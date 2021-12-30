«Яндекс» через год после запуска закроет сервис по продаже и обмену товаров «Объявления» Статьи редакции
Компания объяснила, что решила сосредоточиться на развитии других продуктов.
«Яндекс.Объявления» станут недоступны с 17 января 2022 года. Объявления нельзя публиковать и редактировать с 30 декабря. Об этом говорится в письме, которое пришло пользователям сервиса.
В разговоре с TJ представители компании не назвали других причин, по которым сервис решили закрыть.
«Яндекс» запустил «Объявления» 1 декабря 2020 года. Одной из особенностей сервиса был показатель активности продавцов и покупателей, который отображался в профиле.
Когда узнаёшь о сервисе только когда он закрывается
они тоже его в декабре нашли у себя так что не удивляйтесь
Да ладно, под каждым постом про косяки Авито спамили про Юлу и Яндекс.
С менеджерами Яндекса всё нормально? Они ведь просто спустили кучу бабла на разработку и запуск. Потом никак не развивали этот сервис, не рекламировали. Даже с логотипом не постарались, он настолько ужасен, что скорее отталкивает. А сейчас бац и закрыли...
Для чего они его создавали? Поиграться просто или как?
бюджет освоен, все ок))
«Проверили гипотезу»
Логотип поле чудес сделали
Рекламы было очень много в Директе. Одно время по любому запросу типа "купить стиральную машину" висел или колдунщик, или реклама на первом месте. При этом на каждое объявление по такой вот б/у стиралке был подменный телефон, то есть Яндекс еще и тратился на это. Экономика данного проекта явно не сходилась. Ну а сам проект и с подменными телефонами и рекламой взлететь не смог, только подтвердив факт, что если есть лидирующая доска объявлений, то подвинуть ее практически невозможно. Юла вот тоже, хоть и приносит выручку, не сравнится с выручкой Авито. Печально или нет, но это факт. Молодцы, что попытались. Молодцы, что признали поражение и закрыли.
Я один раз подавал объявление на Яндекс.Объявления. И там серьёзно, ни одна душа не посмотрела. Не удивительно что оно закрывается
У меня 200+ просмотров, создавал в день запуска для теста.
Накрученных Яндексом?
Модераторы смотрели. Много спорили.
Тот случай, когда можно апплодировать, правильное решение. Нужно заниматься тем , в чем действительно разбираешься, а не плодить говносервисы, стараясь быть монополистом, или как это сейчас называется экосистемой
Ни яндекс объявления, ни юла не смогли составить конкуренцию Авито
Могу предположить, что если сравнить их рекламный бюджет с Авито - всё встанет на свои места. Авито вливали херову тучу миллионов рублей в рекламу на протяжении нескольких лет. Реклама была везде - и на интернет площадках, и по ТВ.
Если бы реально хотели - то отъели бы существенный кусок пирога, но прежде чем печь начнет топить - нужно в нее дров закинуть.
Ну Яндексу проще с рекламным бюджетом. У себя то покупать не надо.
Проще, но и свой канал они особо не использовали. Аудиторию можно продать другим (получив кэш) или продать своей же компании, получив долг "а вдруг отобьётся". Плюс реклама Авито на протяжении нескольких лет была вообще практически везде - на многих онлайн-ресурсах, ТВ очень сильно качали и ютуб. А реклама объявлений от Яндекса или Мейла было в разы меньше.
Раньше было много разных досок объявлений, и Авито их подвинул и стал лидером. Чтобы подвинуть такого лидера - теперь нужно гораздо больше усилий и средств.
Полностью согласен. Но фора есть, существенная, колоссальная я бы сказал. Но мне кажется закрытие правильный шаг. Лучше сосредоточиться на том, что хорошо получается делать, чем плодить копии сервисов, которые будут работать через одно место.
У себя то покупать не надо.
Надо. Потому что надо платить участникам рекламной сети.
Если же они будут бесплатно откручивать рекламу, то CPM просядет и участники получат меньше денег. А это очередные разборки.
Поэтому, кстати, участники РСЯ наоборот радуются, когда Яндекс начинает что-то рекламировать: потому что заработок растёт, так как вливается куча бабок за раз.
Часто режут недобросовестные показы или во все банят.
Боюсь дело в качестве сервиса. Новые сервисы создаются на десяток лет позже, по выглядят колхозно и не способны составить здоровую конкуренцию по функционалу.
Это все из-за ленты в стиле Pinterest!
Ахах, не выходно вообще
Вместо того чтобы отжимать долю потихоньку сдулись за 1 год. Сделали бы бесплатные доставки как акцию на годик было бы круто
Кстати, да. Ведь ПВЗ для Яндекс.Маркета уже есть, добавить туда объявления было бы несложно. Плюсы для всех: владельцам ПВЗ — больший оборот, клиентам — бесплатные доставки с "Плюсом".
Прибыль за 2020 Яндекс - 24,1 млрд. ₽
Прибыль за 2020 Авито - 10,6 млрд. ₽
Как просрать огромный сегмент рынка просто занимаясь ничем.
7 лет назад спрашивал на конфе яндекса, почему еще не создан аналог Авито - это же 100% ваша территория. Трафик есть, возможность есть, как итог проснулись когда уже обосрались.
да, в этот сегмент надо было заходить в 2012-14 годах… после 14 догнать Авито с х2 в год уже нереально было.
Тоже спрашивал у менеджмента почему не делали, ответ был: "нам не интересен этот сегмент, мы про технологии".
Только потом Яндекс повернулся в сторону массовых сервисов
Авито был первым в этом сегменте, а так же долгое время оставался бесплатным + у них везде была реклама.
Юла вот например вместо того что бы занять сегмент бесплатной площадки и набрать популярность хотя бы за пару лет - всё ещё болтается в аутсайдерах, сдирая просто конские ценники за практически мёртвый сервис.
Яндекс объявления по идее имели шанс занять определённый сегмент в этой нише, но за 1 год сервисом никто не занимался и рекламы было 0, после чего его решили свернуть... А зачем тогда открывали? Вообщем всё странно и печально - без развития конечно ничего не получилось, и в этом беда.
Это вопрос к топ-менеджменту, имея трафик, имея опыт и возможности, имея даже свою службу доставки (которой кстати пользуется Авито) и просрать огромный сегмент - это прям особый талант.
Никто в этом и не сомневался! Думаю, на очереди закрытие Яндекс.Мессенджера
Ого, первый раз услышал про такой сервис
😂
Хотел как-то подать объявление (до кучи с "Авито" и "Юлой"), так не мог войти по их же Яндекс ID. Написал им - "Ой, чистите куки, с другого браузера пробуйте..", так что забил.
да и в целом - столько фигни на своей главной впаривают и выбрасывают на пользователя, а вот "Объявлений" своих - чет нет.
Такое вообще существовало? впервые слышу
Капец, вам не все равно, еще и коментите все подрят!
Недвижимость на очереди?)
Хорошо, хоть на логотип не сильно много времени потратили
Это был тяжелый год, было много работы (как обычно), все устали. Желаем, чтобы следующий был полегче — и в нем нашлось место для всяких приятных эмоций и открытий. Чтобы работа приносила радость, но и на остальное хватало времени и сил. Вот бы начать с января новую жизнь: не выгорать, не злиться на коллег, заботиться о себе. И еще — предъявлять к…
Сегодня сервисы доставки и дарксторов все меньше отличаются друг от друга, возможно это и хорошо, однако в итоге для пользователя остается лишь выбор поставщика одинаковой еды с красивым дизайном.
В 2021 году стало понятнее, откуда у Telegram появятся деньги. Главное о расходах мессенджера, вариантах монетизации и причинах появления «раздражающей» рекламы в Telegram.
Как это работает — рассказывает директор продукта Александр Регнер.
Также появилась генерация QR-кодов со ссылкой на профиль.
От новогодней столицы России до самого холодного места Северного полушария.
Компания объяснила, что решила сосредоточиться на развитии других продуктов.
Заказал телефон через интернет магазин shop.mts.ru.