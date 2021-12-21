Основатель OnlyFans Тим Стокли передал полномочия Ами Ган 21 декабря 2021 года. «Я передаю эстафету другу и коллеге, у которой есть своё видение и стремление помочь компании реализовать свой огромный потенциал», — прокомментировал он решение.

Стокли был гендиректором компании с момента её основания в 2016 году. Ами Ган начала работать в OnlyFans в 2020 году, она была директором по маркетингу и коммуникациям. До этого Ган работала на аналогичной должности в Red Bull Media House и помогала с запуском и ребрендингом первого в США ресторана с каннабисом.