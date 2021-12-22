Сервисы
Богдан Музыченко

У Amazon Web Services сбой в США — он привёл к проблемам в работе Asana, Slack и других сервисов Статьи редакции

Это уже третий сбой за месяц.

  • Из-за сбоя у AWS не загружаются изображения и не редактируются сообщения в корпоративном мессенджере Slack. Также есть проблемы в работе фотобанка Imgur, магазина видеоигр Epic Games Store, приложения для управления проектами Asana и других сервисов, отмечает The Verge.
  • По данным Downdetector, сбой начался около 14:50 по мск, всего на 16:50 по мск — около 1400 жалоб.
  • По данным сервиса AWS, который проверяет статус сервисов Amazon, о сбое уже известно, что он произошёл в регионе us-east-1, и компания работает над его исправлением.
  • Это не первый сбой в работе облачных серверов Amazon — они происходили 7 и 15 декабря. Они привели к проблемам в работе Netflix, Disney+ и других сервисов.

#amazon #сбой #новость

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Romantiq

Пару часов назад заметил что Gmail открывается медленно.

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Artem Petrenkov

Вряд ли Gmail хостится в AWS :)

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Pavell

Слишком много компаний зависимы от одной компании

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Artem Petrenkov

Сами амазоновцы рекомендуют для достижения большей стабильности работы сервисов использовать несколько регионов и зон. Естественно, это дороже.

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Эдуард Лиринг

Сейчас всё больше саас сервисов типа интегромат к которым подключают кучу других сервисов, я всегда смотрю на эту гирлянду с опаской, накроется интегромат или что то в цепочке, и всё, приехали

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Artem Petrenkov

По этой причине интеграция цепочки nocode-решений может быть оправдана только на этапе проверки гипотезы. Иначе возникает множество неподконтрольных точек отказа и риск рассинхронизации данных.

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2
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Yerzhan Serikbay

+

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Александр Макаров

У меня поиск Google не работает.

Связанные вещи?

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Romantiq

Скорее всего да. Лично у меня Gmail тупил пару часов назад.

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Алексей Ткачук

Как-то часто стало это всё происходить

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Александр Макаров

Заговор, не иначе.

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Алексей Ткачук

Заговор, не заговор, а вот когда наша система лежит на AWS, начинаю задумываться об альтернативах)

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