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Маша Цепелева

Минцифры начало переговоры с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских операционных систем на компьютеры Статьи редакции

Предложение касается устройств, которые пока продают без установленных систем.

  • Предустановкой хотят «стимулировать отечественных разработчиков» программ, сообщает «Ъ» со ссылкой на совещание в ведомстве. Устройств без ОС в продаже — от 5% до 24% в зависимости от магазина, посчитало издание.
  • Минцифры хочет обеспечить установку российских систем минимум на 100 тысяч устройств, дополнил источник «Ъ», знакомый с итогами совещания. По его словам, эксперимент планируется запустить в первом квартале 2022 года. Если опыт будет удачным, план увеличат до 1 млн установок в год.
  • Производитель или дистрибутор оборудования будет бесплатно получать копию ОС — Astra Linux и ALT Linux — и ставить её на устройство, такую схему рассматривают в министерстве, дополнил источник.
  • Закон о предустановке российских приложений перед продажей смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров в России вступил в силу с 1 апреля 2021 года.
  • С 1 января 2022 года список изменится. В него добавили сервисы «Яндекса», российские соцсети, AppList и другие приложения.
Право
Альберт Хабибрахимов
С 1 апреля станет обязательной предустановка российских приложений: кому она поможет и как должна работать Статьи редакции

Производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров с поддержкой Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков. За нарушение грозит штраф до 200 тысяч рублей.

vc.ru

#новость #предустановкаприложений

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Peter Dmitrienko

"Российская" операционная система Linux.

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Смертельный динозавр

Разработанна нде-то в Лен. области программистом Линусом Торвальсом. Было написано где-то в прессе ... А что так и Швеция в принципе рядом :)

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0
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Ёртёмёй

Затраты на установку и начальную настройку, как всегда, компенсирует покупатель

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2
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Sasha Step

Ну да, только бабки за это пойдут не дяде Билу а дядя Вове.

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–1
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Смертельный динозавр

Майкрософт в россии появился тоже не просто так в свое время. Только благодаря дружбе с правительством они вытеснили почти все тогда разработки РАН

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Никита Алфимов

Ну если пк с линуксом будет дешевле чем без системы вообще, то это будет "государственная субсидия" на покупку ноутбука. Вам же никто не помешает удалить эту ОС. Напомню что большинство смартфонов вроде xiaomi дешевле из-за того, что на ней предустановлена тонна ненужного хлама.

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Семен Переделкин

"Вам же никто не помешает удалить эту ОС"

Действительно, недоработка.

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Dmitri Vinitski

расскажите мне о хламе. Я, видимо плохо вижу.

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Дима Анонимный

userpic checks out

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Смертельный динозавр

Продаваться будет лучше модель без ОС, чем с руссОС

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Сергей Никитин

Господа, а куда лучше свалить отечественному разработчику из этого прогрессивного государства?

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Speed Racer

В Беларусь. Там есть отдельная зона для IT и в правительстве есть программа поддержки IT.
Оттуда можно шагнуть в Пало Альто, из России нельзя практически

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1
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Peter Dmitrienko

отдельная зона для IT
 Это вот прям неплохо было

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Сергей Никитин

Мда... это туда где застрелили разраба?) Офигенный совет)

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Chr Chr

Ну, постарайся не стрелять в силовиков, никто в ответ стрелять в тебя не будет...

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3
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Dmitri Vinitski

Зона есть, да, отдельная. Чтобы не мешали коньтихенту ломать и майнить

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Roman Trifonov

В Беларусь.
 Да чего уж там, можно сразу в КНДР! С текущей политической ситуацией Беларусь лучше объезжать при любой возможности с запасом в километров 600.

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Андрей Браиловский

Где тебе самому лучше, видимо, вопрос субъективный

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Mike Espoo

Удалено...

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Сергей Никитин

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Аркадий Чумаков

РЕД ОС = Linux (Минобороны, РКН)
Astra Linux = Linux (Правительство РФ, ФСБ, Минобороны)
ROSA = Linux (Минтранспорта, Правительство Московской обл)

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Смертельный динозавр

Так на выбор будет только две системы? Что там про ПО и разработку ПО доя этих систем? Уже нарисовались крупные российские кораорации?

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Alex Miller

Что они хотят UEFI-закладки писать, когда челикс накатит ОС, то сразу подтянется активность руткита?

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