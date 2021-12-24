Сервисы
Маша Цепелева

Сервис для оценки и быстрой продажи недвижимости SOLDapp привлёк 100 млн рублей Статьи редакции

Компания потратит деньги на развитие инфраструктуры.

  • Стартап привлёк первые инвестиции от предпринимателя Владимира Соловьева и частного инвестора Юрия Цховребова, рассказали vc.ru в компании.
  • SOLDapp основал в 2017 году Николай Шуклин, компания зарегистрирована в Гонконге. Сервис оценивает квартиры по 375 параметрам и даёт оценку максимально близкую к рыночной. Точность алгоритма — более 98%.
  • После оценки SOLDapp предлагает быструю покупку или продажу квартиры или дома через собственный закрытый паевый инвестиционный фонд.

    Компания зарабатывает на разнице между стоимостью выкупа и продажи.

  • Безопасность сделок SOLDapp обеспечивает спецдепозитарий, он контролирует работу фонда. Стоимость чистых активов компании выросла на 12% за последние полгода. Стартап не раскрывает финансовых показателей.
Приложение SOLDapp

#новость #soldapp #стартапы

572 просмотров
10
–1
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Блаженный огонь

Столько бабла, а сайт глючный на тильде 😬

Ответить
4
Развернуть ветку
Ronan Hardman

Прекратите завидовать успешному успеху, это просто неприлично)

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Породзинский

Ну предприниматель В. Соловьёв, наверное тот самый)) тогда чему удивляться

Ответить
0
Развернуть ветку
Evgeniy Dmitrichenko

Перешёл по ссылке, ввел Москва, квадратные метры, этаж, но даже улицу не спросили. Расчет будет через два дня, мне пришлют точный на 98% расчет стоимости квартиры.... Жду с нетерпением. (Нет)

Ответить
3
Развернуть ветку
Irvin Goodspeed

Попахивает стартапом ради стартапа.

Ответить
0
Развернуть ветку
Klim Goryaev

https://apkpure.com/ru/soldapp/soldapp.ru.soldapp что это такое?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Smalkov

Совсем какое-то неработающее угг

Ответить
0
Развернуть ветку
Serge Tikhonenko

Соседка с 40 кошками или весёлые пьяницы учтены? А трещина в доме? А вид из окна? Итд итп

Ответить
0
Развернуть ветку
Вел Колдин

о! Ник Шуклин? Тот самый?

Ответить
0
Развернуть ветку
Агроном Аэродрома

у Реалиста (realiste.io) спиздили, не?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
БКС Мир инвестиций
Виктор Бондарович: «Наш единственный реальный конкурент — это инфляция»
0
0
Маркетинг
Сибирикс
Социальная инженерия: краткий гайд для e-commerce

7 приемов, как заставить пользователей покупать больше

2
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
TJ
«Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах Статьи редакции

Название песни и исполнителя будут отображаться в интерфейсе плеера.

15
13
Яндекс
Как подтолкнуть искусственный интеллект к рефлексии

В 5, 50 и 500 словах о том, как голосовой помощник Алиса оставила роль ассистента и впервые стала автором художественной выставки в рамках проекта SOLARIS в Музее Москвы.

1
6
Авито
Авито усиливает защиту профилей пользователей

Пользователям Авито стала доступна двухфакторная аутентификация: теперь в личном кабинете можно установить защиту входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений. Его использование помогает дополнительно обезопасить аккаунт. При этом, новый функционал не осложняет вход на платформу.

13
3
Приёмная
Дени Ти
Онлайн магазин Озон потерял оплаченный товар и не возвращает деньги

Короткая предыстория - оформил заказ №19819821-0034 , 11 ноября на сумму 84686рублей срок доставки указывался 20 декабря, посылку выслали но по отслеживанию 26 ноября с таможни посылку вернули отправителю - продавцу

5
7
Лаборатория Касперского
Как стать GDE, и почему разработчику нужно выступать

Евгений Мацюк, Google Developer Expert (GDE) по направлению Android, по просьбе «Лаборатории Касперского» поделился своим опытом и рассказал, как стать GDE, что это дает разработчику и при чем тут статьи и выступления.

0
3
Медиа
Маша Цепелева
Ozon добавил в свою подписку доступ к фильмам и сериалам Megogo и Kion Статьи редакции

Стоит 199 рублей в месяц.

59
13
Маркетинг
Маша Цепелева
«Сбермаркет» запустил доставку на собачьих упряжках в Сибири Статьи редакции

Хаски помогают доставлять заказы в удалённые уголки, куда нельзя добраться на машине.

Сбермаркет
50
54
Личный опыт
Lamoda
«Сотвори чудо»: как заработать на керамике для дома с капиталом в 200 000 рублей, блогерами и маркетплейсами

Опыт Татьяны Варакиной, основателя бренда посуды «Сотвори чудо», доказывает: чтобы создавать красивые вещи, не обязательно иметь художественное образование. Нужно просто любить творчество, чувствовать прекрасное и не бояться нового.

0
14
Больше статей
null