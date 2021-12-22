Сервисы
Маша Цепелева

«Альфа-банк» запустил сервис для проверки сотрудников перед приёмом на работу Статьи редакции

Стоит 780 рублей за одну проверку.

  • Для проверки обязательно нужно согласие кандидата на проверку данных и его паспортные данные, объявила компания.
  • Банк соберёт информацию из 13 баз данных, включая государственные информационные системы. Это должно занять несколько минут. Работодатель получит отчёт, где указано, не поддельные ли у человека документы, совершал ли он правонарушения, есть ли у него незакрытые исполнительные производства, связи с юрлицами и другое.
  • Проверка стоит 780 рублей за одного сотрудника. Воспользоваться сервисом можно в личном кабинете банка в разделе «Доверяй, но проверяй», или в веб-версии в разделе «Проверка сотрудника».
  • В банке считают, что услуга поможет компаниям сэкономить на собственной службе безопасности. «Крупные компании проводят такую проверку перед приёмом сотрудника на работу. Эта мера защищает от рисков. Ведь у сотрудников, особенно на ответственных должностях, есть доступ и к внутренней информации, и к бюджетам организации», —добавили в «Альфа-банке».

#новость #альфабанк

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Марат Язмыш

Видимо после найма Моргенштерна решили ввести пожестче фильтры)

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43
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Вася Пражкин

Да, Морген же с виду - обычный интеллигентный человек, кто бы мог подумать..

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3
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Маркетологов к стенке

Достаточно посмотреть на его татухи или переводилки на роже и понять, что они из одного сообщества. Звезда, 666 и т.д. Поэтому, альфа банк и взял его лицом, поскольку у самих эта же символика. только более зашифрованная.

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–6
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Марат Язмыш

Думаешь и здесь масоны?))

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2
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Маркетологов к стенке

Это слишком просто, но рядом)

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–1
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Andrew Freez

из одного сообщества. Звезда, 666 и т.д.
 боже, какого же? раскройте нам тайну!

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0
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Andrey Bashin

🤣🤣🤣👍

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Алексей Дымов

С одной стороны, хорошо вовремя узнать, что соискатель - отсидевший расчленитель.
С другой стороны, персонала не хватает, и работа найдется кому угодно

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3
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Dmitry Pushin

примерно так рассуждали в томской Ленте)

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10
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Алексей Дымов

Люди нужны любые)

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1
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Андрей Иванов

например отсидевший расчленитель отлично подойдет на вакансию коллектора

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5
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Алексей Дымов

В Мираторг можно. там тоже мясо

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11
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Roman Davydov

Требования к вакансии в Санкт-Петербурге

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5
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Mesye Sharl-Maximilyen

Да и процессором истории тоже можно.

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Andrey Bashin

в ритейле и полиции дефицит кадров 40% - берут всех ( даже тех кто с утра младенцев кушает на завтрак ) …. ты прав

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2
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Чувствительный коктейль

Глаз бога, ты ли это?

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Sasha Step

Кстати хорошая версия. Летом Антипов хвалился что есть предложение о сотрудничестве с кем то из больших дядей. Почему бы и не да?

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Gleb Tyutikov

Почему комменты в социальных сетях и c VC.ru не обрабатываются нейросетью?
Поскольку сейчас немаловажно при устройстве во многие компании (даже частного сектора) не либерал ли ты, дружок, часом и насколько лоялен идеям, что все кругом враги.

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1
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Serj Koss

Враги кругом в основном у шизанутого одного процента населения, с упоением внемлющего одувану, сисяну и прочим светлоликим борцам за западные гранты

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Дед Велосипед

А про каких врагов, тогда, все госми круглосуточно трубят?

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Serj Koss

Не знаю, я не смотрю телевизор, вам виднее

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Дед Велосипед

Госсми это не только «телевизор», как известно

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Gleb Tyutikov

Да ладно? Поверьте, СБки многих энергетических компаний мониторят просторы сети при найме новых сотрудников. Поскольку вопрос лояльности не менее важен, чем вопрос профессионализма.

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Serj Koss

Ну и правильно делают, мало ли пойдет этот борцун долбанутый какой-нибудь кран открутит во имя "демократии" и весь завод по бороде

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–8
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Gleb Tyutikov

Немножко путаете теплое с мягким. Но ничего. Ведь слово "профессионализм" это же пустой звук. Ничего нигде просто так открутить нельзя. Но можно всегда выслужиться и лизнуть. А люди служивые этого не чураются. Лизать вышестоящему и с блеском в глазах отрабатывать поручения.

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0
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Serj Koss

Ну да, ну да, все пропало, везде лижут, сплошные непрофессионалы кругом, "один я стою красивый в платьице посреди быдла". Кстати, да, еще враги кругом. Те самые 99% россиян.

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Gleb Tyutikov

Если вы любите носить платьеца, то мне с вами не по пути.
Удачи. Я Вас в игнор добавил. Не хочу время тратить.

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Serj Koss

Этот кончился, несите следующего.

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–2
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Mesye Sharl-Maximilyen

Точно, вон недавно какой-то борцун со властью 50 шахтеров угробил, сука. Все, чтобы путину насолить.

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Koan

Отличный троллинг. Не все поймут такую тонкую иронию

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MrMike3112 .

Главное при написании комментария что? Вовремя остановиться. Ваш текст смотрелся бы гораздо лучше, если бы был короче. Вот так:

«Враги кругом в основном у шизанутого одного.»

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Артём Зуйков

Сведения о совершенных правонарушениях/судимостях не хранятся в открытом доступе и это единственное, за что действительно стоит платить деньги. Все остальные сведения сами по себе ничего не стоят, платишь просто за то, чтобы всё собрали за тебя в красивой (или не очень) справочке.

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MrMike3112 .

Справку о судимости/несудимости работники же сами обязаны предоставлять при устройстве на работу.

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Владимир Степану

Устроился - Стоимость проверки вычтут с первой ЗП
Не взяли - плати, не фартануло(

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AntoN

А самому себя проверить можно через этот сервис? Что б заранее знать что увидит «работодатель».

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Чувствительный коктейль

Подобными проверками должны заниматься государственные службы, а не частные банки, которые эти данные продают направо и налево.

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Alex Miller

Дождались. Банки открыли сервис пробива! насколько законно они используют персональные данные, почему бы роскомнадзор не проверить это. Понятие открытые не работает уже, должно быть явное согласие субъекта персональных данных до запроса. Ну и отдельно, это сбор данных и хранение без разрешения. Или у нас закон действует выборочно?? на банки не распространяется.

Что там слышно по пробиву билайна? в том же ключе работа была и даже сайт.

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Екатерина

Я так понимаю, это будет делаться с согласия кандидата, без согласия на запрос вряд ли будут это делать

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Alex Miller

Так а смысл в чем? если у человека можно запросить выписки не из публичных баз. Тут опять штука с подвохом, а если даже согласие запрашивать, то продвигая это в массы они попросту будут потом использовать эти согласия в своих интересах и пополнять свою базу. Не знаю, сколько глупых людей согласиться на такое.

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Mik Petrov

Ну согласие я так понимаю это формальность, бумажка с подписью, не факт, что твоей

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Чувствительный коктейль

Блин бесит, вот даже сейчас отправляю документы на проверку в СБ, ладно ждать долго, но там столько вопросов, столько бумаг заполнять самолично, бррр. (Да я делаю это часто)

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Тимофей

Все тоже самое можно сделать в полуручном режиме бесплатно за 15 минут. Малому бизнесу это будет интереснее, а у среднего и крупного служба безопасности и так есть...

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Den Red

Бесполезный инструмент лучше страхование сделать в две стороны

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Sergey Fedostsev

Все эти данные можно бесплатно вытянуть из общедоступных источников.

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Artemy

ГБ дешевле.

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vmp

И потом кандидата замучают звонками из банка. Раз попал в базу - уже не удалиться.

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Serg Makarov

Альфа реализовала? :-)
Не смешите, опять внешний подрядчик

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Василий Степанофф

интересно, среди этих 13 баз есть список пользователей порнхаба?

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Михаил Кузнецов

У авторов новости полное непонимание, как работает СБ. Достаточно странно с учетом того, что у "Альфы" - одна из самых сильных служб.
Наличие каких-либо проблем в базе ФССП свидетельствует о совсем разных проблемах - у одного человека значительная задолженность будет критичной, у другого не стоит ее рассматривать.
Этим и занимается сотрудник СБ. Было бы возможно проверить все в автоматизированном режиме, не было бы такой профессии.
Посмотрю на компании, которые благодаря аналогичной системе сотрудничали бы с "Древпром" - у этого ООО было 100 млн. руб. уставного капитала

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Konstantin_Andreevich

Главный вопрос - верность государю и его курсу (ведь у него есть же курс, да?).
А по факту все эти проверки что-то странное. Я пару раз их проходил, пару раз нет. Почему не проходил - данные не предоставляются. У друга знакомый сидел - его пустили строить один объект для Самого. Приехал на новый объект - развернули домой.

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