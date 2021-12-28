Telegram держит обещание сохранять конфиденциальность данных пользователей, когда, например, WhatsApp, предоставляет данные в реальном времени третьим сторонам и, несмотря на их многочисленные заявления о «шифровании E2E», может раскрывать содержимое сообщений.

Я не удивлен. Большинство других приложений не смогли бы гарантировать конфиденциальность своим пользователям, даже если бы они этого хотели. Поскольку их разработчики живут в США, они должны тайно внедрять бэкдоры в свои приложения по приказу правительства. Если инженер-разработчик расскажет об этом, его могут посадить в тюрьму за нарушение.

