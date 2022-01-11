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Сервисы
Богдан Музыченко

Создатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк ушёл с поста гендиректора Статьи редакции

Его временно сменит сооснователь WhatsApp Брайан Эктон — он входит в совет фонда Signal.

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Мокси Марлинспайк координировал разработку всех продуктов и руководил сотрудниками.

За четыре года ситуация сильно изменилась, теперь в штате Signal команда из 30 человек — дизайнеров, разработчиков, руководителей. Марлинспайк больше не пишет код самостоятельно и может доверять процессы своим сотрудникам, заявил он в блоге компании.

Мокси Марлинспайк, бывший гендиректор Signal

Я работаю над Signal уже почти 10 лет. Моей целью всегда было, чтобы мессенджер рос и развивался без моего участия, но четыре года назад это всё ещё не было возможно. Я писал весь серверный код, для Android.

Я был единственным человеком, к которому можно было обратиться за помощью, координировал разработку всех продуктов и всеми руководил. Я всегда был на связи, везде носил с собой ноутбук. Однажды я сидел на тротуаре под дождём поздно ночью, пытаясь найти причины ухудшения качества сервиса.

Мокси Марлинспайк
Бывший гендиректор Signal

Марлинспайк останется в совете директоров Signal и будет участвовать в поиске нового главы компании. Пока место гендиректора временно займёт сооснователь мессенджера Брайан Эктон.

Signal был создан в 2014 году и до 2015 года назывался TextSecure, он позиционирует себя как защищённый мессенджер. У приложения есть свой механизм сквозного шифрования Signal Protocol, а разработанная Марлинспайком криптография используется в других мессенджерах. Например, в WhatsApp.

Мессенджер стал наиболее популярен в начале 2021 года, когда WhatsApp обновил политику конфиденциальности. Тогда с 6 по 10 января количество загрузок Signal выросло на 4200% за неделю, до 7,5 млн.

#новость #signal #whatsapp

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7 комментариев
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Aleksander Baranof

Какая цаца, работал ночью под дождем 😁

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Пилюль

На тратуаре…

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n17605369

По-моему Signal обрёл всемирную известность благодаря Сноудену, который использовал его для общения с журналистами в 2013 году.

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Maxim Berezkin

Ушёл-таки в свои NFT и DeFi, хитрюга!

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Бабка в засаде

Бгг прикольный чел, похож на хиппаря из Гоа )

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Должный хот-дог

А как вообще в таких проектах появляються ген директора. в смысле вот пилите вы свое дерьмовое ПО и вдруг ... вот что и где и уого что происходит и главное зачем?

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loginov

первый раз услышал о током приложение

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