«Cлышал, что американские конкуренты разочарованы ростом Telegram»: Дуров ответил на критику о безопасности мессенджера Статьи редакции
В декабре сооснователь Signal раскритиковал уровень безопасности данных в Telegram — в ответ Дуров написал о проблемах с безопасностью в других мессенджерах.
Дуров опубликовал в своём Telegram-канале пост о безопасности Telegram. Он начал со ссылки на отчёт ФБР о том, что американские ведомства не могут получить доступ к зашифрованным сообщениям в мессенджере.
В посте Дуров называет мессенджеры Anom и Signal «финансируемыми государственными агентствами» и утверждает, что Агентство национальной безопасности (АНБ) может получить информацию из WhatsApp без постановления суда «в большинстве случаев».
Дуров добавил, что «слышал, как американские конкуренты разочарованы, что не могут сравниться с ростом Telegram, несмотря на значительные инвестиции в маркетинг».
23 декабря создатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк опубликовал в Twitter тред о том, почему нельзя назвать Telegram «зашифрованным мессенджером».
Дуров до сих пор не хочет признавать, что телеграм успешен только из-за стикеров и большинству его пользователей класть на безопасность=)
еще бы пользователи телеграма знали об этом
Уже знают, спасибо
У конкуренции всегда сопутствует похожее, но Дуров молодец.
Во всем ориентируется на перзидента!
Пиздабол
Я думал, что Денис
Денисс, с двумя "c". Это важно.
Сейчас пердаки подгорят.
Тут же есть два столпа - святая Омерика и борец с режимом Дуров.
И тут оказывается что Омерика не святая )
Только эта козлина Дуров догадалась давать возможность удалять чужие сообщения в переписке, 100 кораблей ему в бухту!
А в остальном, конечно, лучший мессенджер.
Госпаде, кому этот Телеграф нужен вообще? Никогда не пользовался, для чего он вообще?
В сфере разработки и IT-проектов ответственность за формирование крутой команды лежит не только и не столько на HR-службе. Прежде всего, команду мечты формирует ее лидер: тимлид. Кирилл Зуев из компании ЦФТ провел 200+ собеседований и в итоге сформировал отдел из 400 разработчиков. Как ему это удалось и почему он не полагался во всем на HR —…
В декабре 2021 года «Выберу.ру» запустил на платформе финансового супермаркета новое направление — «Выберу образование» — большой раздел сайта, где собраны популярные онлайн-курсы для обучения digital-профессиям и гибким компетенциям в ведущих онлайн-школах страны.
Ровно год назад, 28 декабря 2020 года, курьеры «Прямиком» доставили первые заказы в Ханты-Мансийске. О том, как прошел этот год, рассказывает Игорь Шиянов, генеральный директор Master Delivery.
Всем привет! В течение 2020 и 2021 годов я периодически разрождался на VC.ru постами про электронные книги – ридеры. Был у меня пост про цветные читалки, потом про большие читалки, затем снова про цветные. «О чем бы следующий пост написать?» – подумал я однажды декабрьским утром. Логика подсказывала, что надо писать про большие ридеры. Вот и…
В декабре сооснователь Signal раскритиковал уровень безопасности данных в Telegram — в ответ Дуров написал о проблемах с безопасностью в других мессенджерах.
Привет! Меня зовут Вера Белова, старший спец по адаптации и развитию в СберЗдоровье.
После этого китайские пользователи раскритиковали компанию в соцсетях.
В 2015 году корпорация Безоса продала Shopify свой конструктор сайтов, поскольку сочла бизнес неприбыльным. Теперь жалеет и собирается запускать новый. Как Shopify смогла демократизировать рынок онлайн-торговли и почему только рада конкуренции — в пересказе Bloomberg.
Никакие документы при этом оформлять не нужно.
Уволиться и начать своё дело решается не каждый. Но героине нашей статьи удалось даже больше — успешно стартовать и выйти на рынок, продавая товары по всей стране.