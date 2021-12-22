«Альфа-банк» запустил сервис для компаний для проверки сотрудников перед приёмом на работу Статьи редакции
Стоит 780 рублей за одну проверку.
- Для проверки обязательно нужно согласие кандидата на проверку данных и его паспортные данные, объявила компания.
- Банк соберёт информацию из 13 баз данных, включая государственные информационные системы. Это должно занять несколько минут. Работодатель получит отчёт в PDF, где указано, не поддельные ли у человека документы, совершал ли он правонарушения, есть ли у него незакрытые исполнительные производства, связи с юрлицами и другое.
- Проверка стоит 780 рублей за одного сотрудника. Воспользоваться сервисом можно в личном кабинете банка в разделе «Доверяй, но проверяй», или в веб-версии в разделе «Проверка сотрудника».
- В банке считают, что услуга поможет компаниям сэкономить на собственной службе безопасности. «Крупные компании проводят такую проверку перед приёмом сотрудника на работу. Эта мера защищает от рисков. Ведь у сотрудников, особенно на ответственных должностях, есть доступ и к внутренней информации, и к бюджетам организации», —добавили в «Альфа-банке».
Видимо после найма Моргенштерна решили ввести пожестче фильтры)
Да, Морген же с виду - обычный интеллигентный человек, кто бы мог подумать..
…что он - торговец наркотиками
Достаточно посмотреть на его татухи или переводилки на роже и понять, что они из одного сообщества. Звезда, 666 и т.д. Поэтому, альфа банк и взял его лицом, поскольку у самих эта же символика. только более зашифрованная.
Думаешь и здесь масоны?))
ДА ОНИ ВЕЗДЕ!
И не говори...
Это слишком просто, но рядом)
Из 6 А отлично выходит звезда Давида. Заговор таки да?
из одного сообщества. Звезда, 666 и т.д.
боже, какого же? раскройте нам тайну!
🤣🤣🤣👍
Это уж точно, до него они об этом не задумывались.
С одной стороны, хорошо вовремя узнать, что соискатель - отсидевший расчленитель.
С другой стороны, персонала не хватает, и работа найдется кому угодно
например отсидевший расчленитель отлично подойдет на вакансию коллектора
В Мираторг можно. там тоже мясо
Требования к вакансии в Санкт-Петербурге
Требуемый опыт: от 1 до 3 тел
🤣🤣🤣
Да и процессором истории тоже можно.
примерно так рассуждали в томской Ленте)
Люди нужны любые)
По зарплатным предложениям и не скажешь.
в ритейле и полиции дефицит кадров 40% - берут всех ( даже тех кто с утра младенцев кушает на завтрак ) …. ты прав
Дождались. Банки открыли сервис пробива! насколько законно они используют персональные данные, почему бы роскомнадзор не проверить это. Понятие открытые не работает уже, должно быть явное согласие субъекта персональных данных до запроса. Ну и отдельно, это сбор данных и хранение без разрешения. Или у нас закон действует выборочно?? на банки не распространяется.
Что там слышно по пробиву билайна? в том же ключе работа была и даже сайт.
Я так понимаю, это будет делаться с согласия кандидата, без согласия на запрос вряд ли будут это делать
Так а смысл в чем? если у человека можно запросить выписки не из публичных баз. Тут опять штука с подвохом, а если даже согласие запрашивать, то продвигая это в массы они попросту будут потом использовать эти согласия в своих интересах и пополнять свою базу. Не знаю, сколько глупых людей согласиться на такое.
Там статистически все сложно, скорее всего предубеждение, основанное на таких данных дает большую погрешность, нежели обман со стороны потенциального кандидата на должность :)
справка о несудимости, например, оформляется долго, ну и как правильно пишут ниже - риск подделки. А у людей с судимостью мотивация ее подделать сильно больше
Неделя, риска нет (эл.подпись жеж). Да и альфабанковский пробив будет точно такую же справку заказывать. Просто он все справки разом запросит, в этом удобство как мне кажется
оформляется долго - ок, а откуда эта информация у банка? и еще точная. И как быть с риском подделки. Как уже сейчас, если требуется справка, то человек ее получает до работы и использует в трудоустройстве
Я придумал бизнес! Прихожу на собеседование и сразу сходу говорю что я лох, в долгах и вообще, и пусть не платят за проверку 780 а дадут мне 500. Им экономия 280. А мне профит пятихаточка. Win-win!
А в итоге на тебе уголовка за пьяную езду на машинке
но так как устраиваешься на должность сомелье, то это никого не волнует
Не будет никакого профита тебе. Просто скажут - спасибо что сообщили, до свидания!
Ты писимист, а я будущий миллиардер, не слушаю плов кушаю!
Кстати хорошая версия. Летом Антипов хвалился что есть предложение о сотрудничестве с кем то из больших дядей. Почему бы и не да?
проверили бы своих сотрудников для начала на предмет слива данных клиентов
Все тоже самое можно сделать в полуручном режиме бесплатно за 15 минут. Малому бизнесу это будет интереснее, а у среднего и крупного служба безопасности и так есть...
Собеседовался в Альфу на позицию разработчика.
В Сбере подключена услуга уведомлений по изменению в кредитной истории. После проверки их СБ - снизился кредитный рейтинг.
Спасибо, ребята)
Альфа-банк незаконно делает запросы по кредитной истории, даже если кредит не берешь, а просто клиент
А где они могут законно взять данные о правонарушениях например?
Лучше бы своих сотрудников проверяли. А то опять каждую неделю звонит жулье и знают все мои данные, которые хранятся в банке.
Почему комменты в социальных сетях и c VC.ru не обрабатываются нейросетью?
Поскольку сейчас немаловажно при устройстве во многие компании (даже частного сектора) не либерал ли ты, дружок, часом и насколько лоялен идеям, что все кругом враги.
Враги кругом в основном у шизанутого одного процента населения, с упоением внемлющего одувану, сисяну и прочим светлоликим борцам за западные гранты
А про каких врагов, тогда, все госми круглосуточно трубят?
Не знаю, я не смотрю телевизор, вам виднее
Госсми это не только «телевизор», как известно
Главное при написании комментария что? Вовремя остановиться. Ваш текст смотрелся бы гораздо лучше, если бы был короче. Вот так:
«Враги кругом в основном у шизанутого одного.»
Да ладно? Поверьте, СБки многих энергетических компаний мониторят просторы сети при найме новых сотрудников. Поскольку вопрос лояльности не менее важен, чем вопрос профессионализма.
Ну и правильно делают, мало ли пойдет этот борцун долбанутый какой-нибудь кран открутит во имя "демократии" и весь завод по бороде
Точно, вон недавно какой-то борцун со властью 50 шахтеров угробил, сука. Все, чтобы путину насолить.
Немножко путаете теплое с мягким. Но ничего. Ведь слово "профессионализм" это же пустой звук. Ничего нигде просто так открутить нельзя. Но можно всегда выслужиться и лизнуть. А люди служивые этого не чураются. Лизать вышестоящему и с блеском в глазах отрабатывать поручения.
Ну да, ну да, все пропало, везде лижут, сплошные непрофессионалы кругом, "один я стою красивый в платьице посреди быдла". Кстати, да, еще враги кругом. Те самые 99% россиян.
Если вы любите носить платьеца, то мне с вами не по пути.
Удачи. Я Вас в игнор добавил. Не хочу время тратить.
Этот кончился, несите следующего.
Лояльность к кому? Или теперь политические взгляды у нас являются основанием для отказа в трудоустройстве?
Отличный троллинг. Не все поймут такую тонкую иронию
Вы для этого столько таких комментов оставляете? Набиваете баллы лояльности?
Сведения о совершенных правонарушениях/судимостях не хранятся в открытом доступе и это единственное, за что действительно стоит платить деньги. Все остальные сведения сами по себе ничего не стоят, платишь просто за то, чтобы всё собрали за тебя в красивой (или не очень) справочке.
Справку о судимости/несудимости работники же сами обязаны предоставлять при устройстве на работу.
не обязаны
не просили не разу, обычно СБ проверяет сама по своим каналам
У авторов новости полное непонимание, как работает СБ. Достаточно странно с учетом того, что у "Альфы" - одна из самых сильных служб.
Наличие каких-либо проблем в базе ФССП свидетельствует о совсем разных проблемах - у одного человека значительная задолженность будет критичной, у другого не стоит ее рассматривать.
Этим и занимается сотрудник СБ. Было бы возможно проверить все в автоматизированном режиме, не было бы такой профессии.
Посмотрю на компании, которые благодаря аналогичной системе сотрудничали бы с "Древпром" - у этого ООО было 100 млн. руб. уставного капитала
А самому себя проверить можно через этот сервис? Что б заранее знать что увидит «работодатель».
Комплексный пробив за 780р
Ждем предложений на рынке)
Ну согласие я так понимаю это формальность, бумажка с подписью, не факт, что твоей
Придумала стартап — такая же проверка, только перед замужеством
Перед началом отношений! Вдруг мужик алименты не платит, а то и вовсе женат ))
В текущих реалиях желающих было бы много
А потом ЗАГСам продать, говорю же, стартап!
А что не так с текущими реалиями? Люди разучились общаться и упал уровень эмпатии?
интересно, среди этих 13 баз есть список пользователей порнхаба?
При заходе на сайт альфа-банка считают ваш ip и подгрузят все куки (запросы "как рассказать родителям, что я гей", "анальная пробка стала мала" и т. д.), а затем идентифицируют и пришьют к "делу" 😂
откуда у вас мои кукис?
Твои мелкие кукисы все видели бгг
это в браузере Амиго они мелкие, а в гуглхроме огого.
И потом кандидата замучают звонками из банка. Раз попал в базу - уже не удалиться.
Ничего нового, Точка это уже года два как запустила
Однажды выполняли очень дорогую отделку для одной полузакрытой конторы. Там стали проверять рабочих. Оказалось, у самых крутых и рукастых мастеров есть судимость.
- Других нет,-сказали мы.
-А, ну ладно, тогда пустим в виде исключения,-ответили они.
Все эти данные можно бесплатно вытянуть из общедоступных источников.
Не все :)
Устроился - Стоимость проверки вычтут с первой ЗП
Не взяли - плати, не фартануло(
Бесполезный инструмент лучше страхование сделать в две стороны
ГБ дешевле.
Альфа реализовала? :-)
Не смешите, опять внешний подрядчик
Главный вопрос - верность государю и его курсу (ведь у него есть же курс, да?).
А по факту все эти проверки что-то странное. Я пару раз их проходил, пару раз нет. Почему не проходил - данные не предоставляются. У друга знакомый сидел - его пустили строить один объект для Самого. Приехал на новый объект - развернули домой.
Идея норм. Ещё бы бесплатно :))
+, хотя такой сервис априори не может работать бесплатно. Спрос есть — предложение, думаю, тоже подтянется.
А что если когда-то совершил правонарушение? Не возьмут на работу?
В банк могут не взять, там с этим строго
А толку))
Если задуматься, то теперь многие бизнесы собираются как конструктор. Вот готовая CRMмка, вот сайт на Тильде, а вот софт для проверки сотрудников. Будущее
Ага, и ещё собрать бизнес по продаже конструкторов тоже как конструктор
Только что была новость о запрете «рейтингов» привет)
Относиться к сотрудникам к СБ как к людям, строящим свою работу на поиске по базам все равно, что считать программиста за сотрудника, стучащего по клавишам.
Уже были неоднократные примеры, когда процесс СБ автоматизировали, только потом получали значительные убытки - подобрать ключ к системе намного проще, чем к человеку. Ушлые менеджеры достаточно быстро выясняли стандарты одобрения кредитов и устраивали пирамиды, основанные на финансах заемщиков.
Альфа банк. Для глупых и зависимых!
Почему бы Альфа-Банк вначале не сделать просто удобный банка?
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