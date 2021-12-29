Пользователи пожаловались на сбой у «Альфа-банка» — они несколько часов не могут зайти в приложение Статьи редакции
Более 1000 отчётов об ошибках за 15 минут, по данным Downdetector.
- Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в приложении «Альфа-банка». Больше всего сообщений об ошибках в Москве, Казани, Уфе, Новосибирске и Архангельске, по данным Downdetector. Пользователи vc.ru жалуются и на проблемы с сервисом в Петербурге.
- Сбой начался около 11 часов. В 13 часов в «Альфа-банке» заявили ТАСС, что сбой связан с техническими работами и сервисы работают стабильно. Но к 15 количество жалоб увеличилось, с 200 до 1000 за 15 минут.
- В «Альфа-банке» ответили vc.ru в 15:52, что интернет-банк и приложение могли быть недоступны для клиентов в единичных случаях, но сейчас все сервисы работают стабильно. По данным Downdetector, в это время было более 500 отчётов об ошибках.
Восстановили работу приложения и интернет-банка. Если у вас не получилось зайти — попробуйте сейчас.
Из-за техработ сервисы и впрямь были недоступны для части клиентов, но теперь всё возвращается в норму. Хотим ещё раз извиниться перед всеми клиентами
Ебанутый банк. Ебанутое в нем все. Комиссии, постоянные технические работы и просто сбои. Само приложение тоже говно: пихают какие-то акции, розыгрыши. Блять, кому это нужно? Мне нужен банк, а не спортлото. Служба поддержки говно.
Эти сбои там каждый день, это даже новостью смешно назвать)
Красивый слог и все по фактам
Да, из-за отупения поддержки и кучи затерянных в их постоянно обновляющемся доке (за которым я, безусловно, каждый день должен следить) комиссий, даже я, будучи очень лояльным клиентом 10 лет, таки не выдержал.
Здравствуйте!
Не хотели вас огорчать 🙁
Тарифы могут меняться, но следить за этим каждый день не нужно. Мы предупреждаем обо всех изменениях.
Что не так с поддержкой?
Вот тоже самое можно сказать про любой банк, в зависимсти о того, с каким чаще приходится работать....вообще банки это структура для высасывания денег из людей, посмотрите на наши дикие ставки по ипотеке к примеру...
Здравствуйте!
За некоторые операции действительно есть комиссия. Но либо она отображается при совершении операции, либо о тарифах можно спросить у нас заранее.
Извините за ситуацию с приложением и личным кабинетом. Из-за технических работ они были временно недоступны. Всё исправили.
Само приложение постарались сделать максимально удобным и информативным.
Акции и розыгрыши делаем для наших клиентов, чтобы было интересно. Можно получить приз или повышенный кэшбэк, например.
Что касается поддержки. Был негативный опыт? Расскажите, пожалуйста.
Я в Москве, проблем с приложением нет. Новость, высосанная из пальца
Ксения, если у вас все работает, не значит, что проблем нет! Если Вас обошел ливень в Москве, не значит, что новость про затопленные улицы чей-то вымысел!
С самого утра нельзя зайти в приложение так-то :)
Хз перевод только делал, проблем не было
Только он не дошел до получателя, а так да)
Технические работы завершились. Попробуйте зайти ещё раз 👌
Здравствуйте, проблема с входом осталась, после ввода кода в личном кабинете на смартфоне - никаких движений или изменений картинки... Также висит окно введите код
Ну типа:)
И после серверной поехали в один отряд на северные широты.
На серверные широты
На северных широтах сервера на лагерях поднимать.
Ну а что им нельзя что ли? )) Главное, чтобы Альф не ушел в запой
Восстановили работу приложения и интернет-банка. Если у вас не получилось зайти — попробуйте сейчас.
Из-за техработ сервисы и впрямь были недоступны для части клиентов, но теперь всё возвращается в норму. Хотим ещё раз извиниться перед всеми клиентами
До сих пор не работает
не работает.
вообще весело, бегать по дому и искать, где есть наличные деньги для курьера, ибо волшебный банк соизволил не работать.
Или сидеть в гостинице в Бангкоке почти ночью и ждать, когда заработает банк, чтобы оплатить))
Не давай мартышке снюхать Ваш кокс.
Ничего вы не возобновили! Ничего не работает до сих пор!
Ничего по прежнему не работает!
Прежде чем заявлять, что починили, стоит убедиться в этом. В противном случае, вы только ухудшаете свое положение получая дополнительную порцию негатива!
Нм чего не востановили, не работает, все платежи проспал. Надо уходить из Альфы. :(
Баяните.
https://vc.ru/services/341598-klienty-alfa-banka-soobshchayut-o-sboyah-v-rabote-mobilnogo-prilozheniya-v-rossii
Ну а что еще делать, когда не о чем писать. Дно какое-то
Зачем вам говно альфа банк, если есть другие говно банки?
Согласен. Сложно найти идеальный банк, где всё будет охрененно (хотя бы потому, что разные категории клиентов хотят разного). Банки нужно тыкать мордой в проблемы, но по любому поводу кричать "банк **** — говно" — имхо чуток юношеский максимализм. Потому что любой продукт на рынке будет иметь хейтеров: любая марка машины, любой сотовый оператор, любой каршеринг, любая авиакомпания.
Уже неоднократно перезагружала и чистку делала кэш - без изменений
Все ещё не работает
Новости, которые мы заслужили...блин, а что ни кто не напишет про рассмотрение закона о введении QR меток ?
И что? Зачем писать такие статьи? Кому они нужны?
Рядовые вещи же
Там в ГД внесли закон о лишении гражданства (как раз для политиков-экстремисткого толка типа Навального и его клики), но почему-то не внесли в перечь проступков, за которые могут отправить на плоте в нейтральные воды, сбой в Интернет-банкинге. Упало приложение - все на выход из России.
Там еще высказались про смертную казнь, давайте сразу расстреливать всех сотрудников сразу? /sarcasm
Гениальный комментарий у вас, конечно
Приму за комплимент. Премного благодарен за столь лестную оценку моим посредственным способностям.
Госдумма славится своими неадекватными законами.. а новость из серии ни о чем
Не гоните, работает приложение. Вброс какой-то...
Не гоните. Не работает...
У меня все норм, утром заходила перевод делала
Мошенники сейчас ликуют, можно звонить клиентам, и рассказывать, что у них сейчас воруют бабки, а из-за сбоя ничего не видно. Вытащить из них все данные, и вернуться тут же, за деньгами, как толь банк все починит.
Здравствуйте!
К сожалению, мошенники звонят почти всем и очень часто 🙁
Главное — быть осторожнее, не называть личные данные, коды, пароли, не устанавливать сторонние приложения по звонку.
не работает. мск
Моргирштерн сломал?
Приложение не работает, а вот в веб банк заходит нормально.
Работает все! Только что проверила. Может какая-то локальная проблема или интернет чудит
ТАСС, что инфоповоды другие закончились?
Зашла в приложение, все как обычно. Откуда инфа?
ну не знаю , у меня всё нормально
У меня лично всё норм работает
Да, есть такое.
Не работает! Хотя банк заявляет, что всё починили...
у меня всё работает , может телефон перезагрузить и всё будет ок
ну ничего страшного, бывает...
Я уже сбился со счёта, какой это сбой приложения в этом месяце, даже если чудом зайти, то переводы даже между своими счетами не работают, переводы СБП тоже не работают. Это уже конечная, поддержки в чате нету, там бот живёт, даже если чудом ответил оператор, бот легко может прервать беседу, по телефону тоже бот живёт, постоянное максимальное навязывание своих карт другим людям, прям успокоиться не могут, делаешь перевод там реклама посоветуйте нашу карту кому нибудь, заходишь в профиль там тоже ну посоветуйте нашу карту кому нибудь, открываешь приложение там баннер на треть экрана альфа слёзно умоляет что бы карту всем советовали, убрать нельзя, если случился возврат, сумма трат для кэшбека списывается минусом с нового месяца( хоть она каждый месяц новая, банку не составит вам оформить кредит по этой сумме) если вам нравится постоянные сбои, невозможность перевода денег, постоянная реклама на экране и перекладываете проблем по кэшбеку на клиента, то это ваш банк, удобство, качество и быстрота, этого тут нет. А вы видели курс по валютным операциям по карте? Ну лучше не смотрите) жадности нет придела.
у меня не работает весь день, у мужа работает
Событие века. Починят через 5 минут, по этому поводу тоже новость накатаете?
прямо панику подняли, у любого приложения могут быть сбои
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