«Яндекс» начал тестировать поиск по товарам с разных сайтов — их можно отсортировать по популярности и цене Статьи редакции
Пока функция доступна части пользователей, но скоро заработает у всех.
В поиске будут доступны различные товары — от бытовой техники до косметики, объявил «Яндекс». Предложения от магазинов появятся в результатах поиска в отдельном блоке «Выбирайте товары».
Компания собирает данные от магазинов самостоятельно, но продавцы могут передавать информацию о своём ассортименте и ценах — для этого нужно сформировать YML-фид с данными и загрузить в «Яндекс.Вебмастер».
В декабре «Яндекс» добавил в поиск рекламную галерею товаров с карточками разных магазинов — в них указан сайт магазина, фотография товара, название, цена и возможная скидка.
Т.е. придумали старый яндекс маркет?)
Яндекс переизобрел Яндекс Маркет! Наконец то!
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