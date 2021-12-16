TikTok начал тестировать платформу для проведения прямых эфиров Статьи редакции
Соцсеть хочет создать аналог Twitch, чтобы стримеры не уходили в другие приложения.
TikTok запустила тестирование видеостриминговой платформы TikTok Live Studio. Зайти в неё можно через приложение TikTok, проводить прямые эфиры и общаться с подписчиками.
Пока платформа доступна только для небольшого количества пользователей на западных рынках, пишет TechCrunch. Страница для загрузки приложения на Windows доступна и на русском.
Цель тестирования — понять, как авторы будут использовать платформу, чтобы затем адаптировать её. Основное преимущество собственного стриминга — возможность привлечь стримеров игр, а также удержать пользователей в приложении, а не перенаправлять на Twitch или YouTube Gaming, отмечает The Verge.
Стример и обозреватель Зак Басни поделился скриншотами программы в Twitter. Она поддерживает захват и передачу изображения из игр и других программ, а также камеры. При этом, пишет TechCrunch, у TikTok Live Studio нет функций, которые есть у других программ для стриминга вроде OBS или Streamlabs — она не позволяет захватить окно браузера или настроить уведомления для донатов и новых подписчиков.
Судя по всему Твич, с его политикой перманентного бана, скоро загнется
У твича и помимо банов есть множество проблем. Из последнего, например, локальные цены на подписку.
Эх, Перископ опередил время
Угу. А где он сейчас.
Так вот он, в заголовке перед тобой сидит, сейчас вкинут бабки китайцы и серый детский мьюзикали превратится в Тикток, а мимолётный Перископ пододвинет Твич
Я имел ввиду оригинальный перископ, который twitter убил относительно небавно )
Ну так все знают, что Дорси своим токсом невозможным убил Твиттер и всё, что с ним связано, весь потенциал сервиса превратился в помойку политизированную с порнухой и цензурой
Вот уж как потенциально лучшую платформу для общения с идеальным таймингом создания времён появления и популяризации смартфонов просрать, это книги заслуживает целой
Так что Дорси профессиональный рукопоп, а Перескоп, как и Клабхаус не был про технические идеи, но показывал потенциальный спрос на хорошо реализованный продукт, собственно, как и Музикали, который стал Тиктоком, не удивлюсь, если через пару лет вслед за своим Кинескопом Китайские инвесторы поднимут и условный Клабхаус, да даже Онлифанс или Патреон могли бы его скопировать и заработать
Да. Но только ли в Дорси дело. Он ушёл, лучше не стало.
Вот пройдёт года 3, выветрится из офиса вонь вся, которую он напихал, выгонят всех людей, которых он привёл, тогда и поговорим.
3 года для IT — это вечность, cmon. Наверняка есть прогрессивные методы борьбы с вонью.
Фигня, никакая это не вечность, не надо зазнаваться.
3 года это ещё сокращённый горизонт планирования, в обычной компании я бы сказал, что и пяти лет может не хватить, если конечно не применять прогрессивные ультра быстрые шоковые методы для изменений, всё же ошибки на уровне стратегического развития не так легко пофиксить
Мы сейчас про Twitter или про SAP?
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@Инспектор
Отправим поспать молодого человека
Кажется он хотел открыть сеть реабилитационных центров "Жизнь вне Тик Тока"
Да он даже ссыкло правильно написать не может, так себе из него махинатор
Ну он хотя бы попробовал...
Можно допустить что это юмор, но как-то вне контекста и не смешно.
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Вроде нормальная шутка была, да и почтового адреса в сообщении не было, чтобы было более понятно. Но есть люди, которые по карьерной лестнице двигаются подлизывая зад, Вы явно из таких, ещё и жалуетесь. Вероятно в детстве тоже по каждому поводу мамке ныть бегал.
вроде уже давно там интеллектуальные девушки стримят
или добавили захват экрана?
... продолжительностью не более 3 мин.
Это же не youtube. Формат вайнов не позволяет большего.
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