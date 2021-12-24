Операторы отключили около 2,5 млн российских корпоративных номеров из-за закона о «серых» SIM-картах Статьи редакции
Это примерно 1% от общего числа абонентов в России.
За декабрь 2021 года операторы аннулировали оказание услуг 2,5 млн корпоративных SIM-карт из-за невыполнения требования зарегистрировать их по новым правилам, пишет РБК со ссылкой на источники в нескольких крупных компаниях связи.
С июня в силу вступили поправки в закон «О связи», согласно которым юридические лица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать в Единой системе идентификации и аутентификации купленные ранее SIM-карты для сотрудников, пользующихся корпоративными тарифами. Крайним сроком регистрации сделали 30 ноября — после него операторы должны были прекратить оказывать услуги абонентам, чьих данных нет в ЕСИА.
По словам источника РБК, операторы в первую очередь блокируют «молчащие» номера. Ещё два собеседника издания рассказали, что больше всего абонентов отключил «Билайн». Операторы связи от официальных комментариев отказались.
Полагаю, следующий шаг - наведение порядка в интернете. Аутентификация через госуслуги и полный запрет на анонимность. Только будучи деанонимизироапнным человек может нести ответ перед законом за свои слова в Сети.
Что-то я не вижу у вас в профайле скана паспорта. Зачем вы ждёте чего-то?
Да-да, даже не через соцсеть зарегился на vc!)) Начни с себя Глеб! Покажи пример!)
Что то не видно, как Кадыров несёт ответственность за свои слова
А что в этом плохого? Кидал и мошенников станет намного меньше. Знаменитости и политики, как правило, выступают публично, с верифицированных аккаунтов, и не боятся отвечать за свои слова.
Незамутненность полная
Вы сами понимаете что написали?
Привет автоперекупам. Хоть тут канал обрезали чуток.
Причем тут автоперекупы?
скорее сидельцам
Мошенники все равно найдут способ купить симки через дропов. Для простого народа это вообще ничего не изменит, кроме, как сказали выше - отсутствия анонимности. Не для народа это делается (иначе давно бы уже сделали).
У меня билайновский номер был оформлен как на физлицо, но ОПСОС все равно заставил подтвердить его через госуслуги.
значит он не оформлен на вас как на физлицо, а вы только думаете что был оформлен.
Через Госуслуги подтверждаются только номера оформленные на юрлицо. Этот номер не ваш. Вы его переоформить не можете.
У Билайна бардак просто. Мне пара знакомых жаловалось на подобное
Я подтверждал свои данные через приложение Мой Билайн по этой методичке:
https://moskva.beeline.ru/customers/pomosh/bezopasnost/podtverzhdenie-personalnyh-dannyh/
Здесь ничего не сказано про отличие процедуры для физ/юрлиц.
У меня старый договор (более 7 лет), у мамы свежий, и то ее просили подтвердить для доступа к услугам мобильной коммерции.
"Сотрудники службы безопасности сбербанка"...
Ещё, геморой.
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