А на вопрос Маска о том, где находится Web 3.0, ответил намёком на фонд Андрессена и Горовица.

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Джек Дорси написал твит, в котором раскритиковал новую концепцию интернета, основой которой считаются децентрализация, отсутствие единого органа контроля и цензуры. На самом деле, по словам Дорси, Web 3.0 владеют венчурные капиталисты.

jack⚡️ @jack You don’t own “web3.”



The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label.



Know what you’re getting into… Вы не владеете web3. Он принадлежит венчурным капиталистам и их партнёрам. Это никогда не ускользнёт от них. В конечном итоге web3 — всего лишь централизованная организация с другим названием. Знайте, во что вы ввязываетесь…

Пост собрал больше 22 тысяч лайков и тысячи ретвитов. Многие ответили, что не согласны с Дорси, а некоторые поддержали его.

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Среди комментаторов был и Илон Маск — он спросил, видел ли кто-то web3. На что Дорси ответил: «Это где-то между a и z», намекнув, что Web 3.0 находится под контролем венчурной фирмы a16z, основанной Марком Андрессеном и Беном Горовицем.

Elon Musk @elonmusk Has anyone seen web3? I can’t find it. Кто-нибудь видел web3? Я не могу найти.

На дискуссию отреагировал партнёр a16z Крис Диксон. Диксон написал, что он поклонник Дорси и надеется «привлечь его к Ethereum и другим блокчейнам».

«Биткоин великолепен как цифровое золото, но есть и другие важные приложения, для которых требуются другие цепочки», — добавил Диксон.

В ответ Дорси написал, что необходимо сосредоточиться на технологиях, которые действительно будут принадлежать людям, а не отдельным лицам и компаниям.

jack⚡️ @jack @cdixon I believe in you and your ability to understand systems. It’s critical we focus our energy on truly secure and resilient technologies owned by the mass of people, not individuals or institutions. Only that foundation will provide for the applications you allude to. Очень важно сосредоточить нашу энергию на действительно безопасных и отказоустойчивых технологиях, которыми владеют люди, а не отдельные лица или учреждения.