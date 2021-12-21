Сервис для поиска и найма разработчиков на удалёнке Turing привлёк $87 млн от AltaIR Capital и AltaClub Статьи редакции
Оценка стартапа составила $1,1 млрд.
- Раунд D возглавил фонд WestBridge Capital, пишет TechCrunch. Инвестиции направят на развитие платформы и масштабирование деятельности.
- Американский стартап Turing создали в 2018 году выходцы из Индии Виджай Кришнан и Джонатан Сиддхарт. Платформа помогает работодателям удалённо находить и нанимать разработчиков ПО, а также следить за их работой. Также специалисты могут подтвердить свою квалификацию при помощи теста.
- Разработчики могут зарегистрироваться в Turing и подать заявку на работу бесплатно, а работодатели платят за доступ к кандидатам и размещение вакансий. Выручку и прибыль компания не раскрывает.
- Всего, по собственным данным, на платформе больше 1 млн разработчиков из 140 стран.
- В августе 2020 года в Turing инвестировали $14 млн AltaIR Capital и AltaClub. В октябре того же года в Turing вложились Игорь Рябенький, Дмитрий Алимов и инвесторы клуба Angelsdeck в раунде на $305 тысяч.
- В декабре 2020 года AltaIR Capital снова инвестировал в Turing. Всего, по данным Crunchbase, с момента основания стартап привлёк $140,6 млн.
Так скоро можно найти Гендиректора на удаленке. На воле оклад плюс премия. В тюрьме повышающий коэффициент Х5
Ведь это просто очередное кадровое агенство — и оценка в 1 млрд
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Интересно, зачем им столько бабла?
Или конец года, надо куда-то вложить?
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