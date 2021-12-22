Сервисы
Маша Цепелева

«Альфа-банк» запустил сервис для компаний для проверки сотрудников перед приёмом на работу Статьи редакции

Стоит 780 рублей за одну проверку.

  • Для проверки обязательно нужно согласие кандидата на проверку данных и его паспортные данные, объявила компания.
  • Банк соберёт информацию из 13 баз данных, включая государственные информационные системы. Это должно занять несколько минут. Работодатель получит отчёт в PDF, где указано, не поддельные ли у человека документы, совершал ли он правонарушения, есть ли у него незакрытые исполнительные производства, связи с юрлицами и другое.
  • Проверка стоит 780 рублей за одного сотрудника. Воспользоваться сервисом можно в личном кабинете банка в разделе «Доверяй, но проверяй», или в веб-версии в разделе «Проверка сотрудника».
  • В банке считают, что услуга поможет компаниям сэкономить на собственной службе безопасности. «Крупные компании проводят такую проверку перед приёмом сотрудника на работу. Эта мера защищает от рисков. Ведь у сотрудников, особенно на ответственных должностях, есть доступ и к внутренней информации, и к бюджетам организации», —добавили в «Альфа-банке».
Сервис проверки сотрудников «Альфа-банк»

#новость #альфабанк

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Марат Язмыш

Видимо после найма Моргенштерна решили ввести пожестче фильтры)

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111
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Вася Пражкин

Да, Морген же с виду - обычный интеллигентный человек, кто бы мог подумать..

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32
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Евгений Старых

…что он - торговец наркотиками

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1
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Маркетологов к стенке

Достаточно посмотреть на его татухи или переводилки на роже и понять, что они из одного сообщества. Звезда, 666 и т.д. Поэтому, альфа банк и взял его лицом, поскольку у самих эта же символика. только более зашифрованная.

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–28
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Марат Язмыш

Думаешь и здесь масоны?))

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26
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Максим Глущенко

ДА ОНИ ВЕЗДЕ!

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5
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Andrew Freez

И не говори...

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3
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Маркетологов к стенке

Это слишком просто, но рядом)

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–7
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Lexx Sky

Из 6 А отлично выходит звезда Давида. Заговор таки да?

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0
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Andrew Freez

из одного сообщества. Звезда, 666 и т.д.
 боже, какого же? раскройте нам тайну!

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6
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Andrey Bashin

🤣🤣🤣👍

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0
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Светлана Завацкая

Это уж точно, до него они об этом не задумывались.

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0
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Алексей Дымов

С одной стороны, хорошо вовремя узнать, что соискатель - отсидевший расчленитель.
С другой стороны, персонала не хватает, и работа найдется кому угодно

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9
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Андрей Иванов

например отсидевший расчленитель отлично подойдет на вакансию коллектора

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23
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Алексей Дымов

В Мираторг можно. там тоже мясо

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21
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Roman Davydov

Требования к вакансии в Санкт-Петербурге

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22
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Lexx Sky

Требуемый опыт: от 1 до 3 тел

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13
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Alice

🤣🤣🤣

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

Да и процессором истории тоже можно.

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0
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Dmitry Pushin

примерно так рассуждали в томской Ленте)

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20
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Алексей Дымов

Люди нужны любые)

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1
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Сергей Никитин

По зарплатным предложениям и не скажешь.

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0
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Andrey Bashin

в ритейле и полиции дефицит кадров 40% - берут всех ( даже тех кто с утра младенцев кушает на завтрак ) …. ты прав

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2
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Alex Miller

Дождались. Банки открыли сервис пробива! насколько законно они используют персональные данные, почему бы роскомнадзор не проверить это. Понятие открытые не работает уже, должно быть явное согласие субъекта персональных данных до запроса. Ну и отдельно, это сбор данных и хранение без разрешения. Или у нас закон действует выборочно?? на банки не распространяется.

Что там слышно по пробиву билайна? в том же ключе работа была и даже сайт.

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11
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Екатерина

Я так понимаю, это будет делаться с согласия кандидата, без согласия на запрос вряд ли будут это делать

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3
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Alex Miller

Так а смысл в чем? если у человека можно запросить выписки не из публичных баз. Тут опять штука с подвохом, а если даже согласие запрашивать, то продвигая это в массы они попросту будут потом использовать эти согласия в своих интересах и пополнять свою базу. Не знаю, сколько глупых людей согласиться на такое.

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0
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KINCH

Там статистически все сложно, скорее всего предубеждение, основанное на таких данных дает большую погрешность, нежели обман со стороны потенциального кандидата на должность :)

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1
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Екатерина

справка о несудимости, например, оформляется долго, ну и как правильно пишут ниже - риск подделки. А у людей с судимостью мотивация ее подделать сильно больше

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0
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Эразм Хемуль

Неделя, риска нет (эл.подпись жеж). Да и альфабанковский пробив будет точно такую же справку заказывать. Просто он все справки разом запросит, в этом удобство как мне кажется

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0
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Alex Miller

оформляется долго - ок, а откуда эта информация у банка? и еще точная. И как быть с риском подделки. Как уже сейчас, если требуется справка, то человек ее получает до работы и использует в трудоустройстве

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0
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Бабка в засаде

Я придумал бизнес! Прихожу на собеседование и сразу сходу говорю что я лох, в долгах и вообще, и пусть не платят за проверку 780 а дадут мне 500. Им экономия 280. А мне профит пятихаточка. Win-win!

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10
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Koan

А в итоге на тебе уголовка за пьяную езду на машинке

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1
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Сергей Крашевич

но так как устраиваешься на должность сомелье, то это никого не волнует

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1
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Koan

Не будет никакого профита тебе. Просто скажут - спасибо что сообщили, до свидания!

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0
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Бабка в засаде

Ты писимист, а я будущий миллиардер, не слушаю плов кушаю!

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1
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Влюбленный шмель

Подобными проверками должны заниматься государственные службы, а не частные банки, которые эти данные продают направо и налево.

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7
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Влюбленный шмель

Глаз бога, ты ли это?

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5
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Sasha Step

Кстати хорошая версия. Летом Антипов хвалился что есть предложение о сотрудничестве с кем то из больших дядей. Почему бы и не да?

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3
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kirill

проверили бы своих сотрудников для начала на предмет слива данных клиентов

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4
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Тимофей

Все тоже самое можно сделать в полуручном режиме бесплатно за 15 минут. Малому бизнесу это будет интереснее, а у среднего и крупного служба безопасности и так есть...

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3
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Антон Кунах

Собеседовался в Альфу на позицию разработчика.
В Сбере подключена услуга уведомлений по изменению в кредитной истории. После проверки их СБ - снизился кредитный рейтинг.
Спасибо, ребята)

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3
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Sam Esq

Альфа-банк незаконно делает запросы по кредитной истории, даже если кредит не берешь, а просто клиент

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0
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Андрей Чуринов

А где они могут законно взять данные о правонарушениях например?

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3
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Aleksandr A

Лучше бы своих сотрудников проверяли. А то опять каждую неделю звонит жулье и знают все мои данные, которые хранятся в банке.

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3
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Gleb Tyutikov

Почему комменты в социальных сетях и c VC.ru не обрабатываются нейросетью?
Поскольку сейчас немаловажно при устройстве во многие компании (даже частного сектора) не либерал ли ты, дружок, часом и насколько лоялен идеям, что все кругом враги.

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–2
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Serj Koss

Враги кругом в основном у шизанутого одного процента населения, с упоением внемлющего одувану, сисяну и прочим светлоликим борцам за западные гранты

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–11
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Дед Велосипед

А про каких врагов, тогда, все госми круглосуточно трубят?

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6
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Serj Koss

Не знаю, я не смотрю телевизор, вам виднее

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–8
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Дед Велосипед

Госсми это не только «телевизор», как известно

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6
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MrMike3112 .

Главное при написании комментария что? Вовремя остановиться. Ваш текст смотрелся бы гораздо лучше, если бы был короче. Вот так:

«Враги кругом в основном у шизанутого одного.»

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2
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Gleb Tyutikov

Да ладно? Поверьте, СБки многих энергетических компаний мониторят просторы сети при найме новых сотрудников. Поскольку вопрос лояльности не менее важен, чем вопрос профессионализма.

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0
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Serj Koss

Ну и правильно делают, мало ли пойдет этот борцун долбанутый какой-нибудь кран открутит во имя "демократии" и весь завод по бороде

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–11
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Mesye Sharl-Maximilyen

Точно, вон недавно какой-то борцун со властью 50 шахтеров угробил, сука. Все, чтобы путину насолить.

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5
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Gleb Tyutikov

Немножко путаете теплое с мягким. Но ничего. Ведь слово "профессионализм" это же пустой звук. Ничего нигде просто так открутить нельзя. Но можно всегда выслужиться и лизнуть. А люди служивые этого не чураются. Лизать вышестоящему и с блеском в глазах отрабатывать поручения.

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2
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Serj Koss

Ну да, ну да, все пропало, везде лижут, сплошные непрофессионалы кругом, "один я стою красивый в платьице посреди быдла". Кстати, да, еще враги кругом. Те самые 99% россиян.

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–7
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Gleb Tyutikov

Если вы любите носить платьеца, то мне с вами не по пути.
Удачи. Я Вас в игнор добавил. Не хочу время тратить.

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0
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Serj Koss

Этот кончился, несите следующего.

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–5
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Arty Cool

Лояльность к кому? Или теперь политические взгляды у нас являются основанием для отказа в трудоустройстве?

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0
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Koan

Отличный троллинг. Не все поймут такую тонкую иронию

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0
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Александр Богданов

Вы для этого столько таких комментов оставляете? Набиваете баллы лояльности?

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1
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Артём Зуйков

Сведения о совершенных правонарушениях/судимостях не хранятся в открытом доступе и это единственное, за что действительно стоит платить деньги. Все остальные сведения сами по себе ничего не стоят, платишь просто за то, чтобы всё собрали за тебя в красивой (или не очень) справочке.

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2
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MrMike3112 .

Справку о судимости/несудимости работники же сами обязаны предоставлять при устройстве на работу.

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–1
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Andrew Freez

не обязаны

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4
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Екатерина

не просили не разу, обычно СБ проверяет сама по своим каналам

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3
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Михаил Кузнецов

У авторов новости полное непонимание, как работает СБ. Достаточно странно с учетом того, что у "Альфы" - одна из самых сильных служб.
Наличие каких-либо проблем в базе ФССП свидетельствует о совсем разных проблемах - у одного человека значительная задолженность будет критичной, у другого не стоит ее рассматривать.
Этим и занимается сотрудник СБ. Было бы возможно проверить все в автоматизированном режиме, не было бы такой профессии.
Посмотрю на компании, которые благодаря аналогичной системе сотрудничали бы с "Древпром" - у этого ООО было 100 млн. руб. уставного капитала

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2
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AntoN

А самому себя проверить можно через этот сервис? Что б заранее знать что увидит «работодатель».

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2
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Слава Мак

Комплексный пробив за 780р
Ждем предложений на рынке)

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2
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Mik Petrov

Ну согласие я так понимаю это формальность, бумажка с подписью, не факт, что твоей

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1
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Александра Драйв

Придумала стартап — такая же проверка, только перед замужеством

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1
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Татьяна Миклаш

Перед началом отношений! Вдруг мужик алименты не платит, а то и вовсе женат ))

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2
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Александра Драйв

В текущих реалиях желающих было бы много

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0
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Татьяна Миклаш

А потом ЗАГСам продать, говорю же, стартап!

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1
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kirill

А что не так с текущими реалиями? Люди разучились общаться и упал уровень эмпатии?

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0
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Влюбленный шмель

Если просто женат это не страшно. А если он в свои 30+ еще с мамой живет?

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0
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Василий Степанофф

интересно, среди этих 13 баз есть список пользователей порнхаба?

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0
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KINCH

При заходе на сайт альфа-банка считают ваш ip и подгрузят все куки (запросы "как рассказать родителям, что я гей", "анальная пробка стала мала" и т. д.), а затем идентифицируют и пришьют к "делу" 😂

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3
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Василий Степанофф

откуда у вас мои кукис?

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3
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Бабка в засаде

Твои мелкие кукисы все видели бгг

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3
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Василий Степанофф

это в браузере Амиго они мелкие, а в гуглхроме огого.

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1
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vmp

И потом кандидата замучают звонками из банка. Раз попал в базу - уже не удалиться.

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1
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Александр Иванов

Ничего нового, Точка это уже года два как запустила

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1
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Анатолий Б.

Однажды выполняли очень дорогую отделку для одной полузакрытой конторы. Там стали проверять рабочих. Оказалось, у самых крутых и рукастых мастеров есть судимость.
- Других нет,-сказали мы.
-А, ну ладно, тогда пустим в виде исключения,-ответили они.

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1
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Sergey Fedostsev

Все эти данные можно бесплатно вытянуть из общедоступных источников.

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–2
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Артём Зуйков

Не все :)

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1
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Владимир Степану

Устроился - Стоимость проверки вычтут с первой ЗП
Не взяли - плати, не фартануло(

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0
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Влюбленный шмель

Блин бесит, вот даже сейчас отправляю документы на проверку в СБ, ладно ждать долго, но там столько вопросов, столько бумаг заполнять самолично, бррр. (Да я делаю это часто)

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0
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Den Red

Бесполезный инструмент лучше страхование сделать в две стороны

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0
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Artemy

ГБ дешевле.

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0
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Serg Makarov

Альфа реализовала? :-)
Не смешите, опять внешний подрядчик

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0
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Konstantin_Andreevich

Главный вопрос - верность государю и его курсу (ведь у него есть же курс, да?).
А по факту все эти проверки что-то странное. Я пару раз их проходил, пару раз нет. Почему не проходил - данные не предоставляются. У друга знакомый сидел - его пустили строить один объект для Самого. Приехал на новый объект - развернули домой.

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0
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Настя Мишина

Идея норм. Ещё бы бесплатно :))

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0
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Дмитрий Бузаков

+, хотя такой сервис априори не может работать бесплатно. Спрос есть — предложение, думаю, тоже подтянется.

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0
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Анна Кондрашева

А что если когда-то совершил правонарушение? Не возьмут на работу?

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0
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Яна Орлова

В банк могут не взять, там с этим строго

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0
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Sergey Ontime

А толку))

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0
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Валентина Зорькина

Если задуматься, то теперь многие бизнесы собираются как конструктор. Вот готовая CRMмка, вот сайт на Тильде, а вот софт для проверки сотрудников. Будущее

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0
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Анастасия Уланова

Ага, и ещё собрать бизнес по продаже конструкторов тоже как конструктор

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0
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Sergey Ontime

Только что была новость о запрете «рейтингов» привет)

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Михаил Кузнецов

Относиться к сотрудникам к СБ как к людям, строящим свою работу на поиске по базам все равно, что считать программиста за сотрудника, стучащего по клавишам.
Уже были неоднократные примеры, когда процесс СБ автоматизировали, только потом получали значительные убытки - подобрать ключ к системе намного проще, чем к человеку. Ушлые менеджеры достаточно быстро выясняли стандарты одобрения кредитов и устраивали пирамиды, основанные на финансах заемщиков.

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0
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Евгений Старых

Альфа банк. Для глупых и зависимых!

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0
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Чит Чат

Почему бы Альфа-Банк вначале не сделать просто удобный банка?

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0
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Genio Genio

Почему бы не за*бывать спам звонками? Уже около 50 номеров в чёрном списке.

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0
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