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Маша Цепелева

Telegram добавил защиту от спойлеров, реакции и перевод сообщений Статьи редакции

Также появилась генерация QR-кодов со ссылкой на профиль.

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  • Чтобы отправить быструю реакцию в новой версии Telegram, надо дважды нажать на сообщение. Для выбора других — нажать на сообщение один раз на Android и зажать — для iOS. Определить эмодзи для быстрых реакций можно в настройках, в меню Android-версии: «Настройки чатов > Быстрая реакция», iOS-версии: «Стикеры и эмодзи > Быстрая реакция».
  • В личных чатах реакции всегда включены. В группах и каналах администраторы могут выбрать, разрешить ли реакции и какие именно эмодзи можно отправлять.
  • В мессенджере появилась защита от спойлеров. При отправлении надо зажать сообщение, выделить часть текста и применить форматирование «Скрытый». Такой текст не будет видно ни в сообщениях, ни в списке чатов и ни в оповещениях.
  • В приложении появился перевод любых сообщений из чатов и каналов на разные языки. Включить функцию можно в меню «Настройки > Язык». Чтобы перевести сообщение, нажмите на него или зажмите и выберите «Перевести» в меню. Функция работает на устройствах с iOS 15 и новее или любых версиях Android.
  • Также среди новых функций мессенджера — генерация QR-кода со ссылкой на профиль, обновлённое меню в десктопной версии и новые интерактивные эмодзи.

#новость #telegram

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37 комментариев
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Aleksey

Команды Вайберов и вотсапов по прежнему остаются с функционалом хуже чем у qip,
!при этом имея миллиардные бюджеты и многоэтажные здания сотрудников.

А команда Дурова из нескольких десятков человек уже третий год подряд улетает от конкурентов на ракете ещё дальше

Забавно

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23
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Пабы старой Руси

В соседней статье пишут, что у Телеграма расходов по $150m в год. Не похоже на несколько десятков человек

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0
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Danila Poyarkov

Кто сказал, что это фонд оплаты труда такого размера?

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0
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Пабы старой Руси

Топикстартер

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Yakovlevv.com

Так видно, как они продуктом занимаются своим и регулярно сообщают о новых фичах, чуть ли не каждый месяц. Ни один из конкурентов не обладает такой плотной коммуникацией со своей аудиторией, как телеграм. Эта связь решает, как и количество внедрений — оно показывает, что пользователи важны телеграму. А воцап и вайбер ничего не показывают, потому что на пользователей им насрать походу.

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0
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jianku13

На ракете под названием Hydra

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–3
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Эдуард Гладышев

Намекаете на то, что гидра проект Дурова? Мне тоже показались подозрительно похожими телега+тон и проект анонсированный администрацией гидры. Свернулись планы этих двух компаний тоже подозрительно синхронно.

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0
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Michael Stepanov

Забавно, что они бахнули спойлер в демонстрации функции скрытия спойлеров)

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10
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Владислав Медведев

Переводчик прям порадовал))

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4
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Mikhail Che

ага, я уж хотел делать бота, который будет репосты переводить

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0
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Директор Интернетов

Наконец-то, реакции!
Это многие рабочие чаты вытащит из Слака.

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3
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Павел

Ведь в Слаке только из-за реакций сидят, да.

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2
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Andre Macareno

там все еще для имитации подобия воркспейсов нужно отдельный аккаунт регать (workmode – костыль и есть только на десктопном)

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0
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Юрий Малышев

Молодцы! Обожаю телегу, у них всё получится! 👍👍

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1
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Шамиль Джанболатов

Круто, но все ещё все мои друзья и родня в Ватсаппе. В Телеграме читаю новости, и то очень редко

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0
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Александр Кучеряев

Маленько перебарываю это, картинок из общих чатов стало заметно меньше.

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0
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Шамиль Джанболатов

Что перебарываете, не совсем понял

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0
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Олег Абрамов

Показал семье телеграм, все с удовольствием переехали

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Шамиль Джанболатов

А, понятно. А кто будет переводить на Телеграм друзей друзей и родню родни?

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0
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Олег Абрамов

Всё в наших руках ;)

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1
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Павел

Всё что угодно, лишь бы не проблемы решать. Классический Телеграм.

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–5
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Павел Тихонин

Какие конкретно?

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–1
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Павел

Как на счёт того, чтобы решить проблему с качеством голосовых и видео звонков?

Как на счёт того, чтобы между клиентами перестала возникать рассинхронизация и дисконнекты с серверами, как это стало происходить в последние месяцы?

Как на счёт того, чтобы починить, наконец, баг с уведомлением о подключении моих контактов к сервису, если я его явно выключил? И продолжаю включать и выключать обратно в надежде, что это просто какой-то мимолётный баг в обновлении настроек где-то на сервере.

Или сделать, наконец, возможность более гибко делить рабочие и личные коммуникации? Да хотя бы дайте нормальные папки, которые работают как папки, а не теги.

Но возможность скрывать спойлеры важнее, конечно. Проблема тысячелетия, не иначе. Видимо, олимпиадный подход к разработке так подсказал.

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2
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Павел Тихонин

Папки работают как папки, куда вы сами добавляете чаты. При чем здесь вообще теги.
Рассинхронизацию между клиентами ни разу на личном опыте не встречал. Но не отрицаю, что она есть.
Звонки работают прекрасно, качество гораздо лучше аналогов (кроме зума). Проверяли все бесплатные аналоги, UX видеозвонков в телеге тоже лучше.
И даже если существуют проблемы с серверной стороны, то это не обесценивает обновления.

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1
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Евгений Трифонов

Как на счёт того, чтобы решить проблему с качеством голосовых и видео звонков?
А её кто-то в мире решил?

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0
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Пабы старой Руси

Дискорд на голову выше. Но даже без звонков куча багов есть с настройками, которые не работают

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2
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Павел

WhatsApp/Facebook, Apple, Zoom, как минимум.

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0
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Александр Полевой

Ммм ещё больше бесполезных свистопердклок

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0
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Борис Хмелев

Да в целом фишки прикольные

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Иван Шеметов

Кроме реакций все тупо топ

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Yakovlevv.com

Ну если в ВК и Фейсбуке уже есть реакции на контент, как Дуров может их не добавить в Телеграм =) Странно, что так поздно.

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0
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Григорий

На Андроиде спойлеры в пушах видно

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0
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Василий Степанофф

Хотелось бы отключить видимость статуса "Выбор стикера"

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Yo Yo

Зачем это писать как новость? я не пойму. Все и так увидят в обновлениях, потом сам телега про каждую функцию лично рассказывать.

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–3
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Александр Привалов

Ну, во-первых, это про любую новость можно написать: всем и так напишут коллеги, друзья/увидят на РБК и тд.
Во-вторых, а обсудить и обслюнявить?

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0
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Yo Yo

До релиза еще 500 новостей было что телеграм добавить, потом добавил в бету там уже все обсудили.

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Mark Borisov

Я не пойму зачем говорить, что кто-то что-то не понимает.

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–1
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