DuckDuckGo начал тестировать собственный браузер Статьи редакции
Первые тесты показывают, что он быстрее Chrome, сообщили в компании.
- Разработчик поисковой системы DuckDuckGo с особой конфиденциальностью объявил о работе над десктопным браузером.
- Браузер по умолчанию предлагает «надежную защиту», без необходимости включать дополнительные настройки безопасности. В нём будет кнопка «Огонь», которая мгновенно стирает всю историю просмотров, сохраненные данные и вкладки.
- Браузер пока находится в закрытом бета-тестировании на macOS, но гендиректор DuckDuckGo Габриел Вайнберг намекнул в Twitter, что готовится и версия для Windows.
- В июне 2021 года DuckDuckGo заявил, что стал вторым по популярности поисковиком на смартфонах в США, Канаде и других странах. Система не собирает и не хранит данные о поисковых запросах, просмотрах страниц и покупках.
бл еще один
Нормальный поисковик , уже старичок
я не против лишь бы свои html --duck--browser не придумывал
Нужно больше хромиумов
Сами это вряд ли
ну такое да, под крылышком асашай
Абсолютный минимум для подростка-дауна в 2021:
1) покривляться в тиктоке
2) раскопать и съесть пару закладок вперемешку с прошлогодними собачьими фекалиями
3) скачать хромиум, поменять название, отключить кучу полезного, скомпилить, гордо заявить «я сделал свой собственный браузер, работает быстрее хрома»
Да, все так, только создать сейчас полностью новый браузер, который бы работал с js не хуже v8 и рендерил css/html по современным стандартам — это кажется невозможным.
Создать возможно. Невозможно окупить, если ты не Google.
Возможно окупить, если использовать другую бизнес-модель и не раздувать штат
Представим, что такой браузер создан. Как будешь окупать?
Дак вот уже есть пример выше — https://www.ekioh.com/flow-browser/
Они его делают под всякие встраиваемые системы, чтобы можно было разрабатывать интерфейсы для этих систем на веб-технологиях. Если у них ещё хорошо получится поддержать совместимость с большей частью современного веба, то это и производителям бытовухи типа телевизоров будет интересно. В общем они целятся в b2b
Почекал чуть больше их истории — у них уже даже рынок есть, со старым решением :) видимо какой-то существующий движок юзали, так что это для них логичный эволюционный шаг
Им ещё пилить и пилить, а окупаемость под вопросом.
Even so, it’s not something you’d want to use in place of Chrome or Firefox. The current version doesn’t support tabs, bookmarks, or extensions, and it depends on keyboard navigation for basic functions such as forward and back. Once you’ve navigated past Flow’s welcome page, you don’t even get an address bar.
Chris Coyier, the cofounder of CodePen and creator of CSS-Tricks, says that due to the head start that big browsers already have, building a competitive browser engine would be a billion-dollar effort with no clear payoff.
Как я говорил, у них нет цели выпустить general purpose браузер на пользовательский рынок. У них уже есть рынок встраиваемых систем, на которых они уже запускают своё имеющееся решение и получают с этого прибыль. Новым браузером они расширят свой рынок на ещё менее производительные системы, а потом рано или поздно выйдут и на широкий рынок. И будут при этом востребованы, если вспомнить, какой была основная причина перехода на Хром — производительность
То есть окупаемость у них не под вопросом вообще, но до выхода на широкий рынок, конечно, времени ещё много пройдёт, это бесспорно, но прогресс не может не радовать
Но это только кажется! Чуваки пилят полностью* с нуля вот: https://www.ekioh.com/flow-browser/
Он заточен под супер-высокую производительность, чтобы работать на всяком встраиваемом железе, уже есть публичные беты под Raspberry Pi
* JS-движок они не пилят, используют Мозилловский, но JS — это как раз не узкое место сейчас ни для одного браузера, так что нет смысла это обсуждать
Там не хромиум. Но ты же даже не читал релиз, да?
bolgen os?
скачать хромиум, поменять название, отключить кучу полезного, скомпилить
Был когда-то давно хороший доклад от Я.Браузера, где как раз этот тезис упоминался, Бобук сказал, что можете попробовать это сделать для начала, прежде чем такое говорить :)))
Браузер DDG
На MacOS
Мега кек
Ну и на кой лад он нужен, поциентам с манией преследования?
Очередной brave ?
Да, «очередной», только вот создан на 8 лет раньше, чем Brave
Если не собирают данные, тогда на чем зарабатывают ?
Нетаргетированая реклама. Просто объявления, как в телеграме.
надо будет как то попробовать скачать попользоваться
Скоро заблокируют значит
Brave: ну да, ну да, пошёл я на...
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