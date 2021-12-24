Авито усиливает защиту профилей пользователей

Пользователям Авито стала доступна двухфакторная аутентификация: теперь в личном кабинете можно установить защиту входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений. Его использование помогает дополнительно обезопасить аккаунт. При этом, новый функционал не осложняет вход на платформу.