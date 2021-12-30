Telegram добавил защиту от спойлеров, реакции и перевод сообщений Статьи редакции
Также появилась генерация QR-кодов со ссылкой на профиль.
- Чтобы отправить быструю реакцию в новой версии Telegram, надо дважды нажать на сообщение. Для выбора других — нажать на сообщение один раз на Android и зажать — для iOS. Определить эмодзи для быстрых реакций можно в настройках, в меню Android-версии: «Настройки чатов > Быстрая реакция», iOS-версии: «Стикеры и эмодзи > Быстрая реакция».
- В личных чатах реакции всегда включены. В группах и каналах администраторы могут выбрать, разрешить ли реакции и какие именно эмодзи можно отправлять.
- В мессенджере появилась защита от спойлеров. При отправлении надо зажать сообщение, выделить часть текста и применить форматирование «Скрытый». Такой текст не будет видно ни в сообщениях, ни в списке чатов и ни в оповещениях.
- В приложении появился перевод любых сообщений из чатов и каналов на разные языки. Включить функцию можно в меню «Настройки > Язык». Чтобы перевести сообщение, нажмите на него или зажмите и выберите «Перевести» в меню. Функция работает на устройствах с iOS 15 и новее или любых версиях Android.
- Также среди новых функций мессенджера — генерация QR-кода со ссылкой на профиль, обновлённое меню в десктопной версии и новые интерактивные эмодзи.
Команды Вайберов и вотсапов по прежнему остаются с функционалом хуже чем у qip,
!при этом имея миллиардные бюджеты и многоэтажные здания сотрудников.
А команда Дурова из нескольких десятков человек уже третий год подряд улетает от конкурентов на ракете ещё дальше
Забавно
В соседней статье пишут, что у Телеграма расходов по $150m в год. Не похоже на несколько десятков человек
Кто сказал, что это фонд оплаты труда такого размера?
Топикстартер
Так видно, как они продуктом занимаются своим и регулярно сообщают о новых фичах, чуть ли не каждый месяц. Ни один из конкурентов не обладает такой плотной коммуникацией со своей аудиторией, как телеграм. Эта связь решает, как и количество внедрений — оно показывает, что пользователи важны телеграму. А воцап и вайбер ничего не показывают, потому что на пользователей им насрать походу.
На ракете под названием Hydra
Намекаете на то, что гидра проект Дурова? Мне тоже показались подозрительно похожими телега+тон и проект анонсированный администрацией гидры. Свернулись планы этих двух компаний тоже подозрительно синхронно.
Забавно, что они бахнули спойлер в демонстрации функции скрытия спойлеров)
Переводчик прям порадовал))
ага, я уж хотел делать бота, который будет репосты переводить
Наконец-то, реакции!
Это многие рабочие чаты вытащит из Слака.
Ведь в Слаке только из-за реакций сидят, да.
там все еще для имитации подобия воркспейсов нужно отдельный аккаунт регать (workmode – костыль и есть только на десктопном)
Молодцы! Обожаю телегу, у них всё получится! 👍👍
Круто, но все ещё все мои друзья и родня в Ватсаппе. В Телеграме читаю новости, и то очень редко
Маленько перебарываю это, картинок из общих чатов стало заметно меньше.
Что перебарываете, не совсем понял
Показал семье телеграм, все с удовольствием переехали
А, понятно. А кто будет переводить на Телеграм друзей друзей и родню родни?
Всё в наших руках ;)
Всё что угодно, лишь бы не проблемы решать. Классический Телеграм.
Какие конкретно?
Как на счёт того, чтобы решить проблему с качеством голосовых и видео звонков?
Как на счёт того, чтобы между клиентами перестала возникать рассинхронизация и дисконнекты с серверами, как это стало происходить в последние месяцы?
Как на счёт того, чтобы починить, наконец, баг с уведомлением о подключении моих контактов к сервису, если я его явно выключил? И продолжаю включать и выключать обратно в надежде, что это просто какой-то мимолётный баг в обновлении настроек где-то на сервере.
Или сделать, наконец, возможность более гибко делить рабочие и личные коммуникации? Да хотя бы дайте нормальные папки, которые работают как папки, а не теги.
Но возможность скрывать спойлеры важнее, конечно. Проблема тысячелетия, не иначе. Видимо, олимпиадный подход к разработке так подсказал.
Папки работают как папки, куда вы сами добавляете чаты. При чем здесь вообще теги.
Рассинхронизацию между клиентами ни разу на личном опыте не встречал. Но не отрицаю, что она есть.
Звонки работают прекрасно, качество гораздо лучше аналогов (кроме зума). Проверяли все бесплатные аналоги, UX видеозвонков в телеге тоже лучше.
И даже если существуют проблемы с серверной стороны, то это не обесценивает обновления.
Как на счёт того, чтобы решить проблему с качеством голосовых и видео звонков?
А её кто-то в мире решил?
Дискорд на голову выше. Но даже без звонков куча багов есть с настройками, которые не работают
WhatsApp/Facebook, Apple, Zoom, как минимум.
Ммм ещё больше бесполезных свистопердклок
Да в целом фишки прикольные
Кроме реакций все тупо топ
Ну если в ВК и Фейсбуке уже есть реакции на контент, как Дуров может их не добавить в Телеграм =) Странно, что так поздно.
На Андроиде спойлеры в пушах видно
Хотелось бы отключить видимость статуса "Выбор стикера"
Зачем это писать как новость? я не пойму. Все и так увидят в обновлениях, потом сам телега про каждую функцию лично рассказывать.
Ну, во-первых, это про любую новость можно написать: всем и так напишут коллеги, друзья/увидят на РБК и тд.
Во-вторых, а обсудить и обслюнявить?
До релиза еще 500 новостей было что телеграм добавить, потом добавил в бету там уже все обсудили.
Я не пойму зачем говорить, что кто-то что-то не понимает.
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