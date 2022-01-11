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Валерия Козлова

Spotify закрыл собственную студию по производству подкастов — он запускал её до покупки других платформ Статьи редакции

Основные подкасты выпускают купленные компанией Gimlet, Ringer и Parcast, а собственную студию Spotify практически не упоминал.

  • 7 января 2022 года Spotify сообщил сотрудникам о закрытии проекта 21 января, пишет The Verge со ссылкой на уволенных работников.
  • Всего в команде проекта было 10-15 сотрудников. Часть переведут в другие отделы, другую часть уволят. В качестве компенсации компания выплатит два месячных оклада.
  • Studio 4 — это первая студия подкастинга, созданная компанией до покупки других платформ. Однако о её существовании редко упоминалось в СМИ, как и об её проектах, отмечает The Verge.
  • В основном созданием подкастов занимались Gimlet, Parcast и Ringer, которые Spotify приобрела в 2019 году. А Studio 4 была больше похожа на «корзину для мусора», заявил изданию один из уволенных сотрудников. По его словам, ей скидывали проекты, которыми не хотели заниматься другие студии.
  • Spotify также не прокомментировал, как будут создаваться партнерские программы в будущем и что произойдет с шоу, которые сейчас находятся в производстве.

#новость #spotify

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Должный хот-дог

Там подкастов и так с гулькин.. Хотя может никто не слушает, поэтому и надобности нет

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Евгений Кузнецов

Только сейчас о подкастах спотифай узнал. Пиар сработал)))

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