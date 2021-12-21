DuckDuckGo начал тестировать собственный десктопный браузер Статьи редакции
Первые тесты показывают, что он быстрее Chrome, сообщили в компании.
- Разработчик поисковой системы DuckDuckGo с особой конфиденциальностью объявил о работе над десктопным браузером.
- Браузер по умолчанию предлагает «надежную защиту», без необходимости включать дополнительные настройки безопасности. В нём будет кнопка «Огонь», которая мгновенно стирает всю историю просмотров, сохраненные данные и вкладки.
- Браузер пока находится в закрытом бета-тестировании на macOS, но гендиректор DuckDuckGo Габриел Вайнберг намекнул в Twitter, что готовится и версия для Windows.
- В июне 2021 года DuckDuckGo заявил, что стал вторым по популярности поисковиком на смартфонах в США, Канаде и других странах. Система не собирает и не хранит данные о поисковых запросах, просмотрах страниц и покупках.
бл еще один
Нормальный поисковик , уже старичок
я не против лишь бы свои html --duck--browser не придумывал
Нужно больше хромиумов
Сами это вряд ли
Минутка этнического юмора.
Парк давно не смотрел, но полагаю, что все сводится к тому факту, что все в it на аутсорсе у индусов
*всё в it на одном индусе.
Абсолютный минимум для подростка-дауна в 2021:
1) покривляться в тиктоке
2) раскопать и съесть пару закладок вперемешку с прошлогодними собачьими фекалиями
3) скачать хромиум, поменять название, отключить кучу полезного, скомпилить, гордо заявить «я сделал свой собственный браузер, работает быстрее хрома»
Да, все так, только создать сейчас полностью новый браузер, который бы работал с js не хуже v8 и рендерил css/html по современным стандартам — это кажется невозможным.
Создать возможно. Невозможно окупить, если ты не Google.
Возможно окупить, если использовать другую бизнес-модель и не раздувать штат
Представим, что такой браузер создан. Как будешь окупать?
Дак вот уже есть пример выше — https://www.ekioh.com/flow-browser/
Они его делают под всякие встраиваемые системы, чтобы можно было разрабатывать интерфейсы для этих систем на веб-технологиях. Если у них ещё хорошо получится поддержать совместимость с большей частью современного веба, то это и производителям бытовухи типа телевизоров будет интересно. В общем они целятся в b2b
Им ещё пилить и пилить, а окупаемость под вопросом.
Even so, it’s not something you’d want to use in place of Chrome or Firefox. The current version doesn’t support tabs, bookmarks, or extensions, and it depends on keyboard navigation for basic functions such as forward and back. Once you’ve navigated past Flow’s welcome page, you don’t even get an address bar.
Chris Coyier, the cofounder of CodePen and creator of CSS-Tricks, says that due to the head start that big browsers already have, building a competitive browser engine would be a billion-dollar effort with no clear payoff.
Как я говорил, у них нет цели выпустить general purpose браузер на пользовательский рынок. У них уже есть рынок встраиваемых систем, на которых они уже запускают своё имеющееся решение и получают с этого прибыль. Новым браузером они расширят свой рынок на ещё менее производительные системы, а потом рано или поздно выйдут и на широкий рынок. И будут при этом востребованы, если вспомнить, какой была основная причина перехода на Хром — производительность
То есть окупаемость у них не под вопросом вообще, но до выхода на широкий рынок, конечно, времени ещё много пройдёт, это бесспорно, но прогресс не может не радовать
Если их не купит Гугл за хуилион долларов и не прикроет лавочку. Надежда на антимонопольную службу конечно, но посмотрим.
Они Гуглу неинтересны и долго ещё будут неинтересны, ну и судя по всему ребята там очень идейные + компания вродь непубличная, так что я бы не рассчитывал на такой исход
Почекал чуть больше их истории — у них уже даже рынок есть, со старым решением :) видимо какой-то существующий движок юзали, так что это для них логичный эволюционный шаг
у Вас есть такая возможность?
Но это только кажется! Чуваки пилят полностью* с нуля вот: https://www.ekioh.com/flow-browser/
Он заточен под супер-высокую производительность, чтобы работать на всяком встраиваемом железе, уже есть публичные беты под Raspberry Pi
* JS-движок они не пилят, используют Мозилловский, но JS — это как раз не узкое место сейчас ни для одного браузера, так что нет смысла это обсуждать
Казалось бы при чём тут webkit
Всё так. И чем дальше, тем более монополизированным, то есть стандартизированным будет рынок. И это хорошо - иметь единый, опенсорсный движок, на который можно прикрутить свой UI и блекджеки. Разработчикам будет в разы меньше головной боли, и все будут счастливы. Общепринятые стандарты - это хорошо для всех.
А зачем его создавать?
И да, «компания Х выпустила собственный браузер» как заголовке статьи - ну это такое. Это не собственный браузер, это очередной слегка переделанный хромиум/вебкит. Это как взять убунту, поменять название и обои для рабочего стола, и гордо выпустить это как собственную операционную систему. Был же прикол даже на эту тему, пацан так и сделал
скачать хромиум, поменять название, отключить кучу полезного, скомпилить
Был когда-то давно хороший доклад от Я.Браузера, где как раз этот тезис упоминался, Бобук сказал, что можете попробовать это сделать для начала, прежде чем такое говорить :)))
Мнение бобука мне не интересно. Посмотри сколько форков и всяких privacy-oriented версий лежит на гитхабе. Пипл копирует код, отключает там парой строчек тот же канвас, шрифты рандомизирует а потом гордо пишет мол выпустили свой браузер с супер пупер прайваси. Изменений - кот наплакал; Может ли считаться это твоим браузером если твоих изменений и вклада там 0.001%?
Там не хромиум. Но ты же даже не читал релиз, да?
4) Оставить коммент на vc о том, какие зумеры /подростки тупые
Минимум для взрослого-дауна в 2021
1. Насрать 5 тыщ коментов на vc, и думать что чем-то лучше прдростков-даунов
Подросток-даун triggered что ли? ))
Кто тебя так обидел?1
Вас кто-то обидел?😁
bolgen os?
ну такое да, под крылышком асашай
Ещё бы искал, ваще бы цены не было
обещает, что ищет на движке Яндекса
Браузер DDG
На MacOS
Мега кек
Если не собирают данные, тогда на чем зарабатывают ?
Нетаргетированая реклама. Просто объявления, как в телеграме.
"Продам гараж" на домашней?
Не сказал бы что телеграм не продает данные. Да и реклама в телеграм появилась не так давно, хотя он существует гораздо больше.
Если ещё и VPN прикрутят - будет вообще 🔥
Не, этого точно не надо
только это и нужно, без VPN на кой ляд он сдался?
и забанят его в РФ сами знаете кто))
Как я понял речь про десктоп? на мобиле уже давно им пользуюсь
И LinkedIn можна? 🤓🤓
Очень ждём-с!
Присоединяюсь к вам. Интересно очень что за поисковик.
Поисковик то давно существует, его можно прямо сейчас затестить. Материал сначала нужно читать, а потом комментировать)
Век живи, век учись. Представление не имел, что такой поисковик существует. Разумеется буду тестировать.🙂
Ну и на кой лад он нужен, поциентам с манией преследования?
Есть куча вариантов куда бы этот браузер с такими возможностями мог бы вписаться. Думаю, ниже появятся челики, кто это прям в подробностях и всех деталей, смогут рассказать.
Накрутчики ПФ замерли в ожидании
В кои-веке кто-то решил воспользоваться WebView для разнообразия, а не взять Chromium за основу.
Вот где бы бету скачать, или на тестирование записаться
Очередной brave ?
Да, «очередной», только вот создан на 8 лет раньше, чем Brave
надо будет как то попробовать скачать попользоваться
Скоро заблокируют значит
Brave: ну да, ну да, пошёл я на...
Хороший поисковик, часто пользуюсь, когда нужно посмотреть выдачу отличную от гугла.
Кстати, а есть еще варианты, кроме тройки гугля-тындекс-утка для поиска нужного?
Ну, кроме своеобразного Бинга, конечно, к его помощи тоже иногда приходится прибегать
А где варез искать лучше?) Раньше в этом деле Яндекс был просто топ
На рутрекере?
Он же скурвился давненько, не?
Несмотря на сотрудничество с правообладателями, те решили их всё равно заблокировать, так что теперь они прервали сотрудничество и теперь всяческий варез продрлжают распространять.
Комментарий удален
Epic browser лучше и поисковик у них тоже безопасный
duck duck go go go shorty
its your birthday
Первые тесты показывают, что он быстрее Chrome, сообщили в компании.
Точнее, почти нельзя, в некоторых случаях можно.
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