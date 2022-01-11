Создатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк ушёл с поста гендиректора Статьи редакции
Его временно сменит сооснователь WhatsApp Брайан Эктон — он входит в совет фонда Signal.
Мокси Марлинспайк координировал разработку всех продуктов и руководил сотрудниками.
За четыре года ситуация сильно изменилась, теперь в штате Signal команда из 30 человек — дизайнеров, разработчиков, руководителей. Марлинспайк больше не пишет код самостоятельно и может доверять процессы своим сотрудникам, заявил он в блоге компании.
Марлинспайк останется в совете директоров Signal и будет участвовать в поиске нового главы компании. Пока место гендиректора временно займёт сооснователь мессенджера Брайан Эктон.
Signal был создан в 2014 году и до 2015 года назывался TextSecure, он позиционирует себя как защищённый мессенджер. У приложения есть свой механизм сквозного шифрования Signal Protocol, а разработанная Марлинспайком криптография используется в других мессенджерах. Например, в WhatsApp.
Мессенджер стал наиболее популярен в начале 2021 года, когда WhatsApp обновил политику конфиденциальности. Тогда с 6 по 10 января количество загрузок Signal выросло на 4200% за неделю, до 7,5 млн.
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