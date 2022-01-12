Офшорам запретят господдержку

С 2023 года компаниям, которые прямо или косвенно на 25% и более принадлежат акционерам из офшорных государств и территорий, запрещено выделять господдержку. Проект перечня таких офшорных государств и территорий опубликовал Минфин, и среди них – Кипр, Мальта, Швейцария, Гонконг, Сингапур, Ирландия и другие юрисдикции (всего – 57).