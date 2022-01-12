Сервисы
Маша Цепелева

Пользователи из России потратили в приложениях $1,5 млрд за год — App Annie Статьи редакции

70% расходов — в мобильных играх.

  • Россия заняла шестое место в мировом рейтинге по количеству загрузок, отчёт за 2021 год опубликовала аналитическая компания App Annie. Россияне скачивали приложения 5,5 млрд раз. На первом месте Китай (98,3 млрд загрузок), на втором — Индия (более 26,5 млрд), на третьем — США (более 12,1 млрд).
  • По тратам пользователей в приложениях Россия — на 11 месте. Сумма покупок выросла на 49% с 2019 года, до $1,5 млрд. Из них $1,05 млрд — в играх.
  • Пользователи Android в России проводили в среднем 4,1 часа в день в играх, соцсетях и других сервисах в 2021 году, на 51,85% больше времени, чем в 2019 году. Данных об iOS-устройствах нет.
  • За год разработчики в мире выпустили 2 млн новых приложений и игр, общее количество превысило 21 млн. Из них 77% — для Google Play, 15% от общего кроличества — игры. Расходы на рекламу приложений в мире выросли на 23% за год, до $295 млрд.
  • Траты пользователей в App Store и Google Play в мире выросли на 19%, до $170 млрд в 2021 году, количество загрузок — на 5%, до 230 млрд. Расходы в сервисах для знакомств выросли на 55% с 2019 года, до $4,2 млрд. Число приложений, в которых пользователи потратили более $100 млн, выросло на 20%.
  • Семь из каждых 10 минут пользователи в мире потратили на социальные сети, фото- или видеоприложения. В основном, благодаря TikTok, среднее время проведённое в соцсети за пределами Китая выросло за год на 90%.

#новость #appannie #приложения

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ЯжПрограммист

Последние деньги отнесли в приложения! Что же ты делаешь, беднеющее население, а кредиты за кредиты чем платить!? Хватит это терпеть.

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Антон Штадлер

К чему это?

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Денис Демидов

20 руб. на одно приложение потратили? Зажралось население, надо ему цену на газ и бензин поднять, излишки изъять, а то НАТО завоюет!

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Yarro S

С учётом покупок в OZON и WB

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Evgeny Terentev

Последний кусок хлеба с х.. приложениями доедают

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Дмитрий Кондратьев

Как же заставить соцсети плотить нологи?

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Sergey Ontime

Платят и так

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Локи Чпоки

Мало плотют, нужно больше золота. На ёршики не хватает

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Gleb Tyutikov

775.86 р. на душу из расчета 75 р за доллар и 145 млн.населения. Ещё расти и расти. Прививать и прививать культуру тратить больше и больше. Когда сумма раз в 10 возрастёт, то будет любопытно.

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Nikolai O

ага, с детьми, младенцами, стариками и теми, кто принципиально ничего не покупает. В стране, где прям все стараются лицензионное все покупать...

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Gleb Tyutikov

С правовым нигилизмом РФ успешно борется, в цифровом поле тоже скоро будет порядок. Я вот с удовольствием плачу за Bitdefender, Spotify, LastPass, Scribd, ExpressVPN, Evernote. И это, я полагаю, нормально. Банальное уважение к чужому интеллектуальному труду.

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yeah sure

Интересно было бы сравнить с тратами в гугл плей маркете. Как ни крути, все же средний айфон дороже андроида. Средний юзер должен быть более обеспечен (пусть даже родителями).

У самого андроид и за год потратил рублей 500 на приложения для гитары

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Denis Bystruev

По идее, последние 5 лет ничего не меняется:

— 2/3 выкачиваний — Android
— 2/3 трат — iOS

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Игорь Крафт

А кто такая Елена Струкова?

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Pavel Voronkov

Если читать в лоб.
Расходы на рекламу приложений в мире выросли на 23% за год, до $295 млрд.
 Траты пользователей в App Store и Google Play в мире выросли на 19%, до $170 млрд
Убыток в 125 ярдов?

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Камикото Флекс

Во многих играх, помимо иннапов, есть реклама. Видимо, ее здесь не учли, а доход с неё тоже достаточно весомый.

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Sasha Bochkin

В приложениях вроде ozon, wildberries, tinkoff, и тд? Иначе не знаю как еще можно столько потратить

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Александр Ненадо

Всем выйти из сумрака.
Про мобильные игры вы не слышали? Я хоть и сам геймер, но в болото под названием мобильный гейминг не лезу. Т.к там одни сплошные дойлки денег, где буквально за каждый чих нужно платить(для комфорной игре). Я же предпочитаю покупать игры и(или) платить фиксированную сумму за комфортную игру.

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Sergey Ontime

Ок. Будем знать)

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Andrew Freez

держи в курсе

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Sergey Ontime

Для «продвинутых»: не плохо с цифрами какие-то выводы бы сформулировать, найти корелляции, связи факторов.

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Andrew Freez

займись

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