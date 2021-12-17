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Сервисы
Евгения Евсеева

«Яндекс» обновил «Балабобу» — теперь сервис умеет создавать с помощью нейросетей новогодние открытки Статьи редакции

Можно поздравить друзей.

«Яндекс» запустил «Балабобу» в июне 2021 года — это генератор фраз, который продолжает текст с помощью нейросети. Теперь сервис умеет поздравлять с Новым годом, объявила компания.

Чтобы получить открытку, нужно ввести имя того, кому она предназначена и принимающего и дополнительную информацию. Для генерации текстов поздравлений «Яндекс» использовал модель p-tune YaLM.

По запросу «снег и лягушки»
По запросу «бизнес и подарки»
По запросу «деньги»

#новость #яндекс #балабоба

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Александр Ненадо

Это пять.

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Джон Картошкин

Неожиданно...

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Благополучный теркин30см

@Илья Шишкунов :-)

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Семен Переделкин

Херню делать и обновлять - это Яндекс всегда умел.

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Маркетологов к стенке

А представители яндекса вообще тут есть? А то хотелось бы пару вопросов задать

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Roman Tarasov

Я не представитель Яндекса, но могу дать исчерпывающий ответ на все ваши вопросы: «мы не знаем, как работает алгоритм, оно само, развивайте сайт дальше».

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5
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Johnny Vorony

Их здесь нет! Они все у стенки!

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Dark Falcon

Есть конечно. В зависимости от вопроса, зовите тех, которые требуются, так как у них четко распределены обязанности.

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Александр Ненадо

Дураки и дороги - Дорогой друг, желаю тебе в Новом году стать настоящим начальником полиции и ловить преступников так же легко, как мы с тобой ловим снежинки

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Благополучный теркин30см

@Невероятный Блондин, с наступающим!

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Dmitriy DovoS

Ну эти картинки лучше, чем сгенерированные нейросеткой Сбера

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Sergey Ontime

Когда насмотрелся на ютубе психологов, и пошёл разговаривать с противоположным полом:
Обновил балабобу)

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Cassandra Puffen

Запрос - VC комментарии боты
Ответ - Дорогой VC, желаю в новом году получить доступ к закрытым каналам с ботами и никогда не пользоваться их услугами

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Icar Two
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Сервисы
Евгения Евсеева
«Яндекс» обновил «Балабобу» — теперь сервис умеет создавать с помощью нейросетей новогодние открытки Статьи редакции

Можно поздравить друзей.

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