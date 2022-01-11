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Евгения Евсеева

Разработчик скопировал Wordle и сделал платную версию — вскоре после старта он собирал по 100 пробных подписок в час Статьи редакции

Пока создатель оригинальной игры не хочет брать за неё деньги и считает это причиной популярности, другие зарабатывают на уже известном названии.

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В начале января в соцсетях стала популярной игра в слова Wordle. Суть проста — нужно отгадать загаданное слово с шести попыток. Пользователю нужно вводить реально существующие слова, а если в них есть буквы из загаданного — приложение подсветит их зелёным или жёлтым в зависимости от того, стоят ли они правильно или просто есть в слове, но на другом месте.

The New York Times писал, что игру придумал разработчик из Бруклина для своей возлюбленной. Сначала они играли вдвоём, но позже игра стала публичной. Сам создатель не планировал зарабатывать на проекте. По его мнению, игра стала популярной как раз потому, что в ней нет рекламы, а пользователю не нужно регистрироваться.

10 января разработчик Зак Шеккед написал в Twitter, что запустил версию Wordle для iOS. В ней слова состоят не только из пяти букв, а пользоваться приложением можно бесплатно.

Также при покупке «про-версии» можно играть больше одного раза, в отличие от оригинальной Wordle, где можно угадать только одно слово в день. Первые три дня подписка будет бесплатной, затем — 2690 рублей или $29,99 в год.

Zach @zachshakked
I love Wordle so much I decided to make my own Wordle app but with a twist! There's not just 5-letter words, but also 4, 6, and 7 letter words too! You can also play unlimited times if you're on the Pro version.

https://apps.apple.com/us/app/wordle-the-app/id1604016922

По словам Шеккеда, в первые несколько часов после добавления игры в App Store её скачали больше 2300 раз. 11 января на 17:40 по мск игру скачали больше 12 тысяч раз, а всего подписку оформили 950 человек. К вечеру 11 января он писал, что приложение скачивают по 5,4 тысячи раз в час, а пользователи оформляют по 100 пробных платных версий приложения в час.

При этом Шеккед уточнил, что не спрашивал разрешения у создателя и не будет делиться с ним доходами, так как Wordle — тоже копия другой игры с похожей механикой.

Версия Wordle в приложении
Бесплатная версия Wordle
Офтоп
Константин Панфилов
Немного о Wordle — модной игре в слова, создатель которой не хочет на вас зарабатывать

Сотни тысяч пользователей уже обсуждают проект в соцсетях, хотя он начинался как развлечение для семьи разработчика и, судя по всему, таким и останется навсегда.

JayJay 💙 @JayJayGT2
Wordle 201 3/6

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#wordle

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10 комментариев
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Alex Belousov

Я тоже на выходных сделал копию этой игры на русском, в понедельник вечером запостил в твиттер и за сутки уже пришло более 4000 пользователей, без затрат на рекламу.

Кто хочет поиграть и стать частью феномена, welcome

https://wordle.belousov.one/

Wordle (ru) - Новая загадка каждый день
Отгадайте слово за 6 попыток.
wordle.belousov.one
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3 комментария
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rocket rocket

Тю.. такое уже было - игра "Быки и коровы" в распечатках в журнале Радио.

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Илья Попов

Своё время китайцы были заинтересованы журналом "Юный техник" и получали даром много изобретении советских детей.

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Иван Ефимов

Тетрис не переплюнет. Но что-то в ней есть.

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Murad Mustafayev

"Балда" и то интереснее)

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Агнец невинный

в тырнет ещё долго будут заходить миллионы неизбалованных иксбоксовскими играми людей

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Ravshan Akhmedov

Молодец парень, че сказать

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