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Операторы отключили около 2,5 млн российских корпоративных номеров из-за закона о «серых» SIM-картах Статьи редакции

Это примерно 1% от общего числа абонентов в России.

За декабрь 2021 года операторы аннулировали оказание услуг 2,5 млн корпоративных SIM-карт из-за невыполнения требования зарегистрировать их по новым правилам, пишет РБК со ссылкой на источники в нескольких крупных компаниях связи.

С июня в силу вступили поправки в закон «О связи», согласно которым юридические лица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать в Единой системе идентификации и аутентификации купленные ранее SIM-карты для сотрудников, пользующихся корпоративными тарифами. Крайним сроком регистрации сделали 30 ноября — после него операторы должны были прекратить оказывать услуги абонентам, чьих данных нет в ЕСИА.

По словам источника РБК, операторы в первую очередь блокируют «молчащие» номера. Ещё два собеседника издания рассказали, что больше всего абонентов отключил «Билайн». Операторы связи от официальных комментариев отказались.

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Gleb Tyutikov

Полагаю, следующий шаг - наведение порядка в интернете. Аутентификация через госуслуги и полный запрет на анонимность. Только будучи деанонимизироапнным человек может нести ответ перед законом за свои слова в Сети.

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–9
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Алексей Спицын

Что-то я не вижу у вас в профайле скана паспорта. Зачем вы ждёте чего-то?

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8
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Philip Poteryahin

Да-да, даже не через соцсеть зарегился на vc!)) Начни с себя Глеб! Покажи пример!)

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2
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Михаил

Что то не видно, как Кадыров несёт ответственность за свои слова

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3
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Максим Ростокин

А что в этом плохого? Кидал и мошенников станет намного меньше. Знаменитости и политики, как правило, выступают публично, с верифицированных аккаунтов, и не боятся отвечать за свои слова.

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–6
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Алексей Спицын

Незамутненность полная

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6
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Ivan Kulmyaev

Вы сами понимаете что написали?

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0
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Михаил Васильев

Привет автоперекупам. Хоть тут канал обрезали чуток.

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0
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Алексей Спицын

Причем тут автоперекупы?

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Dmitry Pushin

скорее сидельцам

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1
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Leonid Leonidovich

Мошенники все равно найдут способ купить симки через дропов. Для простого народа это вообще ничего не изменит, кроме, как сказали выше - отсутствия анонимности. Не для народа это делается (иначе давно бы уже сделали).

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Максим Ростокин

У меня билайновский номер был оформлен как на физлицо, но ОПСОС все равно заставил подтвердить его через госуслуги.

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–1
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Madegghead

значит он не оформлен на вас как на физлицо, а вы только думаете что был оформлен.
Через Госуслуги подтверждаются только номера оформленные на юрлицо. Этот номер не ваш. Вы его переоформить не можете.

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Алексей Спицын

У Билайна бардак просто. Мне пара знакомых жаловалось на подобное

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Максим Ростокин

Я подтверждал свои данные через приложение Мой Билайн по этой методичке:
https://moskva.beeline.ru/customers/pomosh/bezopasnost/podtverzhdenie-personalnyh-dannyh/
Здесь ничего не сказано про отличие процедуры для физ/юрлиц.
У меня старый договор (более 7 лет), у мамы свежий, и то ее просили подтвердить для доступа к услугам мобильной коммерции.

Подтверждение персональных данных - Мобильный…
Информация о подтверждении персональных данных для физических и юридических лиц - Помощь и…
moskva.beeline.ru
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Станислав Назаров

"Сотрудники службы безопасности сбербанка"...

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Ivan Kulmyaev

Ещё, геморой.

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Блаженный огонь

Подружусь с сотрудником салона связи (кроме мтс).
Пишите в личку ))

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