Соцсеть хочет создать аналог Twitch, чтобы стримеры не уходили в другие приложения.

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TikTok запустила тестирование видеостриминговой платформы TikTok Live Studio. Зайти в неё можно через приложение TikTok, проводить прямые эфиры и общаться с подписчиками.

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Пока платформа доступна только для небольшого количества пользователей на западных рынках, пишет TechCrunch. Страница для загрузки приложения на Windows доступна и на русском.

Цель тестирования — понять, как авторы будут использовать платформу, чтобы затем адаптировать её. Основное преимущество собственного стриминга — возможность привлечь стримеров игр, а также удержать пользователей в приложении, а не перенаправлять на Twitch или YouTube Gaming, отмечает The Verge.

Стример и обозреватель Зак Басни поделился скриншотами программы в Twitter. Она поддерживает захват и передачу изображения из игр и других программ, а также камеры. При этом, пишет TechCrunch, у TikTok Live Studio нет функций, которые есть у других программ для стриминга вроде OBS или Streamlabs — она не позволяет захватить окно браузера или настроить уведомления для донатов и новых подписчиков.