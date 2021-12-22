«Старые добрые траты»: Тинькофф запустил традиционный новогодний спецпроект с возможностью сделать доброе дело

Декабрь — время итогов года. В том числе и финансовых. Традиционно мы упрощаем последнюю задачу для клиентов — делаем спецпроект, который помогает в ретроспективе посмотреть на свои расходы, категории покупок, любимые товары, магазины и не только. И в этом году мы снова сделали все немного иначе. Рассказываем, что именно, и причем здесь…