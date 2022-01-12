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Богдан Музыченко

Платформа для концертов в виртуальной реальности AmazeVR привлекла $15 млн Статьи редакции

Стартап планирует проводить концерты одновременно для 100 зрителей с гарнитурами в кинотеатрах и дома.

  • Деньги вложили инвестиционные компании Partners Investment, Murex Partners, Smilegate Investment, Quantum Ventures Korea и действующие инвесторы, пишет TechCrunch.
  • Привлечённые средства AmazeVR потратит на расширение штата, сейчас в компании работает 41 сотрудник.
  • В начале 2022 года компания проведёт первый VR-концерт с певицей Меган Ти Сталлион. Есть договорённости с ещё двумя артистами «мирового уровня», их имена не раскрывают. Для первого VR-тура стартап создал камеры 9K и программу, которая позволяет проводить концерты одновременно для 100 зрителей с гарнитурами.
  • К 2024 году платформа планирует выпускать VR-концерты еженедельно для зрителей дома и в кинотеатрах.
  • AmazeVR в 2015 году основали бывшие руководители южнокорейского мессенджера Kakao. Цель AmazeVR — с помощью собственных технологий создать ощущение присутствия человека на реальном концерте, не посещая его.
  • В общей сумме стартап привлёк $30,8 млн с момента основания, оценку не раскрывают.

#новость #vr #концерты

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5 комментариев
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Вадим Трушин

Осталось начать продавать виртуальную еду и заживём

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Джон Картошкин

это ж мечта - жрать и не толстеть!

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Последний паук например
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Maxim Sergeevich

Всего 100 зрителей? Какой-то виртуальный аналог корпоративов получается

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Alexander Ivanov

Вот да, 100 зрителей, 100 билетов, очень мало денег.

Тут должна быть наоборот, возможность собрать миллионы, сколько ни в один стадион не поместится. Надеюсь, они работают над этим.

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