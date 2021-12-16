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Евгения Евсеева

TikTok начал тестировать платформу для проведения прямых эфиров Статьи редакции

Соцсеть хочет создать аналог Twitch, чтобы стримеры не уходили в другие приложения.

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TikTok запустила тестирование видеостриминговой платформы TikTok Live Studio. Зайти в неё можно через приложение TikTok, проводить прямые эфиры и общаться с подписчиками.

Пока платформа доступна только для небольшого количества пользователей на западных рынках, пишет TechCrunch. Страница для загрузки приложения на Windows доступна и на русском.

Цель тестирования — понять, как авторы будут использовать платформу, чтобы затем адаптировать её. Основное преимущество собственного стриминга — возможность привлечь стримеров игр, а также удержать пользователей в приложении, а не перенаправлять на Twitch или YouTube Gaming, отмечает The Verge.

Стример и обозреватель Зак Басни поделился скриншотами программы в Twitter. Она поддерживает захват и передачу изображения из игр и других программ, а также камеры. При этом, пишет TechCrunch, у TikTok Live Studio нет функций, которые есть у других программ для стриминга вроде OBS или Streamlabs — она не позволяет захватить окно браузера или настроить уведомления для донатов и новых подписчиков.

Zach Bussey @zachbussey
It's super basic in its current state.

Has both Landscape and Portrait Scenes.

Sources include Game Capture, Mobile Capture, Video Capture, Program Capture, and some text/images. No browser sources, or alerts.

Emojis are limited to the stock ones.

#новость #tiktok

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21 комментарий
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Кирилл Панин

Судя по всему Твич, с его политикой перманентного бана, скоро загнется

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Dmitry Perepelkin

У твича и помимо банов есть множество проблем. Из последнего, например, локальные цены на подписку.

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Илья Шишкунов

Эх, Перископ опередил время

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Dmitry Perepelkin

Угу. А где он сейчас.

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Илья Шишкунов

Так вот он, в заголовке перед тобой сидит, сейчас вкинут бабки китайцы и серый детский мьюзикали превратится в Тикток, а мимолётный Перископ пододвинет Твич

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Dmitry Perepelkin

Я имел ввиду оригинальный перископ, который twitter убил относительно небавно )

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Илья Шишкунов

Ну так все знают, что Дорси своим токсом невозможным убил Твиттер и всё, что с ним связано, весь потенциал сервиса превратился в помойку политизированную с порнухой и цензурой
Вот уж как потенциально лучшую платформу для общения с идеальным таймингом создания времён появления и популяризации смартфонов просрать, это книги заслуживает целой
Так что Дорси профессиональный рукопоп, а Перескоп, как и Клабхаус не был про технические идеи, но показывал потенциальный спрос на хорошо реализованный продукт, собственно, как и Музикали, который стал Тиктоком, не удивлюсь, если через пару лет вслед за своим Кинескопом Китайские инвесторы поднимут и условный Клабхаус, да даже Онлифанс или Патреон могли бы его скопировать и заработать

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Dmitry Perepelkin

Да. Но только ли в Дорси дело. Он ушёл, лучше не стало.

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Илья Шишкунов

Вот пройдёт года 3, выветрится из офиса вонь вся, которую он напихал, выгонят всех людей, которых он привёл, тогда и поговорим.

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Dmitry Perepelkin

3 года для IT — это вечность, cmon. Наверняка есть прогрессивные методы борьбы с вонью.

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Илья Шишкунов

Фигня, никакая это не вечность, не надо зазнаваться.
3 года это ещё сокращённый горизонт планирования, в обычной компании я бы сказал, что и пяти лет может не хватить, если конечно не применять прогрессивные ультра быстрые шоковые методы для изменений, всё же ошибки на уровне стратегического развития не так легко пофиксить

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Dmitry Perepelkin

Мы сейчас про Twitter или про SAP?

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Илья Шишкунов

@Инспектор
Отправим поспать молодого человека

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Борис Фёдоров

Кажется он хотел открыть сеть реабилитационных центров "Жизнь вне Тик Тока"

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Илья Шишкунов

Да он даже ссыкло правильно написать не может, так себе из него махинатор

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Борис Фёдоров

Ну он хотя бы попробовал...

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Dmitry Perepelkin

Можно допустить что это юмор, но как-то вне контекста и не смешно.

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Плоский бинокль

Вроде нормальная шутка была, да и почтового адреса в сообщении не было, чтобы было более понятно. Но есть люди, которые по карьерной лестнице двигаются подлизывая зад, Вы явно из таких, ещё и жалуетесь. Вероятно в детстве тоже по каждому поводу мамке ныть бегал.

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Ware Wow

вроде уже давно там интеллектуальные девушки стримят
или добавили захват экрана?

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Михаил

... продолжительностью не более 3 мин.

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Dmitry Perepelkin

Это же не youtube. Формат вайнов не позволяет большего.

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