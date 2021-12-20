Сервис для планирования маршрутов доставки «Яндекс.Маршрутизация» начал работать в Турции Статьи редакции
Его уже подключил турецкий онлайн-супермаркет Istegelsin.
- В Турции «Яндекс.Маршрутизация» работает под брендом Yandex.Routing, объявили в «Яндексе».
- Платформа позволяет с помощью исторических данных о пробках автоматически построить оптимальный маршрут для компаний с большим количеством заказов. При составлении маршрута учитываются все операционные ограничения — например, срочная доставка замороженных продуктов.
- «Яндекс.Маршрутизацией» пользуются «Перекрёсток Впрок», «Утконос», Simple, Coca-Cola, Unilever, DPD, «Почта России» и другие. По собственным данным, повышение эффективности курьерской доставки на 15-25% приводит к росту рентабельности на 5%.
- Платформа впервые полноценно начала работать за рубежом. Также в рамках пилотного проекта она тестируется в ОАЭ и США.
- Онлайн-супермаркет Istegelsin работает в 81 провинции Турции, у платформы более 2,5 млн активных клиентов в год. По итогам сделки компания планирует доставлять в срок 99% заказов и сократить пробег транспорта на 15%.
Чат-бот ответит на вопросы, расскажет о продукте, проведет по всему процессу регистрации и создаст атмосферу прозрачности. Он мгновенно проконсультирует клиента о том, какие полисы предоставляет компания, расскажет о преимуществах, ценах и многом другом. Чат-бот может не только предоставлять информацию о страховке, но и быть своего рода…
Big Data — это огромные массивы разнородных данных, их нельзя обработать вручную или средствами стандартных офисных приложений. О том, как компании из разных отраслей используют большие данные и как облачные инструменты помогают к ним присоединиться, — поговорим в этой статье.
В 2021 году компания Экспресс 42 совместно c hh.ru и OTUS Онлайн-образование провели исследование состояния DevOps в России. Это второе исследование, оно позволило нам отследить динамику изменений по сравнению с прошлым годом, получить еще больше полезных данных, а также рассмотреть состояние отрасли с разных позиций.
Маркетолог Любовь Чернышева основала проект «Живые ёлки напрокат» в 2016 году вместе с сыном Сергеем. Цели заработать денег не было, семья просто поддержала экологическую инициативу. Однако проект не стал убыточным и приносит около 50 тысяч рублей в сезон.
Президент РФ поручил предоставить доступ организациям, разрабатывающим технологические решения с применением искусственного интеллекта, к наборам обезличенных данных.
Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам, считают в «Яндексе»
Cервис доставки продуктов и товаров СберМаркет вступил в Ассоциацию развития интерактивной рекламы.
19 ноября из Питера отправили груз в Анадырь, трек 1291640791. Планируемая дата вручения 2 декабря. И тут начались провалы во времени: в Москве (транзитном городе) он оказался 22 ноября. И тишина. Почему в Москве 2 недели лежал - неизвестно. Менеджеры СДЭК внятно ответить не могли. Затем он всё-таки улетел в Анадырь 3 декабря. Улетел, но не…
Его уже подключил турецкий онлайн-супермаркет Istegelsin.