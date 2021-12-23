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Nazigul Jusupova

«Яндекс» добавил семейный аккаунт для оплаты своих сервисов Статьи редакции

Им может пользоваться одновременно четыре человека.

  • Чтобы создать семейную карту, нужно добавить в «Яндекс ID банковскую карту или выбрать одну из привязанных, создать семейный аккаунт и добавить участников, объявили в компании.

  • Пока к сервису можно подключить только четырёх человек, в будущем компания планирует увеличить число участников. Пользователям семейного аккаунта доступны для оплаты «Маркет», «Еда», «Такси», «Лавка», «Кинопоиск», «Драйв», «Путешествия», «Игры» и «Доставка». Список сервисов может настроить владелец карты.

  • При помощи push-уведомлений владелец карты сможет следить за тратами, а в личном кабинете «Яндекс ID» — настраивать лимит и проверять историю операций. Также он может установить для каждого члена семьи разные лимиты по карте — дневной, недельный или месячный.
  • Пользователи смогут оплачивать покупки наличными, с банковской карты, а также баллами «Яндекс.Плюса». Чтобы получать уведомления о своих покупках и запросить увеличить лимит по карте, участники тоже должны подтвердить номер телефона в аккаунте «Яндекс ID».

#новости #яндекс

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Dmitriy Sedin

Лучше бы добавили маршруты в такси для семейного аккаунта - может там у мамы уже телефон сперли, деньги списывают, а по самому заказу 0 инфы

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Влад Борщ

Кстати да. Почему администратор семейного аккаунта в такси не видит какие заказы делают подключённые к нему участники - не понятно.

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Arseniy Kirsanov

Главное жене и теще админку не давать пока сам за пивом поехал )) Или ехать по своему отдельному аккаунту ))

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1
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Dmitriy Sedin

Так пусть только платящий видит - хотя бы так

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Alex Petrov

Если раньше только пользователь Яндекс. Плюс платил повышенный тариф в такси, теперь выходит вся семья? Хороший план. Сегодня везу пакса, он спрашивает: ходят слухи что Яндекс ставит разную стоимость за поездку водителю и пассажиру. Я ему: это не слухи, это правда, не во всех поездках но в корпоративных и для пользователей Яндекс. Плюс. цена отличается.
Спрашиваю, давайте проверим, сколько у вас цена?
Пакс: 272 рубля.
Я поднимая окошко в таксометре, смотрю сам и показываю паксу, 248.
Спрашиваю у вас Яндекс. Плюс?
Пакс: Да.

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2
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Влюбленный шмель

Тут нет никакого обмана, слово «плюс» уже намекает, что цена будет выше… ;-)))

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3
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Рузаль Абдуллин

Надо же с чего-то начислять кэшбек баллами)

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0
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Андрей Васильев

Все мои эксперименты показывают, что это не пассажир платит больше денег, а ты получаешь меньше. Пассажир эти баллы потом потратит где-нибудь ещё. На другую поездку, к примеру. А у тебя будет те же 248 рублей

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Антон Кунах

Такси ж уже год так живёт.

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2
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Олег Абрамов

Они в другом офисе живут, а между офисами связь слабая 😂

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4
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ALEXEY SOKOLOV

Не понял, семейным тарифом уже несколько лет пользуюсь

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33_rublya

То семейный тариф для "Яндекс.Плюса". А это - семейный аккаунт для всего, можно и без "Плюса". Как я понял.

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Александр Соколов

Кредит платить всей семьёй можно

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