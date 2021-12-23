«Дорогой умною, да трассой дальнею»: решит ли «цифра» одну из вечных проблем России?

Уровень урбанизации в мире постоянно растет, в России, например, приближаясь к 75%. Но без прорывных технологий наша страна не сможет полноценно развивать транспортную отрасль. Именно поэтому эксперты все чаще и чаще обращаются к теме разработки и внедрения Интеллектуальных транспортных систем (ИТС).