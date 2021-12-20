Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Валерия Козлова

Минстрой: «Яндекс», «Циан», Avito и других присоединят к госсистеме для регистрации договоров об аренде жилья Статьи редакции

В декабре такую систему предложил создать Минстрой — тогда сервисы раскритиковали идею.

  • Минстрой провёл несколько совещаний с представителями «Опоры России», «Деловой России», Российской Гильдии Риэлторов, «ДомКлик» от Сбера, «Яндекса», «Авито» и «Циан», пишет ТАСС.
  • Все сервисы для подбора недвижимости подключат к государственной платформе, заявил замглавы Минстроя Стасишин. По его словам, интеграция будет максимально простой для пользователя, чтобы ему было удобно пользоваться системой.
  • 10 декабря Минстрой предложил создать специальную госсистему, где арендодатели должны регистрировать договоры. Через неё арендатор должен будет платить за недвижимость с комиссией оператору платформы, банку или другому платежному агенту, в качестве налога.
  • В тот же день «Яндекс», «Циан» и Avito раскритиковали идею ведомства о создании подобной платформы.
Обновлено в 18:45. В «Яндекс.Недвижимости» сообщили vc.ru, что участвовали во встрече, но обсуждение носило общий характер и вопрос по интеграции сервиса не обсуждался. В компании не видели текст законопроекта и не знают, о каких деталях идёт речь. Любые новые правила должны учитывать баланс интересов всех сторон, способствовать конкуренции между платформами и должны обсуждаться с рынком открыто, считают в «Яндексе».
Обновлено в 19:40. В «Циане» рассказали vc.ru, что хотели бы ознакомится с текстом законопроекта, чтобы оценить возможность интеграции. Его, по словам заместителя Министра, сервису направят в начале 2022 года.

#новость #аренда #минстрой

2743 просмотров
52
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
52 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ware Wow

Лучше бы объединились и трансформировали бы рынок в рынок сервисной аренды, как гостиницы, апартаменты или как airbnb. Чтобы не было контакта с собственником. Это само по себе увеличит объем рынка аренды имхо на ровном месте. Многие думают покупать только потому, что им нужен сервис одной кнопки, они не хотят видеть владельца и устанавливать отношения.

Ответить
12
Развернуть ветку
Arseniy Kirsanov

Ну есть такая тема у Яндекса - типа Яндекс.Аренда все делает сам без залогов и комиссий с арендатора, с гарантией арендодателю в виде выплат за простой итд. В итоге там по такой схеме подключен и висит один дикий неликвид или предложения с завышенным ценником относительно этого же объекта на циане сотоварищи в стандартных объявах. Видимо висит, а хозяину пох - Яндекс компенсирует, а арендатору и снять нечего.

Ответить
6
Развернуть ветку
Ware Wow

Вот надо такого больше и с более широким ассортиментом. Плюс сейчас там цена неадекватная, может чуть выравняется со временем.

Ответить
0
Развернуть ветку
Arseniy Kirsanov

На том же Яндексе висят в гораздо большем объеме и объявления стандартного формата уже через риелторов. К сожалению, хотят-не хотят сейчас не работает если говорить, например, о Москве с его перекошенным в сторону спроса рынком - сейчас это рынок арендодателя, поэтому хорошие предложения уходят быстро даже с дикими комиссиями, и нет смысла дергаться, а подолгу висят бабушкины варианты с неадекватным ценником и 3+ комнатные, которые и идут размещаться на Яндекс.

Ответить
0
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Я думал летом так снять, но объявлений по нормальной цене на всю Москву было с десяток. Большая часть Яндекса — бабкины варианты, как везде

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Королёв

Слишком высокий риск для собственника. Это примерно как с дачей своего авто в аренду.

Ответить
1
Развернуть ветку
Анна Г

Класс комиссия, плюс в арендную плату будет включен налог, просто замечательно 👍👍

Ответить
14
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Через неё арендатор должен будет платить за недвижимость с комиссией оператору платформы
 Ключевое )))))))

Ответить
11
Развернуть ветку
Василий Гуров

Процедура непонятна. Подключиться то подключатся. Как они загонят людей заключать договора через эту систему?

Ответить
1
Развернуть ветку
Igor Kahn

Очень просто

Ответить
23
Развернуть ветку
Danila Poyarkov

Так это же картельный сговор во главе с государством. Где объявления будут размещать иначе? На заборе?

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrew Muralov

Обяжут все акки об аренде на авито/вк/яндексе аутентифицировать через госуслуги.
Если три эти площадки прогнутся, то 90% рынка аренды будут в этой системе. А остальные пусть пишут на столбах.

Ответить
0
Развернуть ветку
Arseniy Kirsanov

И как это помешает обходить обязательную регу сделки на этой платформе при изначальном желании сделать все в серую? Ну я приду я со своим аккаунтом ГУ к такому же владельцу с аккаунтом ГУ, и?

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrew Muralov

Ну не знаю, может введут возврат налога для арендаторов.
Как ввели возврат за фитнес.
Им главное начать, а дальше разродятся новыми безумным идеями.

Ответить
0
Развернуть ветку
Serge Vladimirovich

А у людей особо выбора нет. Все ищут квартиры через Циан и Авито. Заставят верифицировать аккаунты
Система будет фиксировать созвон/переписку с риелтором или арендодателем. Далее - выборочные проверки где проживает потенциальный арендатор. Ну и на последнем этапе счёт от налоговой.

Ответить
0
Развернуть ветку
A V

Агенты с их комиссией 100% пойдут лесом теперь?

Ответить
6
Развернуть ветку
Лёха Макаров

Они теперь будут в виде скрытых платежей вместе с налогом включены в конечную стоимость аренды.

Ответить
2
Развернуть ветку
Arseniy Kirsanov

Никто не сказал, что подключение к единой платформе выкинет из схемы агентов, да и вообще заставит как-то оформить по найденному объявлению сделку через эту платформу. Номинальная цель - обелить рынок, но если арендатор и арендодатель с агентом захотят уйти в серую, то они это сделают уже вне платформы.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ware Wow

отчасти, для тех кто не мог сам типовой договор скачать из интернета.
а так у них другой функционал; хотя трудно сказать какой.

Ответить
0
Развернуть ветку
Arseniy Kirsanov

Нет, но из лесу выйдут подключенные к сбору комиссии на этой платформе за транзакции "правильные" банки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Danila Poyarkov

Отправятся на родину в свой Вашингтон

Ответить
–2
Развернуть ветку
Лёха Макаров

Очень все мутно. Арендодатели не будут платить, аренда и так толком не росла. Сьемщики же тоже не резиновые.
Вывод - утонет в серых(а то и чёрных) схемах съёма. Будут искать знакомых знакомых, у которых можно снять минуя все эти налоги, комиссии и прочее.

Ответить
5
Развернуть ветку
No Name

Ну так максимум процентов 10 выйдет покрыть. В итоге, опять вырастит цена аренды, которая сейчас и так ебейшая по Москве.
50к+ за нормальную однушка

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexander Solokhin

Цены посмотри дядя, 20 метров 6-15 млн. За 25рэ за мкадом легко найдешь

Ответить
–2
Развернуть ветку
No Name

За мкадом за 25 разве что барак ты снимешь. Давно уже таких цен нет.
20 метров 6-15
За 15 лямов? Посмотрел бы я на этого дурака, который готов купить 20 метров за 15 лямов. Возле меня район Фили. Хорошая однушка 32 метра за 16 лямов.

Ответить
2
Развернуть ветку
Вечный Студент

Зарегистрированный договор найма с фиксированной ценой и сроком найма.
Зафиксирована ответственность сторон договора.
Наниматель регистрируется по месту пребывания в снимаемом жилье на срок найма.
Наймодатель платит налог с получаемого дохода.
Хорошо же.

Ответить
0
Развернуть ветку
Arseniy Kirsanov

Кто сейчас сдает/снимает в белую и так это все уже имеет. А кто сдавал в серую и дальше это будет делать.

Ответить
6
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Что-то мне подсказывает, что в случае каких-нибудь проблем этот агрегатор пошлёт в суд, или ещё куда. Поскольку, квартиру сдаёт не он, он всего лишь агрегатор и у него лапки

Ответить
1
Развернуть ветку
Slava Semenchuk

Это не агрегатор, а оператор.

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрий Белоножкин

Не можешь бороться - возглавь

Ответить
3
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

- прогнись, заткнись, плати.

Ответить
5
Развернуть ветку
Демьян Федулов

Как ловко умеют российские"сервисы" переобуваться в прыжке! Загляденье просто! :-)))

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей Иванов

всем плотить, суки! ненастный Кремль присасывается к одному из последних рынков, с которого ещё не взимается подать

Ответить
3
Развернуть ветку
Владислав

В РФ математика будет простая.
Если квартира стоила 30к в месяц, то станет стоит 35)
Вот и все плюсы

Ответить
1
Развернуть ветку
Romula Daraa

Нет, спрос ограничивает стоимость.

Ответить
3
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Везде так. Все расходы заложены в стоимость

Ответить
2
Развернуть ветку
Alex Dem

скорее в договоре будет указано 5 тыс., а то, что реально - налом или переводом на карту

Ответить
1
Развернуть ветку
Юрий Белоножкин

Вот тут арендатору карта и попрет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Семен Переделкин

«Опоры России», «Деловой России», Российской Гильдии Риэлторов, «ДомКлик» от Сбера, «Яндекса», «Авито» и «Циан»

Все говноеды в одном месте.

Ответить
1
Развернуть ветку
Pasha Kislova

Ожидаем повышения ставок аренды. Даже у тех, кто работал в серую и налогов не платил.

Ответить
1
Развернуть ветку
Вечный Студент

А зачем тогда будут нужны риэлтеры ?

Ответить
1
Развернуть ветку
Arseniy Kirsanov

И туда прибегут, как сейчас. Мало им "профессиональных" сервисов типа циана, так они и "ламповые" истории типа locals оккупировали. Или возможен вариант, когда сегодняшних риелторов заменят уже "своими дочерними" от этой платформы уже от организаций с "правильными" владельцами.

Ответить
0
Развернуть ветку
Murat Oshroev

Эти, конечно, сразу готовы куда угодно присоединиться, лишь бы не трогали.

Ответить
1
Развернуть ветку
Serge Vladimirovich

Ну у них особо выбора нет. Не думаю что они рады. Но тут одно из двух: либо молчаливо соглашаешься, либо твоя деятельность на территории РФ нежелательна)

Ответить
0
Развернуть ветку
Ю.Б.

судя по апдейту ни яндекс, ни другие компании, не в курсе интеграции

Ответить
0
Развернуть ветку
Dark Falcon

Создадут единую гильдию под названием "Скажем нет описаниям - только славянам!" -) Я не помню, пока только Циан и Авито запретили такое писать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Калинин

100% залог, 100% арендная плата, 100% комиссия риэлтору, 20% налог, 25% коммунальные платежи, 5% комиссия оператору.

Ответить
0
Развернуть ветку
Вадим Клюев

и все при деел, все взаимосвязаны, не отвертеться, самому ничего не арендовать, так что готовтесь платить)

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Калинин

Да ладно, это все мелочи, можно взять ипотеку на 40 лет. Хоть ставку повысили и цены в два раза выросли на недвижимость, прорвёмся!)

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Дегтярев

В «Яндекс.Недвижимости» сообщили vc.ru, что участвовали во встрече, но обсуждение носило общий характер и вопрос по интеграции сервиса не обсуждался. В компании не видели текст законопроекта и не знают, о каких деталях идёт речь.
чет походу минстрой сам за всех все решил)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Романелло Кивогенс

В компании не видели текст законопроекта и не знают, о каких деталях идёт речь. Любые новые правила должны учитывать баланс интересов всех сторон, способствовать конкуренции между платформами и должны обсуждаться с рынком открыто.
А они смешные. Неужели думают, что если наверху захотят принять этот закон, то всерьёз будут учитывать, что там думает на этот счёт какой-то там Яндекс? Они б ещё в Беларуси подобное заявили...

Ответить
0
Развернуть ветку
Ренат Валиуллин

Есть облачный сервис в котором можно за 5 минут подписать электронный договор аренды онлайн или любой другой документ и без передачи данных в налоговую. Юридически значимо сервис LightDoc.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 52 комментария
БКС Мир инвестиций
Что такое неполный лот, или как торговать акциями поштучно
0
0
Мнения
Иван Замятин
Поработать за «логотип в портфолио» или отказать? Как крупные компании обесценивают чужое время

«Будет очень глупо не предоставить бесплатный доступ, чтобы потом добавить наш логотип к себе в клиенты»

40
41
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Rambler&Co
«Чемпионат» получил награду «За развитие спортивной медиаотрасли»

Эксперты оценили мировые достижения проекта и вклад в российскую индустрию спортивных медиа

0
1
Сервисы
Богдан Музыченко
«Яндекс» начал тестировать поиск по товарам с разных сайтов — их можно отсортировать по популярности и цене Статьи редакции

Пока функция доступна части пользователей, но скоро заработает у всех.

18
12
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
«Мы нашли вашу проблему и придумали решение!»

Так представил свой проект один из участников конкурса стартапов студентов и сотрудников Высшей школы экономики.

0
0
Альфа-Капитал
Клиенты «Альфа-Капитала» начали оформлять налоговый вычет в два клика

Обычно для этого приходится запрашивать документы на работе и у управляющей компании, компоновать их и самостоятельно обращаться в налоговую. Рассказываем о реализации проекта, который максимально упростил процедуру.

1
0
Право
Nazigul Jusupova
Сооснователь Group-IB Илья Сачков год назад записал видео на случай своего ареста или смерти — Forbes Статьи редакции

Предприниматель обвиняется в госизмене, он будет находиться под арестом до 28 февраля 2022 года.

347
46
Сервисы
Nazigul Jusupova
Правительство добавит новые сервисы на Госуслуги — в том числе подачу налоговых деклараций и техосмотр Статьи редакции

Власти хотят собрать на сайте практически все социальные услуги.

53
38
Madanes
Коммуникация HR-специалиста с онкобольным сотрудником

Современный страховой рынок позволяет компаниям финансово обезопасить своих сотрудников практически от всего, что касается проблем со здоровьем самого человека или членов его семьи. Однако покупка страхового полиса не закроет вопрос как коллективу правильно общаться с сотрудником, который столкнулся с тяжелыми заболеванием, например группы онко.…

0
0
Маркетинг
Станислав Грушевский
Голосовой маркетинг: как интегрироваться в Яндекс.Алису и какие сложности могут возникнуть?

Все навыки от внешних разработчиков из других сфер кажется проходят под категорией «интуитивного маркетинга», когда инструмент новый и его эффективность можно попробовать только поэкспериментировав.

2
6
Больше статей
null