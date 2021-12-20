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Nazigul Jusupova

Банк «Точка» протестировал переводы между юрлицами по СБП Статьи редакции

С 1 января 2022 года система будет доступна для небольшого числа клиентов банка в тестовом режиме.

  • Система позволит переводить средства мгновенно в любое время суток и без выходных, объявили в компании.
  • Банк провёл первую транзакцию по системе СБП между юрлицами 17 декабря в пилотном режиме, с 2022 года функция станет доступна для 50-100 клиентов банка, а к середине или концу первого квартала 2022 года сервис будет доступен для всех клиентов.

  • СБП заработала в начале 2019 года — с помощью сервиса клиенты банков-участников системы могут переводить деньги между собой по номеру телефона. Система позволяет переводить между физлицами до 100 тысяч рублей в месяц в другие банки-участники без комиссии. К СБП подключены более 200 банков, например, ВТБ, «Сбер», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и другие.

  • С 1 января 2022 года Центробанк планирует внедрить СБП для переводов между юридическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. При этом банки будут сами принимать решение о сроках предоставления этой операции клиентам.

#новости #сбп #точка

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3 комментария
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Ничтожный микроскоп
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Грэм Грэмский

Отказали, потому что звёзды не сошлись
Она то должна была понимать

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Илья Попов

Раз "точка" сказал - точка!

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Сервисы
Nazigul Jusupova
Банк «Точка» протестировал переводы между юрлицами по СБП Статьи редакции

С 1 января 2022 года система будет доступна для небольшого числа клиентов банка в тестовом режиме.

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