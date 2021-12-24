Сервис для оценки и быстрой продажи недвижимости SOLDapp привлёк 100 млн рублей Статьи редакции
Компания потратит деньги на развитие инфраструктуры.
- Стартап привлёк первые инвестиции от предпринимателя Владимира Соловьева и частного инвестора Юрия Цховребова, рассказали vc.ru в компании.
- SOLDapp основал в 2017 году Николай Шуклин, компания зарегистрирована в Гонконге. Сервис оценивает квартиры по 375 параметрам и даёт оценку максимально близкую к рыночной. Точность алгоритма — более 98%.
- После оценки SOLDapp предлагает быструю покупку или продажу квартиры или дома через собственный закрытый паевый инвестиционный фонд.
Компания зарабатывает на разнице между стоимостью выкупа и продажи.
- Безопасность сделок SOLDapp обеспечивает спецдепозитарий, он контролирует работу фонда. Стоимость чистых активов компании выросла на 12% за последние полгода. Стартап не раскрывает финансовых показателей.
Прекратите завидовать успешному успеху, это просто неприлично)
Ну предприниматель В. Соловьёв, наверное тот самый)) тогда чему удивляться
Перешёл по ссылке, ввел Москва, квадратные метры, этаж, но даже улицу не спросили. Расчет будет через два дня, мне пришлют точный на 98% расчет стоимости квартиры.... Жду с нетерпением. (Нет)
Попахивает стартапом ради стартапа.
https://apkpure.com/ru/soldapp/soldapp.ru.soldapp что это такое?)
Совсем какое-то неработающее угг
Соседка с 40 кошками или весёлые пьяницы учтены? А трещина в доме? А вид из окна? Итд итп
о! Ник Шуклин? Тот самый?
у Реалиста (realiste.io) спиздили, не?
7 приемов, как заставить пользователей покупать больше
Название песни и исполнителя будут отображаться в интерфейсе плеера.
В 5, 50 и 500 словах о том, как голосовой помощник Алиса оставила роль ассистента и впервые стала автором художественной выставки в рамках проекта SOLARIS в Музее Москвы.
Пользователям Авито стала доступна двухфакторная аутентификация: теперь в личном кабинете можно установить защиту входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений. Его использование помогает дополнительно обезопасить аккаунт. При этом, новый функционал не осложняет вход на платформу.
Короткая предыстория - оформил заказ №19819821-0034 , 11 ноября на сумму 84686рублей срок доставки указывался 20 декабря, посылку выслали но по отслеживанию 26 ноября с таможни посылку вернули отправителю - продавцу
Евгений Мацюк, Google Developer Expert (GDE) по направлению Android, по просьбе «Лаборатории Касперского» поделился своим опытом и рассказал, как стать GDE, что это дает разработчику и при чем тут статьи и выступления.
Стоит 199 рублей в месяц.
Хаски помогают доставлять заказы в удалённые уголки, куда нельзя добраться на машине.
Опыт Татьяны Варакиной, основателя бренда посуды «Сотвори чудо», доказывает: чтобы создавать красивые вещи, не обязательно иметь художественное образование. Нужно просто любить творчество, чувствовать прекрасное и не бояться нового.