Минстрой: «Яндекс», «Циан», Avito и других присоединят к госсистеме для регистрации договоров об аренде жилья Статьи редакции
В декабре такую систему предложил создать Минстрой — тогда сервисы раскритиковали идею.
- Минстрой провёл несколько совещаний с представителями «Опоры России», «Деловой России», Российской Гильдии Риэлторов, «ДомКлик» от Сбера, «Яндекса», «Авито» и «Циан», пишет ТАСС.
- Все сервисы для подбора недвижимости подключат к государственной платформе, заявил замглавы Минстроя Стасишин. По его словам, интеграция будет максимально простой для пользователя, чтобы ему было удобно пользоваться системой.
- 10 декабря Минстрой предложил создать специальную госсистему, где арендодатели должны регистрировать договоры. Через неё арендатор должен будет платить за недвижимость с комиссией оператору платформы, банку или другому платежному агенту, в качестве налога.
- В тот же день «Яндекс», «Циан» и Avito раскритиковали идею ведомства о создании подобной платформы.
Лучше бы объединились и трансформировали бы рынок в рынок сервисной аренды, как гостиницы, апартаменты или как airbnb. Чтобы не было контакта с собственником. Это само по себе увеличит объем рынка аренды имхо на ровном месте. Многие думают покупать только потому, что им нужен сервис одной кнопки, они не хотят видеть владельца и устанавливать отношения.
Ну есть такая тема у Яндекса - типа Яндекс.Аренда все делает сам без залогов и комиссий с арендатора, с гарантией арендодателю в виде выплат за простой итд. В итоге там по такой схеме подключен и висит один дикий неликвид или предложения с завышенным ценником относительно этого же объекта на циане сотоварищи в стандартных объявах. Видимо висит, а хозяину пох - Яндекс компенсирует, а арендатору и снять нечего.
Вот надо такого больше и с более широким ассортиментом. Плюс сейчас там цена неадекватная, может чуть выравняется со временем.
На том же Яндексе висят в гораздо большем объеме и объявления стандартного формата уже через риелторов. К сожалению, хотят-не хотят сейчас не работает если говорить, например, о Москве с его перекошенным в сторону спроса рынком - сейчас это рынок арендодателя, поэтому хорошие предложения уходят быстро даже с дикими комиссиями, и нет смысла дергаться, а подолгу висят бабушкины варианты с неадекватным ценником и 3+ комнатные, которые и идут размещаться на Яндекс.
Я думал летом так снять, но объявлений по нормальной цене на всю Москву было с десяток. Большая часть Яндекса — бабкины варианты, как везде
Слишком высокий риск для собственника. Это примерно как с дачей своего авто в аренду.
Класс комиссия, плюс в арендную плату будет включен налог, просто замечательно 👍👍
Процедура непонятна. Подключиться то подключатся. Как они загонят людей заключать договора через эту систему?
Очень просто
Так это же картельный сговор во главе с государством. Где объявления будут размещать иначе? На заборе?
Обяжут все акки об аренде на авито/вк/яндексе аутентифицировать через госуслуги.
Если три эти площадки прогнутся, то 90% рынка аренды будут в этой системе. А остальные пусть пишут на столбах.
И как это помешает обходить обязательную регу сделки на этой платформе при изначальном желании сделать все в серую? Ну я приду я со своим аккаунтом ГУ к такому же владельцу с аккаунтом ГУ, и?
Ну не знаю, может введут возврат налога для арендаторов.
Как ввели возврат за фитнес.
Им главное начать, а дальше разродятся новыми безумным идеями.
А у людей особо выбора нет. Все ищут квартиры через Циан и Авито. Заставят верифицировать аккаунты
Система будет фиксировать созвон/переписку с риелтором или арендодателем. Далее - выборочные проверки где проживает потенциальный арендатор. Ну и на последнем этапе счёт от налоговой.
Агенты с их комиссией 100% пойдут лесом теперь?
Они теперь будут в виде скрытых платежей вместе с налогом включены в конечную стоимость аренды.
Никто не сказал, что подключение к единой платформе выкинет из схемы агентов, да и вообще заставит как-то оформить по найденному объявлению сделку через эту платформу. Номинальная цель - обелить рынок, но если арендатор и арендодатель с агентом захотят уйти в серую, то они это сделают уже вне платформы.
отчасти, для тех кто не мог сам типовой договор скачать из интернета.
а так у них другой функционал; хотя трудно сказать какой.
Нет, но из лесу выйдут подключенные к сбору комиссии на этой платформе за транзакции "правильные" банки.
Отправятся на родину в свой Вашингтон
Очень все мутно. Арендодатели не будут платить, аренда и так толком не росла. Сьемщики же тоже не резиновые.
Вывод - утонет в серых(а то и чёрных) схемах съёма. Будут искать знакомых знакомых, у которых можно снять минуя все эти налоги, комиссии и прочее.
Ну так максимум процентов 10 выйдет покрыть. В итоге, опять вырастит цена аренды, которая сейчас и так ебейшая по Москве.
50к+ за нормальную однушка
Цены посмотри дядя, 20 метров 6-15 млн. За 25рэ за мкадом легко найдешь
За мкадом за 25 разве что барак ты снимешь. Давно уже таких цен нет.
20 метров 6-15
За 15 лямов? Посмотрел бы я на этого дурака, который готов купить 20 метров за 15 лямов. Возле меня район Фили. Хорошая однушка 32 метра за 16 лямов.
Зарегистрированный договор найма с фиксированной ценой и сроком найма.
Зафиксирована ответственность сторон договора.
Наниматель регистрируется по месту пребывания в снимаемом жилье на срок найма.
Наймодатель платит налог с получаемого дохода.
Хорошо же.
Кто сейчас сдает/снимает в белую и так это все уже имеет. А кто сдавал в серую и дальше это будет делать.
Что-то мне подсказывает, что в случае каких-нибудь проблем этот агрегатор пошлёт в суд, или ещё куда. Поскольку, квартиру сдаёт не он, он всего лишь агрегатор и у него лапки
Это не агрегатор, а оператор.
Не можешь бороться - возглавь
- прогнись, заткнись, плати.
Как ловко умеют российские"сервисы" переобуваться в прыжке! Загляденье просто! :-)))
всем плотить, суки! ненастный Кремль присасывается к одному из последних рынков, с которого ещё не взимается подать
В РФ математика будет простая.
Если квартира стоила 30к в месяц, то станет стоит 35)
Вот и все плюсы
Нет, спрос ограничивает стоимость.
скорее в договоре будет указано 5 тыс., а то, что реально - налом или переводом на карту
Вот тут арендатору карта и попрет.
«Опоры России», «Деловой России», Российской Гильдии Риэлторов, «ДомКлик» от Сбера, «Яндекса», «Авито» и «Циан»
Все говноеды в одном месте.
Ожидаем повышения ставок аренды. Даже у тех, кто работал в серую и налогов не платил.
А зачем тогда будут нужны риэлтеры ?
И туда прибегут, как сейчас. Мало им "профессиональных" сервисов типа циана, так они и "ламповые" истории типа locals оккупировали. Или возможен вариант, когда сегодняшних риелторов заменят уже "своими дочерними" от этой платформы уже от организаций с "правильными" владельцами.
Эти, конечно, сразу готовы куда угодно присоединиться, лишь бы не трогали.
Ну у них особо выбора нет. Не думаю что они рады. Но тут одно из двух: либо молчаливо соглашаешься, либо твоя деятельность на территории РФ нежелательна)
судя по апдейту ни яндекс, ни другие компании, не в курсе интеграции
Создадут единую гильдию под названием "Скажем нет описаниям - только славянам!" -) Я не помню, пока только Циан и Авито запретили такое писать?
100% залог, 100% арендная плата, 100% комиссия риэлтору, 20% налог, 25% коммунальные платежи, 5% комиссия оператору.
и все при деел, все взаимосвязаны, не отвертеться, самому ничего не арендовать, так что готовтесь платить)
Да ладно, это все мелочи, можно взять ипотеку на 40 лет. Хоть ставку повысили и цены в два раза выросли на недвижимость, прорвёмся!)
В «Яндекс.Недвижимости» сообщили vc.ru, что участвовали во встрече, но обсуждение носило общий характер и вопрос по интеграции сервиса не обсуждался. В компании не видели текст законопроекта и не знают, о каких деталях идёт речь.
чет походу минстрой сам за всех все решил)))
В компании не видели текст законопроекта и не знают, о каких деталях идёт речь. Любые новые правила должны учитывать баланс интересов всех сторон, способствовать конкуренции между платформами и должны обсуждаться с рынком открыто.
А они смешные. Неужели думают, что если наверху захотят принять этот закон, то всерьёз будут учитывать, что там думает на этот счёт какой-то там Яндекс? Они б ещё в Беларуси подобное заявили...
Есть облачный сервис в котором можно за 5 минут подписать электронный договор аренды онлайн или любой другой документ и без передачи данных в налоговую. Юридически значимо сервис LightDoc.
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