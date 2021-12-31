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Илья Склюев

«Meta явно не будет одна в этом забеге»: как работает китайская метавселенная от Baidu Статьи редакции

До 100 тысяч человек могут одновременно подключиться к виртуальному миру с помощью VR-гарнитуры, смартфона или компьютера. В отличие от Horizon Worlds, у цифровых аватаров даже будет видно ноги.

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Jing Daily

В 2021 году корпорации заинтересовались концепцией метавселенной — жизни и работы в виртуальной реальности. Такие миры строят Epic Games, Microsoft и Meta Марка Цукерберга. Последняя в начале декабря представила первую версию своей вселенной Horizon Worlds.

В нём пользователи могли создать цифровые аватары, перемещаться между разными местами и взаимодействовать с объектами через VR-гарнитуру и её контроллеры.

Но виртуальными мирами занялись не только в США: интерес к ним проявили и в Китае. Ещё в ноябре местные технологические гиганты, такие как Tencent, заявили о своём желании выйти на рынок. Тогда же они сформировали Отраслевой комитет по метавселенной, первое посвящённое концепции объединение.

А 27 декабря компания Baidu запустила свой виртуальный мир в приложении XiRang — «Земля надежды» с китайского. Фирма провела в нём трёхдневую конференцию, в ходе которого пользователи и 100 докладчиков со всего мира встретились и пообщались в виде цифровых аватаров. Первой доступной для посещения локацией оказалось место под названием «Город создателей».

Вместе с приложением Baidu также представила платформу XiLing, на ней пользователи и компании смогут создать цифровых аватаров с помощью технологий ИИ. Компания считает, что таких «виртуальных людей» можно использовать для съёмок рекламы и в телевизионных шоу.

Особенности XiRang

В отличие от Horizon Worlds, для подключения к которой требуется VR-гарнитура, пользователи XiRang также могут зайти в цифровой мир просто со смартфона или компьютера. Есть и VR-версия, для подключения к ней потребуется гарнитура производителя Pico.

После регистрации аккаунта в системе нужно создать свой аватар, и у него даже будут видно ноги — в разработке Meta они всё ещё недоступны в большинстве мест.

Baidu утверждает, что в её метавселенной могут находиться одновременно до 100 тысяч человек. С каждым пользователем можно будет пообщаться по голосовому чату.

Официальная презентация «Города создателей»

Baidu добавила в приложение достопримечательности для туристов: можно посетить буддистский храм Шаолинь и музей Саньсиндуй. В будущем во вселенной также может появиться место для онлайн-образования.

Компания хочет создать из XiRang платформу с открытым исходным кодом — чтобы сторонние разработчики смогли внедрять свои миры и способы развлечения.

Организация также сообщила, что не будет поддерживать на платформе цифровые валюты и торговлю активами, даже если они используют блокчейн. CNBC отмечает, что с помощью запрета криптовалют и открытости платформы разработчики пытаются соответствовать антимонопольной политике Китая и требованиям к защите данных пользователей, чтобы «завладеть» метавселенной на внутреннем рынке.

Baidu создала в первом городе сразу несколько мест для туристов Baidu Inc.

Первые оценки

По словам генерального директора Baidu Робина Ли, метавселенная положит начало «золотой эре искусственного интеллекта» и «симбиозу человека и компьютера», который изменит мир.

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Но исполнительный директор Ассоциации мобильной связи Китая Юй Цзяньмин считает, что работа с XiRang со смартфона или компьютера не заменит опыт погружения в «захватывающий мир» с помощью VR-гарнитуры. Правда, признаёт, что благодаря такому подходу больше людей смогут подключиться к метавселенной.

CNBC отмечает, что XiRang во многом имитирует реальный мир: пользователи ходят по карте пешком и могут пользоваться общественным транспортом. Обычно в видеоиграх также добавляют быстрое перемещение по точкам на карте, но здесь такого нет — всё как в жизни.

О том, можно ли будет в XiRang прокатиться на машине, Baidu не сообщила Baidu Inc.

Тем не менее первый запуск показал, что в XiRang есть проблемы с технической частью мира, пишет издание: иногда аватары людей проходили сквозь стены, а некоторые объекты становились фиолетовыми или чёрными во время загрузки системы.

Президент производителя смартфонов и планшетов HTC в Китае Элвин Грейлин отметил, что всем метавселенным не хватает связи с базовой инфраструктурой, международными договорённостями и стандартами реального мира: например, он предлагает создать в них налоговые системы.

Игроки в Horizon Worlds уже сталкивались с реальными проблемами во вселенной — домогательствами и токсичным поведением. Критики считают, что платформе Baidu ещё придётся решать аналогичную проблему с защитой пользователей.

Что будет дальше

Вице-президент Baidu Ма Цзе заявил, что разработка Xirang началась в декабре 2020 года и пройдёт не менее шести лет, прежде чем проект станет полностью доступным. Он также не смог объяснить, как именно за это время компания хочет улучшить свой виртуальный мир.

Метавселенная, хотя и является модным словом в мировом технологическом и инвестиционном сообществе, всё ещё находится в зачаточном состоянии.

Многие люди даже не до конца понимают, что это слово означает сегодня или будет означать в ближайшие 3-5 лет.

Брайан Тикенгко
аналитик Stansberry Research

CNBC пишет, что аналитики пока расходятся во мнениях о том, как быстро развивается метавселенная в Китае по сравнению с США. Помимо Baidu в развитии индустрии собираются принять участие и другие местные фирмы: Alibaba занялась играми для цифровых миров, а ByteDance, которой принадлежит TikTok, приобрела разработчика VR-гарнитур Pico.

По словам Дэна Айвса, старшего аналитика по акциям Wedbush Securities, монетизировать свои вселенные разработчики начнут уже в 2024 году, поэтому планы Baidu на шестилетнее развитие разочаровывают инвесторов.

Юй Цзяньмин считает, что виртуальные миры станут главным полем битвы за инновации и влияние между странами. А вице-президент компании-разработчика Ма Цзе в этом не уверен: заявляет, что пока метавселенная находится только на стадии промышленного освоения.

#метавселенная #baidu

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8 комментариев
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Anna Petrova

Ноги это круто!

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Джон Картошкин

ноги, крылья... главное - хвост!

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Al Datt

- выглядит ужасно
- притянуто за уши и не понятно, зачем
- на разок народ зайдет

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Митя Мурасов

предсказываю всей этой движухе судьбу клабхауса. метавселенная заканчивается с началом реального желания покушать

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A B

Ну покушать и обратно в метавселенную, как будто сейчас не так - покушал и обратно в инет)

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Maxim Sergeevich

Только это вполне можно делать и не играя в The Sims с "налоговой системой" )))

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Alexander Chernyak

Свято место для православного клона. И местный Цукерберг есть

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иван катаев

Black Mirror.

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Илья Склюев
«Meta явно не будет одна в этом забеге»: как работает китайская метавселенная от Baidu Статьи редакции

До 100 тысяч человек могут одновременно подключиться к виртуальному миру с помощью VR-гарнитуры, смартфона или компьютера. В отличие от Horizon Worlds, у цифровых аватаров даже будет видно ноги.

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