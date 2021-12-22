Коробка с идеей: зачем нужна сквозная концепция в дизайне упаковки и как она помогает продавать. Кейс Palmolive

Рассказываем, как мы в Repina Branding систематизировали дизайн упаковок подарочных сетов Palmolive и сделали «стандартный» подарок более лаконичным, но не менее эмоциональным. Показываем эволюцию за последние 3 года. К чему пришли, как к этому отнеслись ритейлеры и покупатели.