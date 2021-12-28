Как тимлиду проводить собеседования, чтобы собрать нужную команду

В сфере разработки и IT-проектов ответственность за формирование крутой команды лежит не только и не столько на HR-службе. Прежде всего, команду мечты формирует ее лидер: тимлид. Кирилл Зуев из компании ЦФТ провел 200+ собеседований и в итоге сформировал отдел из 400 разработчиков. Как ему это удалось и почему он не полагался во всем на HR —…