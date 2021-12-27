Минцифры начало переговоры с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских операционных систем на компьютеры Статьи редакции
Предложение касается устройств, которые пока продают без установленных систем.
- Предустановкой хотят «стимулировать отечественных разработчиков» программ, сообщает «Ъ» со ссылкой на совещание в ведомстве. Устройств без ОС в продаже — от 5% до 24% в зависимости от магазина, посчитало издание.
- Минцифры хочет обеспечить установку российских систем минимум на 100 тысяч устройств, дополнил источник «Ъ», знакомый с итогами совещания. По его словам, эксперимент планируется запустить в первом квартале 2022 года. Если опыт будет удачным, план увеличат до 1 млн установок в год.
- Производитель или дистрибутор оборудования будет бесплатно получать копию ОС — Astra Linux и ALT Linux — и ставить её на устройство, такую схему рассматривают в министерстве, дополнил источник.
- Закон о предустановке российских приложений перед продажей смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров в России вступил в силу с 1 апреля 2021 года.
- С 1 января 2022 года список изменится. В него добавили сервисы «Яндекса», российские соцсети, AppList и другие приложения.
"Российская" операционная система Linux.
Затраты на установку и начальную настройку, как всегда, компенсирует покупатель
Ну да, только бабки за это пойдут не дяде Билу а дядя Вове.
Ну если пк с линуксом будет дешевле чем без системы вообще, то это будет "государственная субсидия" на покупку ноутбука. Вам же никто не помешает удалить эту ОС. Напомню что большинство смартфонов вроде xiaomi дешевле из-за того, что на ней предустановлена тонна ненужного хлама.
"Вам же никто не помешает удалить эту ОС"
Действительно, недоработка.
расскажите мне о хламе. Я, видимо плохо вижу.
userpic checks out
Господа, а куда лучше свалить отечественному разработчику из этого прогрессивного государства?
В Беларусь. Там есть отдельная зона для IT и в правительстве есть программа поддержки IT.
Оттуда можно шагнуть в Пало Альто, из России нельзя практически
отдельная зона для IT
Это вот прям неплохо было
Мда... это туда где застрелили разраба?) Офигенный совет)
Ну, постарайся не стрелять в силовиков, никто в ответ стрелять в тебя не будет...
Зона есть, да, отдельная. Чтобы не мешали коньтихенту ломать и майнить
В Беларусь.
Да чего уж там, можно сразу в КНДР! С текущей политической ситуацией Беларусь лучше объезжать при любой возможности с запасом в километров 600.
Где тебе самому лучше, видимо, вопрос субъективный
Удалено...
Flippa.com
РЕД ОС = Linux (Минобороны, РКН)
Astra Linux = Linux (Правительство РФ, ФСБ, Минобороны)
ROSA = Linux (Минтранспорта, Правительство Московской обл)
Что они хотят UEFI-закладки писать, когда челикс накатит ОС, то сразу подтянется активность руткита?
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