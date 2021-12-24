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TJ

«Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах Статьи редакции

Название песни и исполнителя будут отображаться в интерфейсе плеера.

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Трек можно сохранять в специальный плейлист «Яндекс.Музыки», объявила компания.

По словам разработчиков, технология может распознать как инструментальную музыку, так и песни, которые играют фоном. Добавлять треки в плейлист можно и на телевизоре — в приложении для Smart TV появился раздел с музыкой.

Музыка в кино звучит в самых разных сценах, и у нее есть особенности, которые не слышны нашему уху: например, композиции в фильмах могут быть немного замедлены или ускорены, сами треки могут звучать тише, чем речь героев. Специально для распознавания музыки в видеоконтенте мы улучшили технологию, которая уже работает в «Яндекс.Музыке».

Анатолий Старостин
руководитель службы развития технологий в медиасервисах «Яндекса»

Распознавание начнёт работать с 10:00 мск 24 декабря в приложениях для Smart TV и Android TV, в мобильных приложениях на iOS и Android и в веб-версии «Кинопоиска».

  • С 2019 года Кинопоиск» распознаёт лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщает, какие актёры их играют.

#новость #кинопоиск

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Блаженный огонь

Прикрутить Shazam API дело нехитрое ;)

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Андрей Чуринов

Титры читать научились чтоли?

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