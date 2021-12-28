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Сервисы
Маша Цепелева

«Cлышал, что американские конкуренты разочарованы ростом Telegram»: Дуров ответил на критику о безопасности мессенджера Статьи редакции

В декабре сооснователь Signal раскритиковал уровень безопасности данных в Telegram — в ответ Дуров написал о проблемах с безопасностью в других мессенджерах.

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Дуров опубликовал в своём Telegram-канале пост о безопасности Telegram. Он начал со ссылки на отчёт ФБР о том, что американские ведомства не могут получить доступ к зашифрованным сообщениям в мессенджере.

Telegram держит обещание сохранять конфиденциальность данных пользователей, когда, например, WhatsApp, предоставляет данные в реальном времени третьим сторонам и, несмотря на их многочисленные заявления о «шифровании E2E», может раскрывать содержимое сообщений.

Я не удивлен. Большинство других приложений не смогли бы гарантировать конфиденциальность своим пользователям, даже если бы они этого хотели. Поскольку их разработчики живут в США, они должны тайно внедрять бэкдоры в свои приложения по приказу правительства. Если инженер-разработчик расскажет об этом, его могут посадить в тюрьму за нарушение.

Павел Дуров

В посте Дуров называет мессенджеры Anom и Signal «финансируемыми государственными агентствами» и утверждает, что Агентство национальной безопасности (АНБ) может получить информацию из WhatsApp без постановления суда «в большинстве случаев».

Много лет АНБ следило, чтобы международные стандарты шифрования соответствовали тому, что агентство может расшифровать, а другие подходы помечались как «нестандартные» или «самодельные». Через свои прокси в индустрии шифрования, например, этот, АНБ наложило несовершенные стандарты, предотвращая собственные технологии компаний.

Неудивительно, что американские приложения, например, WhatsApp, страдают от бэкдоров — намеренно созданных лазеек в системе безопасности, которые правительства (и все остальные) могут использовать для взлома смартфонов и получения личных данных.

Павел Дуров

Дуров добавил, что «слышал, как американские конкуренты разочарованы, что не могут сравниться с ростом Telegram, несмотря на значительные инвестиции в маркетинг».

Чтобы соответствовать нашему росту, они должны сначала убедиться, что их действия соответствуют маркетинговым заявлениям. к сожалению, дао этого утечки данных и проблемы с безопасностью в их приложениях будут неизбежными.

Павел Дуров

23 декабря создатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк опубликовал в Twitter тред о том, почему нельзя назвать Telegram «зашифрованным мессенджером».

Moxie Marlinspike @moxie
Telegram stores all your contacts, groups, media, and every message you've ever sent or received in plaintext on their servers. The app on your phone is just a "view" onto their servers, where the data actually lives.

Almost everything you see in the app, Telegram also sees

2/
Telegram хранит все ваши контакты, группы, медиафайлы и каждое сообщение, которое вы когда-либо отправляли или получали, в виде открытого текста на своих серверах. Приложение на вашем телефоне — это просто «окно» на их серверы, где на самом деле хранятся данные. Практически все, что вы видите в приложении, также видит Telegram.
Moxie Marlinspike @moxie
Here's a simple test: delete Telegram, install it on a brand new phone, and register with your number. You will immediately see all your conversation history, all of your contacts, all the media you've shared, all of your groups. How? It was all on their servers, in plaintext

3/
Вот простой тест: удалите Telegram, установите его на новый телефон и зарегистрируйтесь, используя свой номер. Вы сразу увидите всю свою историю разговоров, все свои контакты, все медиафайлы, которыми вы поделились, все свои группы. Как? Все это было на их серверах в открытом виде.

#павелдуров #telegram #новость

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13 комментариев
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Андрей Малых

Дуров до сих пор не хочет признавать, что телеграм успешен только из-за стикеров и большинству его пользователей класть на безопасность=)

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9
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Бетонный чайник

Удивительный наброс от Мокси.
Он ведь не последний человек, и не мог не знать, что такое Cloud Chats, и чем они отличаются от Secret Chats.

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5
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Kinolog

еще бы пользователи телеграма знали об этом

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Дмитрий Кузнецов

Уже знают, спасибо

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1
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Бетонный чайник

Что-то ответ в стиле "а у вас негров линчуют"

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3
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Илья Попов

У конкуренции всегда сопутствует похожее, но Дуров молодец.

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1
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Andr K

Во всем ориентируется на перзидента!

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Deniss Karpak

Пиздабол

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Волоцкой Дмитрий

Я думал, что Денис

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4
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Сергей Аликин

Денисс, с двумя "c". Это важно.

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0
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Андрей Гофманн

Сейчас пердаки подгорят.
Тут же есть два столпа - святая Омерика и борец с режимом Дуров.
И тут оказывается что Омерика не святая )

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Иван Савченко

Только эта козлина Дуров догадалась давать возможность удалять чужие сообщения в переписке, 100 кораблей ему в бухту!

А в остальном, конечно, лучший мессенджер.

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Фиктивный Аккаунт

Госпаде, кому этот Телеграф нужен вообще? Никогда не пользовался, для чего он вообще?

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