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Сервисы
Валерия Козлова

Минстрой: «Яндекс», «Циан», Avito и другие присоединятся к госсистеме для регистрации договоров об аренде жилья Статьи редакции

В декабре такую систему предложил создать Минстрой — тогда сервисы раскритиковали идею.

  • Минстрой провёл несколько совещаний с представителями «Опоры России», «Деловой России», Российской Гильдии Риэлторов, «ДомКлик» от Сбера, «Яндекса», «Авито» и «Циан», пишет ТАСС.
  • Все сервисы для подбора недвижимости подключат к государственной платформе, заявил замглавы Минстроя Стасишин. По его словам, интеграция будет максимально простой для пользователя, чтобы ему было удобно пользоваться системой.
  • 10 декабря Минстрой предложил создать специальную госсистему, где арендодатели должны регистрировать договоры. Через неё арендатор должен будет платить за недвижимость с комиссией оператору платформы, банку или другому платежному агенту, в качестве налога.
  • В тот же день «Яндекс», «Циан» и Avito раскритиковали идею ведомства о создании подобной платформы.
Обновлено в 18:45 В «Яндекс.Недвижимости» сообщили vc.ru, что участвовали во встрече, но обсуждение носило общий характер и вопрос по интеграции сервиса не обсуждался. В компании не видели текст законопроекта и не знают, о каких деталях идёт речь. Любые новые правила должны учитывать баланс интересов всех сторон, способствовать конкуренции между платформами и должны обсуждаться с рынком открыто.

#новость #аренда #минстрой

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Анна Г

Класс комиссия, плюс в арендную плату будет включен налог, просто замечательно 👍👍

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8
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Ничтожный микроскоп

Через неё арендатор должен будет платить за недвижимость с комиссией оператору платформы
 Ключевое )))))))

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5
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Василий Гуров

Процедура непонятна. Подключиться то подключатся. Как они загонят людей заключать договора через эту систему?

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1
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Igor Kahn

Очень просто

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10
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Danila Poyarkov

Так это же картельный сговор во главе с государством. Где объявления будут размещать иначе? На заборе?

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Ware Wow

Лучше бы объединились и трансформировали бы рынок в рынок сервисной аренды, как гостиницы, апартаменты или как airbnb. Чтобы не было контакта с собственником. Это само по себе увеличит объем рынка аренды имхо на ровном месте. Многие думают покупать только потому, что им нужен сервис одной кнопки, они не хотят видеть владельца и устанавливать отношения.

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4
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Arseniy Kirsanov

Ну есть такая тема у Яндекса - типа Яндекс.Аренда все делает сам без залогов и комиссий с арендатора, с гарантией арендодателю в виде выплат за простой итд. В итоге там по такой схеме подключен и висит один дикий неликвид или предложения с завышенным ценником относительно этого же объекта на циане сотоварищи в стандартных объявах. Видимо висит, а хозяину пох - Яндекс компенсирует, а арендатору и снять нечего.

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Ware Wow

Вот надо такого больше и с более широким ассортиментом. Плюс сейчас там цена неадекватная, может чуть выравняется со временем.

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Лёха Макаров

Очень все мутно. Арендодатели не будут платить, аренда и так толком не росла. Сьемщики же тоже не резиновые.
Вывод - утонет в серых(а то и чёрных) схемах съёма. Будут искать знакомых знакомых, у которых можно снять минуя все эти налоги, комиссии и прочее.

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4
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No Name

Ну так максимум процентов 10 выйдет покрыть. В итоге, опять вырастит цена аренды, которая сейчас и так ебейшая по Москве.
50к+ за нормальную однушка

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A V

Агенты с их комиссией 100% пойдут лесом теперь?

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3
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Ware Wow

отчасти, для тех кто не мог сам типовой договор скачать из интернета.
а так у них другой функционал; хотя трудно сказать какой.

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Лёха Макаров

Они теперь будут в виде скрытых платежей вместе с налогом включены в конечную стоимость аренды.

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Arseniy Kirsanov

Никто не сказал, что подключение к единой платформе выкинет из схемы агентов, да и вообще заставит как-то оформить по найденному объявлению сделку через эту платформу. Номинальная цель - обелить рынок, но если арендатор и арендодатель с агентом захотят уйти в серую, то они это сделают уже вне платформы.

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Arseniy Kirsanov

Нет, но из лесу выйдут подключенные к сбору комиссии на этой платформе за транзакции "правильные" банки.

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Danila Poyarkov

Отправятся на родину в свой Вашингтон

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Юрий Белоножкин

Не можешь бороться - возглавь

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ЯжПрограммист

- прогнись, заткнись, плати.

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Демьян Федулов

Как ловко умеют российские"сервисы" переобуваться в прыжке! Загляденье просто! :-)))

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Pasha Kislova

Ожидаем повышения ставок аренды. Даже у тех, кто работал в серую и налогов не платил.

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Сергей Иванов

всем плотить, суки! ненастный Кремль присасывается к одному из последних рынков, с которого ещё не взимается подать

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Владислав

В РФ математика будет простая.
Если квартира стоила 30к в месяц, то станет стоит 35)
Вот и все плюсы

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Romula Daraa

Нет, спрос ограничивает стоимость.

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Ничтожный микроскоп

Везде так. Все расходы заложены в стоимость

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Alex Dem

скорее в договоре будет указано 5 тыс., а то, что реально - налом или переводом на карту

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Вечный Студент

Зарегистрированный договор найма с фиксированной ценой и сроком найма.
Зафиксирована ответственность сторон договора.
Наниматель регистрируется по месту пребывания в снимаемом жилье на срок найма.
Наймодатель платит налог с получаемого дохода.
Хорошо же.

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Arseniy Kirsanov

Кто сейчас сдает/снимает в белую и так это все уже имеет. А кто сдавал в серую и дальше это будет делать.

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Dark Falcon

Создадут единую гильдию под названием "Скажем нет описаниям - только славянам!" -) Я не помню, пока только Циан и Авито запретили такое писать?

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Вечный Студент

А зачем тогда будут нужны риэлтеры ?

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Arseniy Kirsanov

И туда прибегут, как сейчас. Мало им "профессиональных" сервисов типа циана, так они и "ламповые" истории типа locals оккупировали. Или возможен вариант, когда сегодняшних риелторов заменят уже "своими дочерними" от этой платформы уже от организаций с "правильными" владельцами.

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