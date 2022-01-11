Spotify закрыл собственную студию по производству подкастов — он запускал её до покупки других платформ Статьи редакции
Основные подкасты выпускают купленные компанией Gimlet, Ringer и Parcast, а собственную студию Spotify практически не упоминал.
- 7 января 2022 года Spotify сообщил сотрудникам о закрытии проекта 21 января, пишет The Verge со ссылкой на уволенных работников.
- Всего в команде проекта было 10-15 сотрудников. Часть переведут в другие отделы, другую часть уволят. В качестве компенсации компания выплатит два месячных оклада.
- Studio 4 — это первая студия подкастинга, созданная компанией до покупки других платформ. Однако о её существовании редко упоминалось в СМИ, как и об её проектах, отмечает The Verge.
- В основном созданием подкастов занимались Gimlet, Parcast и Ringer, которые Spotify приобрела в 2019 году. А Studio 4 была больше похожа на «корзину для мусора», заявил изданию один из уволенных сотрудников. По его словам, ей скидывали проекты, которыми не хотели заниматься другие студии.
- Spotify также не прокомментировал, как будут создаваться партнерские программы в будущем и что произойдет с шоу, которые сейчас находятся в производстве.
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