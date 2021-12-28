Сервисы
Маша Цепелева

Avito купила разработчика сервисов для автодилеров MaxPoster Статьи редакции

Сделка ускорит развитие новых услуг «Авито» для продавцов машин, говорят в компании.

  • Avito консолидировала 100% ООО «Баер Макспостер» 27 декабря, сообщает «Интерфакс». Стороны не раскрывают сумму и условия сделки.
  • Avito получила 51% MaxPoster в январе 2020 года. Сумма и условия сделки не раскрывались. В компании пояснили, что ещё тогда планировали приобрести MaxPoster полностью.
  • Для партнёров и клиентов MaxPoster все процессы останутся прежними, консолидация ускорит развитие продуктовых решений для дилеров и их тесную интеграцию с «Avito Авто», прокомментировали в компании.
  • MaxPoster оценивает стоимость автомобилей, управляет складами, выгружает информацию на сайты и продвигает объявления о продаже машин с пробегом. Также компания предлагает сервис для продажи новых автомобилей на сайтах объявлений.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка «Баер Макспостер» в 2020 году составила 1,2 млрд рублей, чистый убыток — 16 млн рублей.

#новость #авито #maxposter

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p0st

пойду тоже стартап запилю на продажу, благо понятно, кто будет выкупать: авито, маркетплейсы и гос банки

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Бетонный чайник

Оу, сделай мне тоже, сочтёмся

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