Правительство добавит новые сервисы на Госуслуги — в том числе подачу налоговых деклараций и техосмотр Статьи редакции
Власти хотят собрать на сайте практически все социальные услуги.
На сайте с 2022 года появятся ещё 100 новых услуг, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь идёт о тех сервисах, которые раньше предоставлялись либо на сайтах госорганов власти или регионов, либо не предоставлялись в онлайне.
Среди них:
- Назначение некоторых пособий на детей.
- Проведение техосмотра самоходных машин и других видов техники.
- Регистрация права на недвижимость.
- Приём деклараций по налогу на доходы физлиц.
- Предоставление выписки из государственного лесного реестра.
- Получение различных лицензий и разрешений.
Кроме этого, регионы смогут разместить на Госуслугах дополнительные предложения — например, услуги по аттестации педагогов, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире и другие.
По словам Мишустина, изменения позволят людям оформить почти все социально значимые услуги в электронном формате «в простой и удобной цифровой среде».
А на приложение (которое и так в большинстве случаев на сайт ведет) совсем болт положили.
Считают, что достигли совершенства)
надо добавить сториз и короткие видео!
Отличный сервис, особенно если налоговые услуги добавят ибо дизайн сайта налоговой не оч. И Решили бы проблему с тем, что 3 месяца ждать налоговый вычет
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