно дискутировать, разные страны по-разному решают эту проблему. Но в ситуации с расовой дискриминацией нет никакого разумного обоснования и никакой пользы для страны и общества.
Ну у меня проснулась здоровая брезгливость, когда я вылетал из Дубая из бюджетного терминала, не там где Эмирейтс а где FlyDubai и Победа.... и в туалете то ли пакистанцы, то ли индусы мыли в раковине ноги.
Не надо даже в Пакистан ездить, когда есть БЦ Омега Плаза — там в раковинах работники клининговой сферы услуг и морковь моют и голову и ноги и, скорее всего, другие части тела тоже. Думаю место не уникальное, в разной степени это будет встречаться везде, где работают гастарбайтеры.
в Лос-Анджелесе тоже самое
Ну и сдавайте квартиру мигрантам, которые будут жить вдесятером в однушке. Зато толерантно и никто не обижен.
Поставить камеру?
Конечно, отличное решение. А если поставить ее в ванной, можно и копеечку поднять на стримах.
Думал об этом. На входе можт или в коридоре только, чтобы дверь была видна.
Конечно это называется расизм(Нет). Вот только почему минимизация рисков в одном случае называется "расизмом" а в другом - осторожным поведением?
Погуглил определение, тут вообще расизмом и не пахнет. Скорее это дискриминация. Но позвольте, у нас дискриминация даже в законах есть. Что уж говорить про другие сферы.
Раси́зм — убеждение, совокупность идеологических воззрений, идеологическая доктрина и политико-идеологическая практика, основанные на представлении, что человечество состоит строго дифференцированных групп, называемых расами, этническими общностями и др, одни из которых врождённо превосходят другие
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Черным нельзя говорит они черные!
Не славянам можно говорить они не брезгливые, они не славяне.
Это к Сожалению реальность России
Так это и называется «расизм»
Нет. Что такое расизм - написано в словарях. А то, что продвигаете вы и вам подобные - это другая крайность. Как BLM в США, где сейчас девушка не может послать подальше несимпатичного ей подкатывающего яйца негра без обвинений в расизме
По вашему не славяни грязные и не умеют распоряжаться имуществом других людей?
Я сам снимаю квартиру и эту гребенную квартиру я снимаю за 120к когда но соседнюю квартиру славянам сдают за 100к
Хотя и соседняя квартира и моя принадлежит одному и тому же человеку.
Вы думаете так справедливо?
Я жил во франции там нет такого, жил в китае там нет такого а в России есть, типа не славяне не люди они выросли в горах и не умеют вести себя в городе тем более в квартире, они будут пасти коров в квартире танцевать лезгинку. У вас такие мысли сразу появляются после слов не славяне?
Все стереотипы берутся не с пустого места. В любом случае рынок порешает.
Не стереотип, а предрассудок. Ну вот с какого места он берётся? Это же все из раздела «баба не умеет водить», «советское образование самое лучшее», то есть вещи, которые вообще не имеют под собой никакого подтверждения.
ну как это? Если ты сдаёшь квартиру мигрантам с ближнего зарубежья (а у нас других и нет), то риски возрастают значительно.
Повторюсь, есть ниша жилья для таких клиентов (гастров) с минимальным ремонтом и мебелью. И это не потому что они такой национальности, а из-за специфики их жизнедеятельности (приезжают на заработки, на всем максимально экономят), в чем нет ничего предосудительного. Обычную квартиру (тыс на 50 в СПб) они и не будут снимать. Какие ещё другие риски вы можете придумать?
А если у меня минимальный ремонт и мебель, как ты написал, но я не хочу сдавать квартиру мигрантам, как быть?
Если при этом при всем квартира находится не в самом благополучном районе с недостатком инфраструктуры, то это ваша целевая аудитория и никому больше вы квартиру не сдадите.
Ну это уже субъективные выводы совершенно. Позвольте арендодателям решать кому сдавать свою собственность. И дело тут совершенно не в расизме, цвете кожи или разрезе глаз. Здесь только деньги и риски.
100% цель сдачи в аренду - получение дохода, а не заигрывания с псевдо-толерантностью + давайте честно: все готовы сдать недвижимость даже мандалорцам, мутабарскому шаблонцу, и тощей острозубой аскаварианке - лишь бы после них не было ущерба и не нужных головняков, но не вот этим мангалорам, которые из жилья нору свою сделают.
люди двигаются так, как будто людей не осталось
Конечно. Твои сородичи (и некоторые другие "неславяне") постарались. Пожинай теперь плоды их деятельности и плати больше.
Про Францию вы совсем не в теме, они арабов сторонятся как огня.
В Китае белому будет все дороже, чем китайцу.
просто владелец квартиры заложил 20тыс на дополнительные расходы - привести квартиру в порядок потом, это нормально для собственника недвижимости - заботиться о таких вещах. Вот что на самом деле кроется за этой чушью циановской: они кладут х@# на фундаментальное право собственника - закладывать допрасходы в зависимости от типа собственника. Никого же не парит, что с детьми не сдают, или с домашними животными - потому как очевидно, что это дополнительные риски, а тут из-за каких-то понтов корявых - решили притворяться, что сдавать недвижимость не-славянам не несёт никаких рисков - несёт, и не нужно эту дичь прикрывать каким-то "расизмом" - он здесь абсолютно не причем.
Вот было бы дело, если б циан взял часть рисков на себя, да? Но в плане рисков - я не я и хата не моя, а в плане "борьбы за толерантность" - мы вот такие на белом коне в сияющих доспехах.
сами виноваты. ищите суетологов и наказывайте,чтобы не пасли стадо в квартирах и тогда изменится отношение
В Азии нет расизма? Хм…
Любопытный вы студент с возможность оплачивать 120к в месяц за квартиру в Москве и опытом жизни во Франции и Китае, опять же на съемном жилье.
Как цивилизация «не славян» связана с цивилизованным рынком?
Ну если рынок овощной - то очень даже связана )
Речь не про цивилизацию «не славян», речь про цивилизацию «славян», которая примерно на таком же уровне как по вашему мнению у «не славян»
Вот сейчас обидно было
По опыту аренды машин могу сказать, что есть специфика работы с клиентами из разных регионов. Славяне? Никто не может гарантировать оплату, и что он не уйдет в запой. Киргизы? Гораздо меньше инструментов для проверки, чем для "славян". Что касается южных республик, это отдельная тема. Там включаются какие-то риски, связанные с национальными культурными особенностями. Что на самом деле нужно, так это не запрет на неславян, а комплексная система проверки арендатора от ЦИАН. Вот это будет реально полезный сервис.
И арендодателя? Это процесс всегда должен быть обоюдным. Тогда рынок и станет цивилизованным.
Ну рейтинг может какой ввести, а так что там особо проверять? Просто если арендодатель мудак, то у него рейтинг будет низкий.
На циане большинство объявлений от агентов а не от арендодателя
Вот-вот, и рейтинг агентов тоже очень нужен. Потому что по личным наблюдениям, 70% из них - полные мудаки. Приглашать сразу нескольких арендаторов на одно время, отменять встречи за 10 минут, хамить на просьбу показать документы собственности на квартиру - это норма для большинства из них. Лучше бы циан занимался этим, а не навязыванием повесточки в России.
Сразу видно человек понятия не имеет о причинах по которым так пишут собственники, ну либо имеет, но включает курочку-дурочку. Люди так пишут не потому что они националисты, а потому что есть опыт по которому граждане из "ближнего зарубежья" превращают снимаемую недвижимость, в аулы, общежития для своих близких, друзей, знакомых, корешей по стройке. Всё это выливается в недовольство соседей, потом туда на жалобы подтягивается полиция и так далее... кому это надо?! Но и тут ЦИАН не борется за справедливость, а просто решил наварить бабла под праведным знаменем. Мерзость же.
Мерзость - сваливать свои проблемы с больной головы на здоровую. Оборачивать, что ты просто некомпетентный арендодатель, в шовинизм.
Я, как человек который всю жизнь снимаю квартиры всегда ржал над собственниками которые сдают свои квартиры только славянам, ведь я не славянин ни разу. Более того, такие «собственники», как правило, просто душнилы которые патологически не договороспособны.
И ладно бы все этим ограничивалось. Но после всего описанного жильё сильно падает в цене, потому чтт никто не хочет покупать его.
Бред пишите. Ну у кого был такой опыт? У одного из тысячи если не больше? Это тупое клише, которое вообще никаких оснований не имеет под собой.
А откуда ему про это знать? Он уже давно не живёт жизнью среднего россиянина. В его мире богатых людей, таких проблем нет.
Вот и статистика в 10% объявлений кажется сильно заниженной - если начать на циане смотреть однушки в Москве до 40к, то там чуть ли не половина объявлений таких.
вот это смешно сейчас было :)
Логика простейшая у него. Он бы еще боролся с простудой - запретом платков. Сопли то ни куда не денутся (никаких обидных аналогий и не думал). Понятно, что есть и "братья славяне" после которых останется разве что сжечь квартиру.
Могли наоборот сделать пометку «Рады всем», а не запрещать.
У них похоже говномаркетологи из ВкусВилл спрятались.
Рады всем, но славянам в особенности:)
ЦИАН вступил в нелегкую борьбу. Оценка была 4.6.
Сейчас они пожалуются в гугл и им восстановят рейтинг. Обидно конечно, но рейтинги ничего не значат.
А для кого-то оценка приложения в маркете играет роль при выборе площадки для сдачи и найма квартиры?
За правду порицаемые! :)
Циан дурочки - я вот купил без ипотеки квартиру, очень переживаю за нее и я не буду сдавать суетологам в любом случае. Если раньше надпись славянам хоть немного отпугивала их, то теперь будут слышать постоянно гудки телефона,как только услышат акцент или фамилию. И это не расизм -это распоряжение СВОЕЙ собственностью
Давайте тогда и гендерные указания вроде "только девушкам" отменим. А то как-то странно получается. Беготня за повесткой толерантности
вот вот.многие хорошие варианты сдают онли девушкам,будто они более читсоплотны
А потом появляются такие новости ))
А вторичку они не хотят сделать "цивилизованной", а не бабушкин ремонт за 30 к в мес.?
30? Везет же!
Кажется Максим просто хочет: а) хайпануть и получить лояльность от пользователей на модной повестке. б) стать катализатором рынка сдачи квартир, чтобы больше людей метчились друг с другом.
Но делает он эти шаги слишком резко. Политические очки они просрали, поэтому сейчас приходится оправдываться.
И да, я искренне не понимаю почему мне могут запретить сдавать квартиру основываясь на моем жизненном опыте?
Если я лично убеждён(например), что она часть общества, по тем или иным причинам, мне не подходит. Это же рынок.
Вам никто не запрещает сдавать квартиру кому вы хотите.
Вы можете у себя дома разговаривать матом, не мыться и вонять, не смывать в туалете. Но в приличном обществе это делать не принято.
Публичная ксенофобия - это тоже мерзкая вещь и в 21 веке показывать ее - зашквар.
Странно, что такое приходится объяснять в стране, победившей нацистов.
твоих фашистов победили - выпиздив их всех отсюдова к хуям, так-то
Почему моих фашистов? Это же вы как и нацисты в Германии делите людей по национальностям. Получается, ваши предки победили нацистов, а вы сами стали нацистом?
Решил я как-то ради эксперимента сдать квартиру семейке молдаван - хата застрахована + хотел сделать ремонт. Они через три месяца резко свалили из страны - их старший сын ограбил магаз. Пришлось немного со следователями пообщаться. Но квартиру они оставили нормальной- даже телевизор оставили.
Так он наверное магаз с телевизорами ограбил, поэтому твой и не взяли.
В “App Store” Славики им слишком большой рейтинг наставили. Поднажмите хлопцы)
Подруга сдает квартиру паре "неславян". В целом жильцы вроде приличные, табор не приводят, хату не ломают, но глава семьи нередко не хочет вовремя платить, причем с таким наездом из серии да где вы еще таких крутых жильцов найдете, да у меня бизнес, просто деньги сейчас в обороте и все такое.
А теперь самая ржака. После очередного получасового разговора с этим кренделем, во время которого он опять всячески извивался по поводу невозможности оплатить в срок, подруга его решила взять на понт. Стоило ей привести в пример какого-то другого мужика в контексте "ну вот он да, самец-жеребец, держит слово, платит вовремя, не то что вы", как деньги волшебным образом нашлись едва ли не в тот же день!
Ржака будет, когда глава семьи однажды исчезнет из хаты, и заберёт с собой всё, включая даже обои.
Везде можно найти плюсы - по крайней мере можно будет не тратить время на снятие обоев перед ремонтом))
... а то будет как в америке? :)
И в Париже...
Насильно мил не будешь.
Лучше бы молчал.
Иначе мы скатимся к прошлым векам
куда уж скатываться-то ещё? нам бы выкатиться, а не закрывать глаза и вставлять кляп
При этом у всех собственников всё равно остаётся право выбирать, кому они хотят сдавать жильё.
Вот есть ощущение, что циан хотел бы это право немного отжать, а если что пойдёт не так то «мы предоставляем только информационные услуги и ни за что ответственность не несём».
Мне вообще не очень понятно, причем здесь расизм и дискриминация, если уж быть честным и кидаться такими словами, как это делает циан. Давайте представим что вы едете в полупустом вагоне метро и в него заваливается веселая компания бородатых юношей из горных республик нашей страны. Многие в этом случае сочтут разумным перейти в другой вагон. Это расизм? Нет, это забота о своей безопасности. Расизм - это когда вы, к примеру, знаете, что эта компания - безобидные студенты хорошего вуза, которые вам ничем не угрожают, но вы хотите перейти в другой вагон, чтобы не ехать с "людьми второго сорта". Так вот, я полагаю, что количество таких случаев исчезающе мало, в основном люди все же стремятся риски минимализировать.
С квартирами ровно то же самое. Я сдаю студию в хорошем доме с хорошим ремонтом, мне, в целом, вообще пофиг, кто там будет жить в плане национальности, цвета кожи и т.д., хоть рептилоиды с Нибиру, главное чтобы содержали имущество в порядке и платили вовремя. Но при этом я прекрасно понимаю, что при сдаче квартиры веселым бородачам велик риск того, что после них придется делать ремонт, который никто не компенсирует, повышенный депозит они не готовы оставлять. А при сдаче тихому таксисту из Узбекистана так же легко получить в квартире общежитие и кучу геморроя с соседями и милицией, примеров у меня в количестве перед глазами, включая тот дом, в котором я сейчас сам живу. Да, со "славянами" проблем может быть не меньше, но там кратно выше шансы хоть что-то взыскать при причинении ущерба, т.к. человека проще найти, в горном ауле, или сопредельном государстве шансов на это вообще нет, историй на этот счет полно. И первичным фильтром потенциально проблемная аудитория отсекается, это та самая минимализация рисков. Ну сорян, это не злые арендодатели придумали, это арендаторы сами молодцы, создали своим национальностям вот такой вот имидж, ну так может есть смысл над улучшением этого имиджа работать и прилично вести себя в чужой стране, а не ныть про дискриминацию и прочее?
Старое доброе принуждение к любви. А может просто наоборот сделать, позволить указывать нежелаемые национальности. Ну так чтобы сузить круг нежелательных. А то может статься так, что Сокуров не так уж и не прав.
1. Почему тогда не видно сильно сотрудников с разными вер, рассы, без гражданства и т.д. в компании судя всяким публичным мероприятиям в компании? Я смотрел одно мероприятие и не увидел прям за то, что топят)
2. Разве сама метка не несет больше дискриминации? А как же гендерности, сексуальные предпочтения, психические и т.д. То есть для них @Циан хочет сказать, дискриминация должна сохраняться?
3. На фоне отказа от того, что бы считать людей вторым сортом, может стоит и поменять @Циан методы ваших рекрутеров? Например стоп-листы для собеседование, когда раньше N срока кандидат не может снова пробовать на вакансию, видь все это дискриминация)
Итог: Наверное стоит начать с себя для начала и показать на своем примере.
Ну что за баран)
От вас требовалось только размещать наши объявления, а не учить нас жизни. Я банально не буду пользоваться таким сервисом, зачем вы вообще нужны в таком случае?
Понабежали «нерасисты» 😄
- мы не расисты, это другое, вот, в Википедии почитай! Просто мы считаем что они грязные и вонючие все, и будут мыть ноги в раковине. И вообще! 😆
так это факты лол, они реально будут это делать и всио, угомонись уже, пойди лучше их умой и мыло им душистое купи
Чуваки, а вы семье татар сдали бы квартиру? )
Татары то другое
А че нет-то?
Т.е. не поставил пометочку о лояльности - твое объявление будет болтаться где-то внизу списка, так что ли?
С другой стороны - поставил пометочку, приехали "неславяне".
И... Не договорились :)
Короче - эта идея - это просто пустой популизм.
Имхо если бы они наладили возможность получать , например, заверенный 2НДФЛ нанимателя ... это было бы в разы лучше для "неславян"
В том плане что люди с нормальной работой и заработками смогли бы это доказать нанимателям и этим снять их "возражения".
Грубо - хирурга с нерусской фамилией готовы вселить многие, рыночного торговца... нет