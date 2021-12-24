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Валерия Козлова

Исследователи по кибербезопасности обнаружили четыре уязвимости в Microsoft Teams Статьи редакции

Компания заявляет, что они не представляют угрозы.

  • Немецкая компания кибербезопасности Positive Security нашла четыре уязвимости в платформе для корпоративных коммуникаций Microsoft Teams.
  • Самая главная уязвимость — возможность подменить предварительный просмотр ссылки и увести пользователя на фишинговый сайт, либо скрыть вредоносную ссылку. Кроме того, в компании отмечают, что пользователям Android уязвимости грозят утечкой IP-адресов.
  • Positive Security обнаружила уязвимости в марте 2021 года и тогда же сообщила о них Microsoft, но компания исправила только одну из четырёх— связанную с Android.
  • Microsoft сообщила «Коммерсанту», что изучила все уязвимости и считает, что они не представляют угрозы.

#новость #microsoft

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