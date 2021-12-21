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Маша Цепелева

Основатель OnlyFans Тим Стокли ушёл с поста гендиректора и назначил новой главой пресс-секретаря компании Ами Ган Статьи редакции

Тим Стокли останется советником компании.

Основатель OnlyFans Тим Стокли передал полномочия Ами Ган 21 декабря 2021 года. «Я передаю эстафету другу и коллеге, у которой есть своё видение и стремление помочь компании реализовать свой огромный потенциал», — прокомментировал он решение.

Ами Ган OnlyFans

Стокли был гендиректором компании с момента её основания в 2016 году. Ами Ган начала работать в OnlyFans в 2020 году, она была директором по маркетингу и коммуникациям. До этого Ган работала на аналогичной должности в Red Bull Media House и помогала с запуском и ребрендингом первого в США ресторана с каннабисом.

На новой должности Ами Ган планирует сделать OnlyFans «самой безопасной социальной сетью в мире». Компания увеличит инвестиции в бесплатное приложение для прямых эфиров без эротического контента OFTV и запустит новые инструменты для авторов.

  • OnlyFans берёт с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.
  • В 2018 году не менее 75% в Fenix International, в которую входит OnlyFans, купил предприниматель Леонид Радвинский. В июне 2021 года он стал долларовым миллиардером по версии Forbes.
  • OnlyFans отчиталась о росте выручки за 2020 год на 553%, до 390 млн. В июне 2021 года Bloomberg сообщил, что платформа хочет привлечь инвестиции при оценке в $1 млрд.
  • В августе 2021 года компания объявила, что будет блокировать «откровенные» эротические посты из-за давления банков и платёжных сервисов. Но через неделю OnlyFans заявила, что смогла договориться с банками.

#новость #onlyfans

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12 комментариев
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Аркадий Туманов

Хороший послужной список
Наверное и аккаунт на OnlyF.., эээ.. работе есть

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Тот Самый

А есть с ней видео?

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Claudia Mitchell

Думаю, скоро будет много)

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Товарищ

Наслужила

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Kayleigh Marie

скорее надонатила)

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Arthur Niazyan

Похожа на человека сгенерированного нейросетью.

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Dmitry Kiselev

До этого Ган работала на аналогичной должности в Red Bull Media House
Во прикол, если б Рэд Булл купил OF. Контесты по экстремальному порно (как бы тоже в своем роде спорт), эффектные трюки, прорайдерши в фирменных стрингах... наконец, реклама на упругих попках))

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Karen Buzhala

Она по подписке работать будет или за донаты?)

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Никита Каляев

Не за идею - точно

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Alex Petrov

Порно и задорно.

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Dmitry Martemyanov

Кто из топов смог набрать больше всех донатов с трансляций своих... ммм... стратегий и видений, того и назначили.

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Евгений Кузнецов

Пришлите ссылку на ее страницу.

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