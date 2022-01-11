Я работаю над Signal уже почти 10 лет. Моей целью всегда было, чтобы мессенджер рос и развивался без моего участия, но четыре года назад это всё ещё не было возможно. Я писал весь серверный код, для Android.



Я был единственным человеком, к которому можно было обратиться за помощью, координировал разработку всех продуктов и всеми руководил. Я всегда был на связи, везде носил с собой ноутбук. Однажды я сидел на тротуаре под дождём поздно ночью, пытаясь найти причины ухудшения качества сервиса.