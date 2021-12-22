«Альфа-банк» запустил сервис для проверки сотрудников перед приёмом на работу Статьи редакции
Стоит 780 рублей за одну проверку.
- Для проверки обязательно нужно согласие кандидата на проверку данных и его паспортные данные, объявила компания.
- Банк соберёт информацию из 13 баз данных, включая государственные информационные системы. Это должно занять несколько минут. Работодатель получит отчёт, где указано, не поддельные ли у человека документы, совершал ли он правонарушения, есть ли у него незакрытые исполнительные производства, связи с юрлицами и другое.
- Проверка стоит 780 рублей за одного сотрудника. Воспользоваться сервисом можно в личном кабинете банка в разделе «Доверяй, но проверяй», или в веб-версии в разделе «Проверка сотрудника».
- В банке считают, что услуга поможет компаниям сэкономить на собственной службе безопасности. «Крупные компании проводят такую проверку перед приёмом сотрудника на работу. Эта мера защищает от рисков. Ведь у сотрудников, особенно на ответственных должностях, есть доступ и к внутренней информации, и к бюджетам организации», —добавили в «Альфа-банке».
Видимо после найма Моргенштерна решили ввести пожестче фильтры)
Да, Морген же с виду - обычный интеллигентный человек, кто бы мог подумать..
Достаточно посмотреть на его татухи или переводилки на роже и понять, что они из одного сообщества. Звезда, 666 и т.д. Поэтому, альфа банк и взял его лицом, поскольку у самих эта же символика. только более зашифрованная.
Думаешь и здесь масоны?))
Это слишком просто, но рядом)
из одного сообщества. Звезда, 666 и т.д.
боже, какого же? раскройте нам тайну!
🤣🤣🤣👍
С одной стороны, хорошо вовремя узнать, что соискатель - отсидевший расчленитель.
С другой стороны, персонала не хватает, и работа найдется кому угодно
примерно так рассуждали в томской Ленте)
Люди нужны любые)
например отсидевший расчленитель отлично подойдет на вакансию коллектора
В Мираторг можно. там тоже мясо
Требования к вакансии в Санкт-Петербурге
Да и процессором истории тоже можно.
в ритейле и полиции дефицит кадров 40% - берут всех ( даже тех кто с утра младенцев кушает на завтрак ) …. ты прав
Кстати хорошая версия. Летом Антипов хвалился что есть предложение о сотрудничестве с кем то из больших дядей. Почему бы и не да?
Почему комменты в социальных сетях и c VC.ru не обрабатываются нейросетью?
Поскольку сейчас немаловажно при устройстве во многие компании (даже частного сектора) не либерал ли ты, дружок, часом и насколько лоялен идеям, что все кругом враги.
Враги кругом в основном у шизанутого одного процента населения, с упоением внемлющего одувану, сисяну и прочим светлоликим борцам за западные гранты
А про каких врагов, тогда, все госми круглосуточно трубят?
Не знаю, я не смотрю телевизор, вам виднее
Госсми это не только «телевизор», как известно
Да ладно? Поверьте, СБки многих энергетических компаний мониторят просторы сети при найме новых сотрудников. Поскольку вопрос лояльности не менее важен, чем вопрос профессионализма.
Ну и правильно делают, мало ли пойдет этот борцун долбанутый какой-нибудь кран открутит во имя "демократии" и весь завод по бороде
Немножко путаете теплое с мягким. Но ничего. Ведь слово "профессионализм" это же пустой звук. Ничего нигде просто так открутить нельзя. Но можно всегда выслужиться и лизнуть. А люди служивые этого не чураются. Лизать вышестоящему и с блеском в глазах отрабатывать поручения.
Ну да, ну да, все пропало, везде лижут, сплошные непрофессионалы кругом, "один я стою красивый в платьице посреди быдла". Кстати, да, еще враги кругом. Те самые 99% россиян.
Если вы любите носить платьеца, то мне с вами не по пути.
Удачи. Я Вас в игнор добавил. Не хочу время тратить.
Этот кончился, несите следующего.
Точно, вон недавно какой-то борцун со властью 50 шахтеров угробил, сука. Все, чтобы путину насолить.
Отличный троллинг. Не все поймут такую тонкую иронию
Главное при написании комментария что? Вовремя остановиться. Ваш текст смотрелся бы гораздо лучше, если бы был короче. Вот так:
«Враги кругом в основном у шизанутого одного.»
Сведения о совершенных правонарушениях/судимостях не хранятся в открытом доступе и это единственное, за что действительно стоит платить деньги. Все остальные сведения сами по себе ничего не стоят, платишь просто за то, чтобы всё собрали за тебя в красивой (или не очень) справочке.
Справку о судимости/несудимости работники же сами обязаны предоставлять при устройстве на работу.
Устроился - Стоимость проверки вычтут с первой ЗП
Не взяли - плати, не фартануло(
А самому себя проверить можно через этот сервис? Что б заранее знать что увидит «работодатель».
Дождались. Банки открыли сервис пробива! насколько законно они используют персональные данные, почему бы роскомнадзор не проверить это. Понятие открытые не работает уже, должно быть явное согласие субъекта персональных данных до запроса. Ну и отдельно, это сбор данных и хранение без разрешения. Или у нас закон действует выборочно?? на банки не распространяется.
Что там слышно по пробиву билайна? в том же ключе работа была и даже сайт.
Я так понимаю, это будет делаться с согласия кандидата, без согласия на запрос вряд ли будут это делать
Так а смысл в чем? если у человека можно запросить выписки не из публичных баз. Тут опять штука с подвохом, а если даже согласие запрашивать, то продвигая это в массы они попросту будут потом использовать эти согласия в своих интересах и пополнять свою базу. Не знаю, сколько глупых людей согласиться на такое.
Ну согласие я так понимаю это формальность, бумажка с подписью, не факт, что твоей
Все тоже самое можно сделать в полуручном режиме бесплатно за 15 минут. Малому бизнесу это будет интереснее, а у среднего и крупного служба безопасности и так есть...
Бесполезный инструмент лучше страхование сделать в две стороны
Все эти данные можно бесплатно вытянуть из общедоступных источников.
ГБ дешевле.
И потом кандидата замучают звонками из банка. Раз попал в базу - уже не удалиться.
Альфа реализовала? :-)
Не смешите, опять внешний подрядчик
интересно, среди этих 13 баз есть список пользователей порнхаба?
У авторов новости полное непонимание, как работает СБ. Достаточно странно с учетом того, что у "Альфы" - одна из самых сильных служб.
Наличие каких-либо проблем в базе ФССП свидетельствует о совсем разных проблемах - у одного человека значительная задолженность будет критичной, у другого не стоит ее рассматривать.
Этим и занимается сотрудник СБ. Было бы возможно проверить все в автоматизированном режиме, не было бы такой профессии.
Посмотрю на компании, которые благодаря аналогичной системе сотрудничали бы с "Древпром" - у этого ООО было 100 млн. руб. уставного капитала
Главный вопрос - верность государю и его курсу (ведь у него есть же курс, да?).
А по факту все эти проверки что-то странное. Я пару раз их проходил, пару раз нет. Почему не проходил - данные не предоставляются. У друга знакомый сидел - его пустили строить один объект для Самого. Приехал на новый объект - развернули домой.
Стоит 780 рублей за одну проверку.
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