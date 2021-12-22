Сервисы
Валерия Козлова

VK добавит двухфакторную аутентификацию во все сервисы экосистемы Статьи редакции

И сделает её обязательной для администраторов групп «Вконтакте», у которых больше 10 тысяч подписчиков.

  • VK запускает новую программу защиты пользователей VK Protect. Она поможет пользователям управлять своей приватностью и и использовать инструменты для защиты во всех сервисах экосистемы, сообщает VK.
  • Компания добавит единую учётную запись VK ID во все сервисы экосистемы — сейчас она есть во «ВКонтакте», почте Mail.ru, «Ситимобиле», Delivery Club и «Самокате».
  • С февраля 2022 года двухфакторная аутентификация станет обязательной для администраторов сообществ «ВКонтакте», у которых больше 10 тысяч подписчиков.
  • В начале 2022 года в личном кабинете VK ID появится центр управления безопасностью пользователя. В нём можно будет получить рекомендации по защите данных и включить новые настройки приватности и доступа.
  • VK также перезапустит программу поиска уязвимостей «ВКонтакте» и VK ID — её расширят, а сумму вознаграждения увеличат.
  • Многие паблики «ВКонтакте» взламывают из-за отсутствия у администраторов двухфакторной аутентификации. Например, 20 декабря это произошло с «Яндекс Go».
От пабликов во «ВКонтакте» весь декабрь…
Фишинговые ссылки рассылают со взломанных страниц администраторов сообществ, рассказали в соцсети.
tjournal.ru

#новость #vk

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Влад Борщ

Наступал 2022 год, VK решил ввести 2FA

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Влад Леготкин

Хаха.

Но не хаха: https://tjournal.ru/flood/51273-vk-2-factor (2014 год)

Во «ВКонтакте» появилась двухфакторная…
Социальная сеть «ВКонтакте» включила двухфакторную аутентфикацию, позволяющую дополнительно…
tjournal.ru
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Руслан Абрамов

Самая нужная фича, это умный поиск постов у себя в исторической ленте, которые нарушают все новые и новые законы.

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Valeryi Ozarnichuk

Не беспокойтесь, их найдут за вас

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VK добавит двухфакторную аутентификацию во все сервисы экосистемы Статьи редакции

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