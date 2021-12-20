Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Богдан Музыченко

«Яндекс» начал тестировать поиск по товарам с разных сайтов — их можно отсортировать по популярности и цене Статьи редакции

Пока функция доступна части пользователей, но скоро заработает у всех.

В поиске будут доступны различные товары — от бытовой техники до косметики, объявил «Яндекс». Предложения от магазинов появятся в результатах поиска в отдельном блоке «Выбирайте товары».

Компания собирает данные от магазинов самостоятельно, но продавцы могут передавать информацию о своём ассортименте и ценах — для этого нужно сформировать YML-фид с данными и загрузить в «Яндекс.Вебмастер».

В декабре «Яндекс» добавил в поиск рекламную галерею товаров с карточками разных магазинов — в них указан сайт магазина, фотография товара, название, цена и возможная скидка.

#яндекс #новость

248 просмотров
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Andrei Smirnovsky

Т.е. придумали старый яндекс маркет?)

Ответить
1
Развернуть ветку
Empathy

Яндекс переизобрел Яндекс Маркет! Наконец то!

Ответить
1
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Имхо выдаёт того, кто льёт рекламу в карман.

Ответить
0
Развернуть ветку
Constantine Kiselev

кто льёт рекламу - уже заплатил. Здесь какая-то другая касса

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Альфа-Капитал
Клиенты «Альфа-Капитала» начали оформлять налоговый вычет в два клика

Обычно для этого приходится запрашивать документы на работе и у управляющей компании, компоновать их и самостоятельно обращаться в налоговую. Рассказываем о реализации проекта, который максимально упростил процедуру.

0
Rambler&Co
«Чемпионат» получил награду «За развитие спортивной медиаотрасли»

Эксперты оценили мировые достижения проекта и вклад в российскую индустрию спортивных медиа

0
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Nazigul Jusupova
Банк «Точка» протестировал переводы между юрлицами по СБП Статьи редакции

С 1 января 2022 года система будет доступна для небольшого числа клиентов банка в тестовом режиме.

9
9
Личный опыт
Анна Лобанова
Благотворительность или порочный круг? Как не надо устраиваться на работу!

Всем привет! С вами снова Анна Лобанова, сооснователь интернет-портала InJust. Я уже рассказала о нашем сервисе для создания досудебных претензий, ответила на миллиард претензий-советов из комментариев и даже написала новый пост с разъяснениями, о том, почему наш сервис — не очередной «отзовик». Уже более 10 000 пользователей ежедневно не…

0
11
Madanes
Коммуникация HR-специалиста с онкобольным сотрудником

Современный страховой рынок позволяет компаниям финансово обезопасить своих сотрудников практически от всего, что касается проблем со здоровьем самого человека или членов его семьи. Однако покупка страхового полиса не закроет вопрос как коллективу правильно общаться с сотрудником, который столкнулся с тяжелыми заболеванием, например группы онко.…

0
0
Сервисы
Nazigul Jusupova
Правительство добавит новые сервисы на Госуслуги — в том числе подачу налоговых деклараций и техосмотр Статьи редакции

Власти хотят собрать на сайте практически все социальные услуги.

25
26
Право
Nazigul Jusupova
Сооснователь Group-IB Илья Сачков год назад записал видео на случай своего ареста или смерти — Forbes Статьи редакции

Предприниматель обвиняется в госизмене, он будет находиться под арестом до 28 февраля 2022 года.

269
39
NTA
AI узнаёт твоё настроение или Perception for Autonomous Systems в действии

В этой статье мы расскажем вам о Perception for Autonomous Systems (PAZ) — модели компьютерного зрения, одна из задач которой состоит в обнаружении лиц, классификации по полу и определении эмоций, в том числе в реальном времени.

0
0
Торговля
Юлия Бородич
Живые ёлки напрокат: сколько стоит реализовать экопроект и можно ли на нём заработать Статьи редакции

Маркетолог Любовь Чернышева основала проект «Живые ёлки напрокат» в 2016 году вместе с сыном Сергеем. Цели заработать денег не было, семья решила создать собственный экологический проект. Однако он не стал убыточным и приносит около 50 тысяч рублей в сезон.

Живые ёлки в горшках vk.com
39
35
Мнения
Иван Замятин
Поработать за «логотип в портфолио» или отказать? Как крупные компании обесценивают чужое время

«Будет очень глупо не предоставить бесплатный доступ, чтобы потом добавить наш логотип к себе в клиенты»

29
34
Больше статей
null