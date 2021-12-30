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Полина Лааксо

«Кажется, 2021 год — худший в истории Facebook» Статьи редакции

Главные кризисы, с которыми столкнулась компания в 2021 году, по мнению The Guardian.

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Марк Цукерберг — грустный Bloomberg

В июле 2021 года Facebook сообщила о самом быстром росте выручки с 2016 года — во втором квартале она составила $29 млрд. Однако это не помогло компании Марка Цукерберга избежать потрясений. Для неё 2021 год стал, возможно, худшим в истории, пишет издание The Guardian.

Глобальный сбой в системе

4 и 5 октября соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp стали на несколько часов недоступны по всему миру. Не работали даже принадлежащие компании программы виртуальной реальности Oculus VR.

Сотрудники сообщали, что в офисах открываются только почта и календари, а журналисты сочли сбой крупнейшим для фирмы за последнее время, поскольку из строя вышли корпоративные сети, DSN и все сервисы.

Из-за неполадок стоимость акций Facebook упала 4 октября сразу на 4,9% — до $326, а состояние Цукерберга сократилось на $6 млрд — до $121,6 млрд.

Lila @Lila_tvs
Lo único bueno de que se haya caído whatsapp es que ya no me pueden mandar más trabajo
В отключении WhatsApp есть один «плюс»: никто больше не накидает мне рабочих задач.

Новые правила Apple

С апреля Apple уведомляет держателей iPhone, если приложения хотят отслеживать их действия, — чтобы те могли при желании заблокировать «слежку» и сохранить тем самым конфиденциальность.

Facebook эту политику раскритиковала. По её словам, Apple просто захотела «выдвинуть на первый план свои собственные сервисы и рекламные продукты». И сказала, что нововведения ударят по малому бизнесу, который нередко полагается на таргетированную рекламу в Facebook и Instagram.

В октябре издание FT сообщило, что Apple действительно сумела извлечь выгоду из своих решений. По данным на октябрь, 58% всех скачиваний в магазине приложений App Store пришлись на переходы с рекламных объявлений, которые компания продаёт разработчикам. Ещё в 2020 году показатель равнялся всего 17%.

А вот Facebook в сентябре пожаловалась, что в полной мере оценить эффективность рекламы на её платформах стало трудно, пишет The Guardian.

Как распределялись доли установок приложений на iPhone. Тёмно-синий цвет — переходы с рекламных объявлений от Apple FT

Спланированный штурм Капитолия

6 января — после выборов США 2020 года, на которых победил Джо Байден — сторонники бывшего президента Дональда Трампа попытались штурмом взять Капитолий.

Купить рекламу Отключить

В своих соцсетях Трамп опубликовал видеообращение: сообщил, что понимает всеобщее негодование, но попросил всех мирно разойтись по домам. После этого его аккаунт заблокировали — в том числе на Facebook. По словам вице-президента соцсети Гая Розена, публикация Трампа провоцировала насилие.

Регуляторы призвали ФБР изучить, какую роль Facebook сыграла в нападении. Она, по их словам, закрывала глаза на многочисленные теории заговора в соцсети, согласно которым выборы были сфабрикованы. И именно там, как полагали политики и говорили уже в октябре информаторы, общалось большинство активистов со штурма.

Решения Цукерберга — какими бы они ни были — постоянно критикуют, пишет The Guardian. Если он бездействует, платформу винят в разжигании ненависти. Если блокирует того же Трампа, ругают за цензуру.

Информаторы и «слив» документов

Пожалуй, самый громкий скандал Facebook в 2021 — это разоблачения от бывшей сотрудницы продуктового отдела соцсети Фрэнсис Хауген, пишет The Guardian. Она передела СМИ копии десятков тысяч внутренних документов компании, из которых журналисты узнали, что Facebook:

  • Ставит прибыль выше общественных интересов. В июне капитализация соцсети превысила $1 трлн — во многом благодаря тому, что её пользователи платят за это своей безопасностью, считает Хауген.
  • Всё время осознавала, какой вред публикации могут наносить психике подростков, но намерено ничего с этим не делала.
  • Затрудняет модерацию провокационного контента, который публикуют знаменитости с полученными от самой компании «элитными» аккаунтами. Сотрудники не могут удалить оскорбительные публикации таких персон так же быстро, как контент рядовых пользователей.
  • Позволяет политикам использовать соцсеть, чтобы следить за диссидентами и другими неугодными им лицами, поощряя шпионаж.
  • Продвигает с помощью алгоритмов «кликбейтные» публикации с дезинформацией и агрессией и выделяет недостаточно ресурсов, чтобы модерировать не англоязычный контент.

В свете событий Facebook решила повременить с релизом детской версии Instagram, а также запустить уведомления, которые предлагают пользователю отдохнуть от соцсети через 20 минут после входа. А директор Instagram Адам Моссери призвал Конгресс сформировать институт, который бы занялся вопросами безопасности и родительского контроля — «вместо того, чтобы взять эту работу на себя», иронизирует The Guardian.

Конгресс обещал принять новые и пересмотреть старые законы, чтобы сдержать Facebook и в будущем призывать её к ответственности за контент, который пользователи публикуют в её соцсетях.

Фрэнсис Хауген даёт показания перед сенатом

В октябре Марк Цукерберг переименовал компанию Facebook в Meta — чтобы её ассоциировали не с соцсетью, а с метавселенной, которую соучредитель намерен построить.

«Вопрос лишь в том, удастся ли Facebook избавиться от дурной репутации, которую она заработала. И ответа на него пока что нет. Но одно, впрочем, ясно: эпоха, когда компанию считали вундеркиндом Кремниевой долины, подошла к концу», — заключает The Guardian.

#facebook #meta #маркцукерберг #год2021

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