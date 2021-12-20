Благотворительность или порочный круг? Как не надо устраиваться на работу!

Всем привет! С вами снова Анна Лобанова, сооснователь интернет-портала InJust. Я уже рассказала о нашем сервисе для создания досудебных претензий, ответила на миллиард претензий-советов из комментариев и даже написала новый пост с разъяснениями, о том, почему наш сервис — не очередной «отзовик». Уже более 10 000 пользователей ежедневно не…