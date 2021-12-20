Минстрой: «Яндекс», «Циан», Avito и другие присоединятся к госсистеме для регистрации договоров об аренде жилья Статьи редакции
В декабре такую систему предложил создать Минстрой — тогда сервисы раскритиковали идею.
- Минстрой провёл несколько совещаний с представителями «Опоры России», «Деловой России», Российской Гильдии Риэлторов, «ДомКлик» от Сбера, «Яндекса», «Авито» и «Циан», пишет ТАСС.
- Все сервисы для подбора недвижимости подключат к государственной платформе, заявил замглавы Минстроя Стасишин. По его словам, интеграция будет максимально простой для пользователя, чтобы ему было удобно пользоваться системой.
- 10 декабря Минстрой предложил создать специальную госсистему, где арендодатели должны регистрировать договоры. Через неё арендатор должен будет платить за недвижимость с комиссией оператору платформы, банку или другому платежному агенту, в качестве налога.
- В тот же день «Яндекс», «Циан» и Avito раскритиковали идею ведомства о создании подобной платформы.
Класс комиссия, плюс в арендную плату будет включен налог, просто замечательно 👍👍
Процедура непонятна. Подключиться то подключатся. Как они загонят людей заключать договора через эту систему?
Очень просто
Так это же картельный сговор во главе с государством. Где объявления будут размещать иначе? На заборе?
Лучше бы объединились и трансформировали бы рынок в рынок сервисной аренды, как гостиницы, апартаменты или как airbnb. Чтобы не было контакта с собственником. Это само по себе увеличит объем рынка аренды имхо на ровном месте. Многие думают покупать только потому, что им нужен сервис одной кнопки, они не хотят видеть владельца и устанавливать отношения.
Ну есть такая тема у Яндекса - типа Яндекс.Аренда все делает сам без залогов и комиссий с арендатора, с гарантией арендодателю в виде выплат за простой итд. В итоге там по такой схеме подключен и висит один дикий неликвид или предложения с завышенным ценником относительно этого же объекта на циане сотоварищи в стандартных объявах. Видимо висит, а хозяину пох - Яндекс компенсирует, а арендатору и снять нечего.
Вот надо такого больше и с более широким ассортиментом. Плюс сейчас там цена неадекватная, может чуть выравняется со временем.
Очень все мутно. Арендодатели не будут платить, аренда и так толком не росла. Сьемщики же тоже не резиновые.
Вывод - утонет в серых(а то и чёрных) схемах съёма. Будут искать знакомых знакомых, у которых можно снять минуя все эти налоги, комиссии и прочее.
Ну так максимум процентов 10 выйдет покрыть. В итоге, опять вырастит цена аренды, которая сейчас и так ебейшая по Москве.
50к+ за нормальную однушка
Агенты с их комиссией 100% пойдут лесом теперь?
отчасти, для тех кто не мог сам типовой договор скачать из интернета.
а так у них другой функционал; хотя трудно сказать какой.
Они теперь будут в виде скрытых платежей вместе с налогом включены в конечную стоимость аренды.
Никто не сказал, что подключение к единой платформе выкинет из схемы агентов, да и вообще заставит как-то оформить по найденному объявлению сделку через эту платформу. Номинальная цель - обелить рынок, но если арендатор и арендодатель с агентом захотят уйти в серую, то они это сделают уже вне платформы.
Нет, но из лесу выйдут подключенные к сбору комиссии на этой платформе за транзакции "правильные" банки.
Отправятся на родину в свой Вашингтон
Не можешь бороться - возглавь
- прогнись, заткнись, плати.
Как ловко умеют российские"сервисы" переобуваться в прыжке! Загляденье просто! :-)))
Ожидаем повышения ставок аренды. Даже у тех, кто работал в серую и налогов не платил.
всем плотить, суки! ненастный Кремль присасывается к одному из последних рынков, с которого ещё не взимается подать
В РФ математика будет простая.
Если квартира стоила 30к в месяц, то станет стоит 35)
Вот и все плюсы
Нет, спрос ограничивает стоимость.
скорее в договоре будет указано 5 тыс., а то, что реально - налом или переводом на карту
Зарегистрированный договор найма с фиксированной ценой и сроком найма.
Зафиксирована ответственность сторон договора.
Наниматель регистрируется по месту пребывания в снимаемом жилье на срок найма.
Наймодатель платит налог с получаемого дохода.
Хорошо же.
Кто сейчас сдает/снимает в белую и так это все уже имеет. А кто сдавал в серую и дальше это будет делать.
Создадут единую гильдию под названием "Скажем нет описаниям - только славянам!" -) Я не помню, пока только Циан и Авито запретили такое писать?
А зачем тогда будут нужны риэлтеры ?
И туда прибегут, как сейчас. Мало им "профессиональных" сервисов типа циана, так они и "ламповые" истории типа locals оккупировали. Или возможен вариант, когда сегодняшних риелторов заменят уже "своими дочерними" от этой платформы уже от организаций с "правильными" владельцами.
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