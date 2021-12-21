Бывший глава Twitter Джек Дорси назвал концепцию Web 3.0 собственностью венчурных капиталистов Статьи редакции
А на вопрос Маска о том, где находится Web 3.0, ответил намёком на фонд Андрессена и Горовица.
Джек Дорси написал твит, в котором раскритиковал новую концепцию интернета, основой которой считаются децентрализация, отсутствие единого органа контроля и цензуры. На самом деле, по словам Дорси, Web 3.0 владеют венчурные капиталисты.
Пост собрал больше 22 тысяч лайков и тысячи ретвитов. Многие ответили, что не согласны с Дорси, а некоторые поддержали его.
Среди комментаторов был и Илон Маск — он спросил, видел ли кто-то web3. На что Дорси ответил: «Это где-то между a и z», намекнув, что Web 3.0 находится под контролем венчурной фирмы a16z, основанной Марком Андрессеном и Беном Горовицем.
На дискуссию отреагировал партнёр a16z Крис Диксон. Диксон написал, что он поклонник Дорси и надеется «привлечь его к Ethereum и другим блокчейнам».
«Биткоин великолепен как цифровое золото, но есть и другие важные приложения, для которых требуются другие цепочки», — добавил Диксон.
В ответ Дорси написал, что необходимо сосредоточиться на технологиях, которые действительно будут принадлежать людям, а не отдельным лицам и компаниям.
- Глава Twitter Джек Дорси ушёл с поста гендиректора компании 29 ноября.
Криптовалюты тоже принадлежат капиталистам. Правило 50%+1 владения сетью никуда не делось. Вся эта свобода и децентрализация только лозунги, а по факту есть серьёзные риски для обычных людей у всех этих новых технологий.
не мешайте заливать хомячкам идею децентрализации, пусть верят в мировое правительство, а кто намайнил половину эфира они все равно посмотреть не могут
Стоимость атаки 51% на сеть Биткоина будет составлять не менее $21 млн. / сутки
В аренду такие мощности взять невозможно, а заказать, получить и запустить необходимое количество оборудования - гораздо более затратный процесс. Единственные игроки, которые действительно способны на подобного рода атаку - это крупнейшие производители ASIC-майнеров, но для них успешная атака грозит полным крахом бизнеса.
Вы же знаете что уже несколько раз 51% был превышен?)
Bitcoin и Bitcoin SV – разные вещи, атаке поддавался только форк.
Я извиняюсь, а о чем вообще речь?
о чем вообще речь?
Говорят, не повезет, если web не твой и в жизни идиот, а пока наоборот, вот.
Вроде web 3.0 на блокчейне
Но зачем?
Надо же как то валить фэйсбук гугл
думаете поможет? )
ах вот оно что, тогда да, конечно, надо же...
Сериал Кремниевая долина смотрел?
не стал, не думаю, что увидел бы там что-то новое, чего в реальной жизни не видел
Ну это к вопросу зачем, кто-то пытается в конкуренцию и какой то технологией забрать часть рынка. Заработать денег очевидно)
Он кстати очень разумно пишет. Большинство "децентрализованных" проектов в самом деле запускались за деньги фондов и де-факто контроль часто принадлежит им. При этом фонды отчитываются перед своими LP, а там часто сидит "старый" капитал или финансовые институты (типа пенсионных фондов крупных корпораций).
Биткоин в этом плане "лучший из худших" - если считать что значительная часть намайненых ранними участниками монет была или утеряна или уже продана.
А с какого перепуга вообще решили что концепция (!) web 3.0 принадлежит вообще кому-то?
Но погодите-ка, веб и так уже децентрализован...
А веб 2 нет :)
Мне как то бывшая говорила - критикуя, предлагай! Я это усвоил на всю жизнь. Здесь вижу критику, но не вижу что он предлагает взамен.
Мне как то бывшая говорила - критикуя, предлагай!
Не хочешь нести виски, так принеси хотя бы чай!
Хоровитц*
Не факт
все технологии так или иначе чем-то контролируются и монетизируются. Если не напрямую, то косвенно
Что хорошего? Что хоть кто-то (не маленький) сказал это вслух. И, все же, результата это не даст.
Что плохого? Что говорить начинают, когда их уже пнут под зад.
Тот же Гульгуляев заныл, как несправедлива система, только когда присел.
это тот дорси при котором твиттер стал филиалом кремлеботов
Только на vc.ru web3 пишут как Web 3.0, хотя это совсем другая концепция
Воу-воу, сериал "Пчелы против мёда", серия 100500.
А когда из своего медиа посты неприятного тебе политика выпиливал, то почему про централизацию не вспоминал?
Ну и в чем он не прав?
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