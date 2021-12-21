Основатель OnlyFans Тим Стокли ушёл с поста гендиректора и назначил новой главой пресс-секретаря компании Ами Ган Статьи редакции
Тим Стокли останется советником компании.
Основатель OnlyFans Тим Стокли передал полномочия Ами Ган 21 декабря 2021 года. «Я передаю эстафету другу и коллеге, у которой есть своё видение и стремление помочь компании реализовать свой огромный потенциал», — прокомментировал он решение.
Стокли был гендиректором компании с момента её основания в 2016 году. Ами Ган начала работать в OnlyFans в 2020 году, она была директором по маркетингу и коммуникациям. До этого Ган работала на аналогичной должности в Red Bull Media House и помогала с запуском и ребрендингом первого в США ресторана с каннабисом.
На новой должности Ами Ган планирует сделать OnlyFans «самой безопасной социальной сетью в мире». Компания увеличит инвестиции в бесплатное приложение для прямых эфиров без эротического контента OFTV и запустит новые инструменты для авторов.
- OnlyFans берёт с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.
- В 2018 году не менее 75% в Fenix International, в которую входит OnlyFans, купил предприниматель Леонид Радвинский. В июне 2021 года он стал долларовым миллиардером по версии Forbes.
- OnlyFans отчиталась о росте выручки за 2020 год на 553%, до 390 млн. В июне 2021 года Bloomberg сообщил, что платформа хочет привлечь инвестиции при оценке в $1 млрд.
- В августе 2021 года компания объявила, что будет блокировать «откровенные» эротические посты из-за давления банков и платёжных сервисов. Но через неделю OnlyFans заявила, что смогла договориться с банками.
Хороший послужной список
Наверное и аккаунт на OnlyF.., эээ.. работе есть
А есть с ней видео?
Думаю, скоро будет много)
Наслужила
скорее надонатила)
Похожа на человека сгенерированного нейросетью.
До этого Ган работала на аналогичной должности в Red Bull Media House
Во прикол, если б Рэд Булл купил OF. Контесты по экстремальному порно (как бы тоже в своем роде спорт), эффектные трюки, прорайдерши в фирменных стрингах... наконец, реклама на упругих попках))
Она по подписке работать будет или за донаты?)
Не за идею - точно
Порно и задорно.
Кто из топов смог набрать больше всех донатов с трансляций своих... ммм... стратегий и видений, того и назначили.
Пришлите ссылку на ее страницу.
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