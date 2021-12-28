Avito купила разработчика сервисов для автодилеров MaxPoster Статьи редакции
Сделка ускорит развитие новых услуг «Авито» для продавцов машин, говорят в компании.
- Avito консолидировала 100% ООО «Баер Макспостер» 27 декабря, сообщает «Интерфакс». Стороны не раскрывают сумму и условия сделки.
- Avito получила 51% MaxPoster в январе 2020 года. Сумма и условия сделки не раскрывались. В компании пояснили, что ещё тогда планировали приобрести MaxPoster полностью.
- Для партнёров и клиентов MaxPoster все процессы останутся прежними, консолидация ускорит развитие продуктовых решений для дилеров и их тесную интеграцию с «Avito Авто», прокомментировали в компании.
- MaxPoster оценивает стоимость автомобилей, управляет складами, выгружает информацию на сайты и продвигает объявления о продаже машин с пробегом. Также компания предлагает сервис для продажи новых автомобилей на сайтах объявлений.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка «Баер Макспостер» в 2020 году составила 1,2 млрд рублей, чистый убыток — 16 млн рублей.
пойду тоже стартап запилю на продажу, благо понятно, кто будет выкупать: авито, маркетплейсы и гос банки
В сфере разработки и IT-проектов ответственность за формирование крутой команды лежит не только и не столько на HR-службе. Прежде всего, команду мечты формирует ее лидер: тимлид. Кирилл Зуев из компании ЦФТ провел 200+ собеседований и в итоге сформировал отдел из 400 разработчиков. Как ему это удалось и почему он не полагался во всем на HR —…
В декабре 2021 года «Выберу.ру» запустил на платформе финансового супермаркета новое направление — «Выберу образование» — большой раздел сайта, где собраны популярные онлайн-курсы для обучения digital-профессиям и гибким компетенциям в ведущих онлайн-школах страны.
Меня зовут Ильшат Газизов, я инвестор — сооснователь глемпинга Best Glamp «Лесная Поляна» в Казани. О том, как мы открыли этот проект в пандемийный год, расскажу ниже.
В 2015 году корпорация Безоса продала Shopify свой конструктор сайтов, поскольку сочла бизнес неприбыльным. Теперь жалеет и собирается запускать новый. Как Shopify смогла демократизировать рынок онлайн-торговли и почему только рада конкуренции — в пересказе Bloomberg.
Привет! Меня зовут Вера Белова, старший спец по адаптации и развитию в СберЗдоровье.
Уволиться и начать своё дело решается не каждый. Но героине нашей статьи удалось даже больше — успешно стартовать и выйти на рынок, продавая товары по всей стране.
Никакие документы при этом оформлять не нужно.
После этого китайские пользователи раскритиковали компанию в соцсетях.
Всем привет! В течение 2020 и 2021 годов я периодически разрождался на VC.ru постами про электронные книги – ридеры. Был у меня пост про цветные читалки, потом про большие читалки, затем снова про цветные. «О чем бы следующий пост написать?» – подумал я однажды декабрьским утром. Логика подсказывала, что надо писать про большие ридеры. Вот и…
Ровно год назад, 28 декабря 2020 года, курьеры «Прямиком» доставили первые заказы в Ханты-Мансийске. О том, как прошел этот год, рассказывает Игорь Шиянов, генеральный директор Master Delivery.
В декабре сооснователь Signal раскритиковал уровень безопасности данных в Telegram — в ответ Дуров написал о проблемах с безопасностью в других мессенджерах.