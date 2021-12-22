VK добавит двухфакторную аутентификацию во все сервисы экосистемы Статьи редакции
И сделает её обязательной для администраторов групп «Вконтакте», у которых больше 10 тысяч подписчиков.
- VK запускает новую программу защиты пользователей VK Protect. Она поможет пользователям управлять своей приватностью и и использовать инструменты для защиты во всех сервисах экосистемы, сообщает VK.
- Компания добавит единую учётную запись VK ID во все сервисы экосистемы — сейчас она есть во «ВКонтакте», почте Mail.ru, «Ситимобиле», Delivery Club и «Самокате».
- С февраля 2022 года двухфакторная аутентификация станет обязательной для администраторов сообществ «ВКонтакте», у которых больше 10 тысяч подписчиков.
- В начале 2022 года в личном кабинете VK ID появится центр управления безопасностью пользователя. В нём можно будет получить рекомендации по защите данных и включить новые настройки приватности и доступа.
- VK также перезапустит программу поиска уязвимостей «ВКонтакте» и VK ID — её расширят, а сумму вознаграждения увеличат.
- Многие паблики «ВКонтакте» взламывают из-за отсутствия у администраторов двухфакторной аутентификации. Например, 20 декабря это произошло с «Яндекс Go».
Наступал 2022 год, VK решил ввести 2FA
Хаха.
Но не хаха: https://tjournal.ru/flood/51273-vk-2-factor (2014 год)
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