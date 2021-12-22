У Amazon Web Services сбой в США — он привёл к проблемам в работе Asana, Slack и других сервисов Статьи редакции
Это уже третий сбой за месяц.
- Из-за сбоя у AWS не загружаются изображения и не редактируются сообщения в корпоративном мессенджере Slack. Также есть проблемы в работе фотобанка Imgur, магазина видеоигр Epic Games Store, приложения для управления проектами Asana и других сервисов, отмечает The Verge.
- По данным Downdetector, сбой начался около 14:50 по мск, всего на 16:50 по мск — около 1400 жалоб.
- По данным сервиса AWS, который проверяет статус сервисов Amazon, о сбое уже известно, что он произошёл в регионе us-east-1, и компания работает над его исправлением.
- Это не первый сбой в работе облачных серверов Amazon — они происходили 7 и 15 декабря. Они привели к проблемам в работе Netflix, Disney+ и других сервисов.
Пару часов назад заметил что Gmail открывается медленно.
Вряд ли Gmail хостится в AWS :)
Слишком много компаний зависимы от одной компании
Сами амазоновцы рекомендуют для достижения большей стабильности работы сервисов использовать несколько регионов и зон. Естественно, это дороже.
Сейчас всё больше саас сервисов типа интегромат к которым подключают кучу других сервисов, я всегда смотрю на эту гирлянду с опаской, накроется интегромат или что то в цепочке, и всё, приехали
По этой причине интеграция цепочки nocode-решений может быть оправдана только на этапе проверки гипотезы. Иначе возникает множество неподконтрольных точек отказа и риск рассинхронизации данных.
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У меня поиск Google не работает.
Связанные вещи?
Скорее всего да. Лично у меня Gmail тупил пару часов назад.
Как-то часто стало это всё происходить
Заговор, не иначе.
Заговор, не заговор, а вот когда наша система лежит на AWS, начинаю задумываться об альтернативах)
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