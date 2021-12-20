СБП заработала в начале 2019 года — с помощью сервиса клиенты банков-участников системы могут переводить деньги между собой по номеру телефона. Система позволяет переводить между физлицами до 100 тысяч рублей в месяц в другие банки-участники без комиссии. К СБП подключены более 200 банков, например, ВТБ, «Сбер», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и другие.