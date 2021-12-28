Самые интересные провалы 2021 года по мнению издания TechCrunch.

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Аэростат Loon, с которого компания раздавала интернет Loon

Сельское хозяйство: Abundant Robotics

Годы работы: 2016-2021

Для робототехники год вышел неплохим: фермерам нужна автоматизация, поскольку рук давно не хватает, а компании охотно инвестируют в разработки. Правда, производителю «умных» сельхозмашин Abundant Robotics это не помогло, пишет издание.

С 2016 по 2017 год компания привлекла $12 млн , $10 млн из которых принёс раунд во главе с венчурным фондом Google Ventures. А в 2019 году представила робота-сборщика — автономный комбайн, который сам перемещается по участку и с помощью вакуумных насосов каждые две секунды срывает с веток только спелые яблоки.

Abundant Robotics опередила конкурентов в «агротехе» в конце 2010-х, но пережить пандемию в 2020-х не смогла, поскольку не сумела спрогнозировать спрос на услуги. В октябре компания продала активы и права на изобретения нью-йоркской фирме Waverly Labs, так что наработкам Abundant Robotics, возможно, найдут новое применение, полагает TechCrunch.

Машина от Abundant Robotics собирает фрукты

Перевозки: Chanje

Годы работы: 2015-2021

В 2018 году американская логистическая фирма FedEx сообщила, что будет работать с малоизвестным на тот момент электромобильным стартапом Chanje. Чтобы повысить операционную эффективность и снизить негативное воздействие на окружающую среду, FedEx собиралась купить и арендовать у Chanje сразу 1000 электрофургонов.

Параллельно с этим стартап обсуждал потенциальные сделки с крупнейшими корпорациями США из списка Fortune 500 — торговыми сетями Walmart и Ikea, а также Amazon, с которой в итоге поработал в тестовом режиме.

Сами машины строил китайский автопроизводитель Five Dragons Group (FDG), который вскоре обанкротился. Гендиректор Chanje Брайан Хансел месяцами умолял инвесторов выкупить по частям FDG, чтобы стартап не пострадал, но помощи не получил. В 2021 году он закрыл фирму, оставив часть сотрудников без зарплаты и обещанных бонусов, а заказчиков — без автомобилей.

Обещанную тысячу электрофургонов для FedEx компания так и не поставила. В 2018 году она также взяла у FedEx миллионы долларов , чтобы построить зарядные станции в 42 калифорнийских автодепо, но до закрытия справилась лишь с половиной. Перевозчик намерен отсудить деньги у Chanje в суде.

Фургон Chanje

Сервисы погоды: Dark Sky

Годы работы: 2012-2021

В марте 2020 года Apple купила «погодное» приложение Dark Sky. Оно передавало прогноз в зависимости от местности с точностью до минуты — во многом благодаря технологии ИИ, которая анализировала данные с радаров нацуправления по исследованию океана и атмосферы США.

Apple нужны были только разработки Dark Sky, поэтому она постепенно добавила часть его функций в своё приложение «Погода» для iPhone и заявила, что отключит программу для телефонов с Android.

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Приложение для операционной системы iOS и API-сервис, который позволял разработчикам подключаться к базам данных Dark Sky, будут доступны до конца 2022 года. «Прямо о закрытии никто не говорил, но оно, очевидно, подразумевается», — пишет TechCrunch.

9to5Mac

Cтроительство: Katerra

Годы работы: 2015-2021

На первых порах стартап Katerra, который оценивали в $4 млрд , слыл любимчиком в мире строительных технологий. Компания собирала жилые и коммерческие здания из готовых модулей, будто LEGO. Она сама занималась дизайном и инженерными задачами вроде сантехники, а также искала новые способы автоматизировать строительство.

К концу 2020 года, однако, Katerra оказалась на грани банкротства. Затраты на рабочую силу и производство росли, сроки по проектам приходилось сдвигать из-за пандемии, а бухгалтеры ошибались в отчётах, пишет WSJ. Она привлекла $200 млн инвестиций от японского конгломерата SoftBank, но вложения не помогли.

1 июня 2021 года компания закрылась, потратив в сумме более $2 млрд инвестиций и успев к этому моменту сократить штат с 8000 человек до 2400. Это второй крупный провал на счету SoftBank в отрасли технологий для рынка недвижимости после фирмы WeWork.

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Интернет-технологии: Loon

Годы работы: 2015-2021

Loon — дочерняя компания американского холдинга Alphabet, которому принадлежит корпорация Google. Стартап поддерживал работу сети аэростатов, с которых раздавал высокоскоростной интернет жителям труднодоступных районов и сельской местности в Бразилии, Новой Зеландии, Перу, Пуэрто-Рико, Кении.

21 января 2021 года проект свернули, поскольку компании, по словам её гендиректора Аластера Вестгарта, не удалось выйти на прибыль. Она нашла партнёров, но сократить затраты, чтобы добиться устойчивости в долгосрочной перспективе, не смогла. «Разработка радикально инновационных технологий изначально сопряжена с рисками», — пояснил он.

При этом разработки Loon продолжат использовать в других организациях. Около 200 патентов Alphabet уже передала SoftBank — тот намерен использовать их для строительства своих высотных спутниковых платформ.

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Видеоконференции: Houseparty

Годы работы: 2015-2021

В 2019 году разработчик Epic Games купил за $35 млн приложение Houseparty. Оно позволяло создавать видеочаты и играть в них в игры — например, тематические квизы, Uno, Heads Up. В 2020-м Epic Games интегрировал его в свою игру Fortnite, чтобы геймеры могли общаться и проводить прямые трансляции, не отрываясь от процесса. И во время пандемии сообщал, что регистрирует по 50 млн новых пользователей в месяц.

Однако в 2021 году спрос на сервис, похоже, упал, поэтому в октябре компания его закрыла. То ли потому, что параллельно с ним на рынок вышел Clubhouse — приложение с аудиочатами, то ли все просто устали от постоянных встреч в Zoom, пишет издание.

Соучредительница Houseparty Сима Систани тем временем пояснила — это исключительно стратегическое решение. Epic Games, по её словам, продолжает работать над сервисами, которые позволят пользователям обмениваться опытом, но все они будут более продуманными.

Houseparty оставят в игре Fortnite в виде голосового чата и будут использовать в грядущих проектах компании, связанных с метавселенной.

Интерфейс видеочата Houseparty BBC

Онлайн-инвестиции: Visionrare

Годы работы: 2021-2021

В октябре в интернете вышла бета-версия платформы для «фэнтези-инвестиций» Visionrare. Её пользователи могли участвовать в аукционах и покупать фальшивые акции реальных стартапов в виде невзаимозаменяемых токенов, или NFT. Позже можно было сравнить прибыльность своего инвестиционного портфеля с активами других «вкладчиков».

Правда, уже через день после запуска основатели закрыли проект, сказав, что недооценили «юридические сложности». Некоторые критики, среди которых были реальные инвесторы и предприниматели, заявили, что платформа, возможно, нарушает законы, а цифровые NFT-сертификаты можно приравнять к ценным бумагам.

Тизер платформы Visionrare

Новостные агрегаторы: Nuzzel

Годы работы: 2012-2021

В 2012 году основатель одной из первых соцсетей Friendster Джонатан Абрамс запустил проект Nuzzel. Приложение показывало пользователю те новости и публикации из соцсетей, которые чаще всего читали его интернет-друзья из Facebook и Twitter.

В 2019 году сервис выкупила компания Scroll. Она предлагала платный доступ к сайтам около 300 партнёрских СМИ без рекламы и хотела персонализировать пользовательскую ленту.

В 2021 году Scroll вместе с Nuzzel выкупила соцсеть Twitter. Правда, агрегатор она временно прикрыла. По словам сотрудников Nuzzel и самой Twitter, продукт сперва нужно переработать, чтобы полноценно интегрировать его в «твиттерскую» экосистему.

Как работал Nuzzel в 2014 году

Мобильные телефоны: LG

Годы работы: 2009-2021

«В отличие от стартапов, которых подкосила пандемия 2020-2021 годов, мобильное подразделение LG погибало долго», — говорит TechCrunch. По словам издания, южнокорейский производитель электроники просто не смог угнаться за конкурентами вроде Samsung, Apple и китайских фирм Huawei и Xiaomi.

В апреле LG объявила о том, что покинет рынок смартфонов и вместо этого сосредоточится на производстве телевизоров и «умных» товаров для дома.

Смартфон LG с двойным экраном IFA 2019