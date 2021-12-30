Tele2 снизит стоимость тарифов на связь после штрафа от ФАС Статьи редакции
Оператор отказался от исков и выполнил все требования регулятора.
- С 11 января 2022 года Tele2 вернет стоимость всех «необоснованно повышенных» тарифов до «прежнего» уровня и откажется от судебных исков, сообщила ФАС. Какой именно это уровень — ФАС не уточнила.
- Оператор пояснил vc.ru, что решил исполнить предписание регулятора добровольно. Также Tele2 создаст внутри компании собственную систему, которая будет следить за соответствием требованиям закона — чтобы подобные ситуации не повторялись.
- В Tele2 не ответили vc.ru, будут ли оспаривать штраф и отзовёт ли его ФАС после снижения тарифов.
- В мае 2020 года оператор повысил цены в среднем на 10%, сообщала ФАС и признала, что компания нарушила законодательство, установив «монопольно высокие» цены на связь, и обязала оператора вернуть прежние тарифы.
- В феврале 2021 года ФАС завела дело на оператора из-за повторного необоснованного повышения тарифов, а в ноябре оштрафовала компанию на 825,5 тысячи рублей.
Теле2
Монопольно высокие цены на связь
Кажется, я попал на VC из параллельной вселенной)
Каким боком теле2 монополист то?
Возможно, монопольный сговор с другими операторами. А Теле2 выступила неудачно, топорно, вот и попала под раздачу, а другие, видя что и как, тормознули, не успели
А МТС никто не хочет оштрафовать?
https://vc.ru/claim/302513-v-mts-povysili-stoimost-arhivnogo-tarifa-bez-uvedomleniya
Ой, можно, пожалуйста, не трогать Теледвашечку. Так тревожно, что если они начнут меняться, то станут однажды такими же, как остальные, непонятными и неприятными
Всегда бы так ФАС работал, чаще всего толку от него нет
так это же решение оператора, а не ФАС - снизить тарифы. мог согласиться на штраф и тарифы оставить неизменными.
Возможно, не вникал. Кау помню Теле2 активно рекламировал что будет держать низкие цены, завлекал, а после начал резко пдонимать цены. Тут такое дело - бодаться с госструктурами - себе дороже, ну и репутационные потери
для меня это и есть самое удивительное во всей истории - что фас наехал на теле2, который сегодня опосредованно связан с госструктурами. то есть если и должен был между ними состояться на эту тему диалог, то в другом формате точно.
Всегда бы так ФАС работал. В большинстве случаев толку от ФАС нет никакого
Повторил комментарий потому что первый комментарий почему-то никак не отображался
Поздно, я уже в сентябре ушёл на другого оператора :3
В рейтинг также попали владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, основатель Crocus Group Араз Агаларов и другие.
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