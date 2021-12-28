Стартапы, которые не дожили до 2022: «воздушный» интернет от Loon, агрегатор новостей и сельхозроботы Статьи редакции
Самые интересные провалы 2021 года по мнению издания TechCrunch.
Сельское хозяйство: Abundant Robotics
Годы работы: 2016-2021
Для робототехники год вышел неплохим: фермерам нужна автоматизация, поскольку рук давно не хватает, а компании охотно инвестируют в разработки. Правда, производителю «умных» сельхозмашин Abundant Robotics это не помогло, пишет издание.
С 2016 по 2017 год компания привлекла $12 млн, $10 млн из которых принёс раунд во главе с венчурным фондом Google Ventures. А в 2019 году представила робота-сборщика — автономный комбайн, который сам перемещается по участку и с помощью вакуумных насосов каждые две секунды срывает с веток только спелые яблоки.
Abundant Robotics опередила конкурентов в «агротехе» в конце 2010-х, но пережить пандемию в 2020-х не смогла, поскольку не сумела спрогнозировать спрос на услуги. В октябре компания продала активы и права на изобретения нью-йоркской фирме Waverly Labs, так что наработкам Abundant Robotics, возможно, найдут новое применение, полагает TechCrunch.
Перевозки: Chanje
Годы работы: 2015-2021
В 2018 году американская логистическая фирма FedEx сообщила, что будет работать с малоизвестным на тот момент электромобильным стартапом Chanje. Чтобы повысить операционную эффективность и снизить негативное воздействие на окружающую среду, FedEx собиралась купить и арендовать у Chanje сразу 1000 электрофургонов.
Параллельно с этим стартап обсуждал потенциальные сделки с крупнейшими корпорациями США из списка Fortune 500 — торговыми сетями Walmart и Ikea, а также Amazon, с которой в итоге поработал в тестовом режиме.
Сами машины строил китайский автопроизводитель Five Dragons Group (FDG), который вскоре обанкротился. Гендиректор Chanje Брайан Хансел месяцами умолял инвесторов выкупить по частям FDG, чтобы стартап не пострадал, но помощи не получил. В 2021 году он закрыл фирму, оставив часть сотрудников без зарплаты и обещанных бонусов, а заказчиков — без автомобилей.
Обещанную тысячу электрофургонов для FedEx компания так и не поставила. В 2018 году она также взяла у FedEx миллионы долларов, чтобы построить зарядные станции в 42 калифорнийских автодепо, но до закрытия справилась лишь с половиной. Перевозчик намерен отсудить деньги у Chanje в суде.
Сервисы погоды: Dark Sky
Годы работы: 2012-2021
В марте 2020 года Apple купила «погодное» приложение Dark Sky. Оно передавало прогноз в зависимости от местности с точностью до минуты — во многом благодаря технологии ИИ, которая анализировала данные с радаров нацуправления по исследованию океана и атмосферы США.
Apple нужны были только разработки Dark Sky, поэтому она постепенно добавила часть его функций в своё приложение «Погода» для iPhone и заявила, что отключит программу для телефонов с Android.
Приложение для операционной системы iOS и API-сервис, который позволял разработчикам подключаться к базам данных Dark Sky, будут доступны до конца 2022 года. «Прямо о закрытии никто не говорил, но оно, очевидно, подразумевается», — пишет TechCrunch.
Cтроительство: Katerra
Годы работы: 2015-2021
На первых порах стартап Katerra, который оценивали в $4 млрд, слыл любимчиком в мире строительных технологий. Компания собирала жилые и коммерческие здания из готовых модулей, будто LEGO. Она сама занималась дизайном и инженерными задачами вроде сантехники, а также искала новые способы автоматизировать строительство.
К концу 2020 года, однако, Katerra оказалась на грани банкротства. Затраты на рабочую силу и производство росли, сроки по проектам приходилось сдвигать из-за пандемии, а бухгалтеры ошибались в отчётах, пишет WSJ. Она привлекла $200 млн инвестиций от японского конгломерата SoftBank, но вложения не помогли.
1 июня 2021 года компания закрылась, потратив в сумме более $2 млрд инвестиций и успев к этому моменту сократить штат с 8000 человек до 2400. Это второй крупный провал на счету SoftBank в отрасли технологий для рынка недвижимости после фирмы WeWork.
Интернет-технологии: Loon
Годы работы: 2015-2021
Loon — дочерняя компания американского холдинга Alphabet, которому принадлежит корпорация Google. Стартап поддерживал работу сети аэростатов, с которых раздавал высокоскоростной интернет жителям труднодоступных районов и сельской местности в Бразилии, Новой Зеландии, Перу, Пуэрто-Рико, Кении.
21 января 2021 года проект свернули, поскольку компании, по словам её гендиректора Аластера Вестгарта, не удалось выйти на прибыль. Она нашла партнёров, но сократить затраты, чтобы добиться устойчивости в долгосрочной перспективе, не смогла. «Разработка радикально инновационных технологий изначально сопряжена с рисками», — пояснил он.
При этом разработки Loon продолжат использовать в других организациях. Около 200 патентов Alphabet уже передала SoftBank — тот намерен использовать их для строительства своих высотных спутниковых платформ.
Видеоконференции: Houseparty
Годы работы: 2015-2021
В 2019 году разработчик Epic Games купил за $35 млн приложение Houseparty. Оно позволяло создавать видеочаты и играть в них в игры — например, тематические квизы, Uno, Heads Up. В 2020-м Epic Games интегрировал его в свою игру Fortnite, чтобы геймеры могли общаться и проводить прямые трансляции, не отрываясь от процесса. И во время пандемии сообщал, что регистрирует по 50 млн новых пользователей в месяц.
Однако в 2021 году спрос на сервис, похоже, упал, поэтому в октябре компания его закрыла. То ли потому, что параллельно с ним на рынок вышел Clubhouse — приложение с аудиочатами, то ли все просто устали от постоянных встреч в Zoom, пишет издание.
Соучредительница Houseparty Сима Систани тем временем пояснила — это исключительно стратегическое решение. Epic Games, по её словам, продолжает работать над сервисами, которые позволят пользователям обмениваться опытом, но все они будут более продуманными.
Houseparty оставят в игре Fortnite в виде голосового чата и будут использовать в грядущих проектах компании, связанных с метавселенной.
Онлайн-инвестиции: Visionrare
Годы работы: 2021-2021
В октябре в интернете вышла бета-версия платформы для «фэнтези-инвестиций» Visionrare. Её пользователи могли участвовать в аукционах и покупать фальшивые акции реальных стартапов в виде невзаимозаменяемых токенов, или NFT. Позже можно было сравнить прибыльность своего инвестиционного портфеля с активами других «вкладчиков».
Правда, уже через день после запуска основатели закрыли проект, сказав, что недооценили «юридические сложности». Некоторые критики, среди которых были реальные инвесторы и предприниматели, заявили, что платформа, возможно, нарушает законы, а цифровые NFT-сертификаты можно приравнять к ценным бумагам.
Новостные агрегаторы: Nuzzel
Годы работы: 2012-2021
В 2012 году основатель одной из первых соцсетей Friendster Джонатан Абрамс запустил проект Nuzzel. Приложение показывало пользователю те новости и публикации из соцсетей, которые чаще всего читали его интернет-друзья из Facebook и Twitter.
В 2019 году сервис выкупила компания Scroll. Она предлагала платный доступ к сайтам около 300 партнёрских СМИ без рекламы и хотела персонализировать пользовательскую ленту.
В 2021 году Scroll вместе с Nuzzel выкупила соцсеть Twitter. Правда, агрегатор она временно прикрыла. По словам сотрудников Nuzzel и самой Twitter, продукт сперва нужно переработать, чтобы полноценно интегрировать его в «твиттерскую» экосистему.
Мобильные телефоны: LG
Годы работы: 2009-2021
«В отличие от стартапов, которых подкосила пандемия 2020-2021 годов, мобильное подразделение LG погибало долго», — говорит TechCrunch. По словам издания, южнокорейский производитель электроники просто не смог угнаться за конкурентами вроде Samsung, Apple и китайских фирм Huawei и Xiaomi.
В апреле LG объявила о том, что покинет рынок смартфонов и вместо этого сосредоточится на производстве телевизоров и «умных» товаров для дома.
«Несмотря на то, что пандемия коронавируса по-прежнему не закончилась, 2021 год оказался не таким уж плохим для стартапов, как 2020-й», — пишет TechCrunch. Возможно, благодаря притоку инвестиций или тому, что многие фирмы сумели адаптироваться к новой реальности.
Впрочем, по словам издания, даже в более спокойное время удержать стартап на плаву бывает непросто.
Меня зовут Ильшат Газизов, я инвестор — сооснователь глемпинга Best Glamp «Лесная Поляна» в Казани. О том, как мы открыли этот проект в пандемийный год, расскажу ниже.
В декабре сооснователь Signal обвинил Telegram в ненадёжности — Дуров ответил, что другие мессенджеры делятся данными с властями США.
После этого китайские пользователи раскритиковали компанию в соцсетях.
Всем привет! В течение 2020 и 2021 годов я периодически разрождался на VC.ru постами про электронные книги – ридеры. Был у меня пост про цветные читалки, потом про большие читалки, затем снова про цветные. «О чем бы следующий пост написать?» – подумал я однажды декабрьским утром. Логика подсказывала, что надо писать про большие ридеры. Вот и…
В декабре 2021 года «Выберу.ру» запустил на платформе финансового супермаркета новое направление — «Выберу образование» — большой раздел сайта, где собраны популярные онлайн-курсы для обучения digital-профессиям и гибким компетенциям в ведущих онлайн-школах страны.
Никакие документы при этом оформлять не нужно.
Как и с какой целью центральные банки влияют на экономические процессы, устанавливая значения базовых ставок.
Попробовали всё: публикации в Instagram, закупку рекламы в Facebook, SEO-оптимизацию, но конверсия не очень. Понять, в рекламе ли дело, и продвинуть продукт помогут туристические сервисы и агрегаторы: сами бесплатно разместят весь контент и помогут его «причесать», а комиссию возьмут только за фактическую сделку или покупку.
Привет! Меня зовут Вера Белова, старший спец по адаптации и развитию в СберЗдоровье.
Команда Pragmatica расскажет о работе над проектом: как за два месяца прошли путь от концепции до работающего интернет-магазина и сделали для Skysmart не только сайт, но и контент к нему.