Платформа для концертов в виртуальной реальности AmazeVR привлекла $15 млн Статьи редакции
Стартап планирует проводить концерты одновременно для 100 зрителей с гарнитурами в кинотеатрах и дома.
- Деньги вложили инвестиционные компании Partners Investment, Murex Partners, Smilegate Investment, Quantum Ventures Korea и действующие инвесторы, пишет TechCrunch.
- Привлечённые средства AmazeVR потратит на расширение штата, сейчас в компании работает 41 сотрудник.
- В начале 2022 года компания проведёт первый VR-концерт с певицей Меган Ти Сталлион. Есть договорённости с ещё двумя артистами «мирового уровня», их имена не раскрывают. Для первого VR-тура стартап создал камеры 9K и программу, которая позволяет проводить концерты одновременно для 100 зрителей с гарнитурами.
- К 2024 году платформа планирует выпускать VR-концерты еженедельно для зрителей дома и в кинотеатрах.
- AmazeVR в 2015 году основали бывшие руководители южнокорейского мессенджера Kakao. Цель AmazeVR — с помощью собственных технологий создать ощущение присутствия человека на реальном концерте, не посещая его.
- В общей сумме стартап привлёк $30,8 млн с момента основания, оценку не раскрывают.
Осталось начать продавать виртуальную еду и заживём
это ж мечта - жрать и не толстеть!
Всего 100 зрителей? Какой-то виртуальный аналог корпоративов получается
Вот да, 100 зрителей, 100 билетов, очень мало денег.
Тут должна быть наоборот, возможность собрать миллионы, сколько ни в один стадион не поместится. Надеюсь, они работают над этим.
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