Сервисы
Маша Цепелева

DuckDuckGo начал тестировать собственный десктопный браузер Статьи редакции

Первые тесты показывают, что он быстрее Chrome, сообщили в компании.

  • Разработчик поисковой системы DuckDuckGo с особой конфиденциальностью объявил о работе над десктопным браузером.
  • Браузер по умолчанию предлагает «надежную защиту», без необходимости включать дополнительные настройки безопасности. В нём будет кнопка «Огонь», которая мгновенно стирает всю историю просмотров, сохраненные данные и вкладки.
  • Браузер пока находится в закрытом бета-тестировании на macOS, но гендиректор DuckDuckGo Габриел Вайнберг намекнул в Twitter, что готовится и версия для Windows.
  • В июне 2021 года DuckDuckGo заявил, что стал вторым по популярности поисковиком на смартфонах в США, Канаде и других странах. Система не собирает и не хранит данные о поисковых запросах, просмотрах страниц и покупках.
Браузер  DuckDuckGo

#новость #duckduckgo

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Martin Prestone

бл еще один

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–22
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Костя Жажиев

Нормальный поисковик , уже старичок

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91
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Martin Prestone

я не против лишь бы свои html --duck--browser не придумывал

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19
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Louis Cyphre

Нужно больше хромиумов

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17
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Чувствительный коктейль

А чего круто же что могут скомпилить сами. Ситуация будет как с линуксами все про них знают, но толком какой-то один хер выберешь.

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5
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Louis Cyphre

Сами это вряд ли

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4
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Andrey Shelamkoff

Минутка этнического юмора.

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2
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Чувствительный коктейль

Это вы просто контекст серии не поняли -)

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0
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Andrey Shelamkoff

Парк давно не смотрел, но полагаю, что все сводится к тому факту, что все в it на аутсорсе у индусов

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2
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Чувствительный коктейль

Там даже глубже. Аутсорс аутсорса -)

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2
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Vyacheslav Anzhiganov

*всё в it на одном индусе.

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0
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Чувствительный коктейль

Вон, даже в only fans теперь индианка рулит

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0
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Бабка в засаде

Абсолютный минимум для подростка-дауна в 2021:
1) покривляться в тиктоке
2) раскопать и съесть пару закладок вперемешку с прошлогодними собачьими фекалиями
3) скачать хромиум, поменять название, отключить кучу полезного, скомпилить, гордо заявить «я сделал свой собственный браузер, работает быстрее хрома»

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–50
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Useforlogin

Да, все так, только создать сейчас полностью новый браузер, который бы работал с js не хуже v8 и рендерил css/html по современным стандартам — это кажется невозможным.

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16
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Louis Cyphre

Создать возможно. Невозможно окупить, если ты не Google.

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7
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Vasya Aksyonov

Возможно окупить, если использовать другую бизнес-модель и не раздувать штат

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3
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Louis Cyphre

Представим, что такой браузер создан. Как будешь окупать?

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0
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Vasya Aksyonov

Дак вот уже есть пример выше — https://www.ekioh.com/flow-browser/
Они его делают под всякие встраиваемые системы, чтобы можно было разрабатывать интерфейсы для этих систем на веб-технологиях. Если у них ещё хорошо получится поддержать совместимость с большей частью современного веба, то это и производителям бытовухи типа телевизоров будет интересно. В общем они целятся в b2b

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1
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Louis Cyphre

Им ещё пилить и пилить, а окупаемость под вопросом.
Even so, it’s not something you’d want to use in place of Chrome or Firefox. The current version doesn’t support tabs, bookmarks, or extensions, and it depends on keyboard navigation for basic functions such as forward and back. Once you’ve navigated past Flow’s welcome page, you don’t even get an address bar.
 Chris Coyier, the cofounder of CodePen and creator of CSS-Tricks, says that due to the head start that big browsers already have, building a competitive browser engine would be a billion-dollar effort with no clear payoff.

For the first time in years, someone is building…
It’s one of the most daunting tasks in software. But by starting with a blank slate, Flow wants to…
www.fastcompany.com
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2
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Vasya Aksyonov

Как я говорил, у них нет цели выпустить general purpose браузер на пользовательский рынок. У них уже есть рынок встраиваемых систем, на которых они уже запускают своё имеющееся решение и получают с этого прибыль. Новым браузером они расширят свой рынок на ещё менее производительные системы, а потом рано или поздно выйдут и на широкий рынок. И будут при этом востребованы, если вспомнить, какой была основная причина перехода на Хром — производительность
То есть окупаемость у них не под вопросом вообще, но до выхода на широкий рынок, конечно, времени ещё много пройдёт, это бесспорно, но прогресс не может не радовать

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El Negro

Если их не купит Гугл за хуилион долларов и не прикроет лавочку. Надежда на антимонопольную службу конечно, но посмотрим.

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1
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Vasya Aksyonov

Они Гуглу неинтересны и долго ещё будут неинтересны, ну и судя по всему ребята там очень идейные + компания вродь непубличная, так что я бы не рассчитывал на такой исход

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Чувствительный коктейль

Конечно, Гугл их купит.
Пацаны ж сначала пойдут в чуть ли не для 3310 браузер делать, а потом РАЗ! и вкладки запилят для систем, которые моложе 30 лет))

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Vasya Aksyonov

Почекал чуть больше их истории — у них уже даже рынок есть, со старым решением :) видимо какой-то существующий движок юзали, так что это для них логичный эволюционный шаг

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1
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shiva

у Вас есть такая возможность?

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Vasya Aksyonov

Но это только кажется! Чуваки пилят полностью* с нуля вот: https://www.ekioh.com/flow-browser/
Он заточен под супер-высокую производительность, чтобы работать на всяком встраиваемом железе, уже есть публичные беты под Raspberry Pi

* JS-движок они не пилят, используют Мозилловский, но JS — это как раз не узкое место сейчас ни для одного браузера, так что нет смысла это обсуждать

Flow Browser | The parallel, multithreaded HTML…
Crafted for the latest multi-core silicon, Ekioh's Flow browser delivers unbeatable HTML5…
www.ekioh.com
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1
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Mikhail

Казалось бы при чём тут webkit

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1
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Konstantin Mednikov

Всё так. И чем дальше, тем более монополизированным, то есть стандартизированным будет рынок. И это хорошо - иметь единый, опенсорсный движок, на который можно прикрутить свой UI и блекджеки. Разработчикам будет в разы меньше головной боли, и все будут счастливы. Общепринятые стандарты - это хорошо для всех.

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1
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Бабка в засаде

А зачем его создавать?
И да, «компания Х выпустила собственный браузер» как заголовке статьи - ну это такое. Это не собственный браузер, это очередной слегка переделанный хромиум/вебкит. Это как взять убунту, поменять название и обои для рабочего стола, и гордо выпустить это как собственную операционную систему. Был же прикол даже на эту тему, пацан так и сделал

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0
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Vasya Aksyonov

скачать хромиум, поменять название, отключить кучу полезного, скомпилить
Был когда-то давно хороший доклад от Я.Браузера, где как раз этот тезис упоминался, Бобук сказал, что можете попробовать это сделать для начала, прежде чем такое говорить :)))

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6
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Бабка в засаде

Мнение бобука мне не интересно. Посмотри сколько форков и всяких privacy-oriented версий лежит на гитхабе. Пипл копирует код, отключает там парой строчек тот же канвас, шрифты рандомизирует а потом гордо пишет мол выпустили свой браузер с супер пупер прайваси. Изменений - кот наплакал; Может ли считаться это твоим браузером если твоих изменений и вклада там 0.001%?

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–1
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Mark Borisov

Там не хромиум. Но ты же даже не читал релиз, да?

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4
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Александр Богданов

4) Оставить коммент на vc о том, какие зумеры /подростки тупые

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3
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S.Z

Минимум для взрослого-дауна в 2021

1. Насрать 5 тыщ коментов на vc, и думать что чем-то лучше прдростков-даунов

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3
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Бабка в засаде

Подросток-даун triggered что ли? ))

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0
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Yarro S

Кто тебя так обидел?1

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2
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Илья Попов

Вас кто-то обидел?😁

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1
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Dmitry Pushin

bolgen os?

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0
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Чувствительный коктейль

Ну это пока не хранит :)

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5
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Viktor Mann

https://spyware.neocities.org/articles/duckduckgo.html

DuckDuckGo — Spyware Watchdog
DuckDuckGo — Spyware Watchdog
spyware.neocities.org
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4
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Чувствительный коктейль

Хм, ладненько, improving.duckduckgo.com я на всякий случай добавил в блок

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1
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Dmitry Pushin

ну такое да, под крылышком асашай

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0
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Billy Jean

Ещё бы искал, ваще бы цены не было

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4
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Anton Novoseltsev

обещает, что ищет на движке Яндекса

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0
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Pixel Lens

Браузер DDG
 На MacOS
Мега кек

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–3
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Чувствительный коктейль

Стоит расширение DDG на Safari - охуенная тема
и поисковый движок по умолчанию их же стоит

Отдельно как браузер его вряд ли буду пользовать, а озвученный сетап - очень даже лайк

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5
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Илья Рогаткин

Если не собирают данные, тогда на чем зарабатывают ?

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1
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Павел Тихонин

Нетаргетированая реклама. Просто объявления, как в телеграме.

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4
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Lexx Sky

"Продам гараж" на домашней?

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2
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Илья Рогаткин

Не сказал бы что телеграм не продает данные. Да и реклама в телеграм появилась не так давно, хотя он существует гораздо больше.

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0
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Yarro S

Если ещё и VPN прикрутят - будет вообще 🔥

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2
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Хлоргексидин

Не, этого точно не надо

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0
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Григорий Соколов

только это и нужно, без VPN на кой ляд он сдался?

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1
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Aleksandr A

и забанят его в РФ сами знаете кто))

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0
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Дмитрий Ковач

Как я понял речь про десктоп? на мобиле уже давно им пользуюсь

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2
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Ivan Zamorev

И LinkedIn можна? 🤓🤓

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0
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Леонид Моисеев

Очень ждём-с!

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1
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Илья Попов

Присоединяюсь к вам. Интересно очень что за поисковик.

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–1
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Руслан Лысенко

Поисковик то давно существует, его можно прямо сейчас затестить. Материал сначала нужно читать, а потом комментировать)

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5
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Илья Попов

Век живи, век учись. Представление не имел, что такой поисковик существует. Разумеется буду тестировать.🙂

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0
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nekittka

Ну и на кой лад он нужен, поциентам с манией преследования?

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1
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Влад Ницин

Есть куча вариантов куда бы этот браузер с такими возможностями мог бы вписаться. Думаю, ниже появятся челики, кто это прям в подробностях и всех деталей, смогут рассказать.

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0
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Сергей Романов

Накрутчики ПФ замерли в ожидании

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1
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Чувствительный коктейль

Здесь стоит уточнить: новый браузер или новая поделка на блинке? Так-то вроде есть три живых браузера: сафари, лиса и тысячи производных на базе блинка во главе с Хромом.

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0
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Чувствительный коктейль

Судя по их релизу, десктоп основан на движке Safari, так же как и на мобиле

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1
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Павел

В кои-веке кто-то решил воспользоваться WebView для разнообразия, а не взять Chromium за основу.

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1
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Чувствительный коктейль

В theverge они дали больше подробностей:
WebView, но на винде рендеринг будет chromium

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0
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Скрипач не нужен

Вот где бы бету скачать, или на тестирование записаться

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0
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Rafa Ramazanov

Очередной brave ?

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0
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Roman Romaniyk

Да, «очередной», только вот создан на 8 лет раньше, чем Brave

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1
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Эдуард Градский

надо будет как то попробовать скачать попользоваться

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0
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Timofei B.

Скоро заблокируют значит

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0
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CrazyCat

Brave: ну да, ну да, пошёл я на...

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0
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Чувствительный коктейль

Brave не уникален, как и прочие он сделан на chromium.
У него рекламная модель заработка другая

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0
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Владимир Воловцев

Хороший поисковик, часто пользуюсь, когда нужно посмотреть выдачу отличную от гугла.

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0
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Lexx Sky

Кстати, а есть еще варианты, кроме тройки гугля-тындекс-утка для поиска нужного?
Ну, кроме своеобразного Бинга, конечно, к его помощи тоже иногда приходится прибегать

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0
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Чувствительный коктейль
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0
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Lexx Sky

А где варез искать лучше?) Раньше в этом деле Яндекс был просто топ

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0
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Artem Petrenkov

На рутрекере?

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0
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Lexx Sky

Он же скурвился давненько, не?

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Artem Petrenkov

Несмотря на сотрудничество с правообладателями, те решили их всё равно заблокировать, так что теперь они прервали сотрудничество и теперь всяческий варез продрлжают распространять.

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Комментарий удален

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Чувствительный коктейль

Не оскверняйте хороший варез этим пошлым поисковиком.
На приватных трекерах очевидно, или нонейме если вы совсем без инвайта

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ALEH ator

Epic browser лучше и поисковик у них тоже безопасный

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Fred Han

duck duck go go go shorty
its your birthday

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Читать все 84 комментария
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Маша Цепелева
DuckDuckGo начал тестировать собственный десктопный браузер Статьи редакции

Первые тесты показывают, что он быстрее Chrome, сообщили в компании.

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