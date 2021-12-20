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Nazigul Jusupova

Сервис для планирования маршрутов доставки «Яндекс.Маршрутизация» начал работать в Турции Статьи редакции

Его уже подключил турецкий онлайн-супермаркет Istegelsin.

  • В Турции «Яндекс.Маршрутизация» работает под брендом Yandex.Routing, объявили в «Яндексе».
  • Платформа позволяет с помощью исторических данных о пробках автоматически построить оптимальный маршрут для компаний с большим количеством заказов. При составлении маршрута учитываются все операционные ограничения — например, срочная доставка замороженных продуктов.
  • «Яндекс.Маршрутизацией» пользуются «Перекрёсток Впрок», «Утконос», Simple, Coca-Cola, Unilever, DPD, «Почта России» и другие. По собственным данным, повышение эффективности курьерской доставки на 15-25% приводит к росту рентабельности на 5%.
  • Платформа впервые полноценно начала работать за рубежом. Также в рамках пилотного проекта она тестируется в ОАЭ и США.
  • Онлайн-супермаркет Istegelsin работает в 81 провинции Турции, у платформы более 2,5 млн активных клиентов в год. По итогам сделки компания планирует доставлять в срок 99% заказов и сократить пробег транспорта на 15%.
Yandex.Routing «Яндекс»

#новости #яндексмашрутизация

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