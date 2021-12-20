Обновлено в 18:45. В «Яндекс.Недвижимости» сообщили vc.ru, что участвовали во встрече, но обсуждение носило общий характер и вопрос по интеграции сервиса не обсуждался. В компании не видели текст законопроекта и не знают, о каких деталях идёт речь. Любые новые правила должны учитывать баланс интересов всех сторон, способствовать конкуренции между платформами и должны обсуждаться с рынком открыто, считают в «Яндексе».