Пользователи менеджера паролей Lastpass получили предупреждения о попытке входа в аккаунты — сервис отрицает взлом Статьи редакции
Уведомления пришли из-за ботов и внутренней ошибки системы, заявили в компании.
28 декабря на форуме Hacker News появились около 200 сообщений пользователей LastPass о том, что сервис отправил им предупреждения о попытках входа в систему, сообщает The Verge.
Сначала представители сервиса заявили, что предупреждения связаны с ботами, которые пытались взломать аккаунты LastPass, но у них не получилось.
Позже вице-президент LastPass рассказал The Verge о внутреннем расследовании в компании, которое выявило внутреннюю ошибку сервиса.
Переходите на bitwarden
перешли, спасибо.
Отличная вещь и бесплатно. Даже донатить тянется рука
Почему именно Bitwarden? В нем исключена даже теоретическая возможность повторения описанного? Архитектура почти такая же. На мой взгляд звучит как призыв перейти с GitHub на GitLab.
Двойственное чувство.
Вроде бы записывать все пароли на бумажке глупо и неудобно,
а с другой стороны доверять все свои данные стороннему ресурсу не менее глупо.
Переходить на другие менеджеры, это шило на мыло.
Пользуйтесь кипасом, живет на компе, никому не стучит, пароли не сливает, никуда не загружает.
Пользуюсь.. Чем только не пользуюсь )))
Раньше было замечательное приложение msecure, синхронизация через файл или локалку, но в 5-ой версии его убили и оно тоже стало облачным (
Ничего в этом глупого нет, если Вы не международный террорист, а обычный гражданин.
Ничего не получал. Интересно, если геопривязка какая-то по таким сообщениям?
Как точно название сервиса выражает его сущность
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