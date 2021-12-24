«Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах Статьи редакции
Название песни и исполнителя будут отображаться в интерфейсе плеера.
Трек можно сохранять в специальный плейлист «Яндекс.Музыки», объявила компания.
По словам разработчиков, технология может распознать как инструментальную музыку, так и песни, которые играют фоном. Добавлять треки в плейлист можно и на телевизоре — в приложении для Smart TV появился раздел с музыкой.
Распознавание начнёт работать с 10:00 мск 24 декабря в приложениях для Smart TV и Android TV, в мобильных приложениях на iOS и Android и в веб-версии «Кинопоиска».
С 2019 года Кинопоиск» распознаёт лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщает, какие актёры их играют.
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