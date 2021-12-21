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Nazigul Jusupova

Бывший глава Twitter Джек Дорси назвал концепцию Web 3.0 собственностью венчурных капиталистов Статьи редакции

А на вопрос Маска о том, где находится Web 3.0, ответил намёком на фонд Андрессена и Горовица.

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Джек Дорси написал твит, в котором раскритиковал новую концепцию интернета, основой которой считаются децентрализация, отсутствие единого органа контроля и цензуры. На самом деле, по словам Дорси, Web 3.0 владеют венчурные капиталисты.

jack⚡️ @jack
You don’t own “web3.”

The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label.

Know what you’re getting into…
Вы не владеете web3. Он принадлежит венчурным капиталистам и их партнёрам. Это никогда не ускользнёт от них. В конечном итоге web3 — всего лишь централизованная организация с другим названием. Знайте, во что вы ввязываетесь…

Пост собрал больше 22 тысяч лайков и тысячи ретвитов. Многие ответили, что не согласны с Дорси, а некоторые поддержали его.

Среди комментаторов был и Илон Маск — он спросил, видел ли кто-то web3. На что Дорси ответил: «Это где-то между a и z», намекнув, что Web 3.0 находится под контролем венчурной фирмы a16z, основанной Марком Андрессеном и Беном Горовицем.

Elon Musk @elonmusk
Has anyone seen web3? I can’t find it.
Кто-нибудь видел web3? Я не могу найти.

На дискуссию отреагировал партнёр a16z Крис Диксон. Диксон написал, что он поклонник Дорси и надеется «привлечь его к Ethereum и другим блокчейнам».

«Биткоин великолепен как цифровое золото, но есть и другие важные приложения, для которых требуются другие цепочки», — добавил Диксон.

В ответ Дорси написал, что необходимо сосредоточиться на технологиях, которые действительно будут принадлежать людям, а не отдельным лицам и компаниям.

jack⚡️ @jack
@cdixon I believe in you and your ability to understand systems. It’s critical we focus our energy on truly secure and resilient technologies owned by the mass of people, not individuals or institutions. Only that foundation will provide for the applications you allude to.
Очень важно сосредоточить нашу энергию на действительно безопасных и отказоустойчивых технологиях, которыми владеют люди, а не отдельные лица или учреждения.
  • Глава Twitter Джек Дорси ушёл с поста гендиректора компании 29 ноября.

#новости #джекдорси #web3

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Михаил Швец

Криптовалюты тоже принадлежат капиталистам. Правило 50%+1 владения сетью никуда не делось. Вся эта свобода и децентрализация только лозунги, а по факту есть серьёзные риски для обычных людей у всех этих новых технологий.

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6
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Io Eau

не мешайте заливать хомячкам идею децентрализации, пусть верят в мировое правительство, а кто намайнил половину эфира они все равно посмотреть не могут

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умный человек
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Dragon Johan

Стоимость атаки 51% на сеть Биткоина будет составлять не менее $21 млн. / сутки
В аренду такие мощности взять невозможно, а заказать, получить и запустить необходимое количество оборудования - гораздо более затратный процесс. Единственные игроки, которые действительно способны на подобного рода атаку - это крупнейшие производители ASIC-майнеров, но для них успешная атака грозит полным крахом бизнеса.

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Дмитрий Рыбин

Вы же знаете что уже несколько раз 51% был превышен?)

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Dragon Johan

Bitcoin и Bitcoin SV – разные вещи, атаке поддавался только форк.

https://www.rbc.ru/crypto/news/610a37039a7947b224356d01

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Pavel Dmitrovich

Я извиняюсь, а о чем вообще речь?

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5
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KINCH

о чем вообще речь?
 Говорят, не повезет, если web не твой и в жизни идиот, а пока наоборот, вот.

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Mik Petrov

Вроде web 3.0 на блокчейне

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Дмитрий Кукшинов

Но зачем?

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Mik Petrov

Надо же как то валить фэйсбук гугл

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Виталий Коранов

думаете поможет? )

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Дмитрий Кукшинов

ах вот оно что, тогда да, конечно, надо же...

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Шизоидная обезьяна

Сериал Кремниевая долина смотрел?

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Дмитрий Кукшинов

не стал, не думаю, что увидел бы там что-то новое, чего в реальной жизни не видел

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Шизоидная обезьяна

Ну это к вопросу зачем, кто-то пытается в конкуренцию и какой то технологией забрать часть рынка. Заработать денег очевидно)

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Mike Raitsyn

Он кстати очень разумно пишет. Большинство "децентрализованных" проектов в самом деле запускались за деньги фондов и де-факто контроль часто принадлежит им. При этом фонды отчитываются перед своими LP, а там часто сидит "старый" капитал или финансовые институты (типа пенсионных фондов крупных корпораций).
Биткоин в этом плане "лучший из худших" - если считать что значительная часть намайненых ранними участниками монет была или утеряна или уже продана.

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2
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H Jenkins

А с какого перепуга вообще решили что концепция (!) web 3.0 принадлежит вообще кому-то?

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Звенислав Николаевич

Но погодите-ка, веб и так уже децентрализован...

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Dragon Johan

А веб 2 нет :)

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Дмитрий Филиппов

Мне как то бывшая говорила - критикуя, предлагай! Я это усвоил на всю жизнь. Здесь вижу критику, но не вижу что он предлагает взамен.

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KINCH

Мне как то бывшая говорила - критикуя, предлагай!
Не хочешь нести виски, так принеси хотя бы чай!

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Yerkebulan Saparov

Хоровитц*

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artёm rudomёtov

Не факт

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Виталий Коранов

все технологии так или иначе чем-то контролируются и монетизируются. Если не напрямую, то косвенно

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KINCH

Что хорошего? Что хоть кто-то (не маленький) сказал это вслух. И, все же, результата это не даст.
Что плохого? Что говорить начинают, когда их уже пнут под зад.

Тот же Гульгуляев заныл, как несправедлива система, только когда присел.

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Константин Рогов

это тот дорси при котором твиттер стал филиалом кремлеботов

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Arkadiy Gaydarzhy

Только на vc.ru web3 пишут как Web 3.0, хотя это совсем другая концепция

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Михаил Стерлин

Воу-воу, сериал "Пчелы против мёда", серия 100500.
А когда из своего медиа посты неприятного тебе политика выпиливал, то почему про централизацию не вспоминал?

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Eugene Kuzmichev

Ну и в чем он не прав?

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