Сервисы
Маша Цепелева

Пользователи менеджера паролей Lastpass получили предупреждения о попытке входа в аккаунты — сервис отрицает взлом Статьи редакции

Уведомления пришли из-за ботов и внутренней ошибки системы, заявили в компании.

28 декабря на форуме Hacker News появились около 200 сообщений пользователей LastPass о том, что сервис отправил им предупреждения о попытках входа в систему, сообщает The Verge.

Greg Technology @technology_greg
Something very strange and bad is happening to a lot of people's @LastPass accounts. I posted this to Hacker News and it gathered 192 comments, including 7 separate reports of master password breaches & login attempts from the same Brazil IP range. Uhh. https://news.ycombinator.com/item?id=29705957`
Что-то очень странное и плохое происходит с аккаунтами многих людей на LastPass. Я разместил это на Hacker News, и получил 192 комментария, включая 7 отчётов о взломах мастер-пароля и попытках входа в систему с IP-адресов в Бразилии.

Сначала представители сервиса заявили, что предупреждения связаны с ботами, которые пытались взломать аккаунты LastPass, но у них не получилось.

Позже вице-президент LastPass рассказал The Verge о внутреннем расследовании в компании, которое выявило внутреннюю ошибку сервиса.

Нет признаков того, что аккаунты пользователей LastPass взломали и данные попали к мошенникам. Наше расследование также установило, что предупреждения системы безопасности могли быть отправлены некоторым пользователям по ошибке. Проблему решили.

Дэн ДеМишель
вице-президент LastPass

#новость #lastpass

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11 комментариев
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Тимур Петров

Переходите на bitwarden

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ЯжПрограммист

перешли, спасибо.

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Aleksei Shtein

Отличная вещь и бесплатно. Даже донатить тянется рука

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Oleg Arkhangelsky

Почему именно Bitwarden? В нем исключена даже теоретическая возможность повторения описанного? Архитектура почти такая же. На мой взгляд звучит как призыв перейти с GitHub на GitLab.

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0
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StepanCapusta

Двойственное чувство.
Вроде бы записывать все пароли на бумажке глупо и неудобно,
а с другой стороны доверять все свои данные стороннему ресурсу не менее глупо.
Переходить на другие менеджеры, это шило на мыло.

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Антон Морозов

Пользуйтесь кипасом, живет на компе, никому не стучит, пароли не сливает, никуда не загружает.

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2
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StepanCapusta

Пользуюсь.. Чем только не пользуюсь )))

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Антон Морозов

Раньше было замечательное приложение msecure, синхронизация через файл или локалку, но в 5-ой версии его убили и оно тоже стало облачным (

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Ярослав Лейн

Ничего в этом глупого нет, если Вы не международный террорист, а обычный гражданин.

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–3
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Gleb Tyutikov

Ничего не получал. Интересно, если геопривязка какая-то по таким сообщениям?

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Павел Родюков

Как точно название сервиса выражает его сущность

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