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Сервисы
Nazigul Jusupova

Правительство добавит новые сервисы на Госуслуги — в том числе подачу налоговых деклараций и техосмотр Статьи редакции

Власти хотят собрать на сайте практически все социальные услуги.

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На сайте с 2022 года появятся ещё 100 новых услуг, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идёт о тех сервисах, которые раньше предоставлялись либо на сайтах госорганов власти или регионов, либо не предоставлялись в онлайне.

Среди них:

  • Назначение некоторых пособий на детей.
  • Проведение техосмотра самоходных машин и других видов техники.
  • Регистрация права на недвижимость.
  • Приём деклараций по налогу на доходы физлиц.
  • Предоставление выписки из государственного лесного реестра.
  • Получение различных лицензий и разрешений.

Кроме этого, регионы смогут разместить на Госуслугах дополнительные предложения — например, услуги по аттестации педагогов, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире и другие.

По словам Мишустина, изменения позволят людям оформить почти все социально значимые услуги в электронном формате «в простой и удобной цифровой среде».

#новости #госуслуги

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4 комментария
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Andrey Vasilev

А на приложение (которое и так в большинстве случаев на сайт ведет) совсем болт положили.

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Олег Павлов

Считают, что достигли совершенства)

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Romula Daraa

надо добавить сториз и короткие видео!

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Aleksei Shtein

Отличный сервис, особенно если налоговые услуги добавят ибо дизайн сайта налоговой не оч. И Решили бы проблему с тем, что 3 месяца ждать налоговый вычет

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