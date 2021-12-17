«Яндекс» обновил «Балабобу» — теперь сервис умеет создавать с помощью нейросетей новогодние открытки Статьи редакции
Можно поздравить друзей.
«Яндекс» запустил «Балабобу» в июне 2021 года — это генератор фраз, который продолжает текст с помощью нейросети. Теперь сервис умеет поздравлять с Новым годом, объявила компания.
Чтобы получить открытку, нужно ввести имя того, кому она предназначена и принимающего и дополнительную информацию. Для генерации текстов поздравлений «Яндекс» использовал модель p-tune YaLM.
Это пять.
Неожиданно...
@Илья Шишкунов :-)
Херню делать и обновлять - это Яндекс всегда умел.
А представители яндекса вообще тут есть? А то хотелось бы пару вопросов задать
Я не представитель Яндекса, но могу дать исчерпывающий ответ на все ваши вопросы: «мы не знаем, как работает алгоритм, оно само, развивайте сайт дальше».
Их здесь нет! Они все у стенки!
Есть конечно. В зависимости от вопроса, зовите тех, которые требуются, так как у них четко распределены обязанности.
Дураки и дороги - Дорогой друг, желаю тебе в Новом году стать настоящим начальником полиции и ловить преступников так же легко, как мы с тобой ловим снежинки
@Невероятный Блондин, с наступающим!
Ну эти картинки лучше, чем сгенерированные нейросеткой Сбера
Когда насмотрелся на ютубе психологов, и пошёл разговаривать с противоположным полом:
Обновил балабобу)
Запрос - VC комментарии боты
Ответ - Дорогой VC, желаю в новом году получить доступ к закрытым каналам с ботами и никогда не пользоваться их услугами
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