Сервисы
Маша Цепелева

Пользователи пожаловались на сбой у «Альфа-банка» — они несколько часов не могут зайти в приложение Статьи редакции

Более 1000 отчётов об ошибках за 15 минут, по данным Downdetector.

  • Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в приложении «Альфа-банка». Больше всего сообщений об ошибках в Москве, Казани, Уфе, Новосибирске и Архангельске, по данным Downdetector. Пользователи vc.ru жалуются и на проблемы с сервисом в Петербурге.
  • Сбой начался около 11 часов. В 13 часов в «Альфа-банке» заявили ТАСС, что сбой связан с техническими работами и сервисы работают стабильно. Но к 15 количество жалоб увеличилось, с 200 до 1000 за 15 минут.
  • В «Альфа-банке» ответили vc.ru в 15:52, что интернет-банк и приложение могли быть недоступны для клиентов в единичных случаях, но сейчас все сервисы работают стабильно. По данным Downdetector, в это время было более 500 отчётов об ошибках.
Ожмегов Василий @vasy__ok
Альфа-банк, уже несколько часов не могу зайти. Когда почините?
А.Н. Оним @NsBkdaWMbT9iMBS
Альфа банк это, блин, просто нечто. Уже второй раз за 3 месяца приложение наглухо лежит целый день без какой-либо возможности получить доступ к своим счетам. Банк для умных и свободных. От своих денег
Альфа-Банк @alfabank
@quadrantum1 Обещаем всё быстро починить, стараемся.
Согласны, это совсем не вовремя. Простите нас и не спешите уходить😔

#новость #альфабанк

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Альфа-Банк

Восстановили работу приложения и интернет-банка. Если у вас не получилось зайти — попробуйте сейчас.

Из-за техработ сервисы и впрямь были недоступны для части клиентов, но теперь всё возвращается в норму. Хотим ещё раз извиниться перед всеми клиентами

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ihovsky

Ебанутый банк. Ебанутое в нем все. Комиссии, постоянные технические работы и просто сбои. Само приложение тоже говно: пихают какие-то акции, розыгрыши. Блять, кому это нужно? Мне нужен банк, а не спортлото. Служба поддержки говно.

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40
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Stas Kokin

Эти сбои там каждый день, это даже новостью смешно назвать)

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5
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Генератор Мемов

Красивый слог и все по фактам

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1
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Peter Dmitrienko

Да, из-за отупения поддержки и кучи затерянных в их постоянно обновляющемся доке (за которым я, безусловно, каждый день должен следить) комиссий, даже я, будучи очень лояльным клиентом 10 лет, таки не выдержал.

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1
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Альфа-Банк

Здравствуйте!
Не хотели вас огорчать 🙁
Тарифы могут меняться, но следить за этим каждый день не нужно. Мы предупреждаем обо всех изменениях.
Что не так с поддержкой?

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–1
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Юля Захарова

Вот тоже самое можно сказать про любой банк, в зависимсти о того, с каким чаще приходится работать....вообще банки это структура для высасывания денег из людей, посмотрите на наши дикие ставки по ипотеке к примеру...

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1
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Альфа-Банк

Здравствуйте!
За некоторые операции действительно есть комиссия. Но либо она отображается при совершении операции, либо о тарифах можно спросить у нас заранее.

Извините за ситуацию с приложением и личным кабинетом. Из-за технических работ они были временно недоступны. Всё исправили.

Само приложение постарались сделать максимально удобным и информативным.
Акции и розыгрыши делаем для наших клиентов, чтобы было интересно. Можно получить приз или повышенный кэшбэк, например.

Что касается поддержки. Был негативный опыт? Расскажите, пожалуйста.

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0
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Xenia Zenina

Я в Москве, проблем с приложением нет. Новость, высосанная из пальца

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–1
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Андрей Иванов

Ксения, если у вас все работает, не значит, что проблем нет! Если Вас обошел ливень в Москве, не значит, что новость про затопленные улицы чей-то вымысел!

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5
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Иван Морозов

С самого утра нельзя зайти в приложение так-то :)

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2
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Гога Макгрегор

Хз перевод только делал, проблем не было

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1
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Ответный чувак

我回答错了地方，对不起

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Johnny Vorony

Только он не дошел до получателя, а так да)

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0
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Альфа-Банк

Технические работы завершились. Попробуйте зайти ещё раз 👌

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–1
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Татьяна Петрушкина

Здравствуйте, проблема с входом осталась, после ввода кода в личном кабинете на смартфоне - никаких движений или изменений картинки... Также висит окно введите код

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1
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Иван Морозов

Ну типа:)

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Ответный чувак

Отметили корпоратив на работе, техники забухали в серверной
🥴🥂🍾

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2
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Gleb Tyutikov

И после серверной поехали в один отряд на северные широты.

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0
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Анна Козлова

На серверные широты

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1
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Gleb Tyutikov

На северных широтах сервера на лагерях поднимать.

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0
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Елена Тихонова

Ну а что им нельзя что ли? )) Главное, чтобы Альф не ушел в запой

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0
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Альфа-Банк

Восстановили работу приложения и интернет-банка. Если у вас не получилось зайти — попробуйте сейчас.

Из-за техработ сервисы и впрямь были недоступны для части клиентов, но теперь всё возвращается в норму. Хотим ещё раз извиниться перед всеми клиентами

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0
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Роман Красовский

До сих пор не работает

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4
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alpden

не работает.

вообще весело, бегать по дому и искать, где есть наличные деньги для курьера, ибо волшебный банк соизволил не работать.

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3
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????????? ??????

Или сидеть в гостинице в Бангкоке почти ночью и ждать, когда заработает банк, чтобы оплатить))

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0
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evilnw

Не давай мартышке снюхать Ваш кокс.

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0
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Karina Ri

Ничего вы не возобновили! Ничего не работает до сих пор!

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3
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Андрей Иванов

Ничего по прежнему не работает!
Прежде чем заявлять, что починили, стоит убедиться в этом. В противном случае, вы только ухудшаете свое положение получая дополнительную порцию негатива!

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1
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Александр Сухов

Нм чего не востановили, не работает, все платежи проспал. Надо уходить из Альфы. :(

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0
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Alex Petrov

Баяните.
https://vc.ru/services/341598-klienty-alfa-banka-soobshchayut-o-sboyah-v-rabote-mobilnogo-prilozheniya-v-rossii

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1
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Елена Корсакова

Ну а что еще делать, когда не о чем писать. Дно какое-то

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0
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Игрок

Зачем вам говно альфа банк, если есть другие говно банки?

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1
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Павел Евграфович

Согласен. Сложно найти идеальный банк, где всё будет охрененно (хотя бы потому, что разные категории клиентов хотят разного). Банки нужно тыкать мордой в проблемы, но по любому поводу кричать "банк **** — говно" — имхо чуток юношеский максимализм. Потому что любой продукт на рынке будет иметь хейтеров: любая марка машины, любой сотовый оператор, любой каршеринг, любая авиакомпания.

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0
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Татьяна Петрушкина

Уже неоднократно перезагружала и чистку делала кэш - без изменений

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1
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Юрий

Все ещё не работает

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1
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Петр Авдеев

Новости, которые мы заслужили...блин, а что ни кто не напишет про рассмотрение закона о введении QR меток ?

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1
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Mini Jack

И что? Зачем писать такие статьи? Кому они нужны?

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–4
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Ответный чувак

А вот вы зря так думаете -) Данные статьи как правило очень популярны. Вот прошлый сбой например. 128 комментариев.

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1
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Mini Jack

Рядовые вещи же

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0
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Ответный чувак

Удалено

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–1
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Gleb Tyutikov

Там в ГД внесли закон о лишении гражданства (как раз для политиков-экстремисткого толка типа Навального и его клики), но почему-то не внесли в перечь проступков, за которые могут отправить на плоте в нейтральные воды, сбой в Интернет-банкинге. Упало приложение - все на выход из России.

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–1
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Mikhail Sukhanov

Там еще высказались про смертную казнь, давайте сразу расстреливать всех сотрудников сразу? /sarcasm

Гениальный комментарий у вас, конечно

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1
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Gleb Tyutikov

Приму за комплимент. Премного благодарен за столь лестную оценку моим посредственным способностям.

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1
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Raya Dolina

Госдумма славится своими неадекватными законами.. а новость из серии ни о чем

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0
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Вера Короткова

Не гоните, работает приложение. Вброс какой-то...

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0
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Николай Пожилов

Не гоните. Не работает...

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1
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Валерия Лобова

У меня все норм, утром заходила перевод делала

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0
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Мурад Муртазалиев

Мошенники сейчас ликуют, можно звонить клиентам, и рассказывать, что у них сейчас воруют бабки, а из-за сбоя ничего не видно. Вытащить из них все данные, и вернуться тут же, за деньгами, как толь банк все починит.

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0
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Альфа-Банк

Здравствуйте!
К сожалению, мошенники звонят почти всем и очень часто 🙁
Главное — быть осторожнее, не называть личные данные, коды, пароли, не устанавливать сторонние приложения по звонку.

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–2
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semen matrasov

не работает. мск

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0
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А K

Моргирштерн сломал?

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rambo

Приложение не работает, а вот в веб банк заходит нормально.

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0
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Лариса Акинчиц

Работает все! Только что проверила. Может какая-то локальная проблема или интернет чудит

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0
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Валентина Михайлова

ТАСС, что инфоповоды другие закончились?

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0
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Анна Хорошева

Зашла в приложение, все как обычно. Откуда инфа?

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0
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Александр Королёв

ну не знаю , у меня всё нормально

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0
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Харитонов Данил

У меня лично всё норм работает

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0
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Serge Tikhonenko

Да, есть такое.

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0
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Николай Пожилов

Не работает! Хотя банк заявляет, что всё починили...

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Арина Георгиевна

у меня всё работает , может телефон перезагрузить и всё будет ок

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Суханов Василий

ну ничего страшного, бывает...

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Dark Deswing

Я уже сбился со счёта, какой это сбой приложения в этом месяце, даже если чудом зайти, то переводы даже между своими счетами не работают, переводы СБП тоже не работают. Это уже конечная, поддержки в чате нету, там бот живёт, даже если чудом ответил оператор, бот легко может прервать беседу, по телефону тоже бот живёт, постоянное максимальное навязывание своих карт другим людям, прям успокоиться не могут, делаешь перевод там реклама посоветуйте нашу карту кому нибудь, заходишь в профиль там тоже ну посоветуйте нашу карту кому нибудь, открываешь приложение там баннер на треть экрана альфа слёзно умоляет что бы карту всем советовали, убрать нельзя, если случился возврат, сумма трат для кэшбека списывается минусом с нового месяца( хоть она каждый месяц новая, банку не составит вам оформить кредит по этой сумме) если вам нравится постоянные сбои, невозможность перевода денег, постоянная реклама на экране и перекладываете проблем по кэшбеку на клиента, то это ваш банк, удобство, качество и быстрота, этого тут нет. А вы видели курс по валютным операциям по карте? Ну лучше не смотрите) жадности нет придела.

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0
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Мария Щербина

у меня не работает весь день, у мужа работает

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Ярослав В

Событие века. Починят через 5 минут, по этому поводу тоже новость накатаете?

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Таня Терзи

прямо панику подняли, у любого приложения могут быть сбои

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