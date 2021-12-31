«Meta явно не будет одна в этом забеге»: как работает китайская метавселенная от Baidu Статьи редакции
До 100 тысяч человек могут одновременно подключиться к виртуальному миру с помощью VR-гарнитуры, смартфона или компьютера. В отличие от Horizon Worlds, у цифровых аватаров даже будет видно ноги.
В 2021 году корпорации заинтересовались концепцией метавселенной — жизни и работы в виртуальной реальности. Такие миры строят Epic Games, Microsoft и Meta Марка Цукерберга. Последняя в начале декабря представила первую версию своей вселенной Horizon Worlds.
В нём пользователи могли создать цифровые аватары, перемещаться между разными местами и взаимодействовать с объектами через VR-гарнитуру и её контроллеры.
Но виртуальными мирами занялись не только в США: интерес к ним проявили и в Китае. Ещё в ноябре местные технологические гиганты, такие как Tencent, заявили о своём желании выйти на рынок. Тогда же они сформировали Отраслевой комитет по метавселенной, первое посвящённое концепции объединение.
А 27 декабря компания Baidu запустила свой виртуальный мир в приложении XiRang — «Земля надежды» с китайского. Фирма провела в нём трёхдневую конференцию, в ходе которого пользователи и 100 докладчиков со всего мира встретились и пообщались в виде цифровых аватаров. Первой доступной для посещения локацией оказалось место под названием «Город создателей».
Вместе с приложением Baidu также представила платформу XiLing, на ней пользователи и компании смогут создать цифровых аватаров с помощью технологий ИИ. Компания считает, что таких «виртуальных людей» можно использовать для съёмок рекламы и в телевизионных шоу.
Особенности XiRang
В отличие от Horizon Worlds, для подключения к которой требуется VR-гарнитура, пользователи XiRang также могут зайти в цифровой мир просто со смартфона или компьютера. Есть и VR-версия, для подключения к ней потребуется гарнитура производителя Pico.
После регистрации аккаунта в системе нужно создать свой аватар, и у него даже будут видно ноги — в разработке Meta они всё ещё недоступны в большинстве мест.
Baidu утверждает, что в её метавселенной могут находиться одновременно до 100 тысяч человек. С каждым пользователем можно будет пообщаться по голосовому чату.
Baidu добавила в приложение достопримечательности для туристов: можно посетить буддистский храм Шаолинь и музей Саньсиндуй. В будущем во вселенной также может появиться место для онлайн-образования.
Компания хочет создать из XiRang платформу с открытым исходным кодом — чтобы сторонние разработчики смогли внедрять свои миры и способы развлечения.
Организация также сообщила, что не будет поддерживать на платформе цифровые валюты и торговлю активами, даже если они используют блокчейн. CNBC отмечает, что с помощью запрета криптовалют и открытости платформы разработчики пытаются соответствовать антимонопольной политике Китая и требованиям к защите данных пользователей, чтобы «завладеть» метавселенной на внутреннем рынке.
Первые оценки
По словам генерального директора Baidu Робина Ли, метавселенная положит начало «золотой эре искусственного интеллекта» и «симбиозу человека и компьютера», который изменит мир.
Но исполнительный директор Ассоциации мобильной связи Китая Юй Цзяньмин считает, что работа с XiRang со смартфона или компьютера не заменит опыт погружения в «захватывающий мир» с помощью VR-гарнитуры. Правда, признаёт, что благодаря такому подходу больше людей смогут подключиться к метавселенной.
CNBC отмечает, что XiRang во многом имитирует реальный мир: пользователи ходят по карте пешком и могут пользоваться общественным транспортом. Обычно в видеоиграх также добавляют быстрое перемещение по точкам на карте, но здесь такого нет — всё как в жизни.
Тем не менее первый запуск показал, что в XiRang есть проблемы с технической частью мира, пишет издание: иногда аватары людей проходили сквозь стены, а некоторые объекты становились фиолетовыми или чёрными во время загрузки системы.
Президент производителя смартфонов и планшетов HTC в Китае Элвин Грейлин отметил, что всем метавселенным не хватает связи с базовой инфраструктурой, международными договорённостями и стандартами реального мира: например, он предлагает создать в них налоговые системы.
Игроки в Horizon Worlds уже сталкивались с реальными проблемами во вселенной — домогательствами и токсичным поведением. Критики считают, что платформе Baidu ещё придётся решать аналогичную проблему с защитой пользователей.
Что будет дальше
Вице-президент Baidu Ма Цзе заявил, что разработка Xirang началась в декабре 2020 года и пройдёт не менее шести лет, прежде чем проект станет полностью доступным. Он также не смог объяснить, как именно за это время компания хочет улучшить свой виртуальный мир.
CNBC пишет, что аналитики пока расходятся во мнениях о том, как быстро развивается метавселенная в Китае по сравнению с США. Помимо Baidu в развитии индустрии собираются принять участие и другие местные фирмы: Alibaba занялась играми для цифровых миров, а ByteDance, которой принадлежит TikTok, приобрела разработчика VR-гарнитур Pico.
По словам Дэна Айвса, старшего аналитика по акциям Wedbush Securities, монетизировать свои вселенные разработчики начнут уже в 2024 году, поэтому планы Baidu на шестилетнее развитие разочаровывают инвесторов.
Юй Цзяньмин считает, что виртуальные миры станут главным полем битвы за инновации и влияние между странами. А вице-президент компании-разработчика Ма Цзе в этом не уверен: заявляет, что пока метавселенная находится только на стадии промышленного освоения.
Ноги это круто!
ноги, крылья... главное - хвост!
- выглядит ужасно
- притянуто за уши и не понятно, зачем
- на разок народ зайдет
предсказываю всей этой движухе судьбу клабхауса. метавселенная заканчивается с началом реального желания покушать
Ну покушать и обратно в метавселенную, как будто сейчас не так - покушал и обратно в инет)
Только это вполне можно делать и не играя в The Sims с "налоговой системой" )))
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До 100 тысяч человек могут одновременно подключиться к виртуальному миру с помощью VR-гарнитуры, смартфона или компьютера. В отличие от Horizon Worlds, у цифровых аватаров даже будет видно ноги.
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