Разработчик запустил копию Wordle с платной версией — сразу после старта он собирал по 100 пробных подписок в час Статьи редакции
Создатель оригинальной игры задумывал её бесплатной и считал, что именно поэтому игра стала популярной.
В начале января в соцсетях стала популярной игра в слова Wordle. Суть проста — нужно отгадать загаданное слово с шести попыток. Пользователю нужно вводить реально существующие слова, а если в них есть буквы из загаданного — приложение подсветит их зелёным или жёлтым в зависимости от того, стоят ли они правильно или просто есть в слове, но на другом месте.
The New York Times писал, что игру придумал разработчик из Бруклина для своей возлюбленной. Сначала они играли вдвоём, но позже игра стала публичной. Сам создатель не планировал зарабатывать на проекте. По его мнению, игра стала популярной как раз потому, что в ней нет рекламы, а пользователю не нужно регистрироваться.
10 января разработчик Зак Шеккед написал в Twitter, что запустил версию Wordle для iOS. В ней слова состоят не только из пяти букв, а пользоваться приложением можно бесплатно.
Также при покупке «про-версии» можно играть больше одного раза, в отличие от оригинальной Wordle, где можно угадать только одно слово в день. Первые три дня подписка будет бесплатной, затем — 2690 рублей или $29,99 в год.
По словам Шеккеда, в первые несколько часов после добавления игры в App Store её скачали больше 2300 раз. 11 января на 17:40 по мск игру скачали больше 12 тысяч раз, а всего подписку оформили 950 человек. К вечеру 11 января он писал, что приложение скачивают по 5,4 тысячи раз в час, а пользователи оформляют по 100 пробных платных версий приложения в час.
При этом Шеккед уточнил, что не спрашивал разрешения у создателя и не будет делиться с ним доходами, так как Wordle — тоже копия другой игры с похожей механикой.
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Тю.. такое уже было - игра "Быки и коровы" в распечатках в журнале Радио.
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