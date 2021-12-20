Банк «Точка» протестировал переводы между юрлицами по СБП Статьи редакции
С 1 января 2022 года система будет доступна для небольшого числа клиентов банка в тестовом режиме.
- Система позволит переводить средства мгновенно в любое время суток и без выходных, объявили в компании.
- Банк провёл первую транзакцию по системе СБП между юрлицами 17 декабря в пилотном режиме, с 2022 года функция станет доступна для 50-100 клиентов банка, а к середине или концу первого квартала 2022 года сервис будет доступен для всех клиентов.
СБП заработала в начале 2019 года — с помощью сервиса клиенты банков-участников системы могут переводить деньги между собой по номеру телефона. Система позволяет переводить между физлицами до 100 тысяч рублей в месяц в другие банки-участники без комиссии. К СБП подключены более 200 банков, например, ВТБ, «Сбер», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и другие.
- С 1 января 2022 года Центробанк планирует внедрить СБП для переводов между юридическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. При этом банки будут сами принимать решение о сроках предоставления этой операции клиентам.
Отказали, потому что звёзды не сошлись
Она то должна была понимать
Раз "точка" сказал - точка!
С 1 января 2022 года система будет доступна для небольшого числа клиентов банка в тестовом режиме.
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